Выходит «Мажор в Дубае»: стоит ли смотреть продолжение культового сериала?

«Мажор» был специфическим сериалом. Он умел создавать напряжение, поддерживать динамику и заваливать яркими персонажами, но чуть ли не молил зрителя: «Пожалуйста, не включай в голову, иначе сюжет сломается». Потому что по мере развития шоу всё сильнее напоминало «Санта-Барбару».

Многочисленные персонажи оказывались друг другу братьями, отцами и детьми, покойники в худших традициях оживали, наркоманы становились элитными убийцами. Все эти повороты были начисто лишены логики и выбирались будто броском игральной кости. Впрочем, этот хаос не помешал «Мажору» стать одним из самых популярных сериалов России.

Параллельно с основным сюжетом героя Павла Прилучного с 2021-го отправляют в побочное приключение на больших экранах. Там он становится то нашим Домиником Торетто с безумными заездами на дорогих машинах, то практически Ричером, что в соло выносит преступную группировку. В «Мажоре в Дубае» Игорь Соколовский вообще стал чуть ли не Итаном Хантом из «Смертельной расплаты» — бродит по пустыне, выполняет безбашенные трюки и раскрывает заговоры. Но интересно ли за этим следить? Увы, не очень.

«Мажор в Дубае»: главное о фильме

Название: «Мажор в Дубае».

Режиссёр: Егор Чичканов.

Актёры: Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Линда Лапиньш и другие.

Дата выхода: 30 октября 2025 года.

Жанр: боевик, комедия.

Страна: Россия.

«Мажор в Дубае»: где смотреть?

30 октября фильм выйдет в российский прокат. Через пару месяцев на «Кинопоиске» состоится цифровой релиз.

Вместо билета в кино лучше купить дубайский шоколад

Пока Мажор ведёт бизнес в Сочи, его друг Ваня копит на свадьбу в Дубае. Там бывший автоугонщик создал свою криптовалюту, но к успеху не пришёл. Цена на его монеты обвалилась, а вкладчики потеряли деньги и теперь бегают за бизнесменом с засученными рукавами. Вот только Ваня верит: отступать нельзя, монеты скоро взлетят.

Очевидно, что в одиночку Ваня не справится, поэтому Игорь Соколовский летит в Дубай и пытается вернуть друга домой. Увы, оказывается в центре заговора с влиятельными мошенниками, головорезами и роковыми красотками.

С криптой у Вани не задалось Фото: «Централ Партнершип»

Если честно, обсуждать сюжет «Мажора в Дубае» не хочется. Это настолько базовый боевик, что кинозал становится порталом в 90-е, когда Ван Дамм крутил зрелищные и бессмысленные вертухи. Концепция проста как палка: вот злодеи, что замышляют наглый налёт, а вот герои, которые оказываются в центре замеса, но харизмой и кулаками срывают коварные планы. Стороны представлены, пусть теперь дерутся!

Сценарист пытается хитрить и придумывает многоходовки с неожиданными поворотами. Однако «неожиданности» читаются задолго до финала, а планы негодяев такие сомнительные, что им хочется дать совет: «Ребята, лучше вообще ничего не делайте. Может, тогда не облажаетесь».

Абсолютно всё действо не укладывается в рамки здравого смысла. Адекватные герои себя так не ведут, приличные злодеи творят меньше глупостей. Представьте Мажора, который поссорился с другом и хочет покинуть Дубай — он даже обратный билет купил. Казалось бы, просто отпустите героя, однако враги поступают иначе: сначала влюбляют его в новую красотку, затем подсылают громилу. С какой целью? Чтобы те сказали: проваливай из города. Ребята, он уже почти улетел, но с вашей подачи заинтересовался тёмными делами.

Новая избранница Мажора Фото: «Централ Партнершип»

Персонажи ведут себя под стать сценарию. Они магически переживают ракетные залпы, в духе Нео уворачиваются от пуль, находят друг друга посреди бескрайней пустыни, за пару тренировок из доходяг становятся элитными бойцами ММА — и слишком часто раздражают. Полагаю, по задумке шутки и раздолбайство Вани добавляли «Мажору» лёгкости, но на деле заставили уши сворачиваться.

Даже к экшену полно вопросов. Вот бандит с автоматом стоит напротив Соколовского и сжимает курок. Думаете, герой прыгнет в укрытие? Нет, он уляжется на пол, а негодяй продолжит настойчиво палить в стену. Вот старенькая машина на петляющей дороге осталась без водителя. Считаете, она вот-вот вылетит с трассы? Нет, будет сама по себе вписываться в повороты, будто ей управляет незримый волшебник. Смотрится до ужаса неказисто.

Три героя на секретной миссии Фото: «Централ Партнершип»

У «Мажора в Дубае» слишком много минусов, чтобы назвать его хорошим фильмом. При этом нельзя сказать, что команда не старалась. Визуал симпатичный, к графике нет вопросов, в саунде числится даже Нейромонах Феофан, а координаторы выбивали разрешение на съёмки в самых пафосных локациях. Работу проделали огромную, однако так уж бывает, что в нечто целостное и весёлое приключение Мажора не сложилось. Может, в следующий раз получится?

«Мажор в Дубае»: стоит ли смотреть?

Покупать билеты стоит лишь самым преданным фанатам «Мажора». Но даже в этом случае готовьтесь к сомнительному сюжету и прочим глупостям. Если же похождения Игоря Соколовского никогда не вызывали у вас восторга, то о походе в кино и думать не стоит.

Оценка «Мажора в Дубае» — 5,5 из 10

Понравилось

Фильм дорого выглядит

Достойный саундтрек.

Не понравилось