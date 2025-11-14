Скидки
Топ танков 9-го и 10-го уровней за боны в Мире танков

5 лучших танков 9-го и 10-го уровней за боны в «Мире танков»
Артём Ращупкин
Топ танков 9-го и 10-го уровня за боны
Аудио-версия:
Как получать максимум удовольствия на «железном тигре».

В отличие от танков восьмого уровня за боны, «девятки» и «десятки» не про заработок серебра. Это прежде всего фановые машины, на некоторых из них просто приятно настреливать урон. Рассказываем, на какие танки 9-го и 10-го уровней стоит обратить внимание, если в вашем ангаре мало высокоуровневых машин.

В топ не попали танки за боны из режима «Натиск». Чтобы их получить, недостаточно обладать нужным количеством бонов. Для открытия танков требуется пройти квалификацию и получить нужный ранг.

5. FV215b (183)

  • Нация: Великобритания
  • Уровень: 10
  • Класс: ПТ-САУ
  • Сколько стоит бон: 15 000
FV215b (183)

FV215b (183)

Фото: «Леста игры»

Если вам просто хочется развлечься и пофаниться, то FV215b (183) подходит для этого как никто другой. Каждый выстрел на этом танке — маленькое событие. Попадешь и нанесешь сокрушительный урон или промажешь из-за не лучшей точности? Этот азарт и элемент лотереи делают каждый бой на этой ПТ-САУ уникальным. Ничто не сравнится с чувством, когда вы заряжаете хеш-фугасы, выжидаете лучший момент и сносите 1750 единиц здоровья.

Но нужно понимать, что FV215b (183) — это не танк для статистики или фарма. У него долгое сведение, слабая броня в корпусе, огромные размеры, долгая перезарядка и низкая точность. Однако огромный разовый урон нивелирует все его недостатки.

FV215b (183) меняет поведение противника на поле боя. Соперник начинает больше суетиться и прятаться. Вы одним своим присутствием создаете «зону страха» и этим помогаете своей команде чувствовать себя на карте вольготнее. Главное – до конца свестись, выждать правильный момент для удара и вовремя откатиться за укрытие.

4. 121B

  • Нация: Китай
  • Уровень: 10
  • Класс: средний танк
  • Сколько стоит бон: 15 000
121B

121B

Фото: «Леста игры»

Очень комфортный средний танк, сбалансированный почти идеально. У него хороший разовый урон, отличный обзор и высокая максимальная скорость. А ещё он скорострельный и пробивной. Стрелять на нем приятно, как и передвигаться.

Впрочем, есть и неприятные минусы. Первый из них и, наверное, главный — ограниченные углы вертикальной наводки в -5 градусов, что усложняет игру на неровностях. Вторая проблема — отсутствие брони в корпусе. Со всем остальным можно смириться. Пушка — отличная, динамика — без вопросов. А это уже больше половины успеха.

3. M60

  • Нация: США
  • Уровень: 10
  • Класс: средний танк
  • Сколько стоит бон: 15 000
M60

M60

Фото: «Леста игры»

Любимый танк статистов, если мы говорим исключительно о машинах за боны. Реализовать M60 смогут далеко не все. Он точно не для слабеньких игроков. Если вы один из «оранжевых» и «красных спецназовцев» — просто пройдите дальше либо остановитесь на 121B. Для остальных, в принципе, танк очень годный.

Он не прощает ошибок из-за своих огромных размеров и слабого бронирования, но в умелых руках становится грозным снайпером. У него отличная точность, прочная лобовая броня башни, хорошая максимальная скорость, отличная манёвренность и превосходный обзор. А ещё великолепные углы вертикальной наводки в -9 градусов.

2. FV4201 Chieftain Proto

  • Нация: Великобритания
  • Уровень: 9
  • Класс: тяжёлый танк
  • Сколько стоит бон: 12 000
FV4201 Chieftain Proto

FV4201 Chieftain Proto

Фото: «Леста игры»

В боновом магазине представлено всего два танка девятого уровня. И если один из них (TL-7) получился очень слабым, то Chieftain Proto — наоборот. Впрочем, и Chieftain Proto был таким же, но до «апа». Недавно его технико-тактические характеристики пересмотрели, и танк преобразился. Он, конечно, не стал имбой, однако вышел из категории откровенно ужасных танков во что-то более играбельное. Это универсальный тяж и для быстрых захватов фланга, но прежде всего для позиционок.

У «британца» отличное бронепробитие, комфортные углы вертикальной наводки в -10 градусов и хорошая скорость полёта снарядов. А также невероятно прочная маска башни, хорошая подвижность и приемлемая точность. Из минусов – медленный поворот корпуса, отсутствие брони в нижнем бронелисте, низкий запас прочности и уязвимые борта. Если занимать позиции на возвышенностях, где можно спрятать слабый корпус и использовать отличные углы склонения, то танк способен на многое.

1. Объект 780

  • Нация: СССР
  • Уровень: 10
  • Класс: средний танк
  • Сколько стоит бон: 15 000
Объект 780

Объект 780

Фото: «Леста игры»

Лучший танк за боны из всех, что есть в боновом магазине. Подойдёт абсолютно всем. Тот самый выбор, о котором вы точно не пожалеете. Углы вертикальной наводки в -7 градусов — это неплохой показатель для советского танка. У него отличный обзор, компактные размеры и хорошая удельная мощность, прочная башня и хорошо наклонённые лобовые бронелисты корпуса, вызывающие частые рикошеты.

А ещё высокий разовый урон в 530, быстрое сведение и неплохая точность. Главный минус — в частой критуемости модулей и экипажа. Плюс сравнительно низкий запас прочности в 2200 очков, невысокая скорострельность и слабенький корпус. Впрочем, это всё-таки не те недостатки, которые можно было бы назвать критическими.

