Тест Чебурашка: как хорошо ты знаешь героя и фильм

Тест: как хорошо ты знаешь «Чебурашку»?
Михаил Шевкун
Как хорошо ты знаешь «Чебурашку»?
Аудио-версия:
В преддверии скорой премьеры продолжения ностальгируем по первому кино.

Прошло почти три года с премьеры «Чебурашки», однако на носу вторая часть, поэтому самое время вспомнить события оригинального фильма, чтобы точно быть готовыми к грядущей 1 января 2026 года премьере. Мы подготовили тест для фанатов, который станет хорошим поводом поразмышлять об ушастом зверьке.

В продолжении на роскошном дне рождения Сони ушастик случайно портит праздник и вместе с детьми тайно отправляется в горы, где их ждут опасные, но захватывающие приключения. Взрослым предстоит объединиться, чтобы вернуть детей и исправить ситуацию.

Если хочешь узнать больше о вселенной «Чебурашки» — не пропусти Фандом Фест ВКонтакте 22-23 ноября! Создатели фильма подготовили паблик-ток о семейном блокбастере «Чебурашка 2».
