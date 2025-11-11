В Dota 2 стартовал первый большой кроссовер! Детальный гайд по новому ивенту

В ночь на 11 ноября в Dota 2 наконец вышло долгожданное обновление. И хотя это оказался не балансный патч 7.40, разработчикам удалось удивить — игрокам представили коллаборацию с серией экшенов Monster Hunter.

Выполняя задания в «Доте», игроки смогут получить косметические награды в духе вселенной Capcom — сеты для героев, питомца-свинку, смайлики и многое другое. В этом тексте мы подробно разберём, как принять участие в новом игровом событии.

Как играть: режим охоты на героев

Для того чтобы получить все награды коллаборации, достаточно просто играть в Dota 2. В ближайшие три месяца перед началом матча вам предложат выбрать цель охоты — одного из героев соперника.

В ходе матча будет доступно два основных задания:

убить выбранного героя быстрее, чем он вас;

победить в матче.

За выполнение этих квестов вы получите материалы для крафта. Из них можно будет собрать один из шести сетов, стили курьера, а также питомца для статуи. Разные герои дают разные материалы: выбирайте цель для охоты с умом.

За выбранного героя вам дадут конкретные материалы для крафта того или иного предмета Фото: «Таверна»/Valve

Также материалы можно получить за уровень: за каждые 10 – от 10 до 40. За победу в обычном режиме дают 800 очков, за поражение – 300. В Turbo-матчах опыта меньше (500 и 200 соответственно). Чтобы докачаться до максимума, нужно будет провести более сотни матчей.

По сути, на этом всё. Если вы много играете в Dota 2, то рано или поздно сможете создать все бесплатные награды. Ивент будет длиться три месяца и завершится лишь 6 февраля 2026 года — времени должно хватить.

За 10-й, 20-й и 30-й уровни дают материалы, смайлики и граффити, за 40-й — рецепты для крафта Фото: Valve

Награды за ивент Dota и Monster Hunter — как получить

Бесплатно каждый игрок сможет скрафтить семь базовых косметических наборов: классические комплекты брони из Monster Hunter, а также курьер-палико:

курьер Palico;

сет Odogaron Armor для Sniper;

сет Palico Disguise Bomb Unit для Techies;

сет Kirin Armor для Anti-Mage;

сет Rathalos Armor для Dragon Knight;

сет Bone Armor для Beastmaster;

сет Zinogre Armor для Windranger.

Единственный предмет, который нельзя получить бесплатно — питомец Poogie.

Все косметические наборы кроссовера Dota 2 и Monster Hunter Фото: Valve

При этом каждый набор имеет четыре разных стиля. Чтобы получить их, нужны будут особые материалы для крафта — они разблокируются при покупке Походного комплекта.

Набор коллаборации с Monster Hunter покупается один раз и стоит 1220 рублей . Он даёт доступ к дополнительным наградам:

облик раталоса для Dragon Knight;

скин буллфанго на кабана Beastmaster;

свинка-питомец Poogie;

комплект музыки из Monster Hunter;

новый скин для трона с драконом;

сезонный набор граффити в стилистике охоты;

набор материалов для создания сетов первого уровня.

Среди прочего в набор вошёл новый косметический элемент — питомец. Свинка будет бегать рядом с вами на базе, сопровождая вас от вышек до фонтана, но в случае опасности убежит в безопасное место до следующей игры.

При этом покупка Комплекта автоматически даёт только те награды, что указаны выше. Чтобы разблокировать другие стили сетов на героев, наряды для свинки и курьера, вам в любом случае придется принять участие в «охоте» и фармить материалы для крафта.

Атлас героев в Dota 2

На странице ивента в игре также можно открыть Атлас героев — раздел, посвящённый лору ивента. Встретившись с героем в матче, вы не только получите материалы для крафта, но и заполните его раздел в атласе.

Уже сейчас там можно прочитать новый комикс с участием Axe и его спутницы Милы. Продолжение истории откроется при заполнении всего Атласа героев — ещё один повод запустить поиск матча в Dota 2.

Первая страница комикса с Аксом и Милой — прочитать весь можно в игре Фото: Valve

Это далеко не первая коллаборация Dota 2 с другими проектами: можно вспомнить голоса Рика и Морти, Гладос или рассказчика The Stanley Parable в роли комментаторов, а также тематический сундук за предзаказ Total War: Warhammer в 2016 году.

Однако такой ивент (пусть даже небольшой) — это что-то новое для популярной MOBA-игры. Разработчики надеются, что таким образом смогут развлечь игроков до релиза того самого патча 7.40 — видимо, обновление игрового процесса вновь откладывается.