«Лихие» закончились: продолжения точно не будет?

30 октября завершился второй сезон «Лихих». Сериал Юрия Быкова стал грандиозным успехом: в индексах популярности он с середины сентября не опускался ниже второго места. В таких случаях продюсеры обычно развивают успех, но с «Лихими», судя по всему, будет иначе. Если надеялись на продолжение, то для вас плохие новости.

Второй сезон «Лихих»: главное о сериале

Название: «Лихие».

Режиссёр: Юрий Быков.

Актёры: Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук и другие.

Дата выхода: 11 сентября 2025 года.

Жанр: криминал, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

Второй сезон «Лихих»: где смотреть?

Все восемь эпизодов второго сезона уже доступны в онлайн-кинотеатре Start.

Видео размещено на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

О чём сериал «Лихие»?

«Лихие» основаны на реальных событиях. В центре сюжета криминальная группировка «Общак», которая орудовала на Дальнем Востоке и считалась крупнейшей в стране. Бандиты крышевали предприятия, занимались рэкетом и расправлялись с конкурентами. В том числе им помогали наёмный убийца Паша (он же Егерь) и его сын Женя, что был в деле с 12 лет. Именно эти персонажи — в центре сериала.

Герои сразу понимают, что впутались в страшное тёмное дело. Однако выйти из него не получалось, а жизнь с деньгами и дорогими машинами манила. В итоге эпизод за эпизодом они что-либо теряют: близких, надежду, саму человечность. Если не считать пары странных сцен, преступную жизнь и нравственное падение показали достойно — с тяжёлыми выборами, кровью, скандалами и нескончаемой угрозой. В итоге «Лихих» легко посмотреть на одном дыхании.

Местами события изменили: например, в реальности истории героев завершились иначе. Однако в остальном режиссёр Юрий Быков воспроизводит прошлое и не избегает его темнейших проявлений. Чего стоят события в кафе «Чародейка» — тот кошмар действительно происходил. Вот почему смотреть сериал особенно жутко.

Егерь и его сын Фото: Start

Чем завершился сериал «Лихие»?

После поджога кафе «Чародейка» и гибели детей власти всерьёз взялись за «Общак». Джема, лидера группировки, отправили в тюрьму, где он умер от сердечного приступа — вряд ли естественного. Тогда банду возглавил приспешник Джема по кличке Слон. Вот только лидер хабаровской группировки Краб, на которого работали Паша и Женя, не принял нового босса и отказался платить долю. Это привело к началу войны.

Краб хитростью заманил Слона в Хабаровск и устроил покушение — увы, неудачное. В ответ Слон доказал, что за попыткой убийства стоял Краб, объявил его предателем и, по сути, лишил власти. Хабаровский лидер испугался и сдал всех преступников милиции. В результате все ключевые бандиты были задержаны и получили большие сроки. Герои тоже оказались за решёткой: отец — пожизненно, сын — на 25 лет.

Женя пережил много кошмаров Фото: Start

Другая арка посвящена событиям в наши дни. Там Женя, сын Егеря, выходит из тюрьмы, крадёт собственного ребёнка и везёт в тайгу. Под конец сериала там появляется отец: он пообещал следователям показать новые трупы, но на деле запланировал побег. У героев могло всё получиться, ведь они использовали ребёнка как прикрытие. Однако Женя решил, что хочет для сына другой жизни, поэтому отпустил его. После Егеря и Женю убили.

В реальности Егерь был найден мёртвым в камере вскоре после заключения, а его сын дал показания, попал под программу защиты свидетелей и до сих пор жив. Именно его пересказ тех событий лёг в основу сериала.

В этом месте герои планировали засаду Фото: Start

Будет ли продолжение?

Юрий Быков изначально видел «Лихих» законченной историей на 16 эпизодов. В них режиссёр завершил почти все арки и конфликты, а герои получили то, что заслужили. Поэтому третий сезон не планируется.

Впрочем, мир слишком изменчив. «Сёгуна» тоже видели историей на один сезон, однако из-за сумасшедших рейтингов сериал продлили. Может, и с «Лихими» случится подобное?