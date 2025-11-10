Безумно красивое кино: обзор «Франкенштейна» Гильермо Дель Торо

Об экранизации «Франкенштейна» Гильермо Дель Торо мечтал 20 лет. Уже тогда он считался великим и шёл к первой номинации на «Оскар», но не спешил браться за классику. Потому что снять её требовалось блестяще — с большим бюджетом, звёздным кастом и пронзительной идеей.

Следующие десятилетия Дель Торо просто готовился — и параллельно получал заветную статуэтку за «Форму воды». Теперь же время пришло. Но удалось ли режиссёру создать свой магнум опус?

«Франкенштейн»: главное о фильме

Название: «Франкенштейн» (Frankenstein).

Режиссёр: Гильермо дель Торо.

Актёры: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц и другие.

Дата выхода: 7 ноября 2025 года.

Жанр: фантастика, драма.

Страна: США, Мексика.

«Франкенштейн»: где смотреть?

7 ноября фильм вышел на Netflix. Есть официальные русские озвучка и субтитры.

Эпическая сага о человечности и смерти

Первая экранизация «Франкенштейна» вышла в 1931 году. С тех пор каких только версий монстра, собранного из останков и хлама, мы не видели. Он становился кровожадным уродцем и невиданным красавцем, собакой и одержимым мультяшным психопатом, что во вселенной DC носится за Невестой. Однако Дель Торо создал, пожалуй, самого человечного персонажа за всю историю. И вообще посвятил экранизацию именно человечности, которую не всегда найдёшь в человеке, но порой отыщешь в чудовище.

«Франкенштейн» Фото: Netflix

Тему режиссёр подал с неожиданным размахом. К примеру, в завязке заглянул в детство учёного Виктора Франкенштейна. Зачем? Чтобы дотошно разобрать его мотивацию — тягу к победе над смертью. Казалось бы, арка о юных годах подаётся всего минут за 15. Вот только в умелых руках этого достаточно, чтобы показать тяжесть, боль от потери, формирование смысла жизни.

В отзывах часто ругают хронометраж в 2,5 часа. Якобы некоторые арки вроде того же детства можно и убрать. Это спорное заявление, ведь каждое мгновение в фильме осмысленное и к чему-то ведёт. Потому что давние утраты Виктор всю жизнь носит словно неподъёмный крест. Потому что именно в них сокрыта сама причина появления монстра.

Виктор Франкенштейн в исполнении Оскара Айзека Фото: Netflix

С другими арками похожая история. Я бы посмотрел на монтажёра, который посоветовал бы Дель Торо вычеркнуть беседу в церкви с Элизабет. Быть может, в диалоге нет кульминации и прочих важных вещей, однако он становится ценным кирпичиком, из которого строится финал с его опустошающей идеей. В погоне за вечностью можно потерять человечность, эмпатию, смысл. Потерять саму жизнь.

По этим причинам трудно критиковать «Франкенштейна» за продолжительность, ведь в фильме мало пустого. Я был бы не против, сними Дель Торо хоть дополнительный час. Дело как минимум в визуале, где каждый кадр — совершенство. Окажись в кадре величественный замок или эшафот, бесконечные луга или мрачное подземелье, режиссёр сделает локацию завораживающей. Ведь у него удивительный дар — находить красоту во всём, даже в смерти.

Фильм поделён на две арки. Если первая рассказывает о погоне за вечной жизнью, то вторая — как раз о стремлении к смерти. Так Дель Торо намекнул: именно в естественности бытия, где люди рождаются и потом уходят в землю, заключено совершенство. Всё же истинный смысл не в прожитых годах, а в моментах, когда ты сохранял человечность, — даже если родился чудовищем.

Жизнь в кадре вечно соседствует со смертью Фото: Netflix

Режиссёрскую идею дополняют актёры, каждый из них максимально хорош. Оскар Айзек идеально показывает путь от вдохновлённости до сумасшествия. Миа Гот воплощает нежность и истинную способность любить — даже монстра. Кристоф Вальц становится воплощением страха, что спустило все силы на попытку обмануть неизбежное.

На весь каст приятно смотреть, однако его главная звезда — Джейкоб Элорди. Все привыкли к его образу надломленного красавца, как было в «Эйфории» и «Солтберне». Именно поэтому актёра так трудно разглядеть в монстре. Создание Франкенштейна не похоже на Элорди ни видом, ни повадками — и всё равно это он. Так Джейкоб стал основой фильма, его сердцем и болью.

Рождение монстра Фото: Netflix

Удалось ли Дель Торо снять лучшее кино в карьере? Это сложный вопрос. Он точно выпустил замечательную драму, но сомневаюсь, что она дотягивает до статуса magnum opus. Возможно, дело в чрезмерной классичности со всеми её недостатками. Всё же режиссёр не особо беспокоится о зрителе и не спешит его развлекать.

Местами «Франкенштейн» чрезмерно смакует свою неторопливость. Местами, наоборот, слишком стремительно развивает характеры. Вот воскресший из мёртвых герой встречает мудрого человека, а вот они уже обнимаются и называют друг друга друзьями. Арка логичная и важная для сюжета, просто сближение ощущается не так сильно, как показано на экране.

Айзек великолепен Фото: Netflix

Быть может, редкие недостатки не дают фильму стать легендарным. Однако они не мешают «Франкенштейну» стать украшением Netflix и работой, которую Дель Торо отправит в список лучших — пусть и не на первое место.

«Франкенштейн»: стоит ли смотреть?

Фильмы вроде «Франкенштейна» называют искусством — за вложенные смыслы, впечатляющий визуал и изумительные актёрские работы. Таким искусством стоит насладиться, даже если в нём есть огрехи.

Оценка «Франкенштейна» — 8 из 10

Понравилось

Фильм невероятно выглядит

Все актёры великолепны

Философская история.

Не понравилось