11 советов по Battlefield 6, которые спасут вам жизнь на поле боя

Battlefield 6 вышла и сразу же захватила интернет. Одни постят гифки, где ловко разобрались с группой врагов, подорвали танк и до основания разнесли пару зданий. Другие жалуются на постоянные смерти от случайной гранаты, очереди в спину или занявших высоту снайперов. Круговорот респаунов действительно может раздражать — особенно если не знать важные вещи об игре. Изучите наши советы – и сражения упростятся!

Вы будете много умирать, если играете неаккуратно

В теории в условной Call of Duty вы можете стать настолько крутым профи, что умрёте всего пару раз за сражение. Потому что игра сильно зависит от позиционирования, реакции и знания карты.

Тем временем в Battlefield 6 смерть приходит откуда угодно : враги наседают с любых направлений и высот, танки палят по ключевым точкам, здания разваливаются на кусочки. Battlefield — это хаос, что неохотно поддаётся контролю. Однако за матч можно умирать пару-тройку раз, если играть обдуманно и аккуратно, последующие советы как раз помогут понять, как лучше себя вести в бою — но в первую очередь не стоит бежать впереди всего паровоза.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Найдите свою роль

На поле полно способов принести пользу без прямого уничтожения противников:

Инженер может держаться рядом с танками и постоянно их ремонтировать;

Медик может достать дефибриллятор и просто воскрешать напарников, кидать припасы и кидать дымовые гранаты.

Если сфокусируетесь на интересной конкретно вам задаче, даже без выстрелов наберёте солидные 10 000 очков за матч. Плевать, что в графе фрагов будет 0. Напарники всё равно вас поблагодарят, а место в таблице будет высоким.

Суть Battlefield не в том, чтобы убить побольше врагов. Суть в том, чтобы принести как можно больше пользы команде — и игра награждает за выступление в рамках своей роли.

Просто пробегитесь по всем классам и выберите идеальный для себя. Не получается стрелять? Берите медика. Жаждете эпика? Отправляйте инженера в танк. Хотите почувствовать себя героем боевика? Берите штурмовика и под пулями неситесь к контрольной точке.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Возрождайтесь с умом

Когда раненый боец падает на землю, на экране появляются две кнопки: сдаться или позвать на помощь. Под кнопками отображается расстояние до ближайших солдат, которые могут вас поднять. Это либо медики, либо товарищи из вашего отряда.

С одной стороны, если медик где-то рядом, выгодно подождать. При удачном раскладе вас оживят и позволят сразу вернуться в бой. С другой – некрасиво звать на помощь, если вы окружены или валяетесь прямо перед пулемётчиком. В этом случае медик прибежит к вам и бесславно погибнет. Даже если он успеет применить дефибриллятор, следующая автоматная очередь окончательно всех успокоит. Поэтому сначала оцените обстановку и только тогда молите о помощи.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Переделывайте оружие и ходите в тир

У оружия свои характеристики. У одного солидная обойма, но низкая огневая мощь. С другим герой быстрее бегает, однако из-за высокой отдачи не так метко стреляет. Есть и хорошая новость: с помощью обвесов любую пушку можно настроить под себя. Если часто мажете, поставьте рукоять, которая снизит мобильность, но повысит точность. Если в открытом столкновении не хватает мощи, установите подходящую обойму: патронов станет меньше, зато урон вырастет.

Когда настроите оружие, обязательно сходите в тир . К изменившимся параметрам вроде отдачи нужно привыкнуть. Да и возможно, что результат вам не понравится и придётся ещё покопаться с оружием.

Battlefield 6 Фото: ЕА

У оружия есть режимы стрельбы

Рядовой автомат обычно работает в нескольких режимах. Например, палит очередями, одиночными выстрелами или до тех пор, пока патроны не закончатся (автоматический). У каждого режима свои сильные стороны.

Одиночный выстрел удобен для перестрелок на дистанции, ведь отдача меньше, а целитесь вы быстрее. В стандартном автоматическом формате выгодно сражаться на средней и ближней дистанциях. Так что анализируйте ситуацию и не забывайте менять режимы стрельбы.

В любом случае советуем ради интереса попробовать использовать одиночные выстрелы — вас может удивить, насколько это эффективно в Battlefield 6

Battlefield 6 Фото: ЕА

Иногда стрелять от бедра выгоднее

Некоторые игроки настолько привыкли прицеливаться, что теперь в любой ситуации зажимают правую кнопку мыши. Вот только прицеливание занимает время и лишает мобильности. Если умелый противник в ближнем бою начнёт двигаться, то наверняка вас перестреляет.

При столкновении на короткой дистанции не тратьте время и стреляйте от бедра. Да, так ниже точность. Да, некоторые пули улетят в молоко. Но некоторые попадут в цель и обеспечат победу в дуэли.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Экспериментируйте со снаряжением

По мере прокачки открывается новое снаряжение. Обязательно попробуйте его, вдруг оно окажется идеальным для вашего стиля. К примеру, обычная осколочная граната кажется бессмертной классикой, однако для некоторых стилей игры выгоднее другая экипировка.

Тому же медику, который фокусируется на спасении раненых, полезнее иметь дымовые гранаты. Видите, что группа союзников пала? Наверняка их расстрелял мастеровитый пулемётчик. Метните к раненым дымовую гранату и реанимируйте их в более безопасных условиях.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Отмечайте врагов

В Battlefield 6 нет ничего ценнее информации. Если знаете, где именно засел враг, с лёгкостью с ним расправитесь. Чтобы отметить снайпера, противника в углу и прочие угрозы, жмите клавишу Q, кнопку L1 на PS5 или LB на Xbox. И имейте в виду, что рассказать о враге можно даже после смертельного ранения.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Выполняйте цели вашей команды

В режиме «Прорыв» вы захватываете или обороняете контрольные точки. Обычно их несколько. Вы с более высоким шансом захватите условную точку «А», если на ней сфокусируется вся команда. Если же половина бойцов побежит в одно место, а половина — в другое, то все наверняка погибнут.

Чтобы координировать действия, ваша команда отмечает контрольную точку, которую нужно защищать или захватывать. Когда доберётесь до неё, получите очки за выполненную команду и гарантированно принесёте пользу. В общем, слушайте командира, и всё будет хорошо.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Постройки ломаются, это надо использовать

Большинство объектов в Battlefield 6 ломается. Эта механика не только добавляет зрелищности, но и влияет на тактику. Враги засели за укрытием? Уничтожьте его. Стрельба идёт со второго этажа? Разнесите всю постройку. Маленькая бытовка кажется идеальным местом для засады? Пара выстрелов из танка или ракетницы — и её нет. Так с помощью разрушительной мощи вы лишите врага преимущества.

Многие забывают, что можно делать дырки в потолке или полу — и таким образом заставать противников врасплох.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Персональные задания не стоит игнорировать

Вы получаете опыт за успешные действия в бою и за выполнение ежедневных, еженедельных и прочих заданий. Иногда разработчики требуют оживить 20 союзников на контрольной точке или убить сотню врагов. Не игнорируйте эти квесты, ведь за них щедро награждают.

Battlefield 6 Фото: ЕА

Только помните, что задания надо выполнять фоново и не делать их главной целью. Потому что успешно проведённый матч, где вы действовали адекватно и эффективно, принесёт больше опыта, чем бездумная беготня ради квеста.