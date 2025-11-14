Читы для S.T.A.L.K.E.R. 2

В некоторых играх геймеры могут активировать разнообразные чит-коды, чтобы получить дополнительное преимущество или повлиять на геймплей. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не исключение. Каждый игрок может воспользоваться консолью и активировать бонусы и необычные опции. В этом гайде мы расскажем о чит-кодах в Stalker 2 («Сталкер 2») и подскажем, как запустить консоль.
Как активировать консоль
Просто так запустить консоль в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не получится. Предварительно игроки должны поставить себе специальную модификацию. Для этого достаточно скачать такой софт на NexusMods:
- Simple ModLoader and Console Enabler — распакуйте архив и перенесите файлы мода в корневую папку игры. Консоль открывается кнопкой «/» на модуле клавиатуры NumLock.
- UE4SS — распакуйте файлы по пути «steamapps\common\S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl\Binaries\Win64». Консоль активируется кнопкой «F10».
- UETools Unlocker — перенесите файлы мода в папку mods, которая находится по пути «\Stalker2\Content\Paks».
Обращаем внимание, что способ установки модификаций может измениться, поэтому обязательно прочитайте инструкцию на NexusMods перед установкой.
Открытие консоли в игре
После загрузки модификаций можно запустить игру и активировать консоль. На обычной клавиатуре достаточно нажать тильду («~»). Если при использовании кнопки ничего не произошло, то попробуйте поменять раскладку. Также могут подойти различные функциональные кнопки в зависимости от размера клавиатуры: «F10», «Fn+Esc», «Fn+/», «Fn+?», «Fn+-».
Как вводить код в консоль
После открытия консоли скопируйте один из указанных ниже кодов при помощи комбинации клавиш «Ctrl+C» и вставьте в консоль при помощи комбинации клавиш «Ctrl+V». При запросе предметов они появятся на земле рядом с героем.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды для S.T.A.L.K.E.R. 2
В этом разделе мы отметим все коды, которые есть в игре на текущий момент. Они будут разделены по тематике: игровой процесс, оружие, броня и другие.
Игровой процесс
- XSetGodMode true — активирует режим бога.
- XSetGodMode false — отключает режим бога
- XAddMoneyToPlayer (количество) — предоставляет купоны. Вместо (количество) введите цифру, например XAddMoneyToPlayer 100, чтобы получить сотню купонов.
- XStopEmission — отключает выбросы.
- XStartEmission — включает выбросы.
- XForceWeather (цифра) — выбирает погоду. Вместе (цифра) укажите любое число от 0 до 8.
- XAddAllNotes — открывает все внутриигровые заметки.
- XALifeDisable — отключает систему A-Life.
- XALifeEnable — включает систему A-Life.
- XSetTimeSpeed (количество) — ускоряет время, вместо (количество) введите цифру, например, «XSetTimeSpeed 100».
- SetWeatherTime часы минуты секунды — устанавливает время. Вместо часы, минуты и секунды укажите время.
- XSetRelationsInRadius (число 1) (число 2) — изменение репутации в указанном радиусе. Первое число отвечает за радиус, а второе за уровень репутации. От 0 до 200 нейтральные, 201 и больше дружеские.
- XSetPlayerSpeedMultiplier (цифра) изменение скорости передвижения (от 0 до 10).
- XKillNPCInRadius 500 -1000 0 — убивает всех врагов в округе. первое число обозначает радиус, а второе и третье задают диапазон относительно игрока.
- HideCursorInMouseDrag bHide — скрывает курсор.Укажите цифру от 0 до 1.
- xHideAllWidget — полностью отключает весь пользовательский интерфейс.
- xShowAllWidget — возвращает пользовательский интерфейс.
- XSetNoClipGSC 1 — активирует функцию перемещения через стены и препятствия. Введите «0» для отключения этой функции.
- XStartQuest SID true — завершает квест. Вместо SID нужно ввести код миссии в кавычках, например «XStartQuest “E05_SQ03 The Side Hustle” true».
- XStartQuest SID false — пропускает квест. Вместо SID нужно ввести код миссии.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды миссий
E01_MQ01 There and Back Again
E02_MQ01 A Tough Awakening
E02_MQ02_C01 Invisible Nets
E02_MQ02_C03 Piece of Cake
E02_MQ02 A Needle in a Haystack
E02_MQ03_C01 A Race against Death
E02_MQ03 Behind Seven Seals
E02_SQ02 Stalker Wisdom
E03_MQ01 Answers Come at a Price
E03_MQ02 Answers Come at a Price
E03_MQ03 King of the Hill
E03_MQ04 Deal with the Devil
E03_MQ05 The Price Goes Up
E03_MQ06 Back to the Slag Heap
E04_MQ01 Hot on the Trail
E04_MQ02 Chasing Ghosts
E04_SQ01 A Heavy Burden
E04_SQ02 A Sign of Hope
E05_MQ01 Dead Frequency
E05_MQ02 In Search of a Guide
E05_MQ03 Ad astra per aspera
E05_MQ04 Extreme Simplicity
E05_MQ05 Like a Moth to the Flame
E05_SQ01 Shock Therapy
E05_SQ03 The Side Hustle
E05_SQ04 In the Shadow of Icarus
E06_MQ01_C01 The Forge of Progress
E06_MQ01_C02 In Search of a Miracle
E06_MQ01 A Long Overdue Visit
E06_MQ02 Wishful Thinking.
E06_MQ03 Law and Order.
E06_MQ04 To the Last Drop of Blood
E07_MQ01_C02 The Hornets' Nest
E07_MQ01 Just Like the Good Old Days
E07_MQ02 An Invisible Threat
E07_MQ03 Dawn of a New Day
E07_MQ05 The Assault on the Duga
E07_MQ06 The Assault on the Duga
E07_SQ01 On the Edge
E08_MQ01 A Minor Incident
E08_MQ03 In Search of Past Glory
E08_MQ04 Once More unto the Breach
E08_MQ05 Happiness for Everyone
E08_SQ01 In the Name of Science
E09_MQ01 Visions of Truth
E10_MQ01 Dark Times
E10_MQ02 An Act of Mercy
E10_SQ01 Gray's Last Hunt
E11_MQ01 Legends of the Zone
E11_MQ02 Subtle Matter
E11_MQ03 Dangerous Liaisons
E11_MQ04 Escape from the Cage
E11_SQ02 Busting Myths
E12_MQ01 The Boundary
E14_MQ01 The Road to the Foundation
E14_MQ02 Down Below
E15_MQ01 Eye of the Storm
E15_MQ02 Through the valley of the shadow of death
E15_MQ03 The Last Wish
E16_MQ01 The Last Step
E16_MQ02 The Eternal Shining
E16_MQ03 Let No One Leave Unsatisfied
EmissionQuest Take shelter from the Emission
RSQ01 An Errand for Warlock
RSQ04 A Job from Boozer
RSQ05 Business with Owl
SQ01 Warlock's Debtor
SQ02 The Poppy Field
SQ03 The Lost Boys
SQ05 No Honor Among Thieves
SQ06 A Light in the End of the Tunnel
SQ10 Shift Change
SQ18 Bullseye
SQ20 The Freedom Colosseum
SQ25 Budmo!
SQ47 A Big Score
SQ50 The Mysterious Case
SQ81 Three Captains
SQ86 Uninvited Guests
SQ87 The Key to Freedom
SQ88 The Sound of Music
SQ89 Unhealthy Competition
SQ90 Just Business
SQ91 A Matter of Honor
SQ92 For Science!
SQ93 Black Sheep
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на оружие
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK74_ST — AK-74.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunM16_ST — M16.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Silence_SMG — Тишина.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Combatant_AR — Боец.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Drowned_AR — Утонувший.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunG37_ST — G37.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunPM_HG — Пистолет Макарова.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ProjectY_HG — Проект Y.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Deadeye_HG — Меткий глаз.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Spitter_SMG — Спиттер.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunLavina_ST — Лавина.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunSVU_Sniper_Duga_SP — Дуга.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ShotgunMonolith_SG — Монолит.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_RifleMonolith_AR — Монолит.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_PistolMonolith_HG — Монолит.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Logarithm_SMG — Логарифм.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Zvirolov_SR — Зверолов.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Gabion_AR — Габион.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Veteran_AR — Ветеран.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ModelSpecial_HG — Специальная модель.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Novator_AR — Новатор.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Margach_SG — Маргач.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Sotnyk_AR — Сотник.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Trophy_AR — Трофей.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_S15_AR — S15.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Tank_MG — Танк.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Partner_SR — Партнер.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunDnipro_ST — Днепр.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunFora_ST — Форс.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_ST — Грим.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunGvintar_ST — Гвинтарь.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunKharod_ST — Харон.
- XGiveWeaponWithAttaches — GP37 с 30 патронами 5.56 и всеми обвесами для оружия.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на оружие из DLC
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ShotgunMonolith_SG — М860 «Монолит».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_RifleMonolith_AR — AR416 «Монолит».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_PistolMonolith_HG — ПТМ «Монолит».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Logarithm_SMG — Пулемёт «Риман».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_SMGMonolith_SMG — Viper «Монолит».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Novator_AR — Колыбельная.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Margach_SG — Маргач Д-12МТ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Zvirolov_SR — Снайперка «Зверолов».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Gabion_AR — СА-У «Габион».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Veteran_AR — Снайперка «Ветеран».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ModelSpecial_HG — Model Competitor / Модель Конкурента.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на обвесы
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_BuckLaunch_1 — подствольный дробовик.
- XSpawnItemNearPlayerBySID RU_ColimScope_1 — панорамный коллиматор.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_ColimScope_1 — коллиматорный прицел.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_GoloScope_1 — голографический прицел.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunPM_MagIncreased — увеличенный магазин для ПТМ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunUDP_MagIncreased — увеличенный магазин для UDP.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunM10_MagIncreased — увеличенный магазин для М10 Gordon.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen2 — пистолетный глушитель.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen3 — штурмовой глушитель.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen4 — снайперский глушитель.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X8Scope1 — прицел Storm Falcon 8x.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK_MagPaired — спаренный магазин для АКМ-74.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunAPB_MagIncreased — увеличенный магазин для АПСБ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunViper_MagIncreased — увеличенный магазин для Viper-5.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunIntegral_MagIncreased — увеличенный магазин для «Интеграла-A».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunBucket_MagIncreased — увеличенный магазин для «Букета С-2».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunZubr_MagIncreased — увеличенный магазин для «Зубра-19».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK74_MagIncreased — увеличенный магазин для «Днепра».
- XSpawnItemNearPlayerBySID RU_X2Scope_1 — прицел ПАО 2х.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X2Scope_1 — прицел RNBW 2х.
- XSpawnItemNearPlayerBySID RU_X4Scope_1 — прицел ПСО 4х.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X4Scope_1 — прицел ACOG 4х.
- XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_1 — пистолетный ПБС.
- XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_2 — автоматный ПБС.
- XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_3 — снайперский ПБС.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen_1 — пистолетный тактический глушитель.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunM16_MagIncreased — увеличенный магазин для системы AR416.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunGP37_MagLarge — барабанный магазин для GP37.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunGP37_MagPaired — увеличенный магазин для GP37.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunFora_MagIncreased — увеличенный магазин для «Форы-221» и «Харода».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunKharod_MagPaired — спаренный магазин для «Харода».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunLavina_MagIncreased — увеличенный магазин для СА «Лавина».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunDnipro_MagPaired — спаренный магазин для «Днепра».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunPKP_MagIncreased — увеличенный короб для РП-74М.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunPKP_MagLarge — танковый короб для РП-74М.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_MagIncreased — увеличенный магазин для «Грома С-14».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_MagLarge — барабанный магазин для «Грома С-14».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunGvintar_MagIncreased — увеличенный магазин для ВС «Винтарь».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagIncreased — увеличенный магазин для «Сайги Д-12».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagPaired — спаренный магазин для «Сайги Д-12».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagLarge — барабанный магазин для «Сайги Д-12».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunSVU_MagIncreased — увеличенный магазин для СВУ-МК С-3.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunGauss_MagIncreased — увеличенный гаусс магазин для гаусс-пушки.
- XSpawnItemNearPlayerBySID RU_GLaunch1 — подствольник ГП-25 для АКМ-74С.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EN_GLaunch1 — подствольный гранатомет для AR416, GP37 и «Харода».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GunMark_MagIncreased — увеличенный магазин для Mark I.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на артефакты
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactFlash — «Вспышка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSoul — «Душа».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactMomsBeads — «Мамины бусы».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactJellyFish — «Сапфир».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactTow — «Урок труда».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSnowflake — «Снежинка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactNightStar — «Ночная звезда».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactDummy — «Пустышка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactCrystalThorn — «Кристальная колючка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactBattery — «Батарейка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactAtom — «Блик».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactRazor — «Морская звезда».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSparkler — «Бенгальский огонь».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactFireBall — «Огненный шар».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCrystal — «Кристалл».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactMoonlight — «Лунный свет».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactSteak — «Бифштекс».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactStoneDrop — «Каменное сердце».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactBakedBolts — «Брак».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCore — «Факел».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactBurntHunk — «Вертушка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactResin — «Лира».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSpring — «Пружина».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactThunderHedgehog — «Фонарь».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactWorm — «Крысиный король».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactCloud — «Арфа».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGoldFish — «Золотая рыбка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactEye — «Глаз».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBun — «Колобок».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactThorn — «Колючка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactWrenched — «Выверт».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactBloodStone — «Кровь камня».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGraphiteBlock — «Корона».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSplitStone — «Битый камень».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactTrunk — «Канифоль».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactGlass — «Полость».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactDeadSponge — «Мёртвая губка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactHellishHedgehog — «Магма».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactPlasma — «Плазма».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCandle — «Лепесток».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactRingOmnipotence — «Гиперкуб».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactFireworks — «Мясная зажигалка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactPellicle — «Плёнка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactChunkMeat — «Ломоть мяса».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGravy — «Грави».
- XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactDrops — «Капли».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactCrystalGlass — «Гребень».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactCottonWool — «Скорлупа».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactLandSlug — «Медуза».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactRosin — «Завтрак туриста».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactPlasticine — «Инфузория».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactPlane — «Галька».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactMica — «Слюда».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactRubiksCube — «Кубик-Рубик».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSponge — «Вихрь».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactHedgehog — «Мухоловка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactBud — «Бутон».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBubble — «Пузырь».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactSlime — «Слизь».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactEchinus — «Морской еж».
- XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactCompass — «Компас».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactKryptonite — «Плесень».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBung — «Рог».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactLiquidStone — «Жидкий камень».
- XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdKettle — «Странный котелок».
- XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdBall — «Странный мяч».
- XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdWater — «Странная вода».
- XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdNut — «Странная гайка».
- XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdFlower — «Странный цветок».
- XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdBolt — «Странный болт».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactDope — «Грозовая ягода».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBouncyBall — «Попрыгунчик».
- XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactDevilsMushroom — «Чёртов гриб».
- XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactChocolate — «Шоколадка».
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на броню
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Spark_Armor — ССП-100И Поиск (Искра).
- XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Spark_Armor — Комбинезон СЕВА-И (Искра).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy2_Military_Armor — Бронежилет Берилл-5М (Военные).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Svoboda_Armor — ПСЗ-12В Булат (Свобода).
- XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Svoboda_Armor — Комбинезон СЕВА-В (Свобода).
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Оплот (Свобода).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Spark_Armor — ПСЗ-5И Ястреб (Искра).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Nasos_Neutral_Armor — ОЗК Исследователь.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Zorya_Neutral_Armor — ЗАРЯ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Neutral_Armor — Комбинезон СЕВА.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Neutral_Armor — Экзоскелет.
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyBattle_Spark_Armor — ПСЗ-9И Сокол (Искра).
- XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateArmor — Комбинезон Новичка.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Jemmy_Neutral_Armor — Комбинезон Новичка.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Newbee_Neutral_Armor — Комбинезон Дебют.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Mercenaries_Armor — Комбинезон Наёмника.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Mercenaries_Armor — Экзоскелет Брумбар (Наёмника).
- XSpawnItemNearPlayerBySID SkinJacket_Bandit_Armor — Куртка Бандита.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Jacket_Bandit_Armor — Бандитская Косуха.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Middle_Bandit_Armor — Комбинезон Мародёр (Бандит).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Default_Military_Armor — Бронежилет ПСЗ-7 (Военные).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Anomaly_Scientific_Armor — ССП-99 Эколог (Учёные/Рыжий).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Svoboda_Armor — ПСЗ-5В Стаж Свободы.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Воля (Свобода).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Mercenaries_Armor — ПСЗ-9Н Волкодав (Наёмника).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Anomaly_Scientific_Armor_PSY_preinstalled — ССП-99 Эколог (Модификация фильтр воздуха).
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Scientific_Armor — ССП-100 Открытие (Учёные/Белый).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Rook_Svoboda_Armor — Комбинезон Ветер Свободы.
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Оплот (Свобода).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Dolg_Armor — ПСЗ-5Д Универсальная защита (Долг).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Rook_Dolg_Armor — Комбинезон Рекрут (Долг).
- XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Dolg_Armor — Комбинезон Сева-Д (Долг).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Dolg_Armor — ПСЗ-9Д Броня Долга.
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Dolg_Armor — Экзокостюм Долга.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Dolg_Armor — Экзоскелет Панцирь (Долг).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Monolith_Armor — Комбинезон Циркон (монолит).
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Monolith_Armor — Комбинезон Корунд (Монолит).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Varta_Armor ПСЗ-20W — Конвой (Варты).
- XSpawnItemNearPlayerBySID BattleExoskeleton_Varta_Armor — Экзоскелет Оператор (Варты).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Svoboda_Armor — ПСЗ-5В Стаж Свободы.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Dolg_End_Armor — Комбинезон X7.
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Monolith_Armor — Экзокостюм Рубин (Монолит).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Monolith_Armor — Экзоскелет Алмаз (Монолит).
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на улучшение брони
- XCreateItemInInventoryByID Seva_Neutral_Radiation_Right_1_2 0 1 1 — активные фильтры.
Коды на броню из DLC
- XSpawnItemNearPlayerBySID Zorya_Tourist_Armor — комбинезон туриста.
- XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_SIRCA_Armor — ССП-100М НИИЧАЗ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID UltraLight_Mercenaries_Armor — облегчённый комбинезон.
- наёмника XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Varta_Armor — ПСЗ-21W «Штурм».
- XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Monolith_Armor — комбинезон «Странник».
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на детекторы
- XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateDetector — предмет в форме рюкзака, который можно экипировать как детектор.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Echo — Детектор «Отклик».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Veles — Детектор «Велес».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Gilka — Детектор «Лоза».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Bear — Детектор «Медведь».
Коды на патроны
Ниже представлен список кодов для добавления различных типов боеприпасов в игру Stalker 2. Эти коды можно использовать для спавна патронов, чтобы облегчить игровой процесс или модифицировать его по своему усмотрению.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A918D — 9х18мм ПСТ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A918A — 9х18мм РГ028.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A045D — .45 ACP FMJ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A045A — .45 ACP AP.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A045E — .45 ACP HP.
- XSpawnItemNearPlayerBySID AVOG — ВОГ-25.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A919D — 9х19мм FMJ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A919A — 9х19мм +P.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A939D — 9х39мм ПА.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A939A — 9х39мм СП-6.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A939S — 9х39мм СП-5.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A939E — 9х39мм ППЭ.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A545D — 5.45х39мм ПС.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A545A — 5.45х39мм ПП.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A545E — 5.45х39мм МЖВ-13.
- XSpawnItemNearPlayerBySID AHEDP — HEDP.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A556D — 5.56х45мм М885.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A556A — 5.56х45мм М995.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A556S — 5.56х45мм Mk 262.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A556E — 5.56х45мм HP.
- XSpawnItemNearPlayerBySID APG7V — ПГ-7В.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOD — .308 W.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOA — .308 AP.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOS — .308 Match.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperD — 7.62х54мм ЛПС.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperA — 7.62х54мм Б-32.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperS — 7.62х54мм 7Н1.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A012D — 12/70мм (Картечь).
- XSpawnItemNearPlayerBySID A012A — 12/76мм (Жекан).
- XSpawnItemNearPlayerBySID A012E — 12/76мм (Дротик).
- XSpawnItemNearPlayerBySID AGA — Гаусс-кассета.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762D — 7.62х39мм ПС.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762A — 7.62х39мм Б3.
- XSpawnItemNearPlayerBySID A762E — 7.62х39мм «Лань».
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на гранаты
- XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateGrenade — оболочка гранаты.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GrenadeRGD5 — РГД5.
- XSpawnItemNearPlayerBySID GrenadeF1 — Ф-1.
Коды на ключи
- XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_Hlynka_Key_Chest — ключ от сундука в Глинке на помойке.
- XSpawnItemNearPlayerBySID PripyatCafe_Key_Chest — ключ от сундука в кафе «Припять».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_DetentionCenter_Key_Padlock — ключ от висячего замка в следственном изоляторе в мусорном баке.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Restoran_1_Key_DoorNew — ключ от новой двери в ресторане №1 в Припяти.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Restoran_2_Key_Chest — ключ от сундука в ресторане №2 в Припяти.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Cordon_Brainwasher_Key_Padlock — ключ от навесного замка в офисе «Промывателя мозгов» на Кордоне.
- XSpawnItemNearPlayerBySID BurnedForest_Mist_Key_DoorOld — ключ от старой двери в Туманном районе Сгоревшего леса.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Jupiter_HlebZavod_Key_DoorNew — ключ от новой двери на хлебзаводе в Юпитере.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Yantar_Agro_1_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Агро-1 в Янтаре.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Yantar_Agro_2_Key_Chest — ключ от сундука в Агро-2 в Янтаре.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Malachite_X17_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Х17 в Малахите.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Polesie_Key_DoorNew — ключ от новой двери в «Полесье» в Припяти.
- XSpawnItemNearPlayerBySID RedForest_Leshyna_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Лещине в Рыжем лесу.
- XSpawnItemNearPlayerBySID CementPlant_IslandNearKopachi_Key_DoorNew — ключ от новой двери на острове недалеко от Копачи, в районе цементного завода.
- XSpawnItemNearPlayerBySID PromzonaArmyStorageKey — ключ от промзоны армейского склада.
- XSpawnItemNearPlayerBySID RostokKeyForDoor01 — ключ от двери 01 в Ростоке.
- XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_X15_Key_Chest — ключ от сундука в локации X15 в Сожженном лесу.
- XSpawnItemNearPlayerBySID WildIsland_Trestle_Key_Padlock — ключ от висячего замка на эстакаде на Диком острове.
- XSpawnItemNearPlayerBySID CementPlant_ConcreteForest_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Бетонном лесу в районе цементного завода.
- XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_FairyTaleCamp_Key_DoorNew — ключ от новой двери в сказочном лагере в Сгоревшем лесу.
- XSpawnItemNearPlayerBySID ChemicalPlant_RailwayCloset_Key_DoorOld — ключ от старой двери в железнодорожный чулан на химическом заводе.
- XSpawnItemNearPlayerBySID YantarArgarFactoryKeyForDoor01 — ключ от двери 01 на заводе Янтарь Аргар.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Vysokopoverhivka_Teleport_Key_DoorNew — ключ от новой двери в телепорте Высокоповерховка в Припяти.
- XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_Cherevach_Key_Padlock — ключ от висячего замка в Череваче, в Сгоревшем лесу.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_X18DressRoom_Key_Chest — ключ от сундука в раздевалке X18 в мусорном баке.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на шлемы и противогазы
- XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Varta_Helmet — Противогаз «Варта» (максимальная защита от радиации).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Military_Helmet — Тактический военный шлем (высокая защита).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Military_Helmet — Баллистический шлем (стойкость к пулям и осколкам).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Duty_Helmet — Противогаз Аврора (легкая защита).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Duty_Helmet — Шлем Сфера-М20 (повышенная защита).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Svoboda_Helmet — Шлем Маска-1 (усиленная защита от химических угроз).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Bandit_Helmet — Противогаз ПГ-4 Тиски (простая защита с базовым фильтром).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Neutral_Helmet — Противогаз Оптика (защита от химических и радиоактивных загрязнений).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Mercenaries_Helmet — Противогаз ПА-7 (оснащен фильтром для долгосрочного использования).
- XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Military_Helmet — Противогаз ПА-10 (стандартный военный защитный комплект).
Коды на еду, аптечки и препараты
- XSpawnItemNearPlayerBySID Bread — батон.
- XSpawnItemNearPlayerBySID FreshBread — свежий хлеб.
- XSpawnItemNearPlayerBySID CannedFood — консервы.
- XSpawnItemNearPlayerBySID SpoiledCannedFood — протухшие консервы.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Vodka — водка «Казаки».
- XSpawnItemNearPlayerBySID Sausage — колбаса.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Energetic — энергетик NON STOP.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Energetic_Limited — энергетик NON STOP Limited Edition.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Hercules — геркулес.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Cinnamon — барвинок.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Beer — пиво.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Water — вода.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Milk — сгущённое молоко.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Bandage — бинт.
- XSpawnItemNearPlayerBySID Medkit — аптечка.
- XSpawnItemNearPlayerBySID ArmyMedkit — армейская аптечка.
- XSpawnItemNearPlayerBySID EcoMedkit — научная аптечка.
- XSpawnItemNearPlayerBySID AntiRad — противорадиационные препараты.
- XSpawnItemNearPlayerBySID PSYBlocker — пси-блокада.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
Коды на чертежи
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Zubr_Upgrade_2 0 1 1 — анатомическая подгонка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Gvintar_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M10_Upgrade_1 0 1 1 — прорезиненный слой.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Rhino_Upgrade_1 0 1 1 — переделка под дробь.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_APB_Upgrade_1 0 1 1 — установка балансира.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_APB_Upgrade_2 0 1 1 — индивидуальная подгонка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Integral_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Zubr_Upgrade_1 0 1 1 — дополнительный нарез в ствол.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Lavina_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненный слой.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Kharod_Upgrade_1 0 1 1 — установка балансира.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Kharod_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненное покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Grim_Upgrade_1 0 1 1 — каучуковый тыльник приклада.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Gvintar_Upgrade_2 0 1 1 — подгонка боевых упоров.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Lavina_Upgrade_1 0 1 1 — подгонка боевых упоров.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Dnipro_Upgrade_1 0 1 1 — дополнительный нарез в ствол.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Dnipro_Upgrade_2 0 1 1 — переделка под калибр.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M701_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M701_Upgrade_2 0 1 1 — полимерная рукоятка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SVU_Upgrade_1 0 1 1 — индивидуальная подгонка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M860_Upgrade_1 0 1 1 — магазинное питание.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_D12_Upgrade_1 0 1 1 — чок.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_D12_Upgrade_2 0 1 1 — ребаланс приклада.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Ram2_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SVU_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненный слой.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Ram2_Upgrade_2 0 1 1 — автоматический двухпозиционный.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_MG_Upgrade_1 0 1 1 — прорезиненное покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_FaustPsyResist_Quest_1_1 0 1 1 — чертёж подавителя.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy2_Military_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy2_Military_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_MG_Upgrade_2 0 1 1 — каучуковый тыльник приклада.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyAnomaly_Scientific_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyAnomaly_Scientific_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyBattle_Spark_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — плексигласовый комбинезон.
«Сталкер 2»
Фото: GSC Game World
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyBattle_Spark_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Neutral_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — кольчужные вставки.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Dolg_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Dolg_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Neutral_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — экранирующее покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SciSEVA_Scientific_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — накладные карманы.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SciSEVA_Scientific_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — полиэтиленовая герметичная подкладка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — экранирующее покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Spark_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Dolg_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Dolg_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_BattleExoskeleton_Varta_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — цельнотитановые составляющие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_BattleExoskeleton_Varta_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — сервомоторы рук.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Spark_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — накладные карманы.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_BattleExoskeleton_Varta_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_BattleExoskeleton_Varta_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Mercenaries_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — оснащение сервоприводов.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Mercenaries_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — экранирующее покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Mercenaries_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — цельнотитановые составляющие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Mercenaries_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — система выведения ядовитых газов.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Neutral_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — система выведения ядовитых газов.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Neutral_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — экранирующее покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Neutral_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Neutral_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — цельнотитановые составляющие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — система выведения ядовитых газов.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — экранирующее покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — экранирующее покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — накладные карманы.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — полиэтиленовая герметичная подкладка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — активные фильтры.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — цельнотитановые составляющие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — система выведения ядовитых газов.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — экранирующее покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — напылённый защитный слой.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — увеличенный рюкзак.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — экранирующее покрытие.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Battle_Military_Helmet_Upgrade_1 0 1 1 — арамидная подкладка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Svoboda_Helmet_Upgrade_1 0 1 1 — арамидная подкладка.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Military_Helmet_Upgrade_1 0 1 1 — плексигласовые накладки.
- XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Duty_Helmet_Upgrade_1 0 1 1 — арамидная подкладка.