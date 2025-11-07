Промокоды Standoff 2 в ноябре 2025 года

В игре Standoff 2 от студии Axlebolt можно активировать промокоды. Их всегда очень мало, поэтому они очень ценятся в сообществе. Новые бонусы почти не появляются, а те, что добавляют, всегда ограничены по времени активации. В этой статье указаны все рабочие промокоды на момент публикации статьи. Также мы указали несколько рабочих способов получения голды в игре.

Рабочие промокоды Standoff 2

SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;

— 30 единиц граффити Hasta la Vista; BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;

— M4 Samurai StatTrack на 24 часа; NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;

— M4 Revival StatTrack на 24 часа; SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;

— 30 единиц граффити Gambit; SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;

— 30 единиц граффити Prey; SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;

— 30 единиц граффити X Mark; Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast.

На данный момент в игре Standoff 2 отсутствуют другие версии промокодов. Мы советуем подписаться на официальные сети игры и внимательно следить за обновлениями.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Для активации промокодов в игре Standoff 2 необходимо выполнить несколько простых действий. Воспользуйтесь указанными ниже шагами:

Запустите игру. Перейдите в меню при помощи значка пистолета в левой части экрана. Нажмите на раздел «Магазин». Выберите опцию «Промокод». Введите активный промокод. Нажмите кнопку «Применить».

После выполнения этих шагов на экране появится уведомление о получении награды.

Как получить голду в Standoff 2

Голда — один из самых важных ресурсов в игре Standoff 2. Эта особая валюта позволяет приобретать редкие предметы и открывать кейсы. В этом разделе отмечено несколько вариантов для получения золота:

Участие в акциях. Разработчики иногда проводят акции и мероприятия, турниры, розыгрыши и прочие события, приуроченные к каким-то определённым датам. Принимайте участие в таких ивентах, чтобы бесплатно получить полезные предметы. Использование промокодов. Осматривайте социальные сети студии, чтобы найти полезные промокоды. Покупка золота. Приобретите голду в официальном магазине игры. Выполнение квестов. Успешное завершение миссий предоставит серебро, с помощью которого удастся купить кейсы с золотом. Продажа предметов. Профессионалы, знающие ценность каждого скина, могут заняться перепродажей предметов, опция подходит только опытным геймерам. Использование сторонних приложений. В некоторых приложениях и играх из Google Play и App Store игроки могут получить голду за просмотр рекламы и выполнение указанных действий. Будьте осторожны и используйте только проверенные варианты.

Мы не советуем использовать читы, переходить по подозрительным ссылкам и посещать сторонние сайты, включая чаты, веб-ресурсы, сервисы, игры и приложения, не связанные с Standoff 2. Опрометчивые действия могут привести к блокировке аккаунта и потере предметов. Будьте внимательны и осторожны!