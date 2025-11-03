Как начался финальный сезон «Вампиров средней полосы»

Если бы я собирал топ современных российских сериалов, точно включил бы «Вампиров средней полосы» в тройку. Дело в очаровательном сеттинге, где древние вампиры мирно живут в Смоленске и жалуются на пенсию, цены и недоделанный тротуар. В персонажах, где у каждого своё безумие — надменность, юношеский максимализм или похотливость. В истории, где лёгкость и чёрный юмор соседствуют с предельным напряжением. В конце концов, в диалогах. Только хлёстких фраз деда Славы хватит на многотомник. «Главное — памятник построить, а голуби прилетят».

Оба сезона «Вампиров средней полосы» вышли замечательными. А 1 ноября стартовало продолжение. Если судить по первому эпизоду, сериал не растерял шарм и при этом повысил градус жестокости.

«Вампиры средней полосы»: главное о сериале

Название: «Вампиры средней полосы».

Режиссёры: Антон Маслов, Андрей Богатырёв, Дмитрий Грибанов.

Актёры: Юрий Стоянов, Тимофей Кочнев, Дмитрий Чеботарёв и другие.

Дата выхода: 1 ноября 2025 года.

Сколько серий: пять эпизодов.

Жанр: фэнтези, детектив, комедия.

Страна: Россия.

«Вампиры средней полосы»: где смотреть?

1 ноября в онлайн-кинотеатре Start вышел первый эпизод. Далее — по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 28 ноября.

Вампиры зальют Смоленск кровью

Прошлые похождения вампиров из Смоленска завершились почти три года назад. Если толком не помните, что там происходило, то хотя бы изучите выжимку былых событий. Потому что новые «Вампиры средней полосы» опираются на прошлый сезон и требуют многое держать в голове.

Что случилось с Милой? Чем героям не угодил молодой хранитель? Как Аннушка связана с пожилым следователем? Если не ответите с ходу, рискуете потеряться. Но если воспоминания свежи, то сразу словно вернётесь домой. Потому что бо́льшую часть хронометража эпизод подводит итоги минувшей арки и лишь в финале развивает историю.

Дед Слава всё ещё хорош

После долгого перерыва от стартового эпизода ждёшь повышенной стремительности, однако даже с неторопливым подходом сериал сохраняет очарование. Казалось бы, дед Слава уже третий сезон не лезет за словом в карман, но его по-прежнему интересно слушать. За 60 минут персонаж побывает дерзким и комичным, снисходительным и вежливым, добрым и угрожающим. Причём временами за одну сцену меняет ипостаси по нескольку раз. Вот с разъярённым лицом бегает за бестолковым хранителем, а вот уже застенчиво поясняет за ошибки семьи. Эта бесподобная роль ещё раз напоминает: Стоянов — великий.

Другие персонажи держат уровень и друг с другом взаимодействуют с необъяснимой душевностью. Чего стоит трио Жана, Ольги и новообращённого Сергея. От их перепалки в честь годовщины трудно не рассмеяться.

Семья в сборе

Казалось бы, образы остались прежними, разве что Сергея из депрессивного музыканта сделали юморным сорвиголовой. Вот только персонажи до сих пор завораживают. Чувствуешь, что и сценаристы постарались, и актёры обожают свои роли и с удовольствием проводят вместе время.

Хотя без изменений не обошлось. Уже второй раз в «Вампирах средней полосы» вынужденно меняют актёра. В прошлом сезоне лицо сменила Аннушка, в этом — Женёк. Причина необычная: Глеб Калюжный ушёл в армию.

Дед Слава и Женёк были основой сериала, и смена актёра могла многое сломать. Но не сломала: Тимофей Кочнев быстро вписался в семью, а сценаристы обыграли его появление блестящей шуткой. Когда Женёк после операции смотрит в зеркало, говорит: «Теперь я выгляжу, как лошара из «Папиных дочек». Комедия в том, что Кочнев как раз снимается в «Папиных дочках».

Новый Женёк

С такими актёрским составом и «химией» сериал можно превращать в ситком. Герои просто будут чудить, а зрители продолжат смеяться. Однако сценаристы не стоят на месте. К примеру, в первом же эпизоде — несколько занятных сюжетных поворотов. Один из них вообще превращает «Вампиров» чуть ли не в хоррор — жуткий, тревожный и на удивление кровавый.

Брутальные моменты вроде обезглавливания уже встречались, но в этот раз команда пошла ещё дальше и, судя по развитию сюжета, не остановится. Вот и получается, что раньше рейтинг 18+ оправдывали брань, секс и прочее безобразие. Теперь же к списку добавились кровавые бани.

Мифологию этих ребят раскроют подробнее

Стартовый эпизод так увлекает персонажами и интригует клиффхэнгером, что продолжение хочется включить сразу же. Увы, наши онлайн-кинотеатры не доверяют модели Netflix с пачкой эпизодов в один день. Ну ничего, ради такого сериала можно и подождать.

Третий сезон «Вампиров средней полосы»: стоит ли смотреть?

Да! За три года герои не растеряли очарование, а сценаристы — чувство юмора. Сериал изящно выкручивается из неурядиц вроде вынужденного рекаста и по-прежнему удивляет — как минимум неожиданной жестокостью. Если когда-то полюбили «Вампиров средней полосы», то и сейчас не разочаруетесь.

Оценка начала третьего сезона «Вампиров средней полосы» — 8 из 10

Понравилось

Дед Слава великолепен

Завораживающая «химия» между персонажами

Много удачных шуток

Неожиданная жестокость в финале.

Не понравилось