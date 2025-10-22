Обязательное семейное кино: почему стоит посмотреть «Алису в Стране чудес»

В российской киноиндустрии нет занятия выгоднее, чем снимать семейное кино. Ему даже необязательно быть хорошим, хватит красивого и милого — тогда семьи с детьми и молодёжь с Пушкинскими картами обеспечат сборы. Так было с «Волшебником Изумрудного города», «Летучим кораблём» и много чем ещё.

Семейное кино будто поставили на конвейер и снимают безыдейно, по шаблону. Поэтому перед показом «Алисы в Стране чудес» заранее заготовил подводку для обзора — о том, как сильно утомили такие фильмы. Однако из зала внезапно вышел довольным и теперь объясняю, почему на «Алису» стоит сходить семьёй.

«Алиса в Стране чудес»: главное о фильме

Название: «Алиса в Стране чудес».

Режиссёр: Юрий Хмельницкий.

Актёры: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева и другие.

Дата выхода: 23 октября 2025 года.

Жанр: фэнтези, приключения.

Страна: Россия.

«Алиса в Стране чудес»: где смотреть?

23 октября фильм выйдет в российский прокат. Цифровая версия, вероятно, появится зимой.

Это почти наша «Злая»

Алиса с детства была мечтателем, но к подростковому возрасту растеряла иллюзии. Учится она ужасно, друзей нет, родители ругаются между собой — в общем, дела совсем плохи. Ещё хуже становится, когда Алиса встречает странного кролика, наивно за ним следует и попадает в Страну чудес. Там каждый второй чудик либо видит в девочке угрозу, либо хочет использовать её в коварном заговоре. Алиса тем временем просто хочет домой — к нелюбимой школе и ссорящимся родителям.

Анна Пересильд хороша в роли Алисы Фото: «Централ Партнершип»

В фильме полно пересечений с оригиналом Льюиса Кэрролла. Героиня встретит Герцогиню, Гусеницу, Безумного шляпника и посидит за тем самым столом с бесконечными десертами. Однако съёмочная группа уверяет, что в первую очередь вдохновлялась одноимённым советским радиоспектаклем, музыку и стихи для которого написал Высоцкий. Решение безоговорочно удачное.

«Алиса в стране чудес» — в том числе мюзикл. Важные мысли, нерешаемые проблемы и образы персонажей раскрывают в основном через музыкальные номера. Призна́юсь, я такое не люблю и поддерживаю шутку об авторах мюзиклов, которые каждые 15 минут портят кино. Вот только в «Алисе» номера столь красивые и зрелищные, что по качеству приближаются к прошлогодней «Злой».

Каждый танец запоминается Фото: «Централ Партнершип»

Конечно, в оскароносном блокбастере в массовке были сотни человек, а в «Алисе» — десятки. Да и вполне возможно, что на пару декораций там потратили столько, сколько у нас на весь фильм. Однако это не мешает «Алисе» цеплять музыкой, самоотдачей и постановкой.

В фильме полно эпизодов, где другие режиссёры обошлись бы проходной песней и незатейливым танцем — и получилось бы нормально. Но режиссёр Юрий Хмельницкий не хотел снимать проходное кино. Он здорово зарекомендовал себя, выпустив «Лёд 3», и теперь получил больше денег и возможностей — вот и вцепился в шанс.

По этой причине каждый музыкальный номер роскошно выглядит, имеет свою особенность и поселяется в голове.

Вот на Анну Пересильд натягивают тросы и заставляют причудливо летать. Вот её бой с несправедливостью превращается в очаровательный музыкальный клип. А вот устройство мира объясняют через столь необычный танец и приятный текст, что они на целый день застревают в голове.

Плюс не только в том, что в «Алисе» классная музыка и изобретательная хореография. Ещё и тексты хороши. Как иначе, если песни у персонажей на стихи Высоцкого? Всё верно — когда услышите песню об антиподах или цифрах, знайте: тексты написал Владимир Семёнович.

Почти все актёры поют самостоятельно Фото: «Централ Партнершип»

Другое достоинство — визуал. «Алиса в Стране чудес» дорого выглядит и не зацикливается на базовой графике в духе «покажем большой и красивый нарисованный замок». Нет, временами режиссёр словно отсылает к «Мультивселенной безумия» или недавнему «Истребителю демонов» с их вычурными и почти бесконечными локациями.

За рамками CGI фильм тоже красивый. Стол Безумного шляпника детализирован и полон броских угощений. Цветовая гамма в локациях завораживает и дополняет характеры их хозяев. У всех героев классные костюмы — причём не просто так: Пересильд сама выбирала платье, чтобы лучше раскрыть Алису, а образ Королевы придумывали специально под Ирину Горбачеву. Неудивительно, что все полтора часа на экран приятно смотреть.

Выглядит фильм отлично Фото: «Централ Партнершип»

В плане сюжета откровений нет — как и провалов. Это лёгкое приключение, где героиня встревает в неприятности, чудом выкручивается и параллельно впитывает мудрость за мудростью. Что хорошо учиться — важно. Что время стоит ценить. Что даже в обычном семейном ужине есть своё волшебство, которое страшно терять.

Так и получается, что сходить семьёй на «Алису» — хорошая идея. Это приятный аттракцион с зажигательными танцами, отменным визуалом и адекватной моралью. Ни взрослые, ни дети точно не заскучают.

«Алиса в Стране чудес»: стоит ли смотреть?

Семейное кино в России снимают словно по трафарету, но «Алиса в Стране чудес» — приятное исключение. Удивительным образом режиссёр Юрий Хмельницкий угодил и детям, и взрослым. Потому что поставил классные современные танцы и наложил на них тексты Высоцкого. Сделал приключение драйвовым и наполнил его смыслом. Позаботился о ярком, но не вырвиглазном визуале. Отличная работа!

Оценка «Алисы в стране чудес» — 7,5 из 10

Понравилось

Запоминающиеся музыкальные номера.

Отменный визуал.

Все актёры очень стараются.

У истории адекватная мораль.

Не понравилось