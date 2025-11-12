Лучшая роль Сидни Суини с замахом на «Оскар»: обзор фильма «Кристи»

Не буду притворяться, что знал о жизни Кристи Мартин до просмотра. И зря, ведь это легенда. Она первой из женщин вошла в Зал славы бокса и показала, что слабый пол не такой уж и слабый. А ещё пережила столько кошмаров, что врагу не пожелаешь. Состояла в браке с тираном и абьюзером, терпела ненависть родных, улетала в нокауты — и всё равно пробилась к вершине.

Казалось бы, у этой истории есть всё для легендарной экранизации. У «Кристи» действительно много плюсов, вот только кино попало в типичную ловушку биографических драм и сломалось под своим же весом.

«Кристи»: главное о фильме

Название: «Кристи» (Christy).

Режиссёр: Дэвид Мишо.

Актёры: Сидни Суини, Бен Фостер, Мерритт Уивер и другие.

Дата выхода: 7 ноября 2025 года.

Жанр: биография, спорт, драма.

Страна: США.

«Кристи»: где смотреть?

7 ноября фильм вышел в мировой прокат. О неофициальных показах в России информации нет. Цифровая версия выйдет ориентировочно зимой.

Видео размещено на YouTube-канале Elevation Pictures. Права на видео принадлежат компании Black Bear Pictures.

Актёры невероятны, но не спасают кино

Как наши, так и голливудские продюсеры зачастили со спортивными драмами. Их снимают про всё – про бои без правил, греблю, волейбол, фигурное катание. Именно из-за обилия таких фильмов всплывает серьёзная проблема: каждая история выстроена по одним и тем же правилам.

Вот надломленный спортсмен находит свой путь и добивается первых успехов. Вот он терпит сокрушительное поражение на всех фронтах и бьётся с неудобным миром — будь то коварные агенты, система или жестокие близкие. А вот, естественно, приобретает зависимость и борется с ней. Только не переживайте, в финале его ждёт победа: либо вдохновляющая, либо с меланхолическим привкусом.

Традиционная победа Фото: Black Bear Pictures

Выше описаны, наверное, все тематические фильмы — и «Кристи» не исключение. Сюжет построен на привычной формуле и заимствует известные проблемы вроде попыток раскрыть целую жизнь за два часа.

Жизнь Кристи Мартин удивительна и не растрогает лишь человека с отрицательной эмпатией. Она пошла в бокс, когда женщины в перчатках воспринимались как нечто смехотворное. Дралась словно одержимая, однако не могла защитить себя за пределами ринга. Сталкивалась с травлей от тех, кто подарил жизнь и почему-то не стал опорой.

Каждая область из жизни Кристи — средоточие драмы. Проблема в том, что драму ещё и раскрыть нужно, погрузить зрителя в кошмар и безвыходность. Для этого требуется время, вот только откуда его взять, когда вы охватываете 20 лет и при этом скованы рамками одного фильма?

В такие отношения лучше не вступать Фото: Black Bear Pictures

Так уж вышло, что режиссёр «Кристи» рассказал обо всём, однако в полной мере не погрузился ни во что. Героиня одержимо тренируется, но не видит пути наверх? Вот уже знакомится с визионером Доном Кингом и получает шанс. Слышит ужасающие и бесчувственные слова матери? А вот машет на них рукой и продолжает своё дело.

Есть ощущение, что для столь монументальной истории подошёл бы сериальный формат, где можно посмаковать эмоции, создать больше напряжения, углубиться в каждую дилемму. Тем временем «Кристи» словно говорит: «Да, такое тоже было, погнали дальше». В итоге во время завершающих титров чувствуешь, что окунулся в жизнь великого человека и при этом толком не узнал его. Какой же была Кристи Мартин? В ответе лишь набор из общих фраз.

Сейчас будет ломать лица Фото: Black Bear Pictures

Эти минусы убивают кино? Нет, в нём хватает достоинств. Чего стоит только Сидни Суини, которая набрала вес и из красотки превратилась в неказистую спортсменку с растрёпанными волосами и неуклюжей походкой. Суини будто не сыграла Мартин, а стала ею. Это особенно заметно в поединках, где актриса в каждый удар вкладывает ярость и обиду на мир.

Самих поединков мало, однако каждый эффектен и эмоционален. Видно, что в юности Сидни действительно занималась кикбоксингом. Что перед съёмками она много тренировалась. Что «Кристи» — шанс для неё попрощаться с образом пышногрудой блондинки и запрыгнуть в высшую лигу, где номинируют на «Оскар».

С задачей Суини безоговорочно справилась, это лучшая роль в её карьере. В гипотетическом противостоянии с Дуэйном Джонсоном, который в «Крушащей машине» тоже сменил амплуа, именно Сидни кажется фаворитом.

Сидни Суини временами не узнать Фото: Black Bear Pictures

Другие актёры не отстают и порой вызывают даже больше эмоций. К примеру, Бен Фостер блистательно сыграл мужа Кристи и стал, пожалуй, самым ненавистным злодеем года. Это неудачник, манипулятор и тиран, который давит на психику, играет с чувствами, распускает кулаки и вообще воплощает собой абсолютный кошмар. Всё это с ангельскими лицом и глазами, что прячут тьму.

Похвалить стоит и Мерритт Уивер, сыгравшую маму Кристи. В ней – холодность, религиозный фанатизм и истинное неприятие дочери. Когда она вместо поддержки словно лезвием режет уверенность ребёнка, становится жутко. Так и хочется воскликнуть: «Позор такому родителю».

Вы возненавидите этого подонка Фото: Black Bear Pictures

Увы, за рамками актёрской игры и малочисленных, но красивых поединков в «Кристи» нет ничего особенного. Это стандартная спортивная драма, которую фанаты жанра видели не раз. Даже с другими фильмами о женских боях пересечений много. В той же «Малышке на миллион» мы тоже видели скепсис по отношению к девушкам-боксёрам и абьюз со стороны близких.

«Кристи»: стоит ли смотреть?

Фильм цепляет феноменальной актёрской игрой и захватывающими поединками, однако в остальном остаётся типичной драмой про спорт. При этом возмутительно поверхностной. Очень жаль, ведь реальная история Кристи Мартин заслужила большего.

Оценка «Кристи» — 6 из 10

Понравилось

Лучшая роль Сидни Суини.

Другие актёры тоже великолепны.

Динамичные поединки.

Не понравилось