Из многих 2025: отзыв, обзор, впечатления, пересказ, где смотреть, Винс Гиллиган

Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
Святослав Лецкий
«Из многих» 2025
Такого апокалипсиса вы ещё не видели.

Винс Гиллиган подарил нам чуть ли не главные сериалы в истории — «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Если заставят выбирать, какой из них круче, лично я буду терзаться часами. Потому что вспомню страдания Джесси и лживо-притягательные речи Сола в суде. Финал Хэнка и неожиданную встречу Лало с Говардом. Душераздирающий конец Уолтера Уайта и последний взгляд Ким в сторону давнего друга.

7 ноября Гиллиган выпустил новый сериал, где выступил режиссёром, сценаристом и продюсером. Вот только «Из многих» — не привычная криминальная драма. Это философская фантастика, где Гиллиган показывает самый необычный апокалипсис и рассуждает о гуманности и смысле жизни. Делает это столь умело, что не появляется сомнений: маэстро снова сделал хит.

«Из многих»: главное о сериале

Название: «Из многих» (Pluribus).
Авторы: Винс Гиллиган, Байрон Ховард.
Актёры: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Дженнифер Браво и другие.
Дата выхода: 7 ноября 2025 года.
Сколько серий: девять эпизодов.
Жанр: фантастика, драма.
Страна: США.

«Из многих»: где смотреть?

7 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ вышли два эпизода. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 26 декабря. Официального перевода нет, но в Сети уже много неофициальных озвучек.

Мир захватили зомби, но их хочется пожалеть

О сериале «Из многих» трудно рассказать так, чтобы не испортить ни одного сюрприза, — особенно если вы пропустили трейлеры, где раскрыли некоторые тайны. Поэтому дам совет: не читайте описания и не смотрите ролики, лучше сразу запускайте первый эпизод. Поверьте, он того стоит.

«Из многих»

«Из многих»

Если хотите знать, что происходит в шоу, то вот завязка. Кэрол, которую играет блистательная Рэй Сихорн, — успешный писатель. Правда, пишет она глупые любовные романы и не видит смысла ни в работе, ни в чём-либо другом. Потому что личная жизнь не сложилась, фанаты огорчают, а из близких у неё всего один человек.

Кэрол в кризисе, которому стоит сочувствовать. Однако вскоре кризис накрывает всю планету, и люди из-за неведомого вируса обретают единое сознание. Они впитывают всевозможные знания, теряют индивидуальность и называют себя исключительно «Мы». Лишь Кэрол вместе с ещё 11 людьми с разных концов света сохраняют личность.

Эпизод с телефоном и телевизором гениален

Эпизод с телефоном и телевизором гениален

Первый эпизод показывает начало катастрофы и напоминает идеальную историю о зомби-апокалипсисе. Люди падают в обморок, города горят, на улицах творится безумие, а любое место — будь то бар или больница — напоминает декорацию из фильма ужасов. Каждый кадр полон неизвестности, жути и сокрушительной угрозы. Каждый эпизод полон драматургии и эффектно подан.

Чего стоит сцена, где Кэрол уезжает на машине, а сквозь её разбитое заднее стелко показывают один кошмар за другим. Вот одержимые собираются в толпу и пристально смотрят вслед героине. Вот догорает автобус, и, бог знает, сколько трупов внутри. Вот рядом с полицейским авто валяются трупы и намекают, что помощи ждать неоткуда. Снято всё это лонгшотом и с грандиозной игрой Рэй Сихорн. Актриса боится, плачет, набирается решимости, ощущается абсолютно потерянной — в общем, даже в рамках одного длинного кадра выдаёт бурю эмоций.

Тем временем зритель не понимает, что вообще случилось. Именно это непонимание в сочетании со всеобщим хаосом порождает тревогу. И с каждым новым сценарным ходом беспокойство лишь усиливается. Винс Гиллиган снова проделал великую работу — в плане постановки, истории, саспенса.

Рэй Сихорн, она же Ким из «Лучше звоните Солу», традиционно хороша

Рэй Сихорн, она же Ким из «Лучше звоните Солу», традиционно хороша

После такого начала кто-то назовёт «Из многих» необычным сериалом про зомби-апокалипсис. Однако уже следующая серия показывает, что Гиллиган рассказывает не только о выживании, но и о гуманности. Все ведь знают, что даже в мире победившего вируса нет существа страшнее человека.

Дело в том, что местные заражённые не едят людей и даже комаров не прихлопывают. Потому что сильнее всего ценят жизнь. Вот и людей, сохранивших сознание, они не мучат. Наоборот, всячески угождают таким: подают вкуснейшие обеды, водят на экскурсии и выполняют любые желания — даже самые похотливые. При этом кажутся необычайно уязвимыми.

Естественно, появляются выжившие, которые этим пользуются. В итоге назревает вопрос: а за кого переживать? За новый дружелюбный, но безликий вид, захвативший человечество, или за наглых людей?

Не совсем человек, но за неё переживаешь

Не совсем человек, но за неё переживаешь

В мире, где всё давно придумано, «Из многих» оказывается чем-то новым. Сериал регулярно обманывает ожидания, сочетает напряжение и завораживающие диалоги, чередует хаос и покой. Главное, совершенно непонятно, чего ждать дальше. В других сериалах ты часто говоришь: «Сразу понятно, чем всё закончится» — и нередко оказываешься прав. После двух эпизодов «Из многих» трудно даже предположить, куда направят сюжет.

Фундаментальный плюс дополняют роскошная актёрская игра и умелая постановка. Трудно назвать проект, где апокалипсис начинался бы столь эмоционально. На ум приходят разве что «Одни из нас». Этих особенностей достаточно, чтобы советовать новое шоу Гиллигана всем.

«Из многих»: стоит ли смотреть?

Определённо. Первые два эпизода — большое искусство и при этом зрительский сериал, от которого трудно оторваться. Секрет в необычном сеттинге, актёрской игре, ворохе неожиданных поворотов. Да вообще во всём. Пропускать такое зрелище не стоит!

Оценка первых эпизодов «Из многих» — 9 из 10

Понравилось

  • Нестандартная история
  • Великолепная Рэй Сихорн
  • Талантливая постановка
  • Отлично написанные диалоги.
