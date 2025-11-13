5 лучших танков за боны в «Мире танков» восьмого уровня

Недавно в «Мире танков» обновился боновый магазин. А вместе с ним обновились и танки, которые можно приобрести за боны. Выделили пять сильнейших танков за боны на восьмом уровне, которые можно купить в конце 2025 года.

5. Caernarvon Action X

Нация: Великобритания

Уровень: восьмой

Класс: тяжёлый танк

Сколько стоит бон: 8000

Caernarvon Action X Фото: «Мир танков»

Caernarvon Action X — это сильный танк, но со своими нюансами. Он станет отличным приобретением для тех, кто ценит точные и скорострельные орудия, умеет правильно использовать рельеф и предпочитает методично «перетирать» противника за счёт высокой скорострельности. Однако новичкам британский тяж может показаться сложным из-за низкой альфы и необходимости постоянно прятать корпус.

Орудие танка действительно можно назвать мухобойкой — с одной стороны, оно очень точное и скорострельное, но с жалким разовым уроном в 230. Танк чувствует себя прекрасно на склонах и возвышенностях, где можно спрятать ватный корпус и использовать мощную башню с отличными углами склонения орудия. Но на городских картах и в открытой местности Caernarvon становится лёгкой мишенью.

4. WZ-120-1G FT

Нация: Китай

Уровень: восьмой

Класс: ПТ-САУ

Сколько стоит бон: 8000

WZ-120-1G FT Фото: «Мир танков»

Времена доминирования этой ПТ-САУ прошли, но она до сих пор чувствует себя неплохо на своём уровне. Скажем так, это крепкий середнячок среди всех прем-танков восьмого уровня. Главная гордость этой машины — мощное орудие с приличным уроном за выстрел, быстрой перезарядкой и неплохим бронепробитием. Кроме того, WZ-120-1G FT — динамичный танк. Если в ангаре больше нет прем-танков и нужен прем для фарма серебра, то WZ — лучший танк для этого.

Но за все плюсы приходится расплачиваться долгим сведением, посредственной точностью и малыми очками прочности. Да и броня танка совсем рандомная — периодически что-то способна сдержать, однако не более того. Врываться в скопление противников не получится: WZ-120-1G FT — хороший саппорт второй линии.

3. T77

Нация: США

Уровень: восьмой

Класс: тяжёлый танк

Сколько стоит бон: 8000

T77 Фото: «Мир танков»

В боновом магазине нет ярко выраженных имб на восьмом уровне. Там зачастую представлены ничем не примечательные машины с очевидными недостатками. Так вот, среди этих средненьких танков T77 выделяется крепким барабаном на три снаряда, каждый из которых наносит по 360 урона. Если повезёт и все снаряды достигнут цели, то за считаные секунды можно «влить» более 1000 урона.

Помимо этого, танк обладает хорошей подвижностью, комфортными углами вертикальной наводки и превосходной точностью. Но перезарядка всего барабана — очень долгая. После каждых трёх выстрелов приходится ждать 38 секунд — за это время, пока вы прячетесь за укрытием, вас могут «пропушить» и убить. Впрочем, это не единственный минус. Ещё у T77 большие габариты и плохая маскировка, долгое время сведения и слабое бронирование корпуса. Это не идеальный выбор за боны, но на фоне большинства танков на этом уровне — один из самых приемлемых.

2. Chrysler K

Нация: США

Уровень: восьмой

Класс: тяжёлый танк

Сколько стоит бон: 8000

Chrysler K Фото: «Мир танков»

Самый бронированный танк на восьмом уровне… по крайней мере, среди тяжёлых танков. Далеко не каждый одноклассник пробьёт его в нижний бронелист обычным снарядом. В башню тем более — это самая крепкая деталь в данном танке, да ещё с непробиваемым командирским лючком. Можно смело выезжать ромбом, так как борта получились рикошетными. В идеальном топе, играя с семёрками и восьмёрками, Chrysler K может легко закрыть направление и быть непреодолимой преградой. До тех пор, пока кто-то не додумается зарядить голдовые снаряды.

И это был бы идеальный тяжёлый танк, если бы не его смехотворное (даже для седьмого уровня) пробитие базовым снарядом в 198 мм. Почти всегда вы будете заряжать голдовые снаряды и тратить на это много серебра. Брать его стоит, если вы миллионер или уверены, что потянете царские аппетиты танка.

1. VK 75.01 K

Нация: США

Уровень: восьмой

Класс: тяжёлый танк

Сколько стоит бон: 8000

VK 75.01 K Фото: «Мир танков»

В топе списка танк, который относительно недавно считался одним из худших. Но мета не стоит на месте, и после «апа» VK 75.01 K стал более актуальным. Тут и достойный разовый урон в 490, и хорошее бронепробитие на базовых снарядах в 226 мм, и большое количество очков здоровья, и достаточно неплохая подвижность. Так ещё и сдерживать снаряды VK 75.01 K способен очень хорошо.

Минусов только два — это заднее расположение башни, из-за чего пушка гнётся слабо. И частые возгорания двигателя при попадании — впрочем, это проблема почти всех немцев в игре. Возить с собой огнетушитель на этом танке — это базовый минимум. В остальном это отличный танк и для настрела, и для фарма серебра.