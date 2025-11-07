Промокоды Standoff 2 в ноябре 2025 года

В игре Standoff 2 от студии Axlebolt можно активировать промокоды. Их всегда очень мало, поэтому они очень ценятся в сообществе. Новые бонусы почти не появляются, а те, что добавляют, всегда ограничены по времени активации. В этой статье указаны все рабочие промокоды на момент публикации статьи. Также мы указали несколько рабочих способов получения голды в игре.
Рабочие промокоды Standoff 2
- SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;
- BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;
- NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
- SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;
- SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;
- SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;
- Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast.
На данный момент в игре Standoff 2 отсутствуют другие версии промокодов. Мы советуем подписаться на официальные сети игры и внимательно следить за обновлениями.
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Как активировать промокод в Standoff 2
Для активации промокодов в игре Standoff 2 необходимо выполнить несколько простых действий. Воспользуйтесь указанными ниже шагами:
- Запустите игру.
- Перейдите в меню при помощи значка пистолета в левой части экрана.
- Нажмите на раздел «Магазин».
- Выберите опцию «Промокод».
- Введите активный промокод.
- Нажмите кнопку «Применить».
После выполнения этих шагов на экране появится уведомление о получении награды.
Как получить голду в Standoff 2
Голда — один из самых важных ресурсов в игре Standoff 2. Эта особая валюта позволяет приобретать редкие предметы и открывать кейсы. В этом разделе отмечено несколько вариантов для получения золота:
- Участие в акциях. Разработчики иногда проводят акции и мероприятия, турниры, розыгрыши и прочие события, приуроченные к каким-то определённым датам. Принимайте участие в таких ивентах, чтобы бесплатно получить полезные предметы.
- Использование промокодов. Осматривайте социальные сети студии, чтобы найти полезные промокоды.
- Покупка золота. Приобретите голду в официальном магазине игры.
- Выполнение квестов. Успешное завершение миссий предоставит серебро, с помощью которого удастся купить кейсы с золотом.
- Продажа предметов. Профессионалы, знающие ценность каждого скина, могут заняться перепродажей предметов, опция подходит только опытным геймерам.
- Использование сторонних приложений. В некоторых приложениях и играх из Google Play и App Store игроки могут получить голду за просмотр рекламы и выполнение указанных действий. Будьте осторожны и используйте только проверенные варианты.