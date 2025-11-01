Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона

Если посчитать четыре сезона, спин-оффы и мультфильмы, то Netflix потратила на «Ведьмака» порядка $ 700 млн. Расходы не назвать логичными: третьим сезоном (или «Происхождением») вполне можно пытать людей либо лечить бессонницу.

Поэтому продолжение, где Генри Кавилла в главной роли сменил Лиам Хемсворт, я запускал с чувством обречённости. Возможно, дело в заниженных ожиданиях, однако четвёртый сезон оказался не таким уж отвратительным. Даже лучшим из всего, что выходило в киновселенной со времён первой части.

«Ведьмак»: главное о сериале

Название: «Ведьмак» (The Witcher).

Автор: Лорен Шмидт-Хиссрик.

Актёры: Лиам Хемсворт, Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие.

Дата выхода: 30 октября 2025 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: фэнтези, приключения.

Страна: США.

Четвёртый сезон «Ведьмака где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на Netflix. Есть официальные русские субтитры. Также в Сети появились неофициальные озвучки.

Как ругать сериал, если в нём есть Геральт из Похотливии?

Четвёртый сезон только вышел, а его уже сурово раскритиковали. Проблем действительно хватает. К примеру, история утратила самостоятельность и стала лишь подготовкой к финальным событиям. Если упростить, то Геральт все восемь эпизодов просто идёт на драку и по дороге впутывается в побочные квесты. А Йеннифер жаждет сломать заклятому врагу лицо, но никак не достигнет цели. Тем временем Цири пытается забыть о прошлом и осваивается в новом месте.

Арок много, однако ни одна не получает завершения. Героев просто бросают посреди пути — либо на вдохновляющем моменте, либо после страшной трагедии. Так и получается, что четвёртый сезон не высказывание, а его половина. Договорят режиссёры только через год.

Идут на драку с Эмгыром Фото: Netflix

Другой минус в катастрофически не дожатой драме. Чего стоит секрет Эмгыра, который наконец проговаривают вслух. Фанатам книг давно известно, что император Нильфгаарда и Геральт тесно связаны. Но вот зрителю этот факт стоило подать так, чтобы от удивления он схватился за голову. На деле же герои через незатейливый и слишком резвый флешбэк проговаривают: «В общем, Эмгыр — это …» Ну кто так делает?

Обоснованно придираться можно ко многому. К предыстории милого и воинственного в душе гнома, раскрываемой одним жалким кадром. К беременности Белки, которая на общем фоне странно смотрится и мало на что влияет. Или к графике, что никак не станет современной.

Регис изменился за лето Фото: Netflix

Другие претензии не особо справедливы. Да, все привыкли к Генри Кавиллу и не раз называли его атлантом сериала. Вот только к Хемсворту привыкаешь после первого же эпизода: он хорошо выглядит и выдаёт больше эмоций. Может, он хороший актёр. Может, дело в сценарии, где ведьмак потерпел сокрушительное поражение и теперь вынужден полагаться на других. В любом случае образ вышел интересным, герою наконец всерьёз сопереживаешь.

Да, в оригинале Регис был худым вампиром, а не темнокожим здоровяком. Однако в плохой игре Лоуренса Фишбёрна точно не упрекнёшь: актёр достойно показывает интеллигентного кровопийцу, изящно общается и неохотно применяет силу. К тому же разница в образах давно не удивляет. Мы видели, как Маргарита Ло-Антиль сменила цвет кожи и прибавила в талии. После такого жаловаться на Региса уже не хочется.

Да, сценаристы настойчиво переписывают канон и временами скатываются в фанфик. Но и в этом безумии есть своя искра. Как не улыбнуться, если в сериале, без шуток, появляются Геральт из Похотливии, Йеннифер из Трахтебрега и единорог. Как минимум фундамент для мемов заложен!

Геральт из Похотливии в деле Фото: Netflix

Если не готовы простить спорные моменты, описанные выше, стоит хотя бы признать: однозначные достоинства тоже есть. Взять сражения, где актёры, каскадёры и постановщики по-настоящему выложились. Есть короткие, но всё-таки однокадровые битвы: там герои стремительно и чертовски стильно размахивают клинком. Есть Лео Бонарт, который раз за разом превращает банальную стычку в безумное кровавое пиршество. Есть массовые баталии, когда армии сминают друг друга, а команда Геральта всего лишь пытается выжить.

Экшен почти всегда увлекает. Разве что магические дуэли слишком часто напоминают эпизод «Южного парка» об экстрасенсах. Все делают суровое лицо, размахивают руками и неловко выясняют, чья компьютерная графика сильнее. Чуть веселее становится, лишь когда постановщик вспоминает: ещё волшебницы умеют сжигать врагов и с помощью телекинеза протыкать всякой утварью.

Больной ублюдок! Фото: Netflix

Хотя главное достоинство в том, что в сезоне хватает запоминающихся сцен. Вы вряд ли забудете встречу Бонарта с Крысами, вселение Вильгефорца в пленённую азиатку, знакомство Геральта с Мэвой или разборки ведьмака с очередной жуткой тварью.

Третий сезон мгновенно выветривался из головы и вообще казался чёрной дырой. Вот почему странно заглядывать на специализированные сайты и видеть, что у прошлой арки оценки выше. Как по мне, новый сезон хоть и не стал шедевром, но сделал размашистый шаг вперёд. Неправильно игнорировать это движение — даже если обожаемый Генри Кавилл ушёл из сериала, а Регис не походит на оригинал.

Четвёртый сезон «Ведьмака»: стоит ли смотреть?

Смотреть третий сезон было стыдно. Новый — нет. Конечно, это всё ещё спорный сериал, где на любой плюс находится свой минус. Вот только в памяти остаются драйвовые бои, беспощадность Лео Бонарта и шутки о Геральте из Похотливии. Этого вполне достаточно, чтобы получить от просмотра некое удовольствие.

Оценка четвёртого сезона «Ведьмака» — 6,5 из 10

Понравилось

Зрелищные бои.

Лео Бонарт.

Есть запоминающиеся моменты.

Не понравилось