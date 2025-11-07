Скидки
Главная Чемп.Play Статьи

Коды в Роблокс ноябрь 2025: рабочие промокоды Roblox

Промокоды Roblox в ноябре 2025 года
Георгий Глазов
Коды в «Роблокс» на ноябрь 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
И список ценных предметов на ближайший месяц.

Разработчики Roblox поменяли систему мотивации игроков, поэтому бесплатные промокоды уже давно не появляются в игре. Вместо этого они добавляют бесплатные предметы прямиком в магазин. В этом гайде мы расскажем, как открыть бесплатные вещи, и отметим старые промокоды, которые до сих пор работают, в том числе в популярных играх.

Рабочие промокоды Roblox на ноябрь 2025 года

Все промокоды в Roblox:

  • FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
  • FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
  • SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
  • TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Сейчас в игре не действуют другие промокоды, но игроки всё равно могут получить различные предметы. Например, в Player Ready Two легко добыть капюшон, наушники, крылья и VR-шлемы. Ниже представлены промокоды для некоторых топовых игр.

В Island of Move доступно:

  • DIY — посох на спину Kinetic Staff;
  • GETMOVING — очки Speedy Shades;
  • STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
  • VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
  • SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
  • WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

В Mansion of Wonder можно получить:

  • GLIMMER — шлем Head Slime;
  • THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
  • PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
  • BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
  • FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.
Fortnite

Fortnite

Фото: Fortnite

В Arise Crossover:

  • EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
  • URRANK — билеты, пыль, зелья;
  • HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
  • INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
  • MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

В A Dusty Trip:

  • DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
  • S7GONESOON — 800 пыльных монет.

В Death Ball:

  • COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
  • DRPLAGUE — 500 кристаллов;
  • GHOSTMODE — 500 кристаллов;
  • OGISHERE — 500 кристаллов;
  • RANKEDFFA — 500 кристаллов.

В Da Hood можно получить:

  • DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

В Desert Detectors:

  • Allen — 70 монет;
  • David — 50 опыта;
  • Pyramids — 200 опыта.
В Hunty Zombies доступно:

  • 400KLIKES — 199 999 монет;
  • SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

В Murder Mystery 2 можно получить:

  • Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
  • Corrupt — дополнительные награды;
  • Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
  • Hallowschythe — дополнительные награды;
  • Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
  • Icewing — дополнительные награды;
  • Log Chopper — дополнительные награды;
  • Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

В Plants vs Brainrots можно получить:

  • BASED — пять тысяч денег.
  • FROZEN — ледяная граната;
  • STACKS — зелье удачи.

В Race Clicker можно получить:

  • FREEPET1 — временный питомец в подарок;
  • OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
  • UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

В Roblox Doors можно получить:

  • SCREECHSUCKS — 25 ручек.

В Roblox Mining Simulator 2 можно получить:

  • FREECRATE — обычный сундук;
  • LOSTCITY — буст на 30 минут;
  • RARECRATE — ценный сундук;
  • FREEEGG — яйцо с питомцем;
  • RELEASE — 100 единиц валюты.

В Toy Clicking Simulator доступно:

  • BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
  • UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
  • UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
  • UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
  • INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • 7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
В Warrior Simulator можно получить:

  • ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
  • JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
  • WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
  • 63MILLION — 50 тыс. монет;
  • SNUGLIFE — бесплатный питомец;
  • 73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

В Zombie Strike можно получить:

  • ARENA — 1500 кэпсов;
  • COOL — 1500 кэпсов;
  • LOOT — 1500 кэпсов;
  • PRIZE — 1500 кэпсов;
  • STRIKE— 1500 кэпсов;
  • COWBOY — 1500 кэпсов;
  • EVIL — 1500 кэпсов;
  • GOBLIN — 1500 кэпсов;
  • TRANSRIGHTS — оружие;
  • ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

В Roblox существует возможность получить множество предметов совершенно бесплатно. Для этого необходимо зайти в магазин и выполнить несколько несложных шагов. Как это сделать:

  1. Перейдите в раздел «Marketplace».
  2. Нажмите на кнопку «Any Price».
  3. В поле «Max» укажите «0» без кавычек и подтвердите действие с помощью «Apply» для отображения всех бесплатных предметов в магазине.
  4. Поочерёдно открывайте каждый предмет и используйте «Buy» и «Get Now», чтобы закрепить предметы на аккаунте.

После выполнения этих действий нажмите на кнопку «Customize», чтобы мгновенно изменить внешний вид персонажа.

