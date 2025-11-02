10 важных советов для успеха в Arc Raiders

Гарантий нет, но вот как повысить шансы.

Arc Raiders вышла 30 октября и сразу стала хитом. Пиковый онлайн превысил 300 тысяч игроков, отзывы «очень положительные». Люди с удовольствием стреляют по роботам, объединяются со случайными рейдерами и эвакуируются с рюкзаком, забитым лутом. Или же бесславно умирают, теряя всё. Как преуспеть в мире, которым правят роботы и жестокость?

Arc Raiders: главное об игре

Название: Arc Raiders.

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5.

Разработчик: Embark Studios.

Дата выхода: 30 октября 2025 года.

Жанр: экстракшен-шутер.

ARC Raiders: как поиграть?

В российском Steam игра стоит 3220 рублей, но на консолях можно купить выгоднее — в индийском PS Store для PS5, например, игра стоит 2200 рублей.

На локациях тонны лута. Мне всё собирать?

В Arc Raiders нет бесполезного мусора. Пригодится вообще всё: тряпки, металлические детали, резина, пластик и тостеры. Именно из этих вещей вы скрафтите патроны и бинты, усилители и гранаты.

Причём по мере развития, когда вызовы станут серьёзнее, потребность в базовых ресурсах останется. Потому что обычные тряпки можно превратить в прочную ткань, из неё изготовить травяные бинты, которые восстановят больше здоровья. А разбросанные повсюду железяки крафтятся в механические детали для улучшения оружия. Что говорить о резине: в том числе с её помощью вы делаете патроны.

Если выбрались с мешком всякой, казалось бы, дряни, то знайте: всё гарантированно пригодится.

Если вставить ящик в полевую станцию, получите патроны и тактическую экипировку

Ясно. Теперь мне одну резину и тряпки собирать?

Нет, предпочтение стоит отдавать редким ресурсам. Если отыскали бесценное движущее ядро Arc, выкидывайте базовый лут и хватайте его. Всё-таки продвинутые вещи никто за вас не добудет, а с базовыми поможет петух Плюшкин. Пока вы на вылазке, он тащит барахло на базу.

Чем сильнее прокачаете петуха, тем быстрее он пополнит запасы. Для этого понадобятся собачьи ошейники, лимоны, кошачьи лежанки и прочее.

Плюшкин обожает вкусняшки

Ну и где отыскать эти ошейники и лимоны?

Лут раскидан логично. Раз собака носит ошейник, значит, она домашняя. Вот и ищите предмет в жилых помещениях — например, в доме с фресками на стартовой локации «Поле битвы у Дамбы». Если нужны тостеры для прокачки верстака, направляйтесь туда же и загляните конкретно на кухню.

А лимоны, естественно, растут на деревьях. Причём в жарком климате вероятность выше, поэтому загляните в пустынный Погребённый город.

В общем, следуйте логике — и найдёте всё, что понадобится. Процессоры — в компьютерах, проводы — в щитках, драйверы робота «Огнешара» — в самом «Огнешаре».

В описании указано, в каких областях искать предметы

Набрал всего, и место в хранилище закончилось. Что теперь делать?

Прокачивать хранилище. Каждое улучшение добавит 24 дополнительных места. Вот только для развития понадобятся деньги: сначала — 10 тысяч монет, потом — 15, ещё позже — 20.

Где взять монеты? Продайте награбленное. Только не повторяйте моих ошибок и не торгуйте бездумно. Вам понадобятся драйверы, чтобы прокачать верстаки и выполнить задания. Понадобится кошачья лежанка, чтобы заслужить доверие Плюшкина. Понадобятся даже три тостера!

В идеале — продавать вещи, отмеченные как безделушки. Или же хлам, которого у вас и так много. Если накопили столько проводов, что хватит на всю жизнь, то, так и быть, продайте парочку.

Улучшаем хранилище

А ещё внимательно изучите хранилище. Бывает, что одинаковые предметы не комбинируются в одну ячейку. Чтобы освободить место, перетащите их в личный инвентарь, а потом верните в хранилище.

Меня убили на вылазке. Я всё потеряю?

Если говорить о предметах, то да. Сгинут даже оружие, расходники и броня, которые вы взяли на базе. Сохранится лишь предмет в потайном кармане, так что кладите туда нечто бесценное: например, ключ от важной двери или редкий лут розового цвета.

Только не расстраивайтесь. Особенность Arc Raiders в том, что каждый забег приносит опыт. И этот опыт реально делает вас сильнее: повышает выносливость и скорость поиска лута, снижает шум и влияние тяжестей на героя.

Вы получите опыт, даже если не сделали ни одного выстрела и погибли. Достаточно обыскивать ящики и просто проводить на локации время. Если зависнете на карте на 30 минут, только за это получите примерно пять тысяч единиц опыта. Неудивительно, что находятся игроки, которые спавнятся, а затем полчаса сидят в тёмном углу и умирают. Но вы так не делайте, скучно ведь!

За удачные вылазки опыта, конечно, дают больше

Получил опыт, но потерял всё оружие. Что теперь делать?

В Arc Raiders есть бесплатная экипировка. Вам дадут случайное оружие, горстку патронов, пару бинтов и одну перезагрузку щита. С таким набором вы не победите серьёзных роботов и вряд ли перестреляете рейдера с хорошей пушкой и средним щитом. Однако бесплатного снаряжения достаточно, чтобы повеселиться, выполнить задание, собрать лут и уничтожить слабых врагов вроде «Ос».

К тому же на первую вылазку на новую карту стоит брать именно бесплатное снаряжение. Вы пока не знаете, какие опасности ждут впереди, и с высокой вероятностью умрёте. Так зачем рисковать ценными вещами?

По бронированным врагам надо стрелять из тяжёлого оружия

А что брать на серьёзные вылазки?

Джентльменским я бы назвал такой набор: пять травяных бинтов, пять перезагрузок щита, дефибриллятор, солидный запас патронов, граната-приманка и два оружия. Причём одна пушка должна быть с тяжёлыми патронами вроде однозарядной «Ферро». Она пробивает броню даже у крепких роботов, а слабых при удачном выстреле убивает одним-двумя попаданиями. При стычке с живым игроком стоит метко выстрелить из «Ферро», а потом — переключиться на второе оружие.

Если говорить об усилителях, то они зависят от цели. Идёте на драку? Тогда берите усилитель «Бой», на него можно поставить средний щит. Ищете лут? Экипируйте «Собирателя», он расширит рюкзак. Готовитесь к драке с боссом «Королевой»? Хотя бы одному игроку в отряде стоит взять «Стратега» и увеличить количество тактической экипировки. Потому что именно гранатами легче всего сбить броню элитного врага.

С королевой я пока ни разу не справился

Встретил другого рейдера. Сразу стрелять?

Нет. В первые дни рейдеры действительно в основном убивали друг друга. Теперь же игроки разобрались в механиках и обычно ведут себя вежливо. Если услышали или увидели другого игрока, сразу же сообщите ему о мирных намерениях. Для этого есть голосовой чат или колесо эмоций. Фразы «Не стреляй» и «Объединимся?» в Arc Raiders спасают чаще, чем в любом другом экстракшен-шутере.

Я часто встречал случайных игроков, которые оживляли меня, помогали в бою с роботами или обороняли лифт, пока подбитый герой к нему страдальчески полз. Поэтому советую быть мирным рейдером и помогать игрокам.

Не подумайте, что в Arc Raiders собрались сплошные ангелы. Рейдеры, которые ради ачивок, ежедневных заданий и лута, убивают людей, тоже встречаются. Так что оставайтесь настороже.

Этот случайный рейдер спас мне жизнь

Стреляю по роботу, а он никак не взорвётся. Что делаю не так?

У каждого робота — свои уязвимости. Допустим, «Осе» лучше стрелять по двигателям, тогда она потеряет манёвренность, снизит точность стрельбы и вообще может взорваться, врезавшись в препятствие. Тем временем у медленного, но разрушительного «Бастиона» слабая точка находится на спине. Лучше всего стрелять по уязвимым местам из тяжёлого оружия вроде «Ферро».

Один удачный выстрел — и «Шершень» уже горит

Один удачный выстрел — и «Шершень» уже горит Фото: Embark

Есть способ вообще не попадать в неприятности?

Нет, но можно увеличить шансы. Для этого достаточно надеть наушники и слушать окружение. Звук в Arc Raiders настолько хороший, что вы заранее услышите, где находится враг и чем он занимается.

Для безопасной эвакуации через люки нужен ключ за девять тысяч кредитов

Вот что-то хрустит и громко трещит — вероятно, другой рейдер бегает по стеклу или ломает ящики. Вот справа зазвучали двигатели — значит, «Осы» и «Шершни» патрулируют местность рядом с вами. Вот птицы с щебетом взлетели — получается, кто-то пробежал рядом с ними. Если будете внимательно слушать, окажетесь готовым к неприятностям или вообще избежите их.