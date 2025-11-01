Всё, что нужно знать о пятом сезоне «Ведьмака»

30 октября вышел четвёртый сезон «Ведьмака». Продолжение сильно раскритиковали, но не совсем справедливо. Зрители скучали по покинувшему сериал Генри Кавиллу, ругали темнокожего Региса и остались недовольны финалом, где история оборвалась на полуслове.

При этом удачные моменты настойчиво игнорируют. В сезоне хватает эффектных сражений, кровавых перформансов от Лео Бонарта и запоминающихся сцен. Главное, сериал заготовил почву для эпического финала в пятом сезоне. Что именно там произойдёт и когда завершится история?

«Ведьмак»: главное о сериале

Название: «Ведьмак» (The Witcher).

Автор: Лорен Шмидт-Хиссрик.

Актёры: Лиам Хемсворт, Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие.

Дата выхода: 30 октября 2025 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: фэнтези, приключения.

Страна: США.

Четвёртый сезон «Ведьмака»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на Netflix. Есть официальные русские субтитры. Также в Сети появились неофициальные озвучки.

О чём четвёртый сезон «Ведьмака»?

В четвёртом сезоне нет целостной истории. Все восемь эпизодов Netflix всего лишь готовит к эпическому финалу. Геральт ищет Цири, по дороге отвлекается на побочные дела и не добивается своего. Йеннифэр жаждет уничтожить Вильгефорца, но в финале только отправляется на главную драку. Цири обзаводится новыми друзьями, мирится с прошлым и в конце попадает в беду.

Очевидно, самые интересные события оставили на финальный сезон. Вот только сам путь получился занятным — с обилием хорошо поставленных экшен-сцен, повышенной жестокостью, эмоциональным насилием и шутками о Геральте из Похотливии. Конечно, сериал не стал классным, но определённо сделал шаг вперёд — несмотря на критику и уход Генри Кавилла с главной роли.

Новый Геральт Фото: Netflix

Чем закончился четвёртый сезон «Ведьмака»?

Весь сезон Геральт идёт в Нильфгаард, где Эмгыр должен жениться на Лже-Цири. Со временем к его компании прибиваются вампир Регис, краснолюды Золтан и Ярпен и даже Кагыр. Последний снился Цири в кошмарах, однако затем сменил сторону. Вместе герои преодолевают множество испытаний и добираются до моста на Яруге. Там нильфгаардцы атакуют армию Мэвы, королевы Ривии.

Геральт и Кагыр присоединяются к обороняющимся, вдохновляют их и обеспечивают победу. В благодарность Мэва производит ведьмака в рыцари, делает его истинным Геральтом из Ривии. Но есть нюанс: королева требует верной службы, хотя у героя иные планы.

Ведьмак и его компания Фото: Netflix

У Йеннифэр две цели: отомстить Вильгефорцу и отыскать Цири. Задачи взаимосвязаны, ведь колдун-предатель заблокировал порталы, и до Цири не добраться. С помощью Фрингильи героиня заманивает Вильгефорца и его людей в замок Монтекальво, где происходит сражение. Весемир, Маргарита и другие персонажи погибают, однако победа остаётся за добром. Проблема с порталами решается, но сам Вильгефорц сбегает.

Когда Йеннифэр добирается до Нильфгаарда, то обнаруживает, что в замке поддельная Цири. Тогда она идёт на новый бой с Вильгефорцем. К финалу волшебница оказывается у водоворота, который ведёт в логово злодея.

Йеннифэр готовится к битве Фото: Netflix

Цирилла прибивается к банде, именуемой Крысами. Там находит друзей, заводит романтические отношения и узнаёт: Вильгефорц хочет получить Цири, поэтому отправил за ней Лео Бонарта, смертоносного охотника за головами. В последнем эпизоде Бонарт жестоко убивает друзей Цири, а саму героиню берёт в плен.

Эмгыр понимает, что не завладеет Цири, пока её судьба тесно связана с Геральтом. Тогда он подходит к клетке, в которой сидит неведомый монстр, и отправляет его на охоту. Чтобы чудовище взяло след, Эмгыр использует брошь Ренфри. В конце третьего сезона ведьмак как раз расстался с этой вещицей, а вместе с ней — с нейтралитетом.

Цири попадёт в беду Фото: Netflix

Что будет в пятом сезоне «Ведьмака»?

Следующий сезон станет финальным, так что герои должны разобраться со всеми конфликтами. Вероятно, сериал во многом повторит сюжет книг, однако там слишком много событий, чтобы уместить их в один сезон. От чего-то придётся отказаться, что-то — изменить. К примеру, не стоит надеяться на путешествие Геральта в Туссент и роман с Фрингильей.

Вероятно, Цири долго пробудет в плену у Бонарта, многому научится, глядя на его жестокость, а затем отомстит. Тем временем Йеннифэр угодит в ловушку Вильгефорца и станет приманкой для Геральта. Если отталкиваться от книжной саги, герои победят, пусть и высокой ценой.

Будут и сюрпризы. Известно, что в пятом сезоне вернётся Дикая Охота. Возможно, Цири встретится с таинственными всадниками в одном из параллельных миров.

Лео Бонарт — ходячий кошмар Фото: Netflix

Финал основной саги не значит, что Netflix перестанет развивать вселенную. Шоураннер Лорен Хиссрич говорила, что зрители могут рассчитывать на спин-оффы.

«Мы приняли сознательное решение завершить сериал после пятого сезона — на том моменте, где закончилась история в книгах. Но это не значит, что историй по «Ведьмаку» больше не будет. Я люблю этот мир. Я постоянно ищу новые возможности расширить его за пределами основного сериала».

Когда выйдет пятый сезон «Ведьмака»?

Съёмки финального сезона уже завершены. Вероятно, премьера состоится осенью 2026-го.