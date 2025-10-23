Семь российских команд в борьбе за титул! Стартует Fissure Playground 2 по Dota 2

Сегодня, 23 октября, в столице Сербии начинается масштабный чемпионат FISSURE PLAYGROUND 2. Впервые с первенства мира The International 2025 все лучшие команды по Dota 2 соберутся в одном месте, чтобы выявить сильнейшего и побороться за большой призовой фонд.
Главное о турнире FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2
Где: Белград, Сербия (комплекс «Сава центр»).
Призовой фонд: $ 1 млн.
Второй сезон Playground соберёт 16 лучших команд мира — в их числе новые чемпионы мира из Falcons, обновлённые составы Liquid и Tundra, лидеров Китая и Южной Америки, а также все лучшие русскоязычные команды.
Хотя сезон-2024/2025 уже начался, плей-офф BLAST пройдёт уже после, с 7 по 9 ноября: это значит, что именно турнир от FISSURE станет отправной точкой и определит первого чемпиона нового сезона.
На первом этапе 11 приглашённых команд и пять победителей региональных отборочных определят восьмёрку участников плей-офф — а уже те разыграют трофей в матчах на вылет. Решающие игры примет белградский комплекс «Сава центр», где зрители смогут посмотреть топовую «Доту» вживую.
Первый FISSURE PLAYGROUND прошёл в начале года — на нём победила Tundra с Дурачьё
Фото: FISSURE
Участники FISSURE PLAYGROUND 2
В Сербии собрались все топовые команды мира: победители недавнего «Инта» Falcons, остальные европейские гранды, а также набравшая ход HEROIC и звёздный ростер Yakult Brothers из Китая.
При этом на турнире нашлось место семи топовым российских коллективам. Если PARIVISION, Spirit и BetBoom Team мы видим довольно часто, то для новых составов Aurora, Yandex и Virtus.pro, а также молодой Runa Team это отличная возможность показать себя.
Есть в числе участников и несколько тёмных лошадок: набравшая ход MOUZ с Ямичем, новый ростер китайской Vici Gaming с lou и planet, а также перспективный стак Cobra из Перу.
|Приглашённые команды
|Победители квалификаций
|BetBoom Team (Россия)
PARIVISION (Россия)
Tundra Esports (Европа)
HEROIC (Южная Америка)
Nigma Galaxy (Ближний Восток)
Team Liquid (Европа)
Team Spirit (Россия)
Team Falcons (Ближний Восток)
Aurora Gaming (Россия)
Vici Gaming (Китай)
Team Yandex (Россия)
|Virtus.pro (Россия/Европа)
MOUZ (Европа)
Runa Team (Россия)
Yakult Brothers (Китай)
Team Cobra (Перу)
PARIVISION пропустила первый турнир сезона, а потому её форма — загадка для соперников
Фото: Valve
Главные фавориты FISSURE PLAYGROUND 2
Все топ-команды, кроме PARIVISION, уже успели начать сезон в ходе группового этапа BLAST, поэтому претендентов на титул выделить несложно. Главные — чемпионы The International в лице Falcons, а также обновлённый состав Tundra, в который вернулся Иван Pure Москаленко.
Из наших команд больше всего шансов у Team Spirit и той самой PARIVISION (топ-3 сентябрьского «Инта»). Могут подтянуться к грандам Aurora с двумя новыми игроками из Азии, а также BetBoom Team, сменившая Пьюра на Киритыча.
Впрочем, начало сезона рискует стать непредсказуемым. Непонятно, как покажет себя Vici Gaming, сможет ли противостоять фаворитам европейский ростер MOUZ и получится ли у Yandex ворваться в топ вместе с опытным Saksa. Эти и другие команды способны удивить.
Судя по старту сезона, Falcons явно не намерена останавливаться после победы на The International
Фото: Valve
Формат и расписание FISSURE PLAYGROUND 2
Турнир пройдёт в два этапа. Групповая стадия по швейцарской системе запланирована на 23-27 октября — для выхода в плей-офф нужно выиграть три матча, а три поражения означают вылет с турнира.
Расписание группового этапа:
- 23 октября (11:00, 14:30, 17:00, 20:30) — восемь матчей 1-го тура;
- 24 октября (11:00, 14:30, 17:00, 20:30) — восемь матчей 2-го тура;
- 25 октября (11:00, 14:30, 17:00, 20:30) — восемь матчей 3-го тура (в том числе по два за выход в плей-офф и на вылет);
- 26 октября (13:00, 16:30, 20:00) — 4-й тур, три матча за выход в плей-офф и три матча на вылет;
- 27 октября (13:00, 16:30, 20:00) — 5-й тур, три решающих матча.
В плей-офф пройдут восемь лучших команд, которые разыграют титул и главный денежный приз в $ 350 тыс. по системе double-elimination, где у каждого будет возможность один раз проиграть. Три финальных дня пройдут в комплексе «Сава центр».
Расписание плей-офф:
- 28 октября (12:00, 15:30, 19:00, 22:30) — первый раунд верхней сетки;
- 29 октября (15:30, 19:00) — полуфиналы верхней сетки;
- 30 октября — выходной;
- 31 октября (14:00, 17:30, 21:00) — матчи нижней сетки;
- 1 ноября (14:00, 17:30, 21:00) — два матча нижней сетки и финал верхней;
- 2 ноября (15:00, 19:30) — финал нижней сетки и гранд-финал.
Подробное расписание всех матчей с указанием команд можно узнать в нашем Матч-центре или в разделе новостей перед началом игрового дня.
Pure вернулся в Tundra и готов бороться за трофей с европейским составом
Фото: Valve
Где смотреть
Все матчи FISSURE PLAYGROUND 2 на русском языке можно будет бесплатно посмотреть на канале студии в Twitch или YouTube. Кроме того, на «Твиче» будут доступны любительские трансляции от топовых стримеров-партнёров: некоторые матчи прокомментируют Nix, Stray228, TpaBoMaH, Solo и другие.