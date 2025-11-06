Трогательные воспоминания о Бодрове и великом кино. Обзор «Брата навсегда»

Когда в 2022-м западные блокбастеры исчезли из России, прокатчики ошарашенно искали выход и вернули в кинотеатры дилогию «Брат». Я тогда сходил на обе части и в очередной раз удивился, насколько хорошо сохранились фильмы. Они смотрятся на одном дыхании и цепляют противоречиями. Философские диалоги соседствуют с меланхолией, а Сергей Бодров одновременно воплощает интеллигентность, душевность и сущность хладнокровного убийцы.

Объяснять культовость «Брата» — неблагодарное занятие, но продюсер Сергей Сельянов считает так. В 90-х наши люди слишком многое потеряли: сбережения, надежду, почву под ногами. Тем временем кто-то шиковал, строил особняки и подминал под себя большие компании. Народ отчаянно нуждался в справедливости. Данила Багров стал той самой справедливостью — с добрыми глазами, светлой улыбкой и готовностью раздавить пороки.

Потребность до сих пор не исчезла, поэтому и «Брат» всё ещё актуален. Дилогию пересматривают, обсуждают и исследуют. Иногда про неё даже снимают документалки. К примеру, 30 октября в прокат выйдет «Брат навсегда». Это трогательное, пусть и не идеальное произведение о феномене фильмов и съёмках.

«Брат навсегда»: главное о фильме

Название: «Брат навсегда».

Режиссёры: Григорий Сельянов, Анна Сельянова.

Актёры: Федор Балабанов, Никита Михалков, Ирина Салтыкова и другие.

Дата выхода: 30 октября 2025 года.

Жанр: документальный фильм.

Страна: Россия.

«Брат навсегда»: где смотреть?

30 октября фильм вышел в российский прокат. Цифровая версия, вероятно, появится зимой.

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат компании «Вольга».

Хаотично, но очень искренне

Если оценивать «Брата навсегда» именно как документалку, найдётся много минусов. Хронометраж составил солидные 70 минут, но в это время пытаются уместить слишком многое — обсуждения Бодрова, подготовку к съёмкам, выбор костюмов, мнения актёров, культурное влияние и забавные байки.

Смотреть за всем интересно, повествование динамичное. Просто исследовать столь разноплановые вопросы — всё равно что наспех разбирать историю кинематографа и прыгать от «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота» к «Интерстеллару». Такой подход порождает занятный, но всё-таки хаос. В этом плане недавняя документалка «Нас других не будет», посвящённая конкретно Бодрову, вышла глубже и целостнее.

Салтыкова вспоминает дружбу с Бодровым Фото: «Вольга»

Однако у «Брата навсегда» есть плюс, который перекрывает любые недостатки. Фильм снимал Григорий Сельянов, сын продюсера «Брата» и руководителя кинокомпании СТВ. Григорий с детства знал Балабанова, видел радостные вечеринки у себя дома, не раз бывал в гостях у других создателей дилогии, изначально многое знал об испытаниях на съёмках. Именно это дало документалке неподдельную искренность.

Представьте, что решили снять кино про «Брата» и хотите пообщаться с Надеждой Васильевой, художником по костюмам и супругой Балабанова. При должной настойчивости это реально устроить, но встретитесь вы, вероятно, где-нибудь в студии. Тем временем Григорий Сельянов знает Васильеву практически с рождения, поэтому и заглядывает на дачу, где режиссёр написал сценарий. Где снимали некоторые сцены «Брата». Где в шкафах до сих пор висит одежда, которую натянул на себя Бодров. Согласитесь, что при таком раскладе повествование становится душевнее.

Надежда Васильева на той самой даче Фото: «Вольга»

Близость Сельянова к съёмочной группе делает общение непосредственным. Герои шутят, охотно делятся забавными историями, обсуждают семейные и, казалось бы, запретные темы.

К примеру, Васильева вспоминает, что из-за скромного бюджета её не хотели брать на съёмки в США, однако женщина заупрямилась: «Все костюмы у меня. Либо я еду, либо сами как-нибудь выкручивайтесь». А Григорий Сельянов в беседе с сыном Балабанова вспоминает вечеринки у себя дома. «Собираюсь утром в школу и вижу на кухне Алексея Балабанова, который даже не ложился спать. Он долго-долго на меня смотрит, а потом говорит: «Ты — урод». После герои шутят, обсуждают характер режиссёра, его упрямство и неумение проигрывать. Получилось комично и особенно честно.

С человеком со стороны настолько открытое общение стало бы невозможным. Он не часть вашей семьи, не был с вами в трудные моменты, не знал создателей «Брата» до того, как они стали легендами. А Сельянов — близкий человек, в курсе всех секретов и догадывается, что спросить. Быть может, он не всегда удачно связывает информацию, зато добывает то, что другим не под силу.

Дети Сельянова и Балабанова травят байки Фото: «Вольга»

На премьере съёмочная группа не раз говорила, что снимала семейную документалку. В том плане, что она сближает с «Братом» и сохраняет честность. Пожалуй, это лучший способ рассказать о фильмах из всех возможных. И именно по этой причине в удачные моменты сердце щемит, а на глаза наворачиваются слёзы.

Вот Бодров жалуется, что запорол дубль, потому что забыл надеть нужную обувь. Вот Васильева вспоминает, как муж велел наготовить много еды: он ведь нашёл ведущего актёра и теперь запирается на даче, чтобы писать сценарий. А вот хор пронзительно поёт «Гудбай, Америка». Всё это безумно трогательно. И ради такого «Брата навсегда» стоит посмотреть.

«Брат навсегда»: стоит ли смотреть?

В документалке есть минусы: она слишком многое охватывает и временами ломается под собственным весом. Вот только эти недостатки перекрывают искренность, семейность и сближение зрителя с «Братом». Если дилогия много для вас значит, то документальный фильм точно растрогает и доставит удовольствие.

Оценка «Брата навсегда» — 7,5 из 10

Понравилось

История вышла искренней и честной

Много забавных историй о съёмках.

Не понравилось