«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch

Создатели The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands и Batman: The Telltale Series в составе новой студии AdHoc Studios наконец-то готовы показать миру своё новое творение — Dispatch. Это наследница сюжетных игр Telltale Games, в которой сразу узнаются все знакомые черты некогда популярной студии.

Новая история посвящена бывшему супергерою, которой волею судьбы оказался диспетчером команды суперзлодеев — они участвуют в программе по превращению в супергероев. Банда оказалась разношёрстной и не сплочённой, но главному герою предстоит сплотить коллектив и добиться успеха в инициативе.

Получилась ли у «новой Telltale», студии AdHoc, сделать новое творение с присущим своим прошлым работам шармом? Сейчас об этом и поговорим.

Главное про Dispatch

Платформы: ПК, PS5.

Разработчик: AdHoc Studios.

Дата выхода: 22 октября 2025 года.

Жанр: комедия, приключение.

Перевод: русские субтитры.

Трейлер Dispatch

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат AdHoc Studio.

Супергеройские разборки

Dispatch не пытается придумать велосипед: геймплейно это по большей части мультфильм, причём с отличной анимацией и постановкой, во время которого иногда предстоит выбирать реплики главного героя — они задают направление сюжета, имея как небольшие, так и колоссальные последствия.

Какие-то слова и действия могут влиять на весь сюжет, а какие-то — только на небольшие части, придавая индивидуальности вашей истории.

Конечно, никуда не делись QTE-сцены — это когда надо вовремя нажимать определённые кнопки. Если сделать это успешно, то герои точно достигнут успеха, но если налажать, то история может немного изменить вектор развития — хотя вряд ли что-то радикально поменяется.

Перед началом игры вам предложат даже отключить их, однако это стоит делать только в случае, если совсем не хочется нажимать на кнопки — в первых двух эпизодах сложность таких сцен была очень низкой, поэтому провалить их можно только с определённым усилием.

Бить левой рукой было ошибкой Фото: «Чемпионат» / AdHoc

Главной отличительной особенностью Dispatch стало управление командой : главный герой периодически заступает на смену в небольшой супергеройской компании — в течение минут 10-15 нужно отвечать на звонки местных жителей, у которых что-то произошло. Это могут быть ограбления, пожары, странные звуки или просьба выступить перед школьниками для их мотивации — ситуации бывают абсолютно разные, а задача героя – выбирать подходящих подопечных, чтобы они смогли эффективно справиться с кризисом.

В какой-то момент вызовов может стать даже больше, чем у вас героев — главное умело лавировать между задачами и помнить сильные и слабые стороны персонажей. Кто-то, например, под стрессом может превращаться в монстра, из-за чего его интеллект снизится, но пропорционально вырастет выносливость.

Так начинается смена Фото: «Чемпионат» / AdHoc

Геймплей не очень сложный, но динамичный и захватывающий — при этом параллельно герой разговаривает с подопечными, они могут спорить, недоумевать от решений и даже отказываться выполнять приказы. Кого-то может что-то выбесить, и он сам что-то подожжёт, с чем потом придётся справляться вам.

Но работает самое важное

Что у разработчиков получилось разнообразить геймплей — это прекрасно, однако всё это не работало бы без главного: хорошего сценария.

Тут создатели The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands не облажались: Dispatch прекрасно и очень тонко написана, не боясь высказываться на спорные современные темы. На фоне засилья стерильных игровых блокбастеров подобный уровень диалогов и разнообразных персонажей кажется глотком свежего воздуха в задымлённом доме.

Dispatch Фото: Чемпионат / AdHoc

За каждой сценой интересно наблюдать, а даже обычные бытовые разговоры радуют своей лёгкостью и глубиной. В этом, конечно, помогает и отличная актёрская игра: главного героя вообще озвучивает Аарон Пол (Джесси из «Во все тяжкие»), а на второстепенных ролях Лора Бейли (The Last of Us 2), Эрин Иветт (Hades 2), Джеффри Райт («Бэтмен») и другие известные актёры. Каждый отлично справляется с доверенной ролью.

По части диалогов безмерно радует, что разработчики не боятся порицания за поднятие каких-то спорных тем — и даже смело высмеивают современные веяния. В целом поклонники Tales from the Borderlands вообще почувствуют себя как дома: в плане комедии даже по первым эпизодам виден фирменный почерк команды.

Если, кстати, вы запомнили игры Telltale Games по кривоватым анимациями и не самой красивой графике, то Dispatch делает огромный шаг вперёд — перед нами очень богатый на визуал мультфильм, который хоть и не дотягивает до работ Pixar, однако сразу выступает в высшем эшелоне. Особенно разработчики постарались над анимациями и работой с цветом.

У главного героя есть собака Фото: «Чемпионат» / AdHoc

Ждём продолжение?

Сейчас мы сыграли только в первые два эпизода Dispatch — как и прошлые игры Telltale Games, игра поделена на серии, которые выпускают постепенно. Но в случае новинки продолжение не заставит себя ждать: всего будет восемь эпизодов, а выпускают их по два раз в неделю.

Расписание выпуска Dispatch:

22 октября — первый и второй эпизоды;

29 октября — третий и четвёртый эпизоды;

5 ноября — пятый и шестой эпизоды;

12 ноября — седьмой и восьмой эпизоды (финал).

Этот милаш ещё раскроет себя Фото: «Чемпионат» / AdHoc

Пока Dispatch смотрится как идеальная игра для поклонников сюжетных приключений, где вы сами можете влиять на исход истории. Она отлично выглядит, прекрасно написана и предлагает интересный, при этом не навязчивый или слишком сложный геймплей. После прохождения первых двух эпизодов есть только одно желание — поскорее продолжить сюжет.

Понравилось

Отличный визуальный стиль и работа с анимациями.

Подходящий актёрский состав с крутым сценарием: колким и живым.

Интересный геймплей, особенно в роли диспетчера героев.

Хорошая оптимизация — игра на ПК работает без запинок.

Не понравилось