Билды героев Megabonk: секреты побед над боссами

Как лучше всего играть за каждого из героев.

Megabonk сумела удивить аудиторию геймеров динамичным экшеном в вымышленном мире. Для сражения с самыми сильными боссами игрокам предстоит собирать билды, которые способны упростить игровой процесс. Сегодня мы отметили самые полезные сборки на каждого героя, которые позволят с лёгкостью уничтожать любых врагов.

Тир-лист героев

В этом разделе указано распределение героев по редкости и полезности в игре. Вот они (от S-ранга самых лучших до C-ранга самых плохих):

S — Кальций, Бандит, Кубоголовый, Робинетта;

A — КЛ4НК, Мегачад, Обезьян, Сэр Уфи;

B — Афина, Куст, Тони МакЗум, Влад;

C — Амог, Бирдо, Лис, Ниндзя, Ноэль, Огр, Сэр Чадвелл, Космонавт.

В следующих разделах мы укажем разнообразные билды, которые облегчат сражения в игре.

Влад и регенерация жизни

Одна из лучших сборок на текущий момент с большим количеством снарядов, контролем толпы, высоким уроном в секунду и выживаемостью.

Вариант билда

Герой — Влад.

Пассивный навык — «Вампир», предоставляет 1% похищения здоровья за уровень.

Оружие — кровавая магия, посох молний, беспроводной кинжал, дексекьюционер.

Фолиант — том количества, том скорости снаряда, том размера, том опыта.

Предметы — наковальня, рюкзак, кровавый топорик, костёр, драконье пламя, святая книга, сфера молнии, засасывающий магнит.

Мегачад под все задания

Универсальная сборка с максимальной живучестью и высоким уроном. Для прохождения испытания потребуется отыскать предметы на здоровье, кражу жизни и урон.

Вариант билда

Герой — Мегачад.

Пассивный навык — «Флекс», блокирует урон и оглушает врагов, снижает перезарядку на 0,2 секунды за уровень.

Оружие — аура, эгида, посох молний, чёрная дыра.

Фолиант — том количества, том урона, том здоровья, кровавый том.

Предметы — чонкпластина, жнец душ, святая книга, громовые варежки, заплесневелый сыр, кастеты, кольцо мускулов, противогаз.

Скоростной Бандит

Сборка нацелена на высокую скорость атаки и возможность моментально уничтожить врага. При прокачке уделяйте внимание тому опыта и счастливому тому. Любой полезный предмет забираем без оглядки. Для оружия желательно поставить улучшения на урон, а в святилищах выбирать похищение здоровья. Сначала прокачивайте топоры, а потом всё остальное.

Megabonk Фото: Megabonk

Вариант билда

Герой — Бандит.

Пассивный навык — «Поток», предоставляет 1% скорости атаки за уровень.

Оружие — топор, катана, дексекьюционер, бананаранг, аура, чёрная дыра.

Фолиант — том количества, кровавый том, счастливый том, том опыта.

Робинетта Топ-1

Опирается на золото, которое позволяет повысить урон и количество легендарных артефактов. Полностью задействует умения героини, поэтому предоставляет самый ультимативный игровой процесс в последнем обновлении. Достигнуть топ-1 не составит труда.

Вариант билда

Герой — Робинетта

Пассивный навык — «Станксы», повышает получение золота на 1%, немного увеличивает урон в зависимости от количества золота в кармане.

Оружие — лук, аура, катана, кубик.

Фолиант — золотой том, том опыта, проклятый том, том хаоса.

Предметы — кредитка (зелёная), ключ, жнец душ, засасывающий магнит, Кевин, золотой щит, наковальня, орлиный коготь.

Ходячий апокалипсис Сэр Уфи

Идеальная сборка для пассивного геймплея. Создаём вокруг себя огромную зону смерти, которая будет моментально уничтожать всех врагов поблизости. Достаточно стоять на месте и и наблюдать, как всё живое погибает. Подходит для зачистки зон с высоким уровнем проклятья. Вместо Сэра Уфи можно выбрать Мегачада.

Вариант билда

Герой — Сэр Уфи.

Пассивный навык — «Укрепление», увеличивает броню на 1% за уровень, уменьшает перезарядку на 0.2 секунды за уровень.

Оружие — аура (основное), меч, топор, посох молний.

Фолиант — том количества, том размера, том перезарядки, проклятый том, том опыта, счастливый дом.

Предметы — сок бездельника, демоническая душа, зеркало, перчатки силы.

Даггер Сэра Чадвэлла

Билд под большое количество снарядов через беспроводной кинжал и бананаранг.

Вариант билда

Герой — Сэр Чадвэлл.

Пассивный навык — «Проклятие», предоставляет 1% сложности за уровень.

Оружие — осквернённый меч, беспроводной кинжал, бананаранг, посох молний.

Фолиант — том урона, том размера, том количества, том скорости снарядов.

Предметы — рюкзак, батарейка, часовой браслет, клевер, спортивный соус, запретный сок.

Крит Обезьян

Сборка под критические удары. Бананаранг усиливает пассивки, катана увеличивает критический урон, а лук предоставляет защиту на расстоянии.

Megabonk Фото: Megabonk

Вариант билда

Герой — Обезьян.

Пассивный навык — «Обезьяний хват», добавляет 2 единицы к максимальному здоровью за каждый уровень.

Оружие — бананаранг, катана, лук.

Фолиант — том количества, том размера, том точности.

Предметы — запретный сок, спортивный соус, часовой браслет, клевер, батарейка, демонический клинок.

Похититель жизни Амог

Необычный вариант под кражу жизни. При наличии всех предметов герой становится почти неуязвимым. Экспериментальная версия, которая подходит для агрессивного позиционирования в бою.

Вариант билда

Герой — Амог.

Пассивный навык — «Чума», отравленные враги взрываются при смерти и распределяют кислоту вокруг.

Оружие — ядовитая колба, дыхание дракона, эгида, огненный странник.

Фолиант — том количества, том здоровья, том опыта, проклятый том.

Предметы — кровавый топорик, перьевое крыло, электрическая вилка, сларп перчатки, шарф, щит с шипами, ключ, драконье пламя.

Пассивная Афина

Сборка под пассивный стиль боя, требующая некоторой доли везения. Подходит для новичков и не требует активного участия игрока.

Вариант билда

Герой — Афина.

Пассивный навык — «Замок», наносит больше урона при низком уровне здоровья, даёт 1 шип за каждый уровень.

Оружие — эгида, аура, катана, кубик.

Фолиант — проклятый том, том регенерации, том притяжения, том шипов.

Предметы — Кевин, зеркало, щит с шипами, маска Квина.

Большие снаряды Космонавта

Не самый удобный герой для новичков, которому лучше всего собрать билд под снаряды чёрной дыры для контроля толпы.

Вариант билда

Герой — Космонавт.

Пассивный навык — «Теория квантового опыта», предоставляет 1.5% опыта за уровень.

Оружие — чёрная дыра, дексекьюционер, катана бананаранг или огненный странник.

Фолиант — счастливый том, проклятый том, том размера, том количества.

Предметы — наковальня, кинжал Джо, драконья пламя (если в наличии огненный странник), ролики, безбашенная пушка, рюкзак, эхо фрагмент, шарф, батарейка, шарф. спортивный соус.

Бирдо-ракета

Неплохой вариант сборки для Бирдо с упором на ракеты и мины.

Вариант билда

Герой — Бирдо.

Пассивный навык — «Парение», позволяет парить в воздухе.

Оружие — торнадо, свободная ракета, беспроводной кинжал, мины.

Фолиант — том количества, кровавый том, том перезарядки, том скорости снарядов.

Предметы — орлиный коготь, спортивный соус, рюкзак.

Куст Блицкрига

Вариант сборки для Куста для быстрого уничтожения боссов.

Вариант билда

Герой — Куст.

Пассивный навык — «В яблочко», отмечает случайных врагов, а попадание по такой цели активирует взрыв.

Оружие — снайперская винтовка, катана, беспроводной кинжал.

Фолиант — том перезарядки, проклятый том, том количества.

Предметы — запретный сок, оверпавер лампа, бабушкин тоник, демонический клинок, чонкпластина, гигантская вилка, большой БОНК, овсянка.

Демон скорости Кальций

Отличная сборка с высокой скоростью, которая преобразуется в урон. От игрока потребуется научиться делать уклонения, так как при попадании по нему урон уменьшается вдвое. Нужно достигнуть скорости до 300%, чтобы получить высокий урон.

Megabonk Фото: Megabonk

Вариант билда

Герой — Кальций

Пассивный навык — «Демон скорости», повышается скорость со временем, но сбрасывается при получении урона, добавляет бонус к урону от скорости.

Оружие — кость, посох молний, револьвер, аура.

Фолиант — том опыта, том ловкости, проклятый том, том перезарядки.

Предметы — батарейка, гаечный ключ, турбо носки, ролики, шарф, сфера молний.

Мастер крита КЛ4НК

Билд под дальний бой с высоким уроном от критических попаданий.

Вариант билда

Герой — КЛ4НК.

Пассивный навык — «Критануло», предоставляет 1% шанса критического попадания за уровень.

Оружие — револьвер, посох молний.

Фолиант — том опыта, счастливый том, проклятый том.

Предметы — клевер, гигантская вилка, батарейка.

Мастер критических бросков Кубоголовый

Полезная сборка под Кубоголового, который получает постоянные улучшения от пассивной способности. Чем быстрее он повышает уровень, тем быстрее получает бонусы и становится сильнее.

Megabonk Фото: Megabonk

Вариант билда

Герой — Кубоголовый.

Пассивный навык — «Гамба», при броске кубика улучшает случайную характеристику на каждом уровне.

Оружие — кубик, огненный странник, катана, аура.

Фолиант — том опыта, счастливый том, проклятый том, том урона.

Предметы — сларп перчатки, сфера молнии, большой БОНК, ледяной куб, жнец душ, проклятая кукла, перчатки силы, острая фрикаделька.

Одна удачливая лиса

Высокоранговый билд с постоянными критическими ударами, хорошим дропом и приятными случайными бонусами.

Вариант билда

Герой — Лис.

Пассивный навык — «Благословение рандома», добавляет 1% удачи за уровень.

Оружие — огненный посох, посох молний.

Фолиант — счастливый том, том опыта, проклятый том.

Предметы — клевер, гигантская вилка, зеркало.

Ниндзя-танк

Необычный вариант сборки с уклонением, полезными отражающими навыками, ядами и шипами. Поначалу герой слаб, поэтому ему потребуется оружие, но позднее он сможет заходить в толпу врагов и не бояться смерти.

Вариант билда

Герой — Ниндзя.

Пассивный навык — «Теневой шаг», позволяет уничтожить врага при уклонении, добавляет 0.5% уклонения каждый уровень.

Оружие — катана, эгида, аура, револьвер.

Фолиант — том опыта, том брони, том уворота, том урона.

Предметы — призрачная мантия, зеркало, бочка с токсинами, щит с шипами, противогаз, кольцо мускулов, чонкпластина, демоническая кровь.

Ходок Ноэль

Сборка опирается на использование огненного и ледяного странников для нанесения высокого стихийного урона и контроля толпы.

Megabunk Фото: Megabunk

Вариант билда

Герой — Ниндзя.

Пассивный навык — «Выносливость», добавляет 1% длительности за уровень.

Оружие — ледяной странник, огненный странник, посох молний, эгида.

Фолиант — том урона, том перезарядки, том опыта, счастливый том.

Предметы — ледяной кристалл, батарейка, часовой браслет, клевер, спортивный соус, овсянка.

Монстр-гоблин

Сборка танка с высоким уроном и контролем толпы.

Вариант билда

Герой — Огр.

Пассивный навык — «Воин», повышает урон на 1% за уровень.

Оружие — топор, эгида, посох молний, огненный посох.

Фолиант — том урона, том опыта, том количества, том перезарядки.

Предметы — спортивный соус, ледяной куб, гигантская вилка, наковальня.

Кинжал бесконечности Тони МакЗума

Простенькая сборка для прохождения боссов. Отскок позволяет выдержать проклятья врага, но потребует своевременных уклонений от атак.

Вариант билда

Герой — Тони МакЗум.

Пассивный навык — «Зап», заряжает электрическую атаку при беге из стороны в сторону, предоставляет 2% радиуса подбора на каждом уровне.

Оружие — беспроводной кинжал, бананаранг, кровавая магия, револьвер.

Фолиант — том опыта, том урона, том перезарядки, том размера.

Предметы — заплесневелый сыр, нестабильная трансфузия, демонический клинок, босс бастер, батарейка, гаечный ключ, ключ, клевер.

В Megabonk у игроков множество возможностей для экспериментов, которые позволят создавать уникальные билды по уничтожению врагов. Мы отметили несколько необычных вариантов для каждого героя, однако советуем самостоятельно протестировать их работоспособность и при необходимости доработать под свои предпочтения. Обязательно отметьте в комментариях полезные сборки, которые помогут другим игрокам значительно упростить своё приключение.