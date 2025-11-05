Какой смартфон выбрать в 2025 году

Подумываете о том, чтобы обновить свой телефон? Вы оказались в нужном месте. Ведь в нашем топе мы собрали не только самые свежие смартфоны от известных производителей, но и несомненных лидеров в своих категориях.
Infinix GT 30 Pro — самый доступный игровой смартфон
- Дата выхода: 20 августа 2025 года
- Цена в России: от 34 000 рублей
- Доступные цвета: серебристый и чёрный
Infinix GT 30 Pro
Фото: Yugatech
Ниша игровых смартфонов условна — если так посудить, то почти каждый флагман можно считать игровым. В таких телефонах установлены топовые чипы, которые без проблем тянут современные мобильные игры на максималках. Но есть смартфоны, чей внешний вид сразу же говорит о его узкой направленности. Такие смартфоны (как правило, с агрессивным или ярким дизайном) создаются специально для подростков и геймеров. Новое устройство от Infinix — именно такое устройство.
Infinix GT 30 Pro радует не только стильным дизайном, но и крутым железом: в нём установлены 144-герцовый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, свежий процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной, а также увесистая батарея на 5500 мА·ч и основной 108-мегапиксельный объектив. То есть по характеристикам можно сказать, что этот смартфон – флагман начального уровня. Но стоит GT 30 Pro в разы меньше своих конкурентов — как смартфон среднего уровня. А ещё он очень лёгкий и весит всего 189 г.
Плюсы
- Есть ИИ-функции: от расшифровки звонков до улучшения качества видео.
- Лёгкий и безрамочный.
- Запись видео в 4K и 60 fps.
- Отличная автономность.
- Поддержка проводной (45 Вт) и беспроводной (30 Вт) зарядки.
- Отличная производительность в играх.
- Превосходный, яркий и чёткий дисплей.
- Цена — стоит меньше конкурентов в своём сегменте.
Минусы
- Скромный ультраширокоугольный модуль всего на 8 МП.
- Нет мини-джека.
- Нет оптического зума.
- Основная камера снимает слабо при плохом освещении.
- Отсутствует поддержка eSIM.
iPhone 17 Pro Max — лучший iPhone премиум-класса
- Дата выхода: 19 сентября 2025 года
- Цена в России: от 110 000 рублей
- Доступные цвета: оранжевый, тёмно-синий и серебряный
iPhone 17 Pro Max
Фото: Apple
iPhone 17 Pro Max — лучший телефон в истории Apple. И самый технологически продвинутый. 6,9-дюймовый гигант — почти идеальный флагман, сочетающий в себе невероятную производительность, первоклассное качество сборки и превосходные камеры, которые могут соперничать с лучшими Android-камерами.
И всё в этом телефоне хорошо, кроме вызывающего споры дизайна. «Камерное плато» стало во всю ширину задней панели, а сам смартфон существенно прибавил в весе и толщине. Оранжевый цвет выглядит дёшево и несерьёзно, а матовые алюминиевые грани с резким закруглением красоты точно не добавляют.
Однако внешние изменения являются прямым следствием серьёзных внутренних улучшений, на которые сделала ставку Apple: рекордной автономности, более мощной системы камер и эффективного охлаждения. Таким образом, компания пожертвовала привычной эстетикой ради функциональности и мощности.
Плюсы
- Улучшенное антибликовое покрытие для лучшей читаемости на солнце.
- Универсальная тройная система с тремя матрицами по 48 Мп.
- Прочный корпус с керамическим покрытием спереди и сзади.
- Новейший чип A19 Pro, эффективная система охлаждения (паровая камера + алюминиевый корпус) для стабильной работы в играх.
- Лучшая батарея в истории iPhone: до 17 часов 54 минут в веб-серфинге.
- Сочный и яркий (до 3000 нит) 120-герцовый, 6,9-дюймовый дисплей.
Минусы
- Корпус сильно подвержен царапинам.
- Зарядка до 50% за 20 минут — быстрее, чем раньше, но всё ещё медленнее, чем у ключевых конкурентов на Android.
- Спорный дизайн: массивный блок камер, смартфон толстый и тяжёлый.
Samsung Galaxy S25 Ultra — лучший смартфон по производительности
- Дата выхода: 22 января 2025 года
- Цена в России: от 80 000 рублей
- Доступные цвета: синий, серебристый, серый, чёрный
Samsung Galaxy S25 Ultra
Фото: Samsung
S25 Ultra выглядит почти так же, как и S24 Ultra. Но теперь у него меньше недостатков, чем раньше, а вычислительная мощность смартфона ещё выше. Камера получила небольшие, но заметные улучшения, а новый антибликовый экран выводит 6,9-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц на новый уровень.
Кроме того, вы получаете лучший по мощности процессор с обширным набором действительно полезных функций искусственного интеллекта. Новый трёхнанометровый процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предшественником. Для поддержания высокой производительности в течение длительного времени, особенно в играх, инженеры увеличили площадь паровой камеры на 40% для лучшего теплоотвода.
Несмотря на всю свою мощь, Samsung Galaxy S25 Ultra не лишён некоторых компромиссов, о которых стоит знать перед покупкой. Во-первых, в новой модели S-Pen лишился поддержки Bluetooth, а значит, такие функции, как управление жестами, больше недоступны. Во-вторых, в то время как многие конкуренты предлагают быстрые зарядки, S25 Ultra до сих пор «сидит» на 45-ваттном зарядном устройстве. Полная зарядка занимает около 80 минут, а это много. В-третьих, смартфон большой и тяжёлый, а его цена — не для всех и не для каждого.
Плюсы
- Универсальная система из четырёх камер: улучшенная сверхширокоугольная на 50 Мп, основной датчик на 200 Мп и два телефото с 3x и 5x оптическим зумом.
- Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает высокую скорость работы в любых задачах.
- Яркий (до 2600 нит) и красочный 6,9-дюймовый экран с адаптивной частотой обновления 120 Гц и улучшенным антибликовым покрытием.
- Уменьшенный вес по сравнению с предшественником.
- Прочный корпус с титановой рамкой и защитным стеклом Gorilla Armor 2.
Минусы
- Потеря Bluetooth-функций: стилус лишился поддержки жестов.
- Медленная зарядка по меркам Android-флагманов — проводная всего на 45 Вт.
- Выглядит так же, как и Samsung Galaxy S24 Ultra.
Nothing Phone (3a) — лучший смартфон по соотношению цены и качества
- Дата выхода: 11 марта 2025 года
- Цена в России: от 29 000 рублей
- Доступные цвета: чёрный, белый и синий
Nothing Phone (3a)
Фото: Nothing
Nothing Phone (3a) со стартовой ценой в 35 000 рублей — один из самых доступных смартфонов среднего класса. Большинству людей не нужно тратить больше, потому что в Nothing Phone (3a) есть всё необходимое для повседневного пользования.
Phone (3a) привлекает ярким дизайном. Светодиоды не только выглядят стильно, но и выполняют практическую функцию: они могут показывать уровень заряда батареи, служить индикатором уведомлений и даже работать как заполняющая вспышка для фото. Дисплей представляет собой стильный 120-герцовый OLED-экран.
Учитывайте, что камеры здесь не настолько крутые. Впрочем, они и не ужасны: основной объектив на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и селфи-объектив на 32 Мп всё равно превосходят многих конкурентов в этой ценовой категории. Больше всего разочаровывает сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, но эту проблему можно решить, заплатив на 5 тыс. больше за более продвинутый и мощный (3a) Pro.
В целом Phone (3a) — это впечатляюще многофункциональный телефон, который стоит в разы дешевле флагманов. Если вам не так важны камеры или функции искусственного интеллекта, этот телефон вам отлично подойдёт.
Плюсы
- Отличное время работы, быстрая проводная зарядка на 50 Вт.
- Оптимизированная прошивка Nothing OS, шесть лет обновлений гарантировано.
- Яркий 6,77-дюймовый и 120-герцовый AMOLED-экран.
- Уникальный прозрачный дизайн со светодиодами.
Минусы
- Нет беспроводной зарядки, адаптер в комплект не входит.
- Слабая ультраширокая камера на 8 Мп, отсутствие стабилизации на телефото.
- Чипсет Snapdragon 7s Gen 3 не подходит для самых требовательных игр.
- Ограниченная защита от воды со стандартом IP64.
CMF Phone 2 Pro — лучший бюджетный смартфон
- Дата выхода: 12 мая 2025 года
- Цена в России: от 22 000 рублей
- Доступные цвета: белый, чёрный, оранжевый, зелёный
CMF Phone 2 Pro
Фото: Nothing
Телефон сочетает в себе необычный дизайн, солидные характеристики для своей цены и некоторые уникальные функции, редко встречающиеся в бюджетном сегменте. У CMF Phone 2 Pro яркий и точный дисплей, хороший чипсет MediaTek Dimensity 7300 Pro, который неплохо справляется с повседневными задачами и нетребовательными играми, и наличие модуля NFC, которого не было в оригинале.
Выразительный, настраиваемый дизайн остался прежним, как и удобный интерфейс. У CMF Phone 2 Pro уникальная для этого сегмента тройная система с телефотообъективом и отличное время работы от батареи на 5000 мАч. А ещё яркий 6,77-дюймовый 120-герцовый AMOLED-экран. За 20 с небольшим тысяч — топ.
Плюсы
- Слот для карты microSD, чистый и быстрый интерфейс Nothing OS.
- Поддержка NFC для бесконтактных платежей.
- Отличное время работы благодаря батарее на 5000 мАч.
- Уникальная для сегмента тройная система с телефотообъективом.
- Яркий 6,77-дюймовый AMOLED-экран со 120-герцовой частотой.
- Смартфон очень лёгкий.
- Уникальный дизайн с фирменными винтами.
Минусы
- Проводная зарядка на 33 Вт — не самая быстрая в классе.
- Нет беспроводной зарядки.
- Отсутствие оптической стабилизации и слабая ультраширокая камера на 8 Мп.
- Не подходит для самых ресурсоёмких игр на максимальных настройках.
- Нет стереозвука.
- Задняя панель несъёмная, аксессуары сложно найти.
Xiaomi 15 Ultra — лучший камерофон
- Дата выхода: 27 февраля 2025 года
- Цена в России: от 89 000 рублей
- Доступные цвета: серебристый, чёрный, белый
Xiaomi 15 Ultra
Фото: Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra позиционируется как лучший смартфон для фотографий на рынке благодаря уникальной системе камер, разработанной в сотрудничестве с Leica. Помимо трёх 50-мегапиксельных объективов, смартфон получил перископ с 200-мегапиксельной камерой и 4,3-кратным оптическим зумом. Хотя телефон делает одни из лучших снимков с зумом, отсутствие переменной диафрагмы на основном объективе сказывается на качестве фотографий, сделанных с близких расстояний.
Тем не менее с дополнительным аксессуаром Photography Kit можно навсегда забыть о существовании зеркальных камер. Очень мощная 32-мегапиксельная селфи-камера и наличие быстрой 90-ваттной зарядки — как вишенки на торте.
Но даже если на какое-то время забыть о фотографиях, Xiaomi 15 Ultra порадует высочайшей производительностью, великолепным, ярким и сочным дисплеем, а также длительным временем автономной работы. Главный недостаток смартфона — программное обеспечение: оболочка HyperOS 2 от Xiaomi не отличается особой интуитивностью, а функции искусственного интеллекта не всегда безупречны.
Для смартфона можно купить такую приблуду для камеры
Фото: Xiaomi
Плюсы
- Сверхбыстрая проводная (90 Вт) и беспроводная (80 Вт) зарядка.
- Отличное время автономной работы за счёт батареи на 5410 мАч.
- Яркий (3200 нит) и красочный 6,73-дюймовый 120-герцовый AMOLED-экран.
- Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает высочайшую производительность.
- Потрясающее качество фото и видео, лучший в классе телефото-зум.
Минусы
- Огромная цена.
- Сам телефон огромный — поместится не во все карманы.
- Блок камеры огромный и сильно выпирает.
- Слабая селфи-камера.
- Отсутствие разъёма для наушников.
Google Pixel 10 Pro XL — лучший Android-смартфон в целом
- Дата выхода: 28 августа 2025 года
- Цена в России: от 92 000 рублей
- Доступные цвета: чёрный, бежевый, светло-голубой, зелёный
Google Pixel 10 Pro XL
Фото: Google
Если рассматривать универсальный Android-смартфон для всех задач, в котором идеально соблюдён баланс, то Google Pixel 10 Pro XL — первый кандидат. Это просто идеальный Android-флагман, который вы можете приобрести прямо сейчас.
Аппаратная часть и, что важнее, программные алгоритмы Google обеспечивают один из лучших фотоопытов на рынке. Камеры отлично справляются при слабом освещении, выдают естественные цвета и обладают мощным инструментом — пятикратным телеобъективом с возможностью увеличения до 100x.
Благодаря дисплею Super Actua с рекордной яркостью в 3300 нит, смартфоном можно пользоваться с комфортом под прямыми солнечными лучами. Это первый крупный Android-смартфон с поддержкой магнитных зарядок, держателей и кошельков стандарта Qi2. А когда дело доходит до программного обеспечения, то Pixel не огорчает и здесь. Новый интерфейс Material 3 Expressive в Android 16 удобен и прост в использовании, а Google обещает выпускать обновления в течение семи лет.
Плюсы
- Android 16 и семь лет обновлений — рекордный срок поддержки.
- Отличная автономность благодаря батарее на 5200 мА·ч — смартфон может спокойно проработать сутки при активном использовании.
- Фронтальная камера на 42 Мп — селфи получаются изумительными.
- Умеет снимать видео в разрешении 8К.
- Улучшенная система камер и пятикратный телеобъектив.
- Мощный процессор Tensor G5.
- Высококачественный 120-герцовый дисплей с высокой яркостью.
Минусы
- Большая цена.
- Скорость зарядки — 45 Вт, в сравнении с китайцами слабо.
- Нет слота для microSD и мини-джека.
- Сильно нагревается в играх.
- Большой и громоздкий.
Samsung Galaxy Z Fold 7 — лучший складной телефон
- Дата выхода: 25 июля 2025 года
- Цена в России: от 120 000 рублей
- Доступные цвета: синий, серебристый, чёрный, мятный
Samsung Galaxy Z Fold 7
Фото: Samsung
Хотя принято считать, что раскладушки созданы для избранных, но фанатов таких телефонов с каждым годом становится всё больше и больше. Samsung Galaxy Z Fold 7 — яркий представитель рынка раскладных телефонов – и лучший среди них. В разложенном виде толщина телефона всего 4,2 мм, а внешний дисплей стал ещё больше. Fold 7 похож на обычный смартфон, пока вы не развернёте его и не увидите гигантский восьмидюймовый дисплей внутри, напоминающий небольшой планшет.
Основная камера на 200 мегапикселей обеспечивает качество съёмки на уровне флагманских моделей серии S25 Ultra. Фотографии получаются чёткими, с высокой детализацией и естественными цветами даже в сложных условиях. А процессор Snapdragon 8 Elite тянет все приложения и игры плавно и на максималках.
Плюсы
- Самый тонкий складной смартфон.
- Великолепные камеры, снимающие на уровне S25 Ultra.
- Большой дисплей, заменяющий планшет.
- Мощный процессор, тянущий все.
Минусы
- Нет поддержки S Pen.
- Быстро садится батарея. Быстрее, чем на любом другом флагмане.
- Очень большая цена.
Apple iPhone 17 — лучший iPhone для всех
- Дата выхода: 19 сентября 2025 года
- Цена в России: от 75 000 рублей
- Доступные цвета: чёрный, белый, дымчато-синий, шалфейный, лавандовый
Apple iPhone 17
Фото: Apple
iPhone 17 — лучшая универсальная модель Apple на сегодняшний день, которая подойдёт всем. И, несмотря на то что это Айфон начального уровня, он обеспечивает производительность на уровне Pro-версий, но при этом не такой дорогой и громоздкий. Хотя его дизайн практически не изменился, новый Ceramic Shield 2 повышает устойчивость к царапинам, а качество сборки остаётся на высоте.
Самое большое преимущество — это дисплей. Apple дала базовым моделям 120-герцовую OLED-панель, которая по плавности не уступает моделям Pro. Экран увеличился до 6,3 дюймов, стал ярче (до 3000 нит) и получил улучшенное антибликовое покрытие. Обновление ультраширокоугольного модуля до 48 мегапикселей обеспечивает более детализированные снимки с большим углом обзора. Фронтальная камера с квадратным сенсором — это небольшая революция: теперь можно делать горизонтальные селфи и групповые фото, не переворачивая телефон.
Новый чип Apple A19 Bionic обеспечивает высочайшую производительность для любых задач, включая требовательные игры и монтаж видео. А удвоение стартового объёма внутренней памяти до 256 гигабайт без увеличения стартовой цены — серьёзный аргумент в пользу долгосрочной покупки. По совокупности характеристик базовый iPhone 17 в этом году значительно сократил разрыв с Pro-моделями.
Плюсы
- Быстрая, проводная зарядка до 60 Вт.
- Увеличенная батарея — до 30 часов воспроизведения видео.
- Мощь с запасом на будущее — процессор A19 тащит все игры на максималках.
- Универсальная система камер, делающая крутые снимки.
- 120-герцовый, плавный и яркий OLED-экран.
Минусы
- Внешне смартфон почти не отличить от iPhone 16.
- Отсутствие телеобъектива (телевика) — в Pro-версиях он есть.
- Медленный порт USB-C — для передачи данных используется USB 2.0.
Google Pixel 10 — лучший Android для всех
- Дата выхода: 28 августа 2025 года
- Цена в России: от 60 000 рублей
- Доступные цвета: светло-голубой, синий, жёлтый, чёрный
Google Pixel 10
Фото: Google
Как и в случае с вышестоящим iPhone 17, у Google Pixel 10 есть веские аргументы для того, чтобы вы отказались от более громоздкой и дорогой Pro-версии. Облегчённая флагманская модель Google сочетает в себе мощность, дизайн и практичность, что делает её лучшим Android-смартфоном для большинства покупателей.
Металлическая рамка с сатинированной отделкой и задняя панель из глянцевого стекла обеспечивают идеальный баланс между удобством и внешним видом. Дизайн стал более изысканным, но при этом не утратил характерную для Pixel самобытность.
Еще одна изюминка — 6,3-дюймовый 120-герцовый OLED-экран с пиковой яркостью в 3000 нит. Он ослепительно яркий на улице и насыщенный. Внутри установлен процессор Tensor G5, который дарит плавность всей системе. Камеры — вот что действительно удивляет. В Pixel 10 появился пятикратный телеобъектив наряду с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами, что делает его универсальным. Снимки получаются чёткими и одинаковыми на всех объективах.
Одного заряда батареи хватает на целый день. Единственная претензия — базовый объём памяти в 128 гигабайт. На ноябрь 2025 года этого всё-таки уже мало.
Плюсы
- Долгосрочная поддержка: Google гарантирует семь лет обновлений ОС.
- Магнитная экосистема Pixelsnap: как и в iPhone, Pixel 10 имеет встроенные магниты для крепления аксессуаров.
- Элегантный дизайн и комфортная эргономика: один из самых стильных и компактных флагманов на рынке, который удобно лежит в руке.
- Появление телефотокамеры с пятикратным оптическим зумом.
Минусы
- В 2025 году базового хранилища на 128 ГБ — мало.
- Скромная комплектация: адаптер питания и чехол в комплект не входят.
- Медленная зарядка на 30 Вт: полная зарядка занимает больше часа.