Пошаговый гид для новичков в Ball x Pit

Ball x Pit — свежий рогалик с разбиванием вражеских кирпичей и строительством базы от Kenny Sun, который сразу же завоевал любовь аудитории благодаря увлекательному и динамичному геймплею. Сегодня мы расскажем о самых важных нюансах игры и поможем новичкам моментально влиться в неё.

Особенности сражений Ball x Pit

Игровая локация разделена на ячейки и всегда прокручивается вверх. Персонаж может свободно перемещаться по ней, но самое важное, чтобы враги не добрались до низа экрана, ведь тогда персонаж начнёт получать урон.

Ball x Pit не требует от геймера высокой точности — в игре намного важнее грамотное позиционирование в процессе боя. Нужно постараться быть мобильным, быстро перемещаться из стороны в сторону и избегать большого скопления противников. Это касается начальной стадии игры, где передвижение окажется намного важнее — научитесь правильно перемещаться, не пытаясь идеально уничтожить каждую цель. Только после этого можно задумываться о комбинациях.

Ball x Pit Фото: Devolver Digital

Система опыта Ball x Pit

Враги после смерти выбрасывают светящиеся кристаллы опыта, заполняющие шкалу улучшений. Каждый уровень открывается три случайных обновления, при помощи которых удастся создать уникальную комбинацию под каждый забег. В первую очередь обратите внимание на особенности улучшений для получения лучшего сочетания.

— комбинирует два шара третьего уровня. Требуется для создания комбо. Эволюция — улучшает шар до нового вида. Необходимо на поздней стадии игры.

Деление лучше всего подходит на ранних этапах для быстрого повышения силы нескольких шаров. Слияние подходит для середины игры для выбора предпочтительного стиля нанесения урона. Эволюция нужна на самых последних этапах, где требуются специализированные эффекты. Обращаем внимание, что не стоит использовать комбинации, которые не подходят к текущей ситуации.

Например, лучше уделить внимание делению и повысить силу шаров, чем выполнять сложную эволюцию ради новенького эффекта.

Мастерство комбинаций Ball x Pit

Радужные сферы, которые появляются в процессе боя, запускают эволюцию шара, одну из самых важных составляющих игры. Правильные комбинации позволят упростить забеги. Их огромное множество, поэтому мы отметим несколько примеров, которые влияют на геймплей:

Огненный шар + Железный шар — бомба с огромным уроном по площади.

Бомба + Яд — токсичный взрыв для быстрого уничтожения толпы.

Базовый шар + Скорость — скорострельность с постоянным уроном в секунду.

Кровотечение + Тьма — одновременно накладывает кровотечение и проклятье.

Холод + Свет — ледяной луч, замораживающий врагов.

Ball x Pit Фото: Devolver Digital

Всего в игре доступно несколько уникальных стихий, которые можно комбинировать между собой и с существами:

Огонь;

Яд;

Кровотечение;

Железо;

Лазер;

Холод;

Ветер;

Молния;

Свет;

Тьма;

Очарование;

Матка;

Разлом;

Призрак.

Так же, как в играх про бога, игрок может их соединять между собой, чтобы получать различные улучшения.

Создание идеальной планировки на базе

Городу игрока нужны три ресурса: золото, материалы и рабочая сила. Уделите внимание прокачке шахт по добыче золота и обязательно переключайтесь между ними для сбора накопленных ресурсов, так как добыча автоматически прекращается при заполнении. Лучше самостоятельно собрать всё, чтобы не платить дополнительные суммы за перезапуск. Как только производство золота будет активно запущено, разместите фермы и мельницы для доступа к постоянному потоку материалов.

Ball x Pit Фото: Devolver Digital

Для оптимального размещения строений располагайте свои здания в форме перевёрнутой буквы «П» (U на английской раскладке). Такая планировка позволит отправлять шары в несколько строений разом, что значительно ускорит сбор ресурсов. Естественный ландшафт всегда старайтесь заменить улучшенными постройками, чтобы каждая поверхность помогла прогрессии. Все строения обязательно ставьте ближе друг к другу, так как в широких коридорах и проходах пропадают дополнительные отскоки, а значит, снижается потенциал развития и замедляется сбор ресурсов.

Выбор персонажей и синергия

В Ball x Pit игрокам доступно 15 героев с уникальными особенностями:

Беспечный стрелок — не очень удобный прицел, однако стреляет быстрее в два раза и постоянно выпускает новые шары при наличии. Умеет перемещаться без потери скорости во время стрельбы.

Ветеран — шары пронзают противников, пока не доберутся до стены.

Воин — без уникальных фишек.

Местный Сизиф — шары не наносят урон при обычных попаданиях, однако урон от эффектов и атак по области повышается в четыре раза, не умеет использовать обычные шары.

Жонглёр — запускает к цели шары по воздуху, и они начинают отскакивать при приземлении.

Кающаяся — наносит на 5% больше урона при каждом отскоке, которые при попадании в заднюю стенку возвращаются к персонажу и наносят урон врагам.

Мыслитель — автоматически выбирает себе улучшения.

Покинутая Мать — не использует обычные шары и начинает сразу же с призрачной версии.

Радикал — самостоятельно запускает шары и активирует улучшения.

Транжира — выпускает сразу все шары по широкой дуге.

Тихие Соседи — создаёт копии каждого шара и выпускает их в противоположном направлении, однако шары наносят на 50% меньше урона.

Тень — шары выпускаются сзади и получают 10% критического урона.

Физик — отключает для шаров гравитацию, которая заставляет их двигаться к задней части экрана.

Флагеллант — шары отскакивают от нижней части экрана.

Щитоносец — получил большой щит, который отбивает шары. При каждом отскоке шары наносят на 100% больше урона.

При выборе персонажа не забывайте учитывать схемы атаки, так как игра мотивирует на эксперименты и предлагает подстраиваться под ситуацию.

Ball x Pit Фото: Devolver Digital

Стратегия

Каждый успешный забег повлияет на последующий, так как игроки смогут улучшить базу и получить доступ к новым персонажам. Не торопитесь. Следуйте стабильными и последовательными шагами по развитию без риска, иначе можно быстро провалить прохождение игры. Здесь важны терпение и планирование, а не умение точно запускать шары.

В первую очередь занимайтесь постройкой базовых сооружений, которые предоставят новых героев, а потом уделите внимание улучшениям по генерации ресурсов. Чем больше персонажей будет в наличии у игрока, тем гибче будет геймплей, появится возможность для экспериментов.

Ball x Pit Фото: Devolver Digital

Часто задаваемые вопросы

В этом разделе мы отметили наиболее частые вопросы у игроков.

Как мне собрать базовые ресурсы?

Стреляйте шариками по своим постройкам, чтобы они отскакивали от них и собирали материалы.

Какая базовая схема лучше всего подходит для начала?

Небольшая U-образная форма для наилучшего отскока от строений для эффективного сбора ресурсов.

Какой путь обновления выбрать первым делом?

Лучше всего поначалу уделить внимание делению и позднее перейти к слиянию и эволюции. Не стоит раньше времени перепрыгивать к последнему этапу, чтобы ненароком не усложнить игровой процесс.

Как разблокировать больше персонажей?

Занимайтесь улучшением базовых строений, которые связаны с разблокировкой персонажей, при помощи заработанных в забегах ресурсов.

Ball x Pit Фото: Devolver Digital

Ball x Pit — небольшая инди-игра, которая способна заинтересовать многих игроков увлекательным процессом. Следуйте базовым советам для получения преимущества в самом начале игры и не бойтесь экспериментов — только они позволят отыскать наилучшую комбинацию и добиться наибольшей эффективности в игре.

А какие комбинации понравились лично вам и почему?