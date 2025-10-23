Семь российских команд в борьбе за титул! Стартует Fissure Playground 2 по Dota 2

Сегодня, 23 октября, в столице Сербии начинается масштабный чемпионат FISSURE PLAYGROUND 2. Впервые с первенства мира The International 2025 все лучшие команды по Dota 2 соберутся в одном месте, чтобы выявить сильнейшего и побороться за большой призовой фонд.

Главное о турнире FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2

Когда: с 23 октября по 2 ноября.

Где: Белград, Сербия (комплекс «Сава центр»).

Призовой фонд: $ 1 млн.

Второй сезон Playground соберёт 16 лучших команд мира — в их числе новые чемпионы мира из Falcons, обновлённые составы Liquid и Tundra, лидеров Китая и Южной Америки, а также все лучшие русскоязычные команды.

Хотя сезон-2024/2025 уже начался, плей-офф BLAST пройдёт уже после, с 7 по 9 ноября: это значит, что именно турнир от FISSURE станет отправной точкой и определит первого чемпиона нового сезона.

На первом этапе 11 приглашённых команд и пять победителей региональных отборочных определят восьмёрку участников плей-офф — а уже те разыграют трофей в матчах на вылет. Решающие игры примет белградский комплекс «Сава центр», где зрители смогут посмотреть топовую «Доту» вживую.

Первый FISSURE PLAYGROUND прошёл в начале года — на нём победила Tundra с Дурачьё Фото: FISSURE

Участники FISSURE PLAYGROUND 2

В Сербии собрались все топовые команды мира: победители недавнего «Инта» Falcons, остальные европейские гранды, а также набравшая ход HEROIC и звёздный ростер Yakult Brothers из Китая.

При этом на турнире нашлось место семи топовым российских коллективам. Если PARIVISION, Spirit и BetBoom Team мы видим довольно часто, то для новых составов Aurora, Yandex и Virtus.pro, а также молодой Runa Team это отличная возможность показать себя.

Есть в числе участников и несколько тёмных лошадок: набравшая ход MOUZ с Ямичем, новый ростер китайской Vici Gaming с lou и planet, а также перспективный стак Cobra из Перу.

PARIVISION пропустила первый турнир сезона, а потому её форма — загадка для соперников Фото: Valve

Главные фавориты FISSURE PLAYGROUND 2

Все топ-команды, кроме PARIVISION, уже успели начать сезон в ходе группового этапа BLAST, поэтому претендентов на титул выделить несложно. Главные — чемпионы The International в лице Falcons, а также обновлённый состав Tundra, в который вернулся Иван Pure Москаленко.

Из наших команд больше всего шансов у Team Spirit и той самой PARIVISION (топ-3 сентябрьского «Инта»). Могут подтянуться к грандам Aurora с двумя новыми игроками из Азии, а также BetBoom Team, сменившая Пьюра на Киритыча.

Впрочем, начало сезона рискует стать непредсказуемым. Непонятно, как покажет себя Vici Gaming, сможет ли противостоять фаворитам европейский ростер MOUZ и получится ли у Yandex ворваться в топ вместе с опытным Saksa. Эти и другие команды способны удивить.

Судя по старту сезона, Falcons явно не намерена останавливаться после победы на The International Фото: Valve

Формат и расписание FISSURE PLAYGROUND 2

Турнир пройдёт в два этапа. Групповая стадия по швейцарской системе запланирована на 23-27 октября — для выхода в плей-офф нужно выиграть три матча, а три поражения означают вылет с турнира.

Расписание группового этапа:

23 октября (11:00, 14:30, 17:00, 20:30) — восемь матчей 1-го тура;

24 октября (11:00, 14:30, 17:00, 20:30) — восемь матчей 2-го тура;

25 октября (11:00, 14:30, 17:00, 20:30) — восемь матчей 3-го тура (в том числе по два за выход в плей-офф и на вылет);

26 октября (13:00, 16:30, 20:00) — 4-й тур, три матча за выход в плей-офф и три матча на вылет;

27 октября (13:00, 16:30, 20:00) — 5-й тур, три решающих матча.

В плей-офф пройдут восемь лучших команд, которые разыграют титул и главный денежный приз в $ 350 тыс. по системе double-elimination, где у каждого будет возможность один раз проиграть. Три финальных дня пройдут в комплексе «Сава центр».

Расписание плей-офф:

28 октября (12:00, 15:30, 19:00, 22:30) — первый раунд верхней сетки;

29 октября (15:30, 19:00) — полуфиналы верхней сетки;

30 октября — выходной;

31 октября (14:00, 17:30, 21:00) — матчи нижней сетки;

1 ноября (14:00, 17:30, 21:00) — два матча нижней сетки и финал верхней;

2 ноября (15:00, 19:30) — финал нижней сетки и гранд-финал.

Подробное расписание всех матчей с указанием команд можно узнать в нашем Матч-центре или в разделе новостей перед началом игрового дня.

Pure вернулся в Tundra и готов бороться за трофей с европейским составом Фото: Valve

Где смотреть

Все матчи FISSURE PLAYGROUND 2 на русском языке можно будет бесплатно посмотреть на канале студии в Twitch или YouTube. Кроме того, на «Твиче» будут доступны любительские трансляции от топовых стримеров-партнёров: некоторые матчи прокомментируют Nix, Stray228, TpaBoMaH, Solo и другие.