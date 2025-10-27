Стартовал сериал по «Оно»: стоит ли смотреть «Добро пожаловать в Дерри»?

27 октября стартовал сериал «Добро пожаловать в Дерри». Это приквел к легендарному «Оно», где раскроют предысторию Пеннивайза и закошмарят новую группу детей. Вышел лишь первый эпизод, но его достаточно, чтобы убедить: перед нами кандидат в лучшие хорроры года и удивительно кровавый аналог «Очень странных дел».

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: главное о сериале

Название: «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (It: Welcome to Derry).

Автор: Андрес Мускетти.

Актёры: Джошуа Оджик, Билл Скарсгард, Аманда Кристин и другие.

Дата выхода: 27 октября 2025 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: ужасы.

Страна: США.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: где смотреть?

27 октября в онлайн-кинотеатре Max вышел первый эпизод. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 16 декабря. Официального перевода нет, но в Сети уже много неофициальных озвучек.

Мясо, которого вы не ждали

До событий «Оно» ещё 27 лет, но в городе Дерри уже творится невыносимая жуть. Всё начинается с пропажи мальчика Мэтта. Он заглянул в кинотеатр, потом сел на попутку и больше никому не попадался на глаза.

Друзей у Мэтта толком не было, только знакомые, которые не уделяли парню внимания — забывали о дне рождения, не приходили на тусовки. Теперь этих ребят терзает чувство вины, а затем и сюрреалистичные кошмары. Эти ужасы намекают: пропавший где-то рядом. От взрослых помощи не дождёшься, вот ребята и начинают самостоятельные поиски. Увы, первый же эпизод показывает, что зря!

Герои первого эпизода Фото: HBO

«Добро пожаловать в Дерри» удобно называть «Очень странными делами» с повышенным градусом жестокости. Всё же в центре обоих сериалов дети, которые из-за безразличия взрослых сталкиваются с отнюдь не детскими проблемами — будь то травля или демоническое зло. На деле именно «Оно» Стивена Кинга довело концепцию до ума и идеально показало срез эпохи, когда юнцов выбрасывали в суровый мир и предлагали как-нибудь выживать.

Раньше концепция строилась на идее «Выживут не все». Зритель переживал, когда условных Джорджи Денбро или Эдди Мэнсона выводили из игры, но понимал, что остальные герои справятся со злом. Однако в «Добро пожаловать в Дерри» режиссёр сделал пугающий шаг вперёд и сменил формулу на «Не выживет почти никто». Именно поэтому финал первого же эпизода производит столь впечатляющий эффект.

Не догадаетесь, чем закончится эта сцена Фото: HBO

Во многом концовка работает, потому что сериал притворяется, словно ничего не поменялось. Чего стоят герои. Андрес Мускетти, автор дилогии «Оно», умело раскрывает характеры и будто собирается пройти с юношами большой путь.

Вот парень, который думает исключительно о женской груди и обожает конспирологию. А вот юный еврей, что живёт с довольно строгим отцом и чтению религиозной книги предпочитает комиксы. Зритель готовится и дальше проводить время с этими парнями. Ага, они впервые столкнулись с опасностью, но сейчас наверняка убегут, нащупают слабости Пеннивайза и дадут отпор. Всё-таки в «Оно» и «Очень странных делах» было именно так. Однако в «Добро пожаловать в Дерри» всё складывается иначе — и это круто.

Пеннивайз пока не появился, но его присутствие уже чувствуется Фото: HBO

Возможно, дальше Андрес Мускетти сбавит градус жестокости, однако и в этом случае сериал обещает быть классным. Он красиво снят и даже солнечным днём формирует чувство потерянности. Подкидывает страшные эпизоды, где есть и занятные скримеры, и неторопливо нарастающая жуть, когда правильное и понятное становится безумным. В конце концов, режиссёр уже доказал, что умеет удивлять.

Вопросы есть лишь к арке взрослого вояки. Она вполне интересная и содержит свои конфликты, загадки, жуткие моменты. Просто эпизод с громилами в противогазах как минимум странный. Их план кажется надёжным как китайские часы, трижды побывавшие в ремонте, а отступление — до ужаса неловким. Где тревога? Что за лёгкий побег по коридорам, когда поднялся такой шум?

Тот самый вояка Фото: HBO

К счастью, других значимых минусов у сериала нет. Стартовый эпизод задал высокую планку и заставил пометить в календаре следующие понедельники. Правда, дождаться их будет трудно, уж больно интересно, что будет дальше.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: стоит ли смотреть?

Да! Очевидно, что после скорой развязки «Очень странных дел» зритель не останется без сериала о несчастных детях, угодивших в кошмар. Пока «Добро пожаловать в Дерри» впечатляет, и у него есть все шансы вырасти в грандиозное и чертовски кровавое шоу.

Оценка первого эпизода «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — 8 из 10

Понравилось

Бескомпромиссный финал эпизода

Любопытные персонажи

Жуткие хоррор-моменты.

Не понравилось