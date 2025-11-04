Обзор игры «Земский собор»: получилось со второго раза?

Когда в 2024-м «Смуту» сильно раскритиковали, разработчики взялись за патчи. Они меняли озвучку, переписывали диалоги, правили баги. Проблема в том, что «Смута» — не Cyberpunk 2077, которую хватило причесать.

У игры Cyberia Nova попросту не было фундамента. Как ни переозвучивай героев, как ни полируй механики — он не появится. Никуда не денутся ни геймплей, построенный на бестолковой беготне, ни абсурдные квесты, где барин никак не найдёт время для прогулки к монастырю через дорогу.

4 ноября разработчики выпустили «Земский собор», новое приключение во вселенной «Смуты». В ней тоже хватает раздражающих, местами даже опустошающих проблем. Вот только в игре появилась та самая основа. И если довести механики до ума, получится хороший экшен.

«Земский собор»: информация об игре

Название: «Земский собор».

Платформы: ПК (только в VK Play).

Разработчик: «Сайберия Нова».

Дата выхода: 4 ноября 2025 года.

Жанр: экшен, приключения.

Цена: 613 рублей.

Перевод: русский текст и озвучка.

«Земский собор»: как поиграть?

Игра доступна только в VK Play. Цена — 613 рублей. Игроки, которые купили «Смуту» до релиза «Земского собора», получат новую игру бесплатно.

Видео размещено на канале «Институт развития интернета | ИРИ». Права на видео принадлежат компании «Сайберия Нова».

Местами раздражает, но местами — очень хорошо

Мне кажется, у «Смуты» были две ключевые проблемы. Первая — в команде словно не нашлось человека, который сложил бы разрозненные механики в нечто целостное. Как будто кто-то придумал боевую систему, кто-то – написал диалоги, а затем эти важные вещи неуклюже примотали друг к другу.

Вторая — есть ощущение, что игру делали в офисе с задёрнутыми шторами. Не дай бог, кто-нибудь заглянет в окно, увидит наработки и даст обратную связь. Собирать отзывы начали лишь после релиза, когда чинить фундаментальные недоработки стало уже поздно.

В случае с «Земским собором» видно, что «Сайберия Нова» учится на ошибках. В команде появился опытный геймдизайнер, который из разрозненных частиц собирал игру. На публичных фестивалях и закрытых мероприятиях активно просили обратную связь, и, о чудо, на её основе реально вносили правки.

Возможно, благодаря этим изменениям даже скептик заметит: у «Земского собора» появилась основа. Основа, на которой реально построить что-то классное. Минус в том, что само здание нужно доделывать. Сейчас находиться в нём приятно, но тут и там в глаза бросаются раздражающие недоработки.

Разносим негодяев Фото: «Сайбериа Нова»

Я не считаю себя казуальным игроком. Bloodborne называю одной из любимых игр, с удовольствием рублюсь в Elden Ring, Lies of P и прочие souls-like. Однако в «Земском соборе», на мой взгляд, всерьёз переборщили со сложностью.

Дело не в том, что враги проворачивают опасные комбо, а герой уязвим. Просто сами игровые ситуации требуют чуть ли не киберспортивной сноровки. Представьте несчастье, когда предатели заперли казака Киршу в тесной избушке. Снаружи полно стрелков с ружьями, так что выходить нельзя. Внутрь тем временем забегает отряд из четырёх негодяев. Они окружают героя и бьют в спину, а из окна ещё и выстрелы прилетают. Как выжить в таком хаосе? Разве что чудом.

Допустим, чудо произошло. Рассчитываете выдохнуть? Не спешите, ведь в избушку рвётся новая четвёрка. А за ней – ещё одна волна человек из шести. Когда я первый раз умер под конец драки, наивно подумал, что автосохранение загрузит финальную волну. Но это вариант для слабаков, истинные казаки отряхиваются и начинают бой сначала. В результате осаду я проходил минут 40 и, признаюсь, с удовольствием включил бы лёгкую сложность . Жаль, что такой в игре нет.

Этот эпизод я не забуду Фото: «Сайбериа Нова»

На эту ситуативную проблему наслаивается множество статичных. К примеру, Кирша при использовании целебного снадобья на пару мгновений застывает на месте. Увы, эти безопасные секунды в драке бывают редко. Враги обычно многочисленны, обходят с разных сторон, бьют без заминок и вообще шокируют сверхъестественными способностями. Отбежали в дальний угол? Они без проблем притянутся своим заряженным ударом. В итоге восстановить здоровье в бою — всё равно что превратить воду в вино, пройтись по воде или провернуть другую удивительную магию.

Зато мой кровный враг и по совместительству босс Гаврила Сугорь легко отталкивает героя и восстанавливает здоровье. Затем переходит в финальную фазу и спамит атаками, на которые даже тренированная кобра не среагирует. А ведь важно именно реагировать: от этого выпада уклониться, вот этот — парировать. Если ошибёшься, сразу потеряешь треть здоровья. Поэтому лично я победил Гаврилу лишь волей случая.

Проклятый Гаврила! Фото: «Сайбериа Нова»

В «Земском соборе» хватает таких недоработок. Нюанс в том, что почти все легко исправить оперативным патчем. Добавьте в затяжные бои автосохранения, слегка замедлите финальную фазу Гаврилы, сделайте притягивание врагов менее мистическим. Если разработчики так и поступят, получится не замечательная, однако как минимум приличная игра.

В лучшие моменты «Земский собор» доставил приятные эмоции. Потому что это камерный экшен на семь часов, где есть всё необходимое. Кирша здорово размахивает саблей, использует способности, палит из револьвера и спартански пинает ногой — всем этим весело заниматься.

После драки он побежит по изумительно красивой Москве, поучаствует в хорошо поставленных кат-сценах и развлечётся простыми и забавными активностями. Здесь сойдётся в кулачном QTE-бою или поможет пацану снять со столба сапог. А здесь зарубится в интеллектуальную мини-игру, где нужно забрать с доски последней камешек, или проведёт расследование, отыскав украденного жениха.

Кулачная дуэль Фото: «Сайбериа Нова»

Если честно, за всё прохождение я так и не разобрался, что дают эти активности. В лучшем случае они повышают авторитет вашей фракции или подрывают доверие к вражеским. В худшем вы получите поклон от благодарного крестьянина. Однако всё самое важное, будь то увеличение запаса хилок или прокачка револьвера, даётся по сюжету.

Но вот что интересно: учитывая хронометраж, камерность и сам жанр линейного приключения, я вообще не огорчился, что под хорошую музыку и симпатичную картинку разбил чьё-то лицо в QTE. Затем с чувством выполненного долга вернулся к истории — стремительной и насыщенной, с сюжетными поворотами и предательствами.

При казаках Москва похорошела Фото: «Сайбериа Нова»

Единственный минус, который не поправить патчами, связан со стелсом. Сама механика работает адекватно: Кирша часто забредает на вражескую территорию и отвлекает охрану снежками, вырубает со спины и убивает метательными ножами. Драка начинается, лишь когда казака замечают.

Увы, в «Земском соборе» есть эпизоды, когда попадаться на глаза категорически нельзя, иначе миссия провалится. Мне кажется, принудительный стелс — архаизм. Особенно если герой не умеет висеть под потолком, прятаться под коробкой или притворяться новым барабанщиком в рок-группе.

Авторитет казачества под угрозой Фото: «Сайбериа Нова»

Временами минусы смущают или откровенно бесят. Однако я ни в коем случае не назову игру плохой. «Земский собор» красивый, динамичный и благодаря маленькому детализированному миру — уютный. После «Смуты» разработчики сделали размашистый шаг вперёд. Осталось сделать ещё один шажок и парой патчей довести механики до ума.

«Земский собор»: стоит ли играть?

«Земский собор» не заслуживает восторгов, но одобряющего кивка и уважительного рукопожатия — вполне. Это приятное линейное приключение, где вы полюбуетесь симпатичной Москвой, задорно порубите сотни предателей и посмотрите любопытные кат-сцены. Только учтите: в текущем состоянии у игры хватает недостатков вроде странной сложности. Будем надеяться, что их оперативно починят.

Оценка «Земского собора» — 7 из 10

