Что нужно знать про второй сезон сериала «Олдскул»

Завершился первый сезон «Олдскула». Сериал стал большим успехом для онлайн-кинотеатров Start и Premier — он бил рекорды и не выпадал из топов популярности. Неудивительно, что «Олдскул» уже продлили на второй сезон. Что там будет?

«Олдскул»: главное о сериале

Название: «Олдскул».

Режиссёры: Александр Жигалкин, Евгений Шелякин.

Актёры: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин и другие.

Дата выхода: 1 сентября 2025 года.

Сколько серий: 17 эпизодов.

Жанр: комедия.

Страна: Россия.

«Олдскул»: где смотреть?

Все 17 эпизодов уже доступны в онлайн-кинотеатрах Start и Premier.

Видео размещено на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

О чём сериал «Олдскул»?

Сериал рассказывает о строгой математичке Марии Трифоновой, которая попадает в пафосную школу. Там ругать детей не принято, только хвалить за креатив. Однажды она спрашивает директора: «Если вместо ответа на уравнение, они мне слоника нарисуют, то мне пятёрку ставить?» На что начальник застенчиво отвечает: «Четвёрку».

В таких условиях математичке трудно. Ученики слишком важные, коллектив нестандартный, а в школе работают и учатся её дочка и внучка — с обоими у Трифоновой сложные отношения. Всё это эпизод за эпизодом порождает забавные курьёзы.

Уважаемая Мария Павловна Фото: Start

В «Олдскуле» полно достоинств. Мария Аронова блестяще отыгрывает суровую, но добрую в душе математичку, которая растёт над собой. Да и у каждого из её напарников найдётся своя комичная особенность. Чего стоит завхоз-конспиролог, что в перерывах смотрит видео по теме «Как вычислить среди коллег ящера?»

При этом в сериале полно по-настоящему хороших шуток. Например, в финальном эпизоде на школьный концерт заглянул рэпер Птаха. Естественно, не смог выучить пару строк и принялся импровизировать. Получилось столь неловко, что улыбку не сдержать. А ведь «Олдскул» чуть ли не весь состоит из таких моментов.

Тот самый завхоз Фото: Start

Чем завершился первый сезон «Олдскула»?

К финалу сезона у героев накопилась масса проблем. К примеру, скоро пройдёт олимпиада по математике, а ученики не готовы. Трифонова усиленно с ними занимается и чудом приводит ребят к успеху. Внучка действительно справляется с заданиями, а недотёпа Богдан проходит в следующий тур, потому что на олимпиаду толком никто не пришёл.

Наталья, дочка Трифоновой, мечтает о романе с директором. Тот вроде расходится с женой и готов к новой любви, но почему-то избегает Наталью. Та решает, что дело в этике, якобы коллеги не должны встречаться. Поэтому, чтобы подать пример, подталкивает к роману биологичку и Даню. Увы, проблема оказывается в другом: директор просто помирился с супругой и передумал разводиться. Наталья расстраивается и решает уволиться.

Директор школы полон неуверенности Фото: Start

В финале проходит концерт в честь Дня матери, организованный Натальей. В завершение директор и коллеги говорят девушке тёплые слова, и та будто бы меняет решение. Вот только трогательный момент прерывает пожарная сигнализация. Это завхоз выманил всех на улицу, чтобы устроить сюрприз. Какой? Он прилетел во двор на воздушном шаре, на котором напечатано изображение Марии Трифоновой.

Завхоз весь сезон ухлёстывал за математичкой. Трифонова пробовала построить отношения с соседом, но ничего не вышло. Поэтому она ради любопытства забирается в воздушный шар и вместе с завхозом взмывает ввысь.

Кто мог подумать, что Трифонова улетит на воздушном шаре? Фото: Start

Что будет во втором сезоне «Олдскула»?

Второй сезон «Олдскула» уже официально анонсирован. Онлайн-кинотеатры продлили сериал ещё 17 сентября — за месяц до конца первого сезона. Продолжение стартует 1 сентября 2026-го .

Что будет в продолжении? Вероятно, то же самое, что и в первом сезоне. То есть отношения героев будут развиваться, появятся новые проблемы и курьёзные ситуации.

Наталья наверняка останется в школе, но её вопрос с директором не решён. Перед тем стоит сложная дилемма: остаться с женой или прыгнуть навстречу новой любви. Марии Трифоновой тоже пора построить серьёзные отношения. Но с кем: с романтичным соседом или с настойчивым завхозом?

Наталья слишком хороша, чтобы покинуть школу Фото: Start

Об остальных арках сценаристы тоже не забудут. Сложится ли дружба между внучкой Трифоновой и Богданом? Долго ли продлятся отношения Дани и биологички? Повысят ли ученики успеваемость? Узнаем в следующем сезоне.