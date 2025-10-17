Разочарование Bloodlines 2: почему не стоит играть в новую Vampire: The Masquerade

В игре есть хорошее, но его слишком мало.

Судьбу Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не назовёшь приятной. Игра попала в производственный ад, разработчики менялись на ходу как перчатки, некоторые механики вырезали, а от каких-то сюжетных ходов просто отказались и придумали другие. В сообществе геймеров Bloodlines 2 уже стала мемом, почти как Hollow Knight: Silksong, — все просто ждали, когда игра наконец-то выберется из аврала на свет.

Трудно поверить, но вампирская RPG явит себя миру уже через несколько дней. Какой она получилась и стоило ли ждать игру так долго? Ответ вас вряд ли обрадует …

Главное о Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: The Chinese Room.

Издатель: Paradox.

Дата выхода: 21 октября 2025 года.

Жанр: экшен, приключение.

Перевод: русские субтитры.

Геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Paradox.

Приветствуем вампирский род

Сюжет начинается бодро — нашего героя зовут Фаир, это древний вампир, который живёт уже больше 300 лет. Он пробуждается после долгого сна в какой-то заброшке и при виде первого же человека (им оказывается охранник) он набрасывается на него, словно зверь на добычу. Потом на пути протагонист встречает второго человека и лёгким движением руки отправляет его в нокаут.

Вопросов слишком много, а все воспоминания о недавних событиях у Фаира благополучно улетучились. Ситуацию осложняет и в то же время делает её интереснее, не поверите, голос неизвестного мужчины, который звучит прямо в голове героя. Позже мы выясняем, что внутри Фаира каким-то чудом оказалось сознание Фабиана — другого вампира и детектива, трудившегося в местном полицейском участке.

Отдаёт Cyberpunk 2077, не находите?

Завершение пролога Фото: Paradox

Очевидно, что авторы Bloodlines 2 из The Chinese Room сильно вдохновились игрой CD Projekt RED как по части геймплея, так и сюжета, раз решили сходу идти по тем же рельсам.

Если честно, это одно из редких удачных решений разработчиков!

Фабиан получился живее и интереснее главного героя во многом благодаря своему чувству юмора и неубиваемому оптимизму. Если в Cyberpunk 2077 Джонни Сильверхенд был ворчливым, недовольным и грубым, то друг в голове Фаира полная противоположность: он интеллигентный, рассудительный и болтливый.

Вот так Фаиру и Фабину предстоит пройти весь пусть вместе — с интригами, предательством, заговорами и прочим. Пожалуй, в сюжете Bloodlines 2 кроется её главная сила . Следить за историей интересно с первых минут, и это ощущение держится до самого финала.

Повествование построено таким образом, что удерживает внимание и постоянно подкидывает колоритных персонажей (мои любимчики, к примеру, изуродованный кровосос Толли и чудаковатая, но добродушная вампирша Сафийя), которые позволяют лучше взглянуть на современный Сиэтл и понять, по каким правилам он живёт. Но с другой стороны, диалоги даже с интересными героями не блещут оригинальностью — и более того, они глобально не влияют на развитие сюжета.

Убежище главного героя Фото: Paradox

Утомительный детектив

Другая сторона сюжета — наискучнейшая линия Фабиана. За детектива нужно периодически играть во флешбэках, чтобы расследовать загадочные убийства. Судя по всему, чтобы назвать Bloodlines 2 детективом, авторы и добавили эту ветку, но лучше бы её не было . Всё время, которое нам дают управлять персонажем, нужно просто перемещаться по городу на своих двоих и очень много разговаривать (точнее, слушать диалоги болванчиков). Порой хотелось свернуть игру и отдохнуть — ты только добираешься через весь Сиэтл к одной точки, а после диалога появляется ещё три пункта в разных частях города.

Благо, что к бесконечной ходьбе и тонне разговоров хотя бы добавили вампирские способности. К примеру, если нужно добиться от человека правды, а на контакт он не идёт, то пошарьтесь у него в мозгах и вытяните нужную информацию. Или же наложите на собеседника иллюзию, будто с ним разговаривает кто-то уважаемый или знакомый. Во втором случае важно отвечать так, как этот человек, или вас раскусят.

Правда, последствий неверных ответов нет — способность можно применять бесконечное количество раз, пока не добьётесь успеха, и это огорчает. Никакой RPG-глубиной тут не пахнет.

Притом сами преступления, которые распутывает Фабиан, действительно интересные и пестрят любопытными деталями. Вдобавок к этому они связаны и с актуальными событиями, что прибавляет им вес в рамках общего сюжета. Но готовы ли вы ради этого зевать от непрекращающейся беготни по городу? Лично мне в момент совсем осточертело.

Вампирский пир из людей Фото: Paradox

Мёртвый и атмосферный Сиэтл

Что расстроило так же, как детективная ветка Фабиана, так это сам город. Он небольшой, за его пределы выйти нельзя (это объясняется сюжетно), а внутри в нём делать абсолютно нечего . После определённого сюжетного задания в игре появляются побочные активности, но они сделаны ужасно. Второстепенная деятельность заключается в выполнении заданий одних и тех же трёх персонажей.

Первый просит убить человека за его грешную жизнь, второй натравливает Фаира на шайку преступников- гулей , а третий просит что-то принести. Досадно, но это всё! Периодически меняются лишь имена целей и места доставок, но суть остаётся одна. Я ожидал мини-историй и героев, которые бы лучше раскрыли лор вселенной или расширили сюжет, но этого и близко не случилось. После первой партии выполненных квестов становится утомительно, а желания выполнять всё то же самое вообще нет.

Зато зимний Сиэтл очень красивый! По городу приятно перемещаться на своих двоих: можно быстро бегать и прыгать по крышам, карабкаться по зданиям и парить между домами, залазить по трубам и вентиляции. Повсюду неоновые вывески, снег валит будь здоров, а в воздухе витает лёгкий туман.

Сиэтл красивый Фото: Paradox

Яркий город Фото: Paradox

Кипятим кровь

Куда лучше дела обстоят с геймплеем. В игре нужно сражаться голыми руками с мелкими врагами и даже другими вампирами. Так как мы играем за могучего кровососа, атаки сами по себе получаются мощные: можно наносить быстрые удары или сильные, отбрасывающие врагов на большие расстояния. Во всём этом деле нам помогают особые вампирские силы.

В прологе нужно выбрать себе один из кланов. Они отличаются набором навыков, благодаря которым можно выбрать свой стиль игры (но сами навыки можно использовать от всех кланов). К примеру, одни умения подразумевают делать акцент на силе, другие позволят лучше проскакивать мимо врагов, а третьи дадут возможность контролировать волю противников. Как раз благодаря способностям боёвка ощущается весёлой и бодрой.

Моя любимая комбинация — два навыка клана Вентру. Первый выпускает волну, поражая разум врагов, а вторым скиллом можно заставить всех недругов, попавших в радиус, свернуть себе шею. Более сильных бандитов (или боссов) это сразу не убьёт, зато оглушит и обезоружит.

Окружение — лучший друг в бою Фото: Paradox

Способности решают Фото: Paradox

Ещё боевку разнообразили окружением. Во врагов можно швырять всё, что плохо лежит: доски, бутылки, дубинки, ножи, взрывные бочонки, биты и даже использовать огнестрельное оружие. Последнее Фаир хватает телекинезом и выпускает обойму. А ещё сила мысли позволяет скидывать врагов с крыш или выбивать их из равновесия. Помимо сражений и перемещений по Сиэтлу нужно, как и за Фабиана, носиться по городу, общаться с персонажами и расплетать клубок тайн.

В обзорах я не люблю затрагивать техническую часть, потому что в основном это скучно, но с Bloodlines 2 случай исключительный. Игра ужасно работает на PS5 Pro в обоих режимах: в производительности (где должны быть стабильные 60 FPS) кадры проседают почти всегда, в качестве с 30 кадрами в секунду при выходе из помещений и прыжкам по зданиям ощущается падение до 15-20.

Несмотря на то, что новая Vampire: The Masquerade радует красивым Сиэтлом, сама игра ощущается сырой: текстуры постоянно мерцают даже не в динамике, модели горожан повторяются через одну, а баги с застреванием в стенах зашкаливают.

У героев можно выяснить разное, хоть и не особо полезное Фото: Paradox

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2: стоит ли играть?

По итогу Bloodlines 2 воспринимается не как глубокая RPG c крутым отыгрышем героя и живым миром (какой была первая часть). В ней интересно сражаться и следить за сюжетом, но провальные второстепенные задания, нудная вторая линия с Фабианом и стерильный Сиэтл убивают всё удовольствие.

Впрочем, если бежать только по основной истории и закрывать глаза на все недостатки, то насладиться можно! Не у каждого получится, но попробовать, возможно, стоит.

Оценка Bloodlines 2 — 5 из 10

Понравилось

Цепляющий с первых минут сюжет (от лица Фаира)

Красивый зимний Сиэтл

Боевая система разнообразная и позволяет экспериментировать.

Не понравилось