Что будет после «Папины дочки: Мама вернулась»: что известно о пятом сезоне

Перезапуск «Папиных дочек», кажется, обернулся настолько громким успехом, что сериал не только собирает превосходные отзывы зрителей вот уже четыре сезона, но и смогла исполниться большая мечта для подобных проектов — большой полнометражный фильм для кинотеатров.

Сюжетно событие выбрали очень важное — возвращение мамы в семью. Однако, в отличие от оригинального сериала, новые «Папины дочки» уже не сводят всё к шуткам и подходят к ситуации с куда большей важностью, в том числе пытаясь обосновать уход Даши.

Кратко: каким получился фильм

Это отличное продолжение сериала — более того, фильму удалось чудом избежать большой проблемы «просто растянутой серии». Событие всё-таки выбрали важное: адаптация Даши при возвращении в семью, из которой она по неизвестным причинам ушла два года назад. Подобному событию могли посвятить целый сезон, но фильм оказался даже более удачным решением, поскольку за полтора часа ты успеваешь понять ситуацию со всех сторон.

«Папины дочки: Мама вернулась» Фото: Start, СТС

По уровню качества «Мама вернулась» примерно на уровне лучших сюжетов основного сериала, что, с учётом сжатых сроков производства и настолько важной истории, удивляет и радует.

Новые «Папины дочки», как я уже писал ещё на выходе первого сезона, отлично сочетают комедийную и драматическую сторону — если оригинальное шоу всегда сводило всё в шутки и хаос, то новый сериал умеет в нужный момент дать драмы и, как показал фильм, вешать сюжетные ружья. Особенно это касается персонажа Сони. Она все четыре сезона казалась самой капризной из дочек, несмотря на то что она вообще-то и самая старшая. Однако в фильме дают важный ответ на первоисточники её поведения — и это круто.

Но вряд ли «Мама вернулась» может сильно заинтересовать людей, которые не видели старых и уж тем более новых «Папиных дочек» — это, извините за немного абсурдное сравнение, «Мстители: Война бесконечности», когда множество сюжетов приводят тебя к этой точке. Слишком уж много эмоций строится на прошлых событий. И это не минус, даже достоинство, но вслепую приходить в кино может быть чревато.

«Папины дочки: Мама вернулась» Фото: СТС, Start

В целом создатели «Папиных дочек: Мама вернулась» очень постарались. Это отличное семейное кино, в котором нет места пошлости, но очень много по-детски сахарной доброты и важных жизненных ценностей, которые можно упустить в будничной рутине.

Что известно о продолжении?

Продолжение «Папиных дочек» будет: СТС и Start планируют взять небольшой перерыв, после чего – взяться за несколько сезонов. Автором пятого станет сценарист шоу Вадим Хлебкович, для которого постановка продолжения в роли режиссёра станет дебютом. Пятый сезон выпустят в следующем году — вряд ли раньше августа 2026-го.

С учётом финала фильма в продолжении мы сможем увидеть всю семью Васильевых в полном составе — если только не решат повторить фокус из оригинального сериала, когда папа ушёл из семьи. Будем надеяться, что такого не случится.

К концу фильма Веник и Даша нашли общий язык и поняли, что всё-таки любят друг друга, а их двухлетнее расстояние произошло из-за непонимания — и на этот раз они планируют работать дальше.

«Папины дочки: Мама вернулась» Фото: СТС, Start

Сборы фильма «Мама вернулась»

За неделю сборов у «Папины дочки: Мама вернулась» уже 675 млн рублей сборов, а за стартовый уикенд сборы составили 568 млн рублей.

Это больше, чем у любой из больших премьер последнего времени: у «Мажора в Дубае» всего 281 млн рублей, у «Горыныча» — 341 млн рублей, а у «Алисы в стране чудес» — 339 млн рублей. Вдобавок только у «Папиных дочек» действительно хорошие отзывы зрителей — остальные три фильма в лучшем случае получили смешанные отзывы.