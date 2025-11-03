«Мы должны доказать делом». Интервью с автором спин-оффа «Смуты» — «Земский собор»

Сами помните релиз «Смуты» в 2024-м. Игра хорошо выглядела, но в остальном огорчала. Стелс не работал, негодяи зажимали героя в углу и забивали, текстуры загружались неторопливо, квесты теряли логику. Поручение с походом в монастырь, до которого никак не мог добраться барин, заслуженно стало мемом. Всё же монастырь находился метрах в ста, до него и докричаться реально.

Игроки строили теории о том, почему так вышло.

Одни кивали в сторону ИРИ, которая выделила на игру 490 млн рублей, но на разработку дала всего два года.

Другие считали, что «Смута» и не пыталась конкурировать с другими играми, ведь команде требовались не продажи, а миллион скачиваний для отчёта — причём скачивания бесплатных версий тоже подходили.

Третьи говорили, что до релиза студия «Сайберия Нова» попросту не собирала обратную связь и вообще блокировала за вопросы о геймплее.

Тогда многие похоронили команду, но 4 ноября выйдет «Земский собор», новое приключение в мире «Смуты». Сумеют ли разработчики исправить мнение о себе? «Чемпионат» обсудил разработку с Сергеем Русских, креативным директором «Сайберия Нова».

«Земский собор»: информация об игре

Название: «Земский собор».

Платформы: ПК (только в VK Play).

Разработчик: «Сайберия Нова».

Дата выхода: 4 ноября 2025 года.

Жанр: экшен, приключения.

Цена: 613 рублей.

Перевод: русский текст и озвучка.

Видео размещено на канале «Институт развития интернета | ИРИ». Права на видео принадлежат компании «Сайберия Нова».

«После релиза «Смуты» мы многое переосмыслили»

— Сергей, вспомните первую игру, которая показалась не просто развлечением, а искусством.

— На ум приходят времена, когда компьютеры собирали буквально на коленке. Первая игра, которая удивила, была очень простой. Над городом летел пиксельный самолёт и сбрасывал на врагов бомбы.

Хотя интерес к играм появился раньше. Я родился и по-прежнему живу в Сибири. В детстве в 80-х меня водили в парк аттракционов, где стояли игровые автоматы. Мои любимые были про охоту и морской бой. Закидывал в автомат 15 копеек и пару минут играл. Так и тратил все карманные деньги.

— Кажется, это были времена, когда в СССР уже начали появляться компьютерные клубы.

— В нашем провинциальном городе их точно не было. Первый компьютер я увидел в подсобке школьного преподавателя. Он сам собрал ПК и в качестве поощрения иногда разрешал за ним посидеть. Серьёзные игры появились в моей жизни лишь в 90-х, когда я работал карикатуристом в газете. Днём мы верстали на компьютере газету, а вечером на нём же играли с коллегами по Сети — в DOOM, Quake, Heretic .

— Полагаю, тогда не было и мысли, что игры могут стать профессией?

— Конечно, нет. Это было увлечением. Таким, что едва не переходило в формат зависимости. Когда я женился, у нас с супругой даже возникали конфликты на тему, что я работаю, потом играю, работаю — и снова играю. А в игровую индустрию я пришёл лишь в 2008-м. Любопытно, что у нас вся семья занимается играми: супруга — 2D-художник, сын — 3D-моделлер.

Сергей Русских, креативный директор «Земского собора» Фото: «Сайбериа Нова»

— Говорят, что в 2008-м попасть в игровую индустрию было проще, хватало показать энтузиазм. Сейчас же требуются серьёзные опыт и знания.

— Соглашусь. Хотя я пришёл в игры из рекламного агентства и к самой разработке тогда отношения не имел. Работал в промоотделе, где мы рисовали баннеры и проводили маркетинговые кампании.

В какой-то момент мне стало скучно, а в компании «Алавар» как раз появился продюсерский отдел. Одним из первых туда попал Алексей Копцев, нынешний гендиректор «Сайберия Нова». Мы сдружились и до 2014-го работали в тандеме. Когда Алексей основал «Сайберия Нова», то позвал меня. Получается, я в команде почти с самого начала.

— Вы в игровой индустрии с 2008 года. Быть может, предположите, почему за всё это время у нас так и не сделали своего «Ведьмака»?

— Тогда разработчики чаще брались за то, что приносит деньги. Не буду проводить параллели, но крупные проекты всё же были. Допустим, в Новосибирске делали «Дальнобойщиков». Создание больших игр — всегда вызов, и не каждый к нему готов. К тому же, чтобы получился топовый продукт, многое должно сойтись. Должны встретиться талантливые люди, которые горят идеей и готовы преодолевать трудности.

Сейчас трудностей особенно много, но количество инди-команд только растёт. Молодые люди идут в разработку, чтобы воплощать идеи и самореализовываться. Рано или поздно они вырастут и выпустят большие игры. Главное — не останавливаться .

— Как считаете, в «Сайберия Нова» сейчас сошлись все звёзды для выпуска больших игр?

— Скажу так: нужные компоненты действительно сходятся — во многом благодаря сообществу, которое после релиза «Смуты» дало обратную связь. Мы многое переосмыслили с точки зрения подхода к разработке, пересобрали команду, обновили нарративный отдел. Это фундамент, на котором однажды может появиться серьёзное здание.

«Земский собор» Фото: «Сайбериа Нова»

«Мы ждём положительную реакцию на «Земский собор»

— «Земский собор» выйдет совсем скоро. Испытываете предрелизный мандраж?

— Да, как и любой творческий человек — даже если он говорит, что спокоен. Я понимаю, что мы вложили максимум усилий и души, да и QA-команда до сих пор работает без отдыха. И всё равно есть мандраж. Как аудитория воспримет игру? Как оценит задумку и механики? Нам важно и интересно, как аудитория оценит новый проект.

Чуть спокойнее от того, что при подготовке «Земского собора» мы активно работали с аудиторией, проводили бета-тесты, представили эксклюзивное демо для гостей ИГРОПРОМА, затем выпустили демо и собирали обратную связь на каждом этапе. В процессе улучшали механики «Земского собора», в том числе по отзывам игроков. И всё равно тревожность за результат остаётся.

— Как думаете, какие эмоции вызовет «Земский собор»?

— Если опираться на обратную связь, то оценка на данный момент нейтрально-положительная. Многие отмечают, что мы слышим пожелания и вносим изменения. Понятно, что всё объять невозможно, но команда старается изо всех сил. В целом мы ждём положительную реакцию. Надеемся, что игра понравится.

«Земский собор» Фото: «Сайбериа Нова»

— Вы изменили боевую систему, стелс и прочее. На ваш взгляд, всё удалось?

— Если смотреть критично и трезво, игра выглядит законченной. Мы доработали и улучшили бои, стелс, передвижение, интерфейс, прокачку. Добавили мини-карту, изменили интерфейс и доработали систему обучения. Сам подход изменился в плане того, что жанром мы выбрали приключенческий экшен. Но, несмотря на бета-тесты и демо, полноценную оценку мы получим только после релиза. Очень ждём обратную связь от аудитории.

— Я играл в «Земский собор» на презентации и помню, что огорчился из-за стелса. Не люблю, когда прохождение заканчивается, если враги просто заметили героя.

— После беты мы в этом эпизоде доработали интеллект врагов и баланс по настройкам стелса. Однако это сюжетный стелс: героя оглушают, отбирают оружие, и он вынужден аккуратно возвращать его. Наш главный герой казак Кирша оказывается в разных ситуациях, и мы здесь погружаем игрока в историю. Поэтому не скажу, что после беты мы изменили эпизод кардинально, но определённо сделали его лучше.

«Земский собор» Фото: «Сайбериа Нова»

«Мы должны доказать игрокам, что стали лучше»

— Здорово, что сейчас вы активно общаетесь с сообществом. Есть мнение, что многие проблемы «Смуты» как раз связаны с невнимательностью к обратной связи.

— Когда мы приступили к разработке «Смуты», многие процессы настраивались на ходу. Команда была молодой и притиралась друг к другу. Во время разработки «Смуты» наше общение с сообществом, возможно, было не таким активным, как хотелось бы.

Когда после релиза мы получили весь фидбэк, то выпустили несколько крупных патчей и сделали перезапуск. В том обновлении мы переписали часть диалогов, переработали некоторые квесты и, что важно, полностью перезаписали озвучку уже на профессиональной студии «Бука». Сейчас, кстати, мы продолжили сотрудничать со студией уже при работе над «Земским собором».

То есть основная работа с обратной связью началась после релиза. В процессе разработки, к сожалению, должного внимания этому не уделялось. Однако в этот раз многое сделали иначе. В работе над «Земским собором» мы сделали особый акцент на взаимодействии с игроками. Сейчас мы ведём постоянное общение с аудиторией, делимся наработками, публикуем дневники про разные аспекты работы над игрой.

— Что вообще чувствовали, когда в интернете начали ругать «Смуту»?

— Конечно, было неприятно, но многие коллеги отнеслись к ситуации так: останавливаться нельзя — лучше сделать выводы и двигаться вперёд. Поэтому можно сказать, что критика дала бесценный опыт. «Земский собор» как раз показывает, что мы не опустили руки и сделали выводы. После всего полученного фидбэка нам очень хотелось сделать проект совершенно иного качества.

«Земский собор» Фото: «Сайбериа Нова»

— Не было момента, когда руки всё-таки опускались и хотелось послать всё к чёрту?

— Если готов сдаться, то зачем вообще пришёл в профессию? Ты видел его [проект] по-своему, но мнение не совпало с мнением аудитории. Так начинай с чистого листа, делай выводы и двигайся дальше.

Погрустить можно, но что это изменит? Грустить — не наш метод. Мы решили сплотиться вокруг задачи, переосмыслить видение и сделать качественный шаг вперёд при работе над «Земским собором».

— На релизе стелс в «Смуте» вообще не работал. Причина в том, что ИРИ дала на разработку всего два года?

— Времени всегда не хватает, ведь разработка — творческий процесс. Допустим, вы всё придумали, но взгляд со стороны показал: можно кое-что добавить. И вот ты переделываешь одну механику, а она тянет за собой целую цепочку решений и влияет на работу других отделов. Там свои задачи, и коллегам приходится многое корректировать.

Так одна новая идея порождает цепочку взаимодействий и удлиняет сроки, но проект нельзя откладывать вечно. Если просто так сдвигать сроки, то этого не поймёт аудитория, да и сам проект превратится в долгострой, который проще сделать заново с нуля. К сожалению, идеально соблюсти баланс между сроками и доработкой механик у нас не получилось.

«Земский собор» Фото: «Сайбериа Нова»

— Все понимают, что «Смута» — игра с большим количеством механик. В таких случаях разработка редко укладывается в два года.

— Если смотреть на опыт больших зарубежных проектов, то они редко делались за столь ограниченное время. Тем не менее «Смуту» в том числе и хвалили — за визуал, за историческую достоверность.

Последнее особенно важно. Обе наши игры должны соблюдать баланс между исторической и развлекательной составляющими. Этот баланс трудно выдержать так, чтобы одновременно было поучительно и интересно.

— Вернись вы в прошлое, что сделали бы иначе?

— Изменили бы общий подход к разработке. Это вопрос подготовки, руководства и правильной атмосферы. Сейчас у нас многое изменилось. В новом проекте мы обеспечили более комплексный подход к разработке. Теперь мы делаем упор на целостное восприятие игрового процесса, а не на отдельные механики. И именно с этим прицелом мы модернизировали некоторые из них.

— Получается, сейчас эффективность сотрудников выше и атмосфера приятнее?

— Да, говорю это с полной уверенностью. Сейчас в команде более 60 профессионалов, среди них нет и не было равнодушных людей. Все хотят сделать хорошую игру. Но правильно направить эту энергию — дорогого стоит. Где-то поддержать, где-то подсказать, где-то — вселить уверенность. Всё это очень важно.

«Земский собор» Фото: «Сайбериа Нова»

— Вы долго дорабатывали «Смуту». Как оцениваете текущую версию этой игры?

— Она стала значительно лучше, однако работу можно продолжать. Тем более мы слышим мысли от комьюнити, что стоит взять наработки из «Земского собора» и внедрить в «Смуту». Мы обсуждаем эти предложения, но сейчас наша главная цель — «Земский собор». Важно собрать обратную связь и обеспечить пострелизную поддержку.

— «Земский собор» выйдет только в VK Play. Почему? Вы ведь наверняка хотите, чтобы многочисленная аудитория Steam тоже оценила игру.

— Мы понимаем, что у Steam большой потенциал. Но нам важна обратная связь от нашей локальной аудитории. Поэтому решение размещаться в VK Play – осознанное и приоритетное. Однако в перспективе мы не исключаем выход на других площадках.

Проекты, связанные с историей, интересны международному рынку. Мне кажется, что игра о нашей истории тоже найдёт свою аудиторию. Всё же игр не о самураях и рыцарях, а о тех же казаках мало. Если честно, вспоминается лишь одна стратегия. Поэтому давайте соберём обратную связь на отечественном рынке и уже после поговорим про зарубежные площадки.

«Земский собор» Фото: «Сайбериа Нова»

— Я не раз писал о «Земском соборе» и видел комментарии в духе: «Мне не понравилась «Смута», так что запускать новую игру я не готов». Что скажете, чтобы переубедить такую аудиторию?

— Мы не изменим мнение словами. Мы должны доказать делом, самой игрой, что стали лучше. И именно поэтому всем, кто поддержал «Смуту», мы дарим «Земский собор». Чтобы люди смогли составить собственное мнение. СМИ будут писать статьи, блогеры — снимать обзоры. Надеюсь, что они переубедят скептиков. Мы хотим, чтобы игроки сами оценили всю проделанную нами работу, сделали выводы и поделились обратной связью с командой, нам это важно.

— Чтобы обратной связи стало больше, может, разыграем для наших читателей три ключа на «Земский собор»? Допустим, за интересный комментарий к этому интервью?

— Отличная идея, будем рады передать читателям «Чемпионата» несколько ключей.

Так что оставляйте свои интересные комментарии к нашему интервью с авторами «Земского собора» — это можно сделать как на сайте, так и в нашем телеграм-канале.