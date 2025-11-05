Какой смартфон выбрать в 2025 году

Подумываете о том, чтобы обновить свой телефон? Вы оказались в нужном месте. Ведь в нашем топе мы собрали не только самые свежие смартфоны от известных производителей, но и несомненных лидеров в своих категориях.

Infinix GT 30 Pro — самый доступный игровой смартфон

Дата выхода: 20 августа 2025 года

Цена в России: от 34 000 рублей

Доступные цвета: серебристый и чёрный

Infinix GT 30 Pro Фото: Yugatech

Ниша игровых смартфонов условна — если так посудить, то почти каждый флагман можно считать игровым. В таких телефонах установлены топовые чипы, которые без проблем тянут современные мобильные игры на максималках. Но есть смартфоны, чей внешний вид сразу же говорит о его узкой направленности. Такие смартфоны (как правило, с агрессивным или ярким дизайном) создаются специально для подростков и геймеров. Новое устройство от Infinix — именно такое устройство.

Infinix GT 30 Pro радует не только стильным дизайном, но и крутым железом: в нём установлены 144-герцовый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, свежий процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной, а также увесистая батарея на 5500 мА·ч и основной 108-мегапиксельный объектив. То есть по характеристикам можно сказать, что этот смартфон – флагман начального уровня. Но стоит GT 30 Pro в разы меньше своих конкурентов — как смартфон среднего уровня. А ещё он очень лёгкий и весит всего 189 г.

Плюсы

Есть ИИ-функции: от расшифровки звонков до улучшения качества видео.

Лёгкий и безрамочный.

Запись видео в 4K и 60 fps.

Отличная автономность.

Поддержка проводной (45 Вт) и беспроводной (30 Вт) зарядки.

Отличная производительность в играх.

Превосходный, яркий и чёткий дисплей.

Цена — стоит меньше конкурентов в своём сегменте.

Минусы

Скромный ультраширокоугольный модуль всего на 8 МП.

Нет мини-джека.

Нет оптического зума.

Основная камера снимает слабо при плохом освещении.

Отсутствует поддержка eSIM.

iPhone 17 Pro Max — лучший iPhone премиум-класса

Дата выхода: 19 сентября 2025 года

Цена в России: от 110 000 рублей

Доступные цвета: оранжевый, тёмно-синий и серебряный

iPhone 17 Pro Max Фото: Apple

iPhone 17 Pro Max — лучший телефон в истории Apple. И самый технологически продвинутый. 6,9-дюймовый гигант — почти идеальный флагман, сочетающий в себе невероятную производительность, первоклассное качество сборки и превосходные камеры, которые могут соперничать с лучшими Android-камерами.

И всё в этом телефоне хорошо, кроме вызывающего споры дизайна. «Камерное плато» стало во всю ширину задней панели, а сам смартфон существенно прибавил в весе и толщине. Оранжевый цвет выглядит дёшево и несерьёзно, а матовые алюминиевые грани с резким закруглением красоты точно не добавляют.

Однако внешние изменения являются прямым следствием серьёзных внутренних улучшений, на которые сделала ставку Apple: рекордной автономности, более мощной системы камер и эффективного охлаждения. Таким образом, компания пожертвовала привычной эстетикой ради функциональности и мощности.

Плюсы

Улучшенное антибликовое покрытие для лучшей читаемости на солнце.

Универсальная тройная система с тремя матрицами по 48 Мп.

Прочный корпус с керамическим покрытием спереди и сзади.

Новейший чип A19 Pro, эффективная система охлаждения (паровая камера + алюминиевый корпус) для стабильной работы в играх.

Лучшая батарея в истории iPhone: до 17 часов 54 минут в веб-серфинге.

Сочный и яркий (до 3000 нит) 120-герцовый, 6,9-дюймовый дисплей.

Минусы

Корпус сильно подвержен царапинам.

Зарядка до 50% за 20 минут — быстрее, чем раньше, но всё ещё медленнее, чем у ключевых конкурентов на Android.

Спорный дизайн: массивный блок камер, смартфон толстый и тяжёлый.

Samsung Galaxy S25 Ultra — лучший смартфон по производительности

Дата выхода: 22 января 2025 года

Цена в России: от 80 000 рублей

Доступные цвета: синий, серебристый, серый, чёрный

Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Samsung

S25 Ultra выглядит почти так же, как и S24 Ultra. Но теперь у него меньше недостатков, чем раньше, а вычислительная мощность смартфона ещё выше. Камера получила небольшие, но заметные улучшения, а новый антибликовый экран выводит 6,9-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц на новый уровень.

Кроме того, вы получаете лучший по мощности процессор с обширным набором действительно полезных функций искусственного интеллекта. Новый трёхнанометровый процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предшественником. Для поддержания высокой производительности в течение длительного времени, особенно в играх, инженеры увеличили площадь паровой камеры на 40% для лучшего теплоотвода.

Несмотря на всю свою мощь, Samsung Galaxy S25 Ultra не лишён некоторых компромиссов, о которых стоит знать перед покупкой. Во-первых, в новой модели S-Pen лишился поддержки Bluetooth, а значит, такие функции, как управление жестами, больше недоступны. Во-вторых, в то время как многие конкуренты предлагают быстрые зарядки, S25 Ultra до сих пор «сидит» на 45-ваттном зарядном устройстве. Полная зарядка занимает около 80 минут, а это много. В-третьих, смартфон большой и тяжёлый, а его цена — не для всех и не для каждого.

Плюсы

Универсальная система из четырёх камер: улучшенная сверхширокоугольная на 50 Мп, основной датчик на 200 Мп и два телефото с 3x и 5x оптическим зумом.

Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает высокую скорость работы в любых задачах.

Яркий (до 2600 нит) и красочный 6,9-дюймовый экран с адаптивной частотой обновления 120 Гц и улучшенным антибликовым покрытием.

Уменьшенный вес по сравнению с предшественником.

Прочный корпус с титановой рамкой и защитным стеклом Gorilla Armor 2.

Минусы

Потеря Bluetooth-функций: стилус лишился поддержки жестов.

Медленная зарядка по меркам Android-флагманов — проводная всего на 45 Вт.

Выглядит так же, как и Samsung Galaxy S24 Ultra.

Nothing Phone (3a) — лучший смартфон по соотношению цены и качества

Дата выхода: 11 марта 2025 года

Цена в России: от 29 000 рублей

Доступные цвета: чёрный, белый и синий

Nothing Phone (3a) Фото: Nothing

Nothing Phone (3a) со стартовой ценой в 35 000 рублей — один из самых доступных смартфонов среднего класса. Большинству людей не нужно тратить больше, потому что в Nothing Phone (3a) есть всё необходимое для повседневного пользования.

Phone (3a) привлекает ярким дизайном. Светодиоды не только выглядят стильно, но и выполняют практическую функцию: они могут показывать уровень заряда батареи, служить индикатором уведомлений и даже работать как заполняющая вспышка для фото. Дисплей представляет собой стильный 120-герцовый OLED-экран.

Учитывайте, что камеры здесь не настолько крутые. Впрочем, они и не ужасны: основной объектив на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и селфи-объектив на 32 Мп всё равно превосходят многих конкурентов в этой ценовой категории. Больше всего разочаровывает сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, но эту проблему можно решить, заплатив на 5 тыс. больше за более продвинутый и мощный (3a) Pro.

В целом Phone (3a) — это впечатляюще многофункциональный телефон, который стоит в разы дешевле флагманов. Если вам не так важны камеры или функции искусственного интеллекта, этот телефон вам отлично подойдёт.

Плюсы

Отличное время работы, быстрая проводная зарядка на 50 Вт.

Оптимизированная прошивка Nothing OS, шесть лет обновлений гарантировано.

Яркий 6,77-дюймовый и 120-герцовый AMOLED-экран.

Уникальный прозрачный дизайн со светодиодами.

Минусы

Нет беспроводной зарядки, адаптер в комплект не входит.

Слабая ультраширокая камера на 8 Мп, отсутствие стабилизации на телефото.

Чипсет Snapdragon 7s Gen 3 не подходит для самых требовательных игр.

Ограниченная защита от воды со стандартом IP64.

CMF Phone 2 Pro — лучший бюджетный смартфон

Дата выхода: 12 мая 2025 года

Цена в России: от 22 000 рублей

Доступные цвета: белый, чёрный, оранжевый, зелёный

CMF Phone 2 Pro Фото: Nothing

Телефон сочетает в себе необычный дизайн, солидные характеристики для своей цены и некоторые уникальные функции, редко встречающиеся в бюджетном сегменте. У CMF Phone 2 Pro яркий и точный дисплей, хороший чипсет MediaTek Dimensity 7300 Pro, который неплохо справляется с повседневными задачами и нетребовательными играми, и наличие модуля NFC, которого не было в оригинале.

Выразительный, настраиваемый дизайн остался прежним, как и удобный интерфейс. У CMF Phone 2 Pro уникальная для этого сегмента тройная система с телефотообъективом и отличное время работы от батареи на 5000 мАч. А ещё яркий 6,77-дюймовый 120-герцовый AMOLED-экран. За 20 с небольшим тысяч — топ.

Плюсы

Слот для карты microSD, чистый и быстрый интерфейс Nothing OS.

Поддержка NFC для бесконтактных платежей.

Отличное время работы благодаря батарее на 5000 мАч.

Уникальная для сегмента тройная система с телефотообъективом.

Яркий 6,77-дюймовый AMOLED-экран со 120-герцовой частотой.

Смартфон очень лёгкий.

Уникальный дизайн с фирменными винтами.

Минусы

Проводная зарядка на 33 Вт — не самая быстрая в классе.

Нет беспроводной зарядки.

Отсутствие оптической стабилизации и слабая ультраширокая камера на 8 Мп.

Не подходит для самых ресурсоёмких игр на максимальных настройках.

Нет стереозвука.

Задняя панель несъёмная, аксессуары сложно найти.

Xiaomi 15 Ultra — лучший камерофон

Дата выхода: 27 февраля 2025 года

Цена в России: от 89 000 рублей

Доступные цвета: серебристый, чёрный, белый

Xiaomi 15 Ultra Фото: Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra позиционируется как лучший смартфон для фотографий на рынке благодаря уникальной системе камер, разработанной в сотрудничестве с Leica. Помимо трёх 50-мегапиксельных объективов, смартфон получил перископ с 200-мегапиксельной камерой и 4,3-кратным оптическим зумом. Хотя телефон делает одни из лучших снимков с зумом, отсутствие переменной диафрагмы на основном объективе сказывается на качестве фотографий, сделанных с близких расстояний.

Тем не менее с дополнительным аксессуаром Photography Kit можно навсегда забыть о существовании зеркальных камер. Очень мощная 32-мегапиксельная селфи-камера и наличие быстрой 90-ваттной зарядки — как вишенки на торте.

Но даже если на какое-то время забыть о фотографиях, Xiaomi 15 Ultra порадует высочайшей производительностью, великолепным, ярким и сочным дисплеем, а также длительным временем автономной работы. Главный недостаток смартфона — программное обеспечение: оболочка HyperOS 2 от Xiaomi не отличается особой интуитивностью, а функции искусственного интеллекта не всегда безупречны.

Для смартфона можно купить такую приблуду для камеры Фото: Xiaomi

Плюсы

Сверхбыстрая проводная (90 Вт) и беспроводная (80 Вт) зарядка.

Отличное время автономной работы за счёт батареи на 5410 мАч.

Яркий (3200 нит) и красочный 6,73-дюймовый 120-герцовый AMOLED-экран.

Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает высочайшую производительность.

Потрясающее качество фото и видео, лучший в классе телефото-зум.

Минусы

Огромная цена.

Сам телефон огромный — поместится не во все карманы.

Блок камеры огромный и сильно выпирает.

Слабая селфи-камера.

Отсутствие разъёма для наушников.

Google Pixel 10 Pro XL — лучший Android-смартфон в целом

Дата выхода: 28 августа 2025 года

Цена в России: от 92 000 рублей

Доступные цвета: чёрный, бежевый, светло-голубой, зелёный

Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Если рассматривать универсальный Android-смартфон для всех задач, в котором идеально соблюдён баланс, то Google Pixel 10 Pro XL — первый кандидат. Это просто идеальный Android-флагман, который вы можете приобрести прямо сейчас.

Аппаратная часть и, что важнее, программные алгоритмы Google обеспечивают один из лучших фотоопытов на рынке. Камеры отлично справляются при слабом освещении, выдают естественные цвета и обладают мощным инструментом — пятикратным телеобъективом с возможностью увеличения до 100x.

Благодаря дисплею Super Actua с рекордной яркостью в 3300 нит, смартфоном можно пользоваться с комфортом под прямыми солнечными лучами. Это первый крупный Android-смартфон с поддержкой магнитных зарядок, держателей и кошельков стандарта Qi2. А когда дело доходит до программного обеспечения, то Pixel не огорчает и здесь. Новый интерфейс Material 3 Expressive в Android 16 удобен и прост в использовании, а Google обещает выпускать обновления в течение семи лет.

Плюсы

Android 16 и семь лет обновлений — рекордный срок поддержки.

Отличная автономность благодаря батарее на 5200 мА·ч — смартфон может спокойно проработать сутки при активном использовании.

Фронтальная камера на 42 Мп — селфи получаются изумительными.

Умеет снимать видео в разрешении 8К.

Улучшенная система камер и пятикратный телеобъектив.

Мощный процессор Tensor G5.

Высококачественный 120-герцовый дисплей с высокой яркостью.

Минусы

Большая цена.

Скорость зарядки — 45 Вт, в сравнении с китайцами слабо.

Нет слота для microSD и мини-джека.

Сильно нагревается в играх.

Большой и громоздкий.

Samsung Galaxy Z Fold 7 — лучший складной телефон

Дата выхода: 25 июля 2025 года

Цена в России: от 120 000 рублей

Доступные цвета: синий, серебристый, чёрный, мятный

Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: Samsung

Хотя принято считать, что раскладушки созданы для избранных, но фанатов таких телефонов с каждым годом становится всё больше и больше. Samsung Galaxy Z Fold 7 — яркий представитель рынка раскладных телефонов – и лучший среди них. В разложенном виде толщина телефона всего 4,2 мм, а внешний дисплей стал ещё больше. Fold 7 похож на обычный смартфон, пока вы не развернёте его и не увидите гигантский восьмидюймовый дисплей внутри, напоминающий небольшой планшет.

Основная камера на 200 мегапикселей обеспечивает качество съёмки на уровне флагманских моделей серии S25 Ultra. Фотографии получаются чёткими, с высокой детализацией и естественными цветами даже в сложных условиях. А процессор Snapdragon 8 Elite тянет все приложения и игры плавно и на максималках.

Плюсы

Самый тонкий складной смартфон.

Великолепные камеры, снимающие на уровне S25 Ultra.

Большой дисплей, заменяющий планшет.

Мощный процессор, тянущий все.

Минусы

Нет поддержки S Pen.

Быстро садится батарея. Быстрее, чем на любом другом флагмане.

Очень большая цена.

Apple iPhone 17 — лучший iPhone для всех

Дата выхода: 19 сентября 2025 года

Цена в России: от 75 000 рублей

Доступные цвета: чёрный, белый, дымчато-синий, шалфейный, лавандовый

Apple iPhone 17 Фото: Apple

iPhone 17 — лучшая универсальная модель Apple на сегодняшний день, которая подойдёт всем. И, несмотря на то что это Айфон начального уровня, он обеспечивает производительность на уровне Pro-версий, но при этом не такой дорогой и громоздкий. Хотя его дизайн практически не изменился, новый Ceramic Shield 2 повышает устойчивость к царапинам, а качество сборки остаётся на высоте.

Самое большое преимущество — это дисплей. Apple дала базовым моделям 120-герцовую OLED-панель, которая по плавности не уступает моделям Pro. Экран увеличился до 6,3 дюймов, стал ярче (до 3000 нит) и получил улучшенное антибликовое покрытие. Обновление ультраширокоугольного модуля до 48 мегапикселей обеспечивает более детализированные снимки с большим углом обзора. Фронтальная камера с квадратным сенсором — это небольшая революция: теперь можно делать горизонтальные селфи и групповые фото, не переворачивая телефон.

Новый чип Apple A19 Bionic обеспечивает высочайшую производительность для любых задач, включая требовательные игры и монтаж видео. А удвоение стартового объёма внутренней памяти до 256 гигабайт без увеличения стартовой цены — серьёзный аргумент в пользу долгосрочной покупки. По совокупности характеристик базовый iPhone 17 в этом году значительно сократил разрыв с Pro-моделями.

Плюсы

Быстрая, проводная зарядка до 60 Вт.

Увеличенная батарея — до 30 часов воспроизведения видео.

Мощь с запасом на будущее — процессор A19 тащит все игры на максималках.

Универсальная система камер, делающая крутые снимки.

120-герцовый, плавный и яркий OLED-экран.

Минусы

Внешне смартфон почти не отличить от iPhone 16.

Отсутствие телеобъектива (телевика) — в Pro-версиях он есть.

Медленный порт USB-C — для передачи данных используется USB 2.0.

Google Pixel 10 — лучший Android для всех

Дата выхода: 28 августа 2025 года

Цена в России: от 60 000 рублей

Доступные цвета: светло-голубой, синий, жёлтый, чёрный

Google Pixel 10 Фото: Google

Как и в случае с вышестоящим iPhone 17, у Google Pixel 10 есть веские аргументы для того, чтобы вы отказались от более громоздкой и дорогой Pro-версии. Облегчённая флагманская модель Google сочетает в себе мощность, дизайн и практичность, что делает её лучшим Android-смартфоном для большинства покупателей.

Металлическая рамка с сатинированной отделкой и задняя панель из глянцевого стекла обеспечивают идеальный баланс между удобством и внешним видом. Дизайн стал более изысканным, но при этом не утратил характерную для Pixel самобытность.

Еще одна изюминка — 6,3-дюймовый 120-герцовый OLED-экран с пиковой яркостью в 3000 нит. Он ослепительно яркий на улице и насыщенный. Внутри установлен процессор Tensor G5, который дарит плавность всей системе. Камеры — вот что действительно удивляет. В Pixel 10 появился пятикратный телеобъектив наряду с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами, что делает его универсальным. Снимки получаются чёткими и одинаковыми на всех объективах.

Одного заряда батареи хватает на целый день. Единственная претензия — базовый объём памяти в 128 гигабайт. На ноябрь 2025 года этого всё-таки уже мало.

Плюсы

Долгосрочная поддержка: Google гарантирует семь лет обновлений ОС.

Магнитная экосистема Pixelsnap: как и в iPhone, Pixel 10 имеет встроенные магниты для крепления аксессуаров.

Элегантный дизайн и комфортная эргономика: один из самых стильных и компактных флагманов на рынке, который удобно лежит в руке.

Появление телефотокамеры с пятикратным оптическим зумом.

Минусы