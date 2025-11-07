Промокоды Roblox в ноябре 2025 года

Разработчики Roblox поменяли систему мотивации игроков, поэтому бесплатные промокоды уже давно не появляются в игре. Вместо этого они добавляют бесплатные предметы прямиком в магазин. В этом гайде мы расскажем, как открыть бесплатные вещи, и отметим старые промокоды, которые до сих пор работают, в том числе в популярных играх.
Рабочие промокоды Roblox на ноябрь 2025 года
Все промокоды в Roblox:
- FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
- FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
- SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
- TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
Сейчас в игре не действуют другие промокоды, но игроки всё равно могут получить различные предметы. Например, в Player Ready Two легко добыть капюшон, наушники, крылья и VR-шлемы. Ниже представлены промокоды для некоторых топовых игр.
В Island of Move доступно:
- DIY — посох на спину Kinetic Staff;
- GETMOVING — очки Speedy Shades;
- STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
- VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
- SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
- WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.
В Mansion of Wonder можно получить:
- GLIMMER — шлем Head Slime;
- THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
- PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
- BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
- FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.
Fortnite
Фото: Fortnite
В Arise Crossover:
- EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
- URRANK — билеты, пыль, зелья;
- HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
- INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
- MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.
В A Dusty Trip:
- DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
- S7GONESOON — 800 пыльных монет.
В Death Ball:
- COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
- DRPLAGUE — 500 кристаллов;
- GHOSTMODE — 500 кристаллов;
- OGISHERE — 500 кристаллов;
- RANKEDFFA — 500 кристаллов.
В Da Hood можно получить:
- DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.
В Desert Detectors:
- Allen — 70 монет;
- David — 50 опыта;
- Pyramids — 200 опыта.
В Hunty Zombies доступно:
- 400KLIKES — 199 999 монет;
- SUPERWDEV — 5 черт персонажа.
В Murder Mystery 2 можно получить:
- Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
- Corrupt — дополнительные награды;
- Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
- Hallowschythe — дополнительные награды;
- Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
- Icewing — дополнительные награды;
- Log Chopper — дополнительные награды;
- Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.
В Plants vs Brainrots можно получить:
- BASED — пять тысяч денег.
- FROZEN — ледяная граната;
- STACKS — зелье удачи.
В Race Clicker можно получить:
- FREEPET1 — временный питомец в подарок;
- OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
- UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
В Roblox Doors можно получить:
- SCREECHSUCKS — 25 ручек.
В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:
- FREECRATE — обычный сундук;
- LOSTCITY — буст на 30 минут;
- RARECRATE — ценный сундук;
- FREEEGG — яйцо с питомцем;
- RELEASE — 100 единиц валюты.
В Toy Clicking Simulator доступно:
- BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
- UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
- UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
- UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
- INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- 7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
В Warrior Simulator можно получить:
- ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
- JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
- WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
- 63MILLION — 50 тыс. монет;
- SNUGLIFE — бесплатный питомец;
- 73M1LL1ON — 100 тыс. монет.
В Zombie Strike можно получить:
- ARENA — 1500 кэпсов;
- COOL — 1500 кэпсов;
- LOOT — 1500 кэпсов;
- PRIZE — 1500 кэпсов;
- STRIKE— 1500 кэпсов;
- COWBOY — 1500 кэпсов;
- EVIL — 1500 кэпсов;
- GOBLIN — 1500 кэпсов;
- TRANSRIGHTS — оружие;
- ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Roblox
Фото: Roblox
В Roblox существует возможность получить множество предметов совершенно бесплатно. Для этого необходимо зайти в магазин и выполнить несколько несложных шагов. Как это сделать:
- Перейдите в раздел «Marketplace».
- Нажмите на кнопку «Any Price».
- В поле «Max» укажите «0» без кавычек и подтвердите действие с помощью «Apply» для отображения всех бесплатных предметов в магазине.
- Поочерёдно открывайте каждый предмет и используйте «Buy» и «Get Now», чтобы закрепить предметы на аккаунте.
После выполнения этих действий нажмите на кнопку «Customize», чтобы мгновенно изменить внешний вид персонажа.