Бонус-коды Мира танков ноябрь-2025: табель-календарь, промокоды, действительные актуальные бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в ноябре 2025 года
Георгий Глазов
Бесплатные коды «Мира танков» в ноябре 2025 года
Аудио-версия:
А также табель-календарь до конца месяца.

В «Мире танков» игроки могут воспользоваться промокодами и табель-календарём, чтобы получить бесплатные предметы. Каждый месяц разработчики обновляют награды, добавляя новые опции. Сегодня мы расскажем обо всех действиях, которые необходимо выполнить, чтобы заполучить предметы совершенно бесплатно.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в ноябре 2025 года)

MT2025TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-Стиль: «День танкиста 2025», 2 личных резерва: +100% к боевому опыту на 1 ч.

DAY2025RUSSIA — +50% к серебру за бой на 1 ч;

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 личных резерва +50% к опыту;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

Для новых игроков предусмотрены специальные промокоды, которые позволяют сразу получить множество полезных предметов и быстро освоиться в игре. Вот они:

TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки «ИС-2», «Т-34М-54» и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней Танкового премиум-аккаунта, 10 миллионов серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь

Табель-календарь

Фото: «Леста игры»

Ежемесячно разработчики обновляют табель-календарь в «Мире танков». Ниже отмечена инструкция по получению бесплатных наград. Вот она:

  1. Откройте табель-календарь.
  2. Нажмите на свободный день.
  3. Запустите игру для сохранения награды.
Важно: за один день доступен только один предмет. Обновление игрового календаря происходит в 3:00 мск. После получения предыдущего приза нельзя забрать следующий, поэтому не забывайте входить в игру, чтобы зафиксировать полученный предмет.

Награды за ноябрь:

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 20 000 кредитов;
  • 2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
  • 2 бонуса на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
  • 7 предбоевых инструкций («Искусство сбивать пламя», «Долг превыше всего», «Без резких движений», «Укрытие на местности», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели», «Продувка воздуховодов»);
  • 2 малых ремкомплекта;
  • 2 малых огнетушителя;
  • 2 малые аптечки;
  • 2 демонтажных набора;
  • 1 день Премиум-аккаунта;
  • 6 эмблем «Флаг России»;
  • 4 декали «Артбатарея»;
  • 1 случайное игровое имущество;
  • 1 контейнер «Зов сокола».
«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: «Леста игры»

«Призовая коробка» тоже предоставляет возможность получения бесплатных наград. Для их получения зайдите на сайт, нажмите кнопку «К подаркам» и запустите игру, чтобы сохранить все полученные предметы. Среди возможных призов: неделя премиум-аккаунта, боевые задания и купоны на скидку в игровом магазине. За выполнение заданий игроки получат серебро, боевой опыт и личные резервы.

Новости. Чемп.Play
