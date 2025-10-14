Стартует BLAST Slam IV с призовым $ 1 млн — первый турнир нового сезона по Dota 2

Уже сегодня, 14 октября, начинается BLAST Slam 4. 12 команд со всего мира будут бороться за призовой фонд в $ 1 млн, а финальные сражения пройдут с 7 по 9 ноября на Indoor Stadium в Сингапуре, где команды впервые покажут свои новые составы вживую перед публикой.
Место: онлайн (групповой этап)/Сингапурский крытый стадион (плей-офф)
Участники: 12 команд, в том числе российские Spirit, BB Team и Aurora
Призовой фонд: $ 1 млн
Система проведения BLAST Slam 4
Групповая стадия турнира пройдёт онлайн — с 14 по 18 октября команды сыграют по по системе «каждый с каждым». По её результатам:
- две лучшие команды напрямую пройдут в полуфинал;
- третье-восьмое места пройдут в плей-ин, где разыграют путёвки в плей-офф;
- 9-12-е места сыграют на этапе последнего шанса.
Плей-офф с 7 по 9 ноября пройдёт по схеме с выбыванием после одного поражения. Все матчи — best-of-3, а гранд-финал — best-of-5.
Участницы турнира BLAST Slam 4
Aurora Gaming
Team Aurora Gaming
Фото: Aurora Gaming
После неудачного выступления на «Инте» Aurora произвела замену двух игроков: вместо kiyotaka пришёл Mikoto, а panto уступил место Oli. Команда теперь объединяет русскоязычных игроков с индонезийцем и малазийцем — поэтому общаться приходится на английском.
В последних матчах, которые прошли в новом ростере, Aurora показала нестабильную игру. Первые матчи с сыгранной NAVI и обновлённой Spirit будут непростыми, но списывать команду со счётов рано.
BetBoom Team
На The International команда заняла четвёртое место, но заменила керри — вместо Pure вышла Kiritych, а тренер Boolk уступил место Роману rmN- Палею, ранее работавшему с Nigma Galaxy.
Первые матчи станут серьёзной проверкой обновлённого состава. BetBoom Team будет стремиться показать стабильность и использовать опыт предыдущего сезона.
BetBoom Team
Фото: BLAST
Execration
Execration собрала новый состав перед стартом нового сезона. Отбор на следующий BLAST в ноябре показал способность команды побеждать сильных соперников, таких как Vici Gaming и Boom Esports. Первые матчи с Team Aureus и Team Spirit покажут, на что способна команда на мировой арене.
Execration Team
Фото: liquipedia
HEROIC
«Героики» провели перестановки: оффлейнер Wisper пересел на мид, команду пополнил Davai Lama. Уже на онлайн-ивенте FISSURE Universe состав показал высокий уровень, заняв первое место и победив MOUZ с Aurora. На BLAST Slam 4 коллектив стартует против Execration и Yakult Brothers — это должны быть уверенные победы.
HEROIC Team
Фото: liquipedia
MOUZ
«Мыши» обновили состав за счёт Crystallis, а также MidOne, который возвращается на сцену после 1,5 года отсутствия. На FISSURE Universe команда дошла до финала, уступив HEROIC. Первые матчи с Natus Vincere и Falcons будут сложными, но формат best-of-1 может преподнести сюрпризы.
MOUZ Team
Фото: MOUZ
Natus Vincere
Natus Vincere сохранила состав после The International 2025 и обладает сыгранностью. Пятёрка выиграла все региональные отборочные в начале сезона.
На старте турнира NAVI встретится с Aurora Gaming и MOUZ, где всё будет зависеть от того, насколько команда учла предыдущие ошибки.
Natus Vincere Team
Фото: Natus Vincere
Team Aureus
Команда прошла на турнир через квалификации в Юго-восточной Азии и считается тёмной лошадкой турнира. Первые матчи с Execration и MOUZ станут проверкой уровня команды — победа в первой игре более вероятна, а вторая с MOUZ может завершиться поражением.
Team Aureus
Фото: Dota News
Team Falcons
Победитель TI 2025 — фаворит BLAST Slam 4. Ожидаются уверенные победы в матчах первого дня с BB Team и MOUZ, что позволит им начать доминацию на турнире.
Team Falcons
Фото: liquipedia
Team Liquid
После провального выступления на TI 2025 команда произвела замену оффлейнера, а Insania завершил карьеру. На онлайн-ивенте от FISSURE обновлённый состав Liquid проиграл HEROIC и MOUZ. Начало турнира с BetBoom Team и Tundra для «жидких», вероятно, будет непростым.
Team Liquid
Фото: FISSURE
Team Spirit
Ранее считавшаяся фаворитом The International российская команда Spirit вылетела с чемпионата мира до плей-офф — поэтому в межсезонье решилась на замену Miposhka, который приостановил карьеру. Первые матчи с Aurora и Execration должны помочь команде разогнаться и набрать ритм игры.
Team Spirit
Фото: EWC
Tundra
Tundra обновила керри и рассчитывает на более сильный состав, чем на TI 2025. Первые игры с NAVI и Liquid покажут, насколько новая связка работает.
Tundra
Фото: liquipedia
Yakult Brothers
Прошла региональные квалификации и считается тёмной лошадкой. Первые матчи с HEROIC и Falcons будут сложными, вероятно, команда начнёт турнир с поражений, но сможет показать интересные стратегии.
Yakult Brothers
Фото: Yakult Brothers «X»
Где смотреть BLAST Slam 4
Трансляции BLAST Slam IV на русском языке можно будет посмотреть на Twitch и YouTube. Онлайн-этапы можно будет наблюдать в прямом эфире, а LAN-финал с 7 по 9 ноября обещает атмосферу живого турнира даже через экран.