Гранд-финал Worlds 2025 по League of Legends — LIVE

В Китае утром начнётся гранд-финал Worlds 2025 по League of Legends с призовым фондом в $ 5 млн. За титул в этом году сражаются культовая T1 и KT Rolster.

Worlds 2026 пройдёт в Техасе и Нью-Йорке За сутки до старта гранд-финала Worlds 2025 было анонсировано, что чемпионат мира по League of Legends в 2026 году пройдёт в США сразу в двух штатах. Play-in, групповая стадия и плей-офф пройдут в Аллене (Техас), а гранд-финал сыграют в Нью-Йорке. Финальный турнир сезона впервые пройдёт в Северной Америке с 2022 года.

«Чемпионат» вместе с вами будет следить за ходом гранд-финала. Для T1 это может стать третьей победой подряд, что станет рекордом на про-сцене League of Legends. Для KT Rolster же это возможность наконец вписать своё имя в историю: это первый гранд-финал на чемпионате у южнокорейского коллектива.

Перед чемпионатом пройдёт церемония открытия, на которой выступят такие артисты, как G.E.M. (гимн Worlds 2025), Anyma, TEYA (Welcome to Noxus — Bite Marks) и Chrissy Costanza (Phoenix, Legends Never Die).

Даты: 14-22 октября (групповой этап), 28 октября-9 ноября (плей-офф).

Место: Чэнду, Китай (гранд-финал — спортивный парк Dong'an Lake).

Призовой фонд: $ 5 млн.

Участники: 17 команд.