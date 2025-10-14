Скидки
Глазами пса 2025: отзыв, обзор, впечатления, где смотреть

Хоррор от лица собаки: почему стоит посмотреть фильм «Глазами пса»
Слава Петров
«Глазами пса» 2025
Хороший мальчик заслужил аплодисменты.

У кинематографа, как и искусства в целом, есть две глобальные задачи: доносить мысли и вызывать эмоции. Удивительно, но бюджетный хоррор от режиссёра-дебютанта «Глазами пса» закрывает оба пункта. Всё благодаря главной находке: фильм снят от лица хорошего мальчика по кличке Инди. Именно собака здесь — главный герой, и именно на её долю выпадают основные ужасы. Но стоит ли идти на сеанс ради злоключений Инди?

«Глазами пса»: главное о фильме

Название: «Глазами пса» (The Smashing Machine).
Режиссёр: Бен Леонберг.
Актёры: Инди, Шэйн Дженсен, Ариэль Фридман и другие.
Дата выхода: 3 октября 2025 года.
Жанр: ужасы, драма.
Страна: США.

«Глазами пса»: где смотреть?

3 октября фильм вышел в мировой прокат. Официальные показы в России стартуют 16 октября. Цифровой релиз состоится ориентировочно в декабре-январе.

Видео размещено на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат компании Shudder.

Призраки обижают собаку

Одинокий мужчина и его собака Инди переезжают в заброшенный дом в глуши. Там грязь и проблемы с электричеством. Там умер дед героя. А ещё там происходит какая-то чертовщина: что-то подозрительно шумит, в темноте видны жуткие фигуры, в воздухе витает смерть. Естественно, дела минута за минутой становятся всё хуже, и однажды за скримерами следуют реальные нападения.

Если взглянуть на фильм в отрыве от главной особенности, он покажется предельно тривиальным. Снова дом с привидениями, невиданное зло и гнетущая атмосфера, которая каждым кадром намекает: вот-вот произойдёт нечто ужасное. Всё это зритель видел уже сотню раз. Вот только собака, выступающая главным героем, действительно многое меняет.

Этот милый пёсик — центр истории

Фото: Shudder

Фото: Shudder

Как ретривер вообще стал центром истории? Всё просто: Инди — питомец режиссёра. Однажды Бен Леонберг посмотрел старый хоррор «Полтергейст», где пёс первым почувствовал неладное. Потом режиссёр заметил, что временами Инди тоже таинственно смотрит в пустоту и лает. Может, видит потустороннее? Так и родилась идея дебютного фильма.

Удача в том, что Инди оказался отменным актёром. Вы бы видели, как он скулит и прилипает к окну, когда хозяин уходит из дома. Как с тревогой вглядывается во тьму, где определённо что-то прячется. Как об экранном хозяине переживает сильнее, чем о себе. И ведь псу даже притворяться не надо, он всегда убедителен.

Сам факт противостояния собаки и призрака вызывает эмоции. Представьте человека, который видит жуткий подвал и спускается туда. Вероятно, вам будет на него плевать. А теперь представьте собаку, которая самоотверженно делает то же самое. Конечно же, вы станете нервничать за хорошего мальчика. Потому что он очарователен и преследует всего одну цель — любой ценой уберечь хозяина. Этот факт делает новинку в разы драматичнее.

За Инди действительно переживаешь

Фото: Shudder

Фото: Shudder

Другое достоинство в том, что история о призраках — лишь метафора. На деле «Глазами пса» рассказывает о человеке, который неизбежно умрёт. Неважно, от чего именно — от неизлечимой болезни или всемогущего зла. Инди будет отчаянно спасать хозяина, но что он может? Придумает чудодейственную вакцину? Загрызёт тьму? Увы, хорошему мальчику такое не по силам, и этот факт разбивает сердце.

Зритель обычно подразумевает: человек, выживший в другом хорроре, сможет нормально жить. Однако собака, лишившись хозяина, теряет всё. Так фильм доносит трогательную идею и становится практически хоррор-версией «Хатико».

Собаке придётся многое пережить

Фото: Shudder

Фото: Shudder

Пронзительного финала и оригинального героя достаточно, чтобы выделить новинку на фоне других хорроров. Вот только этого мало, чтобы назвать кино однозначно хорошим.

Минусов много. Актёры-люди не вызывают эмоций и зачастую неадекватно себя ведут. Визуал скудный и намекает на скромный бюджет. Зрителя развлекают исключительно ставкой на собаку. Сама история хороша лишь зашитой в неё метафорой, но в остальном абсолютно банальна.

Инди великолепен, но это не отменяет минусы

Фото: Shudder

Фото: Shudder

Необычную идею можно было подать талантливее. К примеру, Содерберг в 2024-м выпустил хоррор «Присутствие», снятый от лица привидения. Визуал там был интереснее, в финале поджидал сюжетный поворот, а главная тайна хоть как-то интриговала. Тем временем «Глазами пса» слишком полагается на собаку. Находка, безусловно, классная, однако потенциал будто не реализован.

«Глазами пса»: стоит ли смотреть?

Хоррор здорово выделяется за счёт собаки на месте главного героя. Ретривер даже жанровые клише делает страшнее и эмоциональнее. Вот только в отрыве от ключевой особенности в фильме мало интересного. Нет ни оригинального сюжета, ни неожиданных поворотов, ни эффектной съёмки. Впрочем, если любите ужасы, «Глазами пса» всё же стоит посмотреть — как минимум ради самого ретривера. Просто не рассчитывайте на многое.

Оценка «Глазами пса» — 6,5 из 10

Понравилось

  • Инди — действительно хороший мальчик
  • В сюжет заложена трогательная метафора.

Не понравилось

  • Фундаментально история банальна
  • Собаку пугают ровно так же, как и людей в других фильмах.
