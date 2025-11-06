Скидки
Брат навсегда 2025: стоит смотреть, отзыв, обзор, впечатления, Сергей Бодров

Трогательные воспоминания о Бодрове и великом кино. Обзор «Брата навсегда»
Святослав Лецкий
«Брат навсегда» 2025
Аудио-версия:
Комментарии
В лучшие моменты наворачиваются слёзы.

Когда в 2022-м западные блокбастеры исчезли из России, прокатчики ошарашенно искали выход и вернули в кинотеатры дилогию «Брат». Я тогда сходил на обе части и в очередной раз удивился, насколько хорошо сохранились фильмы. Они смотрятся на одном дыхании и цепляют противоречиями. Философские диалоги соседствуют с меланхолией, а Сергей Бодров одновременно воплощает интеллигентность, душевность и сущность хладнокровного убийцы.

Объяснять культовость «Брата» — неблагодарное занятие, но продюсер Сергей Сельянов считает так. В 90-х наши люди слишком многое потеряли: сбережения, надежду, почву под ногами. Тем временем кто-то шиковал, строил особняки и подминал под себя большие компании. Народ отчаянно нуждался в справедливости. Данила Багров стал той самой справедливостью — с добрыми глазами, светлой улыбкой и готовностью раздавить пороки.

Потребность до сих пор не исчезла, поэтому и «Брат» всё ещё актуален. Дилогию пересматривают, обсуждают и исследуют. Иногда про неё даже снимают документалки. К примеру, 30 октября в прокат выйдет «Брат навсегда». Это трогательное, пусть и не идеальное произведение о феномене фильмов и съёмках.

«Брат навсегда»: главное о фильме

Название: «Брат навсегда».
Режиссёры: Григорий Сельянов, Анна Сельянова.
Актёры: Федор Балабанов, Никита Михалков, Ирина Салтыкова и другие.
Дата выхода: 30 октября 2025 года.
Жанр: документальный фильм.
Страна: Россия.

«Брат навсегда»: где смотреть?

30 октября фильм вышел в российский прокат. Цифровая версия, вероятно, появится зимой.

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат компании «Вольга».

Хаотично, но очень искренне

Если оценивать «Брата навсегда» именно как документалку, найдётся много минусов. Хронометраж составил солидные 70 минут, но в это время пытаются уместить слишком многое — обсуждения Бодрова, подготовку к съёмкам, выбор костюмов, мнения актёров, культурное влияние и забавные байки.

Смотреть за всем интересно, повествование динамичное. Просто исследовать столь разноплановые вопросы — всё равно что наспех разбирать историю кинематографа и прыгать от «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота» к «Интерстеллару». Такой подход порождает занятный, но всё-таки хаос. В этом плане недавняя документалка «Нас других не будет», посвящённая конкретно Бодрову, вышла глубже и целостнее.

Салтыкова вспоминает дружбу с Бодровым

Салтыкова вспоминает дружбу с Бодровым

Фото: «Вольга»

Однако у «Брата навсегда» есть плюс, который перекрывает любые недостатки. Фильм снимал Григорий Сельянов, сын продюсера «Брата» и руководителя кинокомпании СТВ. Григорий с детства знал Балабанова, видел радостные вечеринки у себя дома, не раз бывал в гостях у других создателей дилогии, изначально многое знал об испытаниях на съёмках. Именно это дало документалке неподдельную искренность.

Представьте, что решили снять кино про «Брата» и хотите пообщаться с Надеждой Васильевой, художником по костюмам и супругой Балабанова. При должной настойчивости это реально устроить, но встретитесь вы, вероятно, где-нибудь в студии. Тем временем Григорий Сельянов знает Васильеву практически с рождения, поэтому и заглядывает на дачу, где режиссёр написал сценарий. Где снимали некоторые сцены «Брата». Где в шкафах до сих пор висит одежда, которую натянул на себя Бодров. Согласитесь, что при таком раскладе повествование становится душевнее.

Надежда Васильева на той самой даче

Надежда Васильева на той самой даче

Фото: «Вольга»

Близость Сельянова к съёмочной группе делает общение непосредственным. Герои шутят, охотно делятся забавными историями, обсуждают семейные и, казалось бы, запретные темы.

К примеру, Васильева вспоминает, что из-за скромного бюджета её не хотели брать на съёмки в США, однако женщина заупрямилась: «Все костюмы у меня. Либо я еду, либо сами как-нибудь выкручивайтесь». А Григорий Сельянов в беседе с сыном Балабанова вспоминает вечеринки у себя дома. «Собираюсь утром в школу и вижу на кухне Алексея Балабанова, который даже не ложился спать. Он долго-долго на меня смотрит, а потом говорит: «Ты — урод». После герои шутят, обсуждают характер режиссёра, его упрямство и неумение проигрывать. Получилось комично и особенно честно.

С человеком со стороны настолько открытое общение стало бы невозможным. Он не часть вашей семьи, не был с вами в трудные моменты, не знал создателей «Брата» до того, как они стали легендами. А Сельянов — близкий человек, в курсе всех секретов и догадывается, что спросить. Быть может, он не всегда удачно связывает информацию, зато добывает то, что другим не под силу.

Дети Сельянова и Балабанова травят байки

Дети Сельянова и Балабанова травят байки

Фото: «Вольга»

На премьере съёмочная группа не раз говорила, что снимала семейную документалку. В том плане, что она сближает с «Братом» и сохраняет честность. Пожалуй, это лучший способ рассказать о фильмах из всех возможных. И именно по этой причине в удачные моменты сердце щемит, а на глаза наворачиваются слёзы.

Вот Бодров жалуется, что запорол дубль, потому что забыл надеть нужную обувь. Вот Васильева вспоминает, как муж велел наготовить много еды: он ведь нашёл ведущего актёра и теперь запирается на даче, чтобы писать сценарий. А вот хор пронзительно поёт «Гудбай, Америка». Всё это безумно трогательно. И ради такого «Брата навсегда» стоит посмотреть.

«Брат навсегда»: стоит ли смотреть?

В документалке есть минусы: она слишком многое охватывает и временами ломается под собственным весом. Вот только эти недостатки перекрывают искренность, семейность и сближение зрителя с «Братом». Если дилогия много для вас значит, то документальный фильм точно растрогает и доставит удовольствие.

Оценка «Брата навсегда» — 7,5 из 10

Понравилось

  • История вышла искренней и честной
  • Много забавных историй о съёмках.

Не понравилось

  • Порой фильм слишком хаотичен
  • Арки о музыке и влиянии на моду вышли поверхностными.
Комментарии
