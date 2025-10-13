Battlefield 6 убила Call of Duty? Почему всё равно стоит играть в Black Ops 7

Call of Duty не раз переживала трудные времена. В 2016-м она внезапно для себя проиграла в дуэли с Battlefield 1, пару лет назад сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 3 получила разгромные отзывы. Вот только серия всегда оправлялась, наносила ответный удар и возвращала величие.

К примеру, прошлогоднюю Black Ops 6 на выходе справедливо называли одной из лучших частей во франшизе — там и кампания была невероятной, и в мультиплеере появились новшества вроде омнидвижений. Однако спустя уже пару месяцев настроение даже фанатов сильно сменилось: игра стремительно надоела, поддержка контентом провалилась, а аудитория рекордно разбежалась.

В итоге продолжающиеся проблемы серии усилила новая Battlefield, которая ударила во все больные точки Call of Duty — до такой степени, что Activision постепенно пришлось идти на немыслимые вещи вроде отказа от современного подбора матчей в Black Ops 7, который внедрили в серию с Modern Warfare 2019. Однако, судя по всему, даже это не помогает — люди попросту устали от Call of Duty.

Какой получается сама Call of Duty: Black Ops 7? Я провёл в бете много вечеров, выбил максимальный уровень, попробовал все режимы. Теперь считаю, что Black Ops вышла традиционно весёлой, но весьма вторичной.

Call of Duty: Black Ops 7: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Разработчик: Treyarch, Raven Software.

Издатель: Activision.

Дата выхода: 14 ноября 2025 года.

Жанр: шутер.

Перевод: русские субтитры. Call of Duty : Black Ops 7.: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.: Treyarch, Raven Software.: Activision.: 14 ноября 2025 года.: шутер.: русские субтитры.

Call of Duty: Black Ops 7: как поиграть?

В России игра не продаётся, а в других регионах Steam её можно приобрести за безумные $ 70-90 в зависимости от страны. На ПК и Xbox можно играть по подпискам PC Game Pass или Game Pass Ultimate. На PlayStation можно купить в других регионах PS Store (в Индии цена около 6000 рублей) или дождаться дисков.

Видео размещено на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Microsoft.

Картофельный Titanfall

Call of Duty временами сравнивают с «Фифой» от EA Sports. Якобы новые части год за годом не меняются, но народ всё равно их покупает — это уже спортивная привычка. На деле претензии совершенно некорректные: сюжетные кампании в Call of Duty сильно отличаются друг от друга, особенно в разных подсериях, да и мультиплеер постоянно другой, хоть и фундамент схожий

Вспомните Call of Duty: Modern Warfare 2, которую выпустили в 2022-м. Там разработчики поставили на реализм: чувствовался вес героев, они с усилием преодолевали препятствия, громко плюхались после неуклюжего прыжка. Тем временем Call of Duty: Modern Warfare 3 стала в разы стремительнее: там бойцы быстро бегали, ловко карабкались и убивали парой попаданий. У игр был абсолютно разный темп, поэтому они и дарили отличные эмоции.

В прошлогодней Call of Duty: Black Ops 6 вообще появились стильные омнидвижения. Герой мог выпрыгнуть из-за угла в духе Макса Пейна и убить засевшего на контрольной точке кемпера. Или эффектно слететь с крыши, стреляя во все стороны и набирая фраги. Всего одна новая механика, однако она часто применялась и многое изменила.

Стрелять в Black Ops 7 традиционно весело Фото: Activision

А что нового придумали для Black Ops 7? Ну… в этот раз солдаты научились… отскакивать от стен. Не бегать по ним, а именно отталкиваться, чтобы перепрыгнуть пропасть или забраться повыше. Получился этакий Titanfall 2 на минималках, но с одним серьёзным недостатком: на локациях слишком мало мест, где требуется отскок. Вот окно на втором этаже, куда можно запрыгнуть и удивить вражеского снайпера. А вот ущелье, которое вы перелетите отскоком и, если повезет, зайдёте кому-нибудь в тыл. Однако обыденно бегать и применять омнидвижения вы будете чаще, чем паркурить. И это очень странно, сами карты будто бы не создавались с учётом новых возможностей.

Ещё в Black Ops 7 появился весёлый режим «Перезагрузка» (Overload), где две команды воруют друг у друга ценный предмет и тащат его на вражескую базу. Добавились усилители для перков и серий — если успешно пользуетесь, например, маскировочным камуфляжем, сможете усилить его и снизить потребление энергии. Получилось органично и нечто в духе «обратного захвата флага», где надо привести цель не к себе, а к противникам — и точек сразу две, чтобы нельзя было «крысить» противников у целей.

Новый режим «Перезагрузка» вполне динамичный Фото: Activision

Про новые карты тоже не забудем — они приятные, но не выдающиеся и стандартные для Treyarch «трёхлинейки». На локациях всегда найдутся десятки хитрых проходов, вертикальность и прочие навороты. Просто визуально уровни весьма блёклые. Условную Mercado Las Almas из Modern Warfare 2 даже рассматривать было приятно: цветастая и с фруктами на рынке, которые смачно разлетались после взрывов. В Black Ops 7 нечто симпатичное встречается разве что на восточной локации Toshin.

Отскоков от стен, новых карт и всяких мелочей недостаточно, чтобы назвать новую часть по-настоящему новой. Она оставляет ровно те же эмоции, что и прошлогодняя Black Ops 6. Тут буквально ощущение дополнения для Black Ops 6 — и таких слабых чувств не давал даже мультиплеер Modern Warfare 3.

Снова собираем перки, чтобы получить специализацию вроде «Карателя» — с ней каждое убийство повышает скорость. Снова качаем одну пушку за другой и вешаем на неё глушители, прицелы и приклады. Снова выживаем в классическом зомби-режиме, где враги раунд за раундом усиливаются, а вы повышаете редкость пушки, открываете броню покруче и пытаетесь вовремя эвакуироваться. Снова смотрите на визуал, который из-за привязки к консолям прошлого поколения, не становится лучше.

Уничтожать зомби весело, но после пары каток утомляет Фото: Activision

О сюжетной кампании пока мало что известно, а нововведений в сетевой игре и зомби-режиме мало, чтобы со спокойной совестью купить Black Ops 7. Но скачать игру по подорожавшему Game Pass — хорошая идея, если у вас есть подписка. Всё же перестрелки, несмотря на вторичность, по-прежнему захватывают.

Call of Duty: Black Ops 7 — будем играть?

Многие пытались отвоевать у Call of Duty трон. В Battlefield появлялись командные бои, в Destiny 2 стражи сходились на аренах, Splitgate разнообразила формулу порталами. Вот только Call of Duty так и остаётся недосягаемой. В ней дотошно выверенный геймплей, где неконтролируемый хаос сочетается с тактической глубиной, приятная стрельба и затягивающая прогрессия.

Black Ops 7 легко запустить ради пары каток, но просидеть до утра. Потому что открылся новый перк, его хочется попробовать. Потому что до финального 30-го уровня и заслуженных наград осталось совсем немного. Потому что в этот раз вы проиграли, а идти спать лучше на волне победы.

Симпатичными персонажей не назвать Фото: Activision

После беты с мультиплеером новой Call of Duty всё вроде бы понятно. Это будет не гениально, однако вполне весело. Вопросы остались лишь к сюжетке. Окажется ли она такой же удивительной, как в прошлом году? Как в кампанию вплетут обещанный кооператив? Станет ли возвращение Рауля Менендеса триумфальным? Если ответы будут позитивными, Black Ops 7 наверняка войдёт в когорту удачных частей.

В плане мультиплеера Black Ops 7 кажется слишком вторичной — даже самой вторичной Call of Duty современности, поэтому покупать её за полную цену стоит только самым большим поклонникам франшизы. Другим надо ждать больших скидок или других акций, поскольку, несмотря на всю вторичность, Black Ops 7 всё ещё хорошая Call of Duty — тут можно повеселиться в мультиплеере, пострелять по зомби и проведёте немало приятных вечеров.