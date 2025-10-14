На чемпионате дебютируют новые составы Team Spirit, Tundra и других топ-команд.

Стартует BLAST Slam IV с призовым $ 1 млн — первый турнир нового сезона по Dota 2

Уже сегодня, 14 октября, начинается BLAST Slam 4. 12 команд со всего мира будут бороться за призовой фонд в $ 1 млн, а финальные сражения пройдут с 7 по 9 ноября на Indoor Stadium в Сингапуре, где команды впервые покажут свои новые составы вживую перед публикой.

Даты: с 14-18 октября (групповой этап), с 7 по 9 ноября (плей-офф)

Место: онлайн (групповой этап)/Сингапурский крытый стадион (плей-офф)

Участники: 12 команд, в том числе российские Spirit, BB Team и Aurora

Призовой фонд: $ 1 млн

Система проведения BLAST Slam 4

Групповая стадия турнира пройдёт онлайн — с 14 по 18 октября команды сыграют по по системе «каждый с каждым». По её результатам:

две лучшие команды напрямую пройдут в полуфинал;

третье-восьмое места пройдут в плей-ин, где разыграют путёвки в плей-офф;

9-12-е места сыграют на этапе последнего шанса.

Плей-офф с 7 по 9 ноября пройдёт по схеме с выбыванием после одного поражения. Все матчи — best-of-3, а гранд-финал — best-of-5.

Участницы турнира BLAST Slam 4

Aurora Gaming

Team Aurora Gaming Фото: Aurora Gaming

После неудачного выступления на «Инте» Aurora произвела замену двух игроков: вместо kiyotaka пришёл Mikoto, а panto уступил место Oli. Команда теперь объединяет русскоязычных игроков с индонезийцем и малазийцем — поэтому общаться приходится на английском.

В последних матчах, которые прошли в новом ростере, Aurora показала нестабильную игру. Первые матчи с сыгранной NAVI и обновлённой Spirit будут непростыми, но списывать команду со счётов рано.

BetBoom Team

На The International команда заняла четвёртое место, но заменила керри — вместо Pure вышла Kiritych, а тренер Boolk уступил место Роману rmN- Палею, ранее работавшему с Nigma Galaxy.

Первые матчи станут серьёзной проверкой обновлённого состава. BetBoom Team будет стремиться показать стабильность и использовать опыт предыдущего сезона.

BetBoom Team Фото: BLAST

Execration

Execration собрала новый состав перед стартом нового сезона. Отбор на следующий BLAST в ноябре показал способность команды побеждать сильных соперников, таких как Vici Gaming и Boom Esports. Первые матчи с Team Aureus и Team Spirit покажут, на что способна команда на мировой арене.

Execration Team Фото: liquipedia

HEROIC

«Героики» провели перестановки: оффлейнер Wisper пересел на мид, команду пополнил Davai Lama. Уже на онлайн-ивенте FISSURE Universe состав показал высокий уровень, заняв первое место и победив MOUZ с Aurora. На BLAST Slam 4 коллектив стартует против Execration и Yakult Brothers — это должны быть уверенные победы.

HEROIC Team Фото: liquipedia

MOUZ

«Мыши» обновили состав за счёт Crystallis, а также MidOne, который возвращается на сцену после 1,5 года отсутствия. На FISSURE Universe команда дошла до финала, уступив HEROIC. Первые матчи с Natus Vincere и Falcons будут сложными, но формат best-of-1 может преподнести сюрпризы.

MOUZ Team Фото: MOUZ

Natus Vincere

Natus Vincere сохранила состав после The International 2025 и обладает сыгранностью. Пятёрка выиграла все региональные отборочные в начале сезона.

На старте турнира NAVI встретится с Aurora Gaming и MOUZ, где всё будет зависеть от того, насколько команда учла предыдущие ошибки.

Natus Vincere Team Фото: Natus Vincere

Team Aureus

Команда прошла на турнир через квалификации в Юго-восточной Азии и считается тёмной лошадкой турнира. Первые матчи с Execration и MOUZ станут проверкой уровня команды — победа в первой игре более вероятна, а вторая с MOUZ может завершиться поражением.

Team Aureus Фото: Dota News

Team Falcons

Победитель TI 2025 — фаворит BLAST Slam 4. Ожидаются уверенные победы в матчах первого дня с BB Team и MOUZ, что позволит им начать доминацию на турнире.

Team Falcons Фото: liquipedia

Team Liquid

После провального выступления на TI 2025 команда произвела замену оффлейнера, а Insania завершил карьеру. На онлайн-ивенте от FISSURE обновлённый состав Liquid проиграл HEROIC и MOUZ. Начало турнира с BetBoom Team и Tundra для «жидких», вероятно, будет непростым.

Team Liquid Фото: FISSURE

Team Spirit

Ранее считавшаяся фаворитом The International российская команда Spirit вылетела с чемпионата мира до плей-офф — поэтому в межсезонье решилась на замену Miposhka, который приостановил карьеру. Первые матчи с Aurora и Execration должны помочь команде разогнаться и набрать ритм игры.

Team Spirit Фото: EWC

Tundra

Tundra обновила керри и рассчитывает на более сильный состав, чем на TI 2025. Первые игры с NAVI и Liquid покажут, насколько новая связка работает.

Tundra Фото: liquipedia

Yakult Brothers

Прошла региональные квалификации и считается тёмной лошадкой. Первые матчи с HEROIC и Falcons будут сложными, вероятно, команда начнёт турнир с поражений, но сможет показать интересные стратегии.

Yakult Brothers Фото: Yakult Brothers «X»

Где смотреть BLAST Slam 4

Трансляции BLAST Slam IV на русском языке можно будет посмотреть на Twitch и YouTube. Онлайн-этапы можно будет наблюдать в прямом эфире, а LAN-финал с 7 по 9 ноября обещает атмосферу живого турнира даже через экран.