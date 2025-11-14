Читы для S.T.A.L.K.E.R. 2

В некоторых играх геймеры могут активировать разнообразные чит-коды, чтобы получить дополнительное преимущество или повлиять на геймплей. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не исключение. Каждый игрок может воспользоваться консолью и активировать бонусы и необычные опции. В этом гайде мы расскажем о чит-кодах в Stalker 2 («Сталкер 2») и подскажем, как запустить консоль.

Как активировать консоль

Просто так запустить консоль в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не получится. Предварительно игроки должны поставить себе специальную модификацию. Для этого достаточно скачать такой софт на NexusMods:

Simple ModLoader and Console Enabler — распакуйте архив и перенесите файлы мода в корневую папку игры. Консоль открывается кнопкой «/» на модуле клавиатуры NumLock. UE4SS — распакуйте файлы по пути «steamapps\common\S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl\Binaries\Win64». Консоль активируется кнопкой «F10». UETools Unlocker — перенесите файлы мода в папку mods, которая находится по пути «\Stalker2\Content\Paks».

Обращаем внимание, что способ установки модификаций может измениться, поэтому обязательно прочитайте инструкцию на NexusMods перед установкой.

Открытие консоли в игре

После загрузки модификаций можно запустить игру и активировать консоль. На обычной клавиатуре достаточно нажать тильду («~»). Если при использовании кнопки ничего не произошло, то попробуйте поменять раскладку. Также могут подойти различные функциональные кнопки в зависимости от размера клавиатуры: «F10», «Fn+Esc», «Fn+/», «Fn+?», «Fn+-».

Как вводить код в консоль

После открытия консоли скопируйте один из указанных ниже кодов при помощи комбинации клавиш «Ctrl+C» и вставьте в консоль при помощи комбинации клавиш «Ctrl+V». При запросе предметов они появятся на земле рядом с героем.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды для S.T.A.L.K.E.R. 2

В этом разделе мы отметим все коды, которые есть в игре на текущий момент. Они будут разделены по тематике: игровой процесс, оружие, броня и другие.

Игровой процесс

XSetGodMode true — активирует режим бога.

— активирует режим бога. XSetGodMode false — отключает режим бога

— отключает режим бога XAddMoneyToPlayer (количество) — предоставляет купоны. Вместо (количество) введите цифру, например XAddMoneyToPlayer 100 , чтобы получить сотню купонов.

(количество) — предоставляет купоны. Вместо (количество) введите цифру, например , чтобы получить сотню купонов. XStopEmission — отключает выбросы.

— отключает выбросы. XStartEmission — включает выбросы.

— включает выбросы. XForceWeather (цифра) — выбирает погоду. Вместе (цифра) укажите любое число от 0 до 8.

(цифра) — выбирает погоду. Вместе (цифра) укажите любое число от 0 до 8. XAddAllNotes — открывает все внутриигровые заметки.

— открывает все внутриигровые заметки. XALifeDisable — отключает систему A-Life.

— отключает систему A-Life. XALifeEnable — включает систему A-Life.

— включает систему A-Life. XSetTimeSpeed (количество) — ускоряет время, вместо (количество) введите цифру, например, «XSetTimeSpeed 100».

(количество) — ускоряет время, вместо (количество) введите цифру, например, «XSetTimeSpeed 100». SetWeatherTime часы минуты секунды — устанавливает время. Вместо часы, минуты и секунды укажите время.

часы минуты секунды — устанавливает время. Вместо часы, минуты и секунды укажите время. XSetRelationsInRadius (число 1) (число 2) — изменение репутации в указанном радиусе. Первое число отвечает за радиус, а второе за уровень репутации. От 0 до 200 нейтральные, 201 и больше дружеские.

— изменение репутации в указанном радиусе. Первое число отвечает за радиус, а второе за уровень репутации. От 0 до 200 нейтральные, 201 и больше дружеские. XSetPlayerSpeedMultiplier (цифра) изменение скорости передвижения (от 0 до 10).

изменение скорости передвижения (от 0 до 10). XKillNPCInRadius 500 -1000 0 — убивает всех врагов в округе. первое число обозначает радиус, а второе и третье задают диапазон относительно игрока.

— убивает всех врагов в округе. первое число обозначает радиус, а второе и третье задают диапазон относительно игрока. HideCursorInMouseDrag bHide — скрывает курсор.Укажите цифру от 0 до 1.

— скрывает курсор.Укажите цифру от 0 до 1. xHideAllWidget — полностью отключает весь пользовательский интерфейс.

— полностью отключает весь пользовательский интерфейс. xShowAllWidget — возвращает пользовательский интерфейс.

— возвращает пользовательский интерфейс. XSetNoClipGSC 1 — активирует функцию перемещения через стены и препятствия. Введите «0» для отключения этой функции.

— активирует функцию перемещения через стены и препятствия. Введите «0» для отключения этой функции. XStartQuest SID true — завершает квест. Вместо SID нужно ввести код миссии в кавычках, например «XStartQuest “E05_SQ03 The Side Hustle” true».

— завершает квест. Вместо SID нужно ввести код миссии в кавычках, например «XStartQuest “E05_SQ03 The Side Hustle” true». XStartQuest SID false — пропускает квест. Вместо SID нужно ввести код миссии.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды миссий

E01_MQ01 There and Back Again

E02_MQ01 A Tough Awakening

E02_MQ02_C01 Invisible Nets

E02_MQ02_C03 Piece of Cake

E02_MQ02 A Needle in a Haystack

E02_MQ03_C01 A Race against Death

E02_MQ03 Behind Seven Seals

E02_SQ02 Stalker Wisdom

E03_MQ01 Answers Come at a Price

E03_MQ02 Answers Come at a Price

E03_MQ03 King of the Hill

E03_MQ04 Deal with the Devil

E03_MQ05 The Price Goes Up

E03_MQ06 Back to the Slag Heap

E04_MQ01 Hot on the Trail

E04_MQ02 Chasing Ghosts

E04_SQ01 A Heavy Burden

E04_SQ02 A Sign of Hope

E05_MQ01 Dead Frequency

E05_MQ02 In Search of a Guide

E05_MQ03 Ad astra per aspera

E05_MQ04 Extreme Simplicity

E05_MQ05 Like a Moth to the Flame

E05_SQ01 Shock Therapy

E05_SQ03 The Side Hustle

E05_SQ04 In the Shadow of Icarus

E06_MQ01_C01 The Forge of Progress

E06_MQ01_C02 In Search of a Miracle

E06_MQ01 A Long Overdue Visit

E06_MQ02 Wishful Thinking.

E06_MQ03 Law and Order.

E06_MQ04 To the Last Drop of Blood

E07_MQ01_C02 The Hornets' Nest

E07_MQ01 Just Like the Good Old Days

E07_MQ02 An Invisible Threat

E07_MQ03 Dawn of a New Day

E07_MQ05 The Assault on the Duga

E07_MQ06 The Assault on the Duga

E07_SQ01 On the Edge

E08_MQ01 A Minor Incident

E08_MQ03 In Search of Past Glory

E08_MQ04 Once More unto the Breach

E08_MQ05 Happiness for Everyone

E08_SQ01 In the Name of Science

E09_MQ01 Visions of Truth

E10_MQ01 Dark Times

E10_MQ02 An Act of Mercy

E10_SQ01 Gray's Last Hunt

E11_MQ01 Legends of the Zone

E11_MQ02 Subtle Matter

E11_MQ03 Dangerous Liaisons

E11_MQ04 Escape from the Cage

E11_SQ02 Busting Myths

E12_MQ01 The Boundary

E14_MQ01 The Road to the Foundation

E14_MQ02 Down Below

E15_MQ01 Eye of the Storm

E15_MQ02 Through the valley of the shadow of death

E15_MQ03 The Last Wish

E16_MQ01 The Last Step

E16_MQ02 The Eternal Shining

E16_MQ03 Let No One Leave Unsatisfied

EmissionQuest Take shelter from the Emission

RSQ01 An Errand for Warlock

RSQ04 A Job from Boozer

RSQ05 Business with Owl

SQ01 Warlock's Debtor

SQ02 The Poppy Field

SQ03 The Lost Boys

SQ05 No Honor Among Thieves

SQ06 A Light in the End of the Tunnel

SQ10 Shift Change

SQ18 Bullseye

SQ20 The Freedom Colosseum

SQ25 Budmo!

SQ47 A Big Score

SQ50 The Mysterious Case

SQ81 Three Captains

SQ86 Uninvited Guests

SQ87 The Key to Freedom

SQ88 The Sound of Music

SQ89 Unhealthy Competition

SQ90 Just Business

SQ91 A Matter of Honor

SQ92 For Science!

SQ93 Black Sheep

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на оружие

XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK74_ST — AK-74.

— AK-74. XSpawnItemNearPlayerBySID GunM16_ST — M16.

— M16. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Silence_SMG — Тишина.

— Тишина. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Combatant_AR — Боец.

— Боец. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Drowned_AR — Утонувший.

— Утонувший. XSpawnItemNearPlayerBySID GunG37_ST — G37.

— G37. XSpawnItemNearPlayerBySID GunPM_HG — Пистолет Макарова.

— Пистолет Макарова. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ProjectY_HG — Проект Y.

— Проект Y. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Deadeye_HG — Меткий глаз.

— Меткий глаз. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Spitter_SMG — Спиттер.

— Спиттер. XSpawnItemNearPlayerBySID GunLavina_ST — Лавина.

— Лавина. XSpawnItemNearPlayerBySID GunSVU_Sniper_Duga_SP — Дуга.

— Дуга. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ShotgunMonolith_SG — Монолит.

— Монолит. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_RifleMonolith_AR — Монолит.

— Монолит. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_PistolMonolith_HG — Монолит.

— Монолит. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Logarithm_SMG — Логарифм.

— Логарифм. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Zvirolov_SR — Зверолов.

— Зверолов. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Gabion_AR — Габион.

— Габион. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Veteran_AR — Ветеран.

— Ветеран. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ModelSpecial_HG — Специальная модель.

— Специальная модель. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Novator_AR — Новатор.

— Новатор. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Margach_SG — Маргач.

— Маргач. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Sotnyk_AR — Сотник.

— Сотник. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Trophy_AR — Трофей.

— Трофей. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_S15_AR — S15.

— S15. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Tank_MG — Танк.

— Танк. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Partner_SR — Партнер.

— Партнер. XSpawnItemNearPlayerBySID GunDnipro_ST — Днепр.

— Днепр. XSpawnItemNearPlayerBySID GunFora_ST — Форс.

— Форс. XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_ST — Грим.

— Грим. XSpawnItemNearPlayerBySID GunGvintar_ST — Гвинтарь.

— Гвинтарь. XSpawnItemNearPlayerBySID GunKharod_ST — Харон.

— Харон. XGiveWeaponWithAttaches — GP37 с 30 патронами 5.56 и всеми обвесами для оружия.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на оружие из DLC

XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ShotgunMonolith_SG — М860 «Монолит».

— М860 «Монолит». XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_RifleMonolith_AR — AR416 «Монолит».

— AR416 «Монолит». XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_PistolMonolith_HG — ПТМ «Монолит».

— ПТМ «Монолит». XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Logarithm_SMG — Пулемёт «Риман».

— Пулемёт «Риман». XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_SMGMonolith_SMG — Viper «Монолит».

— Viper «Монолит». XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Novator_AR — Колыбельная.

— Колыбельная. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Margach_SG — Маргач Д-12МТ.

— Маргач Д-12МТ. XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Zvirolov_SR — Снайперка «Зверолов».

— Снайперка «Зверолов». XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Gabion_AR — СА-У «Габион».

— СА-У «Габион». XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Veteran_AR — Снайперка «Ветеран».

— Снайперка «Ветеран». XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ModelSpecial_HG — Model Competitor / Модель Конкурента.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на обвесы

XSpawnItemNearPlayerBySID EN_BuckLaunch_1 — подствольный дробовик.

— подствольный дробовик. XSpawnItemNearPlayerBySID RU_ColimScope_1 — панорамный коллиматор.

— панорамный коллиматор. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_ColimScope_1 — коллиматорный прицел.

— коллиматорный прицел. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_GoloScope_1 — голографический прицел.

— голографический прицел. XSpawnItemNearPlayerBySID GunPM_MagIncreased — увеличенный магазин для ПТМ.

— увеличенный магазин для ПТМ. XSpawnItemNearPlayerBySID GunUDP_MagIncreased — увеличенный магазин для UDP.

— увеличенный магазин для UDP. XSpawnItemNearPlayerBySID GunM10_MagIncreased — увеличенный магазин для М10 Gordon.

— увеличенный магазин для М10 Gordon. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen2 — пистолетный глушитель.

— пистолетный глушитель. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen3 — штурмовой глушитель.

— штурмовой глушитель. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen4 — снайперский глушитель.

— снайперский глушитель. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X8Scope1 — прицел Storm Falcon 8x.

— прицел Storm Falcon 8x. XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK_MagPaired — спаренный магазин для АКМ-74.

— спаренный магазин для АКМ-74. XSpawnItemNearPlayerBySID GunAPB_MagIncreased — увеличенный магазин для АПСБ.

— увеличенный магазин для АПСБ. XSpawnItemNearPlayerBySID GunViper_MagIncreased — увеличенный магазин для Viper-5.

— увеличенный магазин для Viper-5. XSpawnItemNearPlayerBySID GunIntegral_MagIncreased — увеличенный магазин для «Интеграла-A».

— увеличенный магазин для «Интеграла-A». XSpawnItemNearPlayerBySID GunBucket_MagIncreased — увеличенный магазин для «Букета С-2».

— увеличенный магазин для «Букета С-2». XSpawnItemNearPlayerBySID GunZubr_MagIncreased — увеличенный магазин для «Зубра-19».

— увеличенный магазин для «Зубра-19». XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK74_MagIncreased — увеличенный магазин для «Днепра».

— увеличенный магазин для «Днепра». XSpawnItemNearPlayerBySID RU_X2Scope_1 — прицел ПАО 2х.

— прицел ПАО 2х. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X2Scope_1 — прицел RNBW 2х.

— прицел RNBW 2х. XSpawnItemNearPlayerBySID RU_X4Scope_1 — прицел ПСО 4х.

— прицел ПСО 4х. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X4Scope_1 — прицел ACOG 4х.

— прицел ACOG 4х. XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_1 — пистолетный ПБС.

— пистолетный ПБС. XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_2 — автоматный ПБС.

— автоматный ПБС. XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_3 — снайперский ПБС.

— снайперский ПБС. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen_1 — пистолетный тактический глушитель.

— пистолетный тактический глушитель. XSpawnItemNearPlayerBySID GunM16_MagIncreased — увеличенный магазин для системы AR416.

— увеличенный магазин для системы AR416. XSpawnItemNearPlayerBySID GunGP37_MagLarge — барабанный магазин для GP37.

— барабанный магазин для GP37. XSpawnItemNearPlayerBySID GunGP37_MagPaired — увеличенный магазин для GP37.

— увеличенный магазин для GP37. XSpawnItemNearPlayerBySID GunFora_MagIncreased — увеличенный магазин для «Форы-221» и «Харода».

— увеличенный магазин для «Форы-221» и «Харода». XSpawnItemNearPlayerBySID GunKharod_MagPaired — спаренный магазин для «Харода».

— спаренный магазин для «Харода». XSpawnItemNearPlayerBySID GunLavina_MagIncreased — увеличенный магазин для СА «Лавина».

— увеличенный магазин для СА «Лавина». XSpawnItemNearPlayerBySID GunDnipro_MagPaired — спаренный магазин для «Днепра».

— спаренный магазин для «Днепра». XSpawnItemNearPlayerBySID GunPKP_MagIncreased — увеличенный короб для РП-74М.

— увеличенный короб для РП-74М. XSpawnItemNearPlayerBySID GunPKP_MagLarge — танковый короб для РП-74М.

— танковый короб для РП-74М. XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_MagIncreased — увеличенный магазин для «Грома С-14».

— увеличенный магазин для «Грома С-14». XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_MagLarge — барабанный магазин для «Грома С-14».

— барабанный магазин для «Грома С-14». XSpawnItemNearPlayerBySID GunGvintar_MagIncreased — увеличенный магазин для ВС «Винтарь».

— увеличенный магазин для ВС «Винтарь». XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagIncreased — увеличенный магазин для «Сайги Д-12».

— увеличенный магазин для «Сайги Д-12». XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagPaired — спаренный магазин для «Сайги Д-12».

— спаренный магазин для «Сайги Д-12». XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagLarge — барабанный магазин для «Сайги Д-12».

— барабанный магазин для «Сайги Д-12». XSpawnItemNearPlayerBySID GunSVU_MagIncreased — увеличенный магазин для СВУ-МК С-3.

— увеличенный магазин для СВУ-МК С-3. XSpawnItemNearPlayerBySID GunGauss_MagIncreased — увеличенный гаусс магазин для гаусс-пушки.

— увеличенный гаусс магазин для гаусс-пушки. XSpawnItemNearPlayerBySID RU_GLaunch1 — подствольник ГП-25 для АКМ-74С.

— подствольник ГП-25 для АКМ-74С. XSpawnItemNearPlayerBySID EN_GLaunch1 — подствольный гранатомет для AR416, GP37 и «Харода».

— подствольный гранатомет для AR416, GP37 и «Харода». XSpawnItemNearPlayerBySID GunMark_MagIncreased — увеличенный магазин для Mark I.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на артефакты

XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactFlash — «Вспышка».

— «Вспышка». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSoul — «Душа».

— «Душа». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactMomsBeads — «Мамины бусы».

— «Мамины бусы». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactJellyFish — «Сапфир».

— «Сапфир». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactTow — «Урок труда».

— «Урок труда». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSnowflake — «Снежинка».

— «Снежинка». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactNightStar — «Ночная звезда».

— «Ночная звезда». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactDummy — «Пустышка».

— «Пустышка». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactCrystalThorn — «Кристальная колючка».

— «Кристальная колючка». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactBattery — «Батарейка».

— «Батарейка». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactAtom — «Блик».

— «Блик». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactRazor — «Морская звезда».

— «Морская звезда». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSparkler — «Бенгальский огонь».

— «Бенгальский огонь». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactFireBall — «Огненный шар».

— «Огненный шар». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCrystal — «Кристалл».

— «Кристалл». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactMoonlight — «Лунный свет».

— «Лунный свет». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactSteak — «Бифштекс».

— «Бифштекс». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactStoneDrop — «Каменное сердце».

— «Каменное сердце». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactBakedBolts — «Брак».

— «Брак». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCore — «Факел».

— «Факел». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactBurntHunk — «Вертушка».

— «Вертушка». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactResin — «Лира».

— «Лира». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSpring — «Пружина».

— «Пружина». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactThunderHedgehog — «Фонарь».

— «Фонарь». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactWorm — «Крысиный король».

— «Крысиный король». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactCloud — «Арфа».

— «Арфа». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGoldFish — «Золотая рыбка».

— «Золотая рыбка». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactEye — «Глаз».

— «Глаз». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBun — «Колобок».

— «Колобок». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactThorn — «Колючка».

— «Колючка». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactWrenched — «Выверт».

— «Выверт». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactBloodStone — «Кровь камня».

— «Кровь камня». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGraphiteBlock — «Корона».

— «Корона». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSplitStone — «Битый камень».

— «Битый камень». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactTrunk — «Канифоль».

— «Канифоль». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactGlass — «Полость».

— «Полость». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactDeadSponge — «Мёртвая губка».

— «Мёртвая губка». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactHellishHedgehog — «Магма».

— «Магма». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactPlasma — «Плазма».

— «Плазма». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCandle — «Лепесток».

— «Лепесток». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactRingOmnipotence — «Гиперкуб».

— «Гиперкуб». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactFireworks — «Мясная зажигалка».

— «Мясная зажигалка». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactPellicle — «Плёнка».

— «Плёнка». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactChunkMeat — «Ломоть мяса».

— «Ломоть мяса». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGravy — «Грави».

— «Грави». XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactDrops — «Капли».

— «Капли». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactCrystalGlass — «Гребень».

— «Гребень». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactCottonWool — «Скорлупа».

— «Скорлупа». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactLandSlug — «Медуза».

— «Медуза». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactRosin — «Завтрак туриста».

— «Завтрак туриста». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactPlasticine — «Инфузория».

— «Инфузория». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactPlane — «Галька».

— «Галька». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactMica — «Слюда».

— «Слюда». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactRubiksCube — «Кубик-Рубик».

— «Кубик-Рубик». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSponge — «Вихрь».

— «Вихрь». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactHedgehog — «Мухоловка».

— «Мухоловка». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactBud — «Бутон».

— «Бутон». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBubble — «Пузырь».

— «Пузырь». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactSlime — «Слизь».

— «Слизь». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactEchinus — «Морской еж».

— «Морской еж». XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactCompass — «Компас».

— «Компас». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactKryptonite — «Плесень».

— «Плесень». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBung — «Рог».

— «Рог». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactLiquidStone — «Жидкий камень».

— «Жидкий камень». XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdKettle — «Странный котелок».

— «Странный котелок». XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdBall — «Странный мяч».

— «Странный мяч». XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdWater — «Странная вода».

— «Странная вода». XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdNut — «Странная гайка».

— «Странная гайка». XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdFlower — «Странный цветок».

— «Странный цветок». XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdBolt — «Странный болт».

— «Странный болт». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactDope — «Грозовая ягода».

— «Грозовая ягода». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBouncyBall — «Попрыгунчик».

— «Попрыгунчик». XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactDevilsMushroom — «Чёртов гриб».

— «Чёртов гриб». XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactChocolate — «Шоколадка».

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на броню

XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Spark_Armor — ССП-100И Поиск (Искра).

— ССП-100И Поиск (Искра). XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Spark_Armor — Комбинезон СЕВА-И (Искра).

— Комбинезон СЕВА-И (Искра). XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy2_Military_Armor — Бронежилет Берилл-5М (Военные).

— Бронежилет Берилл-5М (Военные). XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Svoboda_Armor — ПСЗ-12В Булат (Свобода).

— ПСЗ-12В Булат (Свобода). XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Svoboda_Armor — Комбинезон СЕВА-В (Свобода).

— Комбинезон СЕВА-В (Свобода). XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Оплот (Свобода).

— Экзоскелет Оплот (Свобода). XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Spark_Armor — ПСЗ-5И Ястреб (Искра).

— ПСЗ-5И Ястреб (Искра). XSpawnItemNearPlayerBySID Nasos_Neutral_Armor — ОЗК Исследователь.

— ОЗК Исследователь. XSpawnItemNearPlayerBySID Zorya_Neutral_Armor — ЗАРЯ.

— ЗАРЯ. XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Neutral_Armor — Комбинезон СЕВА.

— Комбинезон СЕВА. XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Neutral_Armor — Экзоскелет.

— Экзоскелет. XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyBattle_Spark_Armor — ПСЗ-9И Сокол (Искра).

— ПСЗ-9И Сокол (Искра). XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateArmor — Комбинезон Новичка.

— Комбинезон Новичка. XSpawnItemNearPlayerBySID Jemmy_Neutral_Armor — Комбинезон Новичка.

— Комбинезон Новичка. XSpawnItemNearPlayerBySID Newbee_Neutral_Armor — Комбинезон Дебют.

— Комбинезон Дебют. XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Mercenaries_Armor — Комбинезон Наёмника.

— Комбинезон Наёмника. XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Mercenaries_Armor — Экзоскелет Брумбар (Наёмника).

— Экзоскелет Брумбар (Наёмника). XSpawnItemNearPlayerBySID SkinJacket_Bandit_Armor — Куртка Бандита.

— Куртка Бандита. XSpawnItemNearPlayerBySID Jacket_Bandit_Armor — Бандитская Косуха.

— Бандитская Косуха. XSpawnItemNearPlayerBySID Middle_Bandit_Armor — Комбинезон Мародёр (Бандит).

— Комбинезон Мародёр (Бандит). XSpawnItemNearPlayerBySID Default_Military_Armor — Бронежилет ПСЗ-7 (Военные).

— Бронежилет ПСЗ-7 (Военные). XSpawnItemNearPlayerBySID Anomaly_Scientific_Armor — ССП-99 Эколог (Учёные/Рыжий).

— ССП-99 Эколог (Учёные/Рыжий). XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Svoboda_Armor — ПСЗ-5В Стаж Свободы.

— ПСЗ-5В Стаж Свободы. XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Воля (Свобода).

— Экзоскелет Воля (Свобода). XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Mercenaries_Armor — ПСЗ-9Н Волкодав (Наёмника).

— ПСЗ-9Н Волкодав (Наёмника). XSpawnItemNearPlayerBySID Anomaly_Scientific_Armor_PSY_preinstalled — ССП-99 Эколог (Модификация фильтр воздуха).

— ССП-99 Эколог (Модификация фильтр воздуха). XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Scientific_Armor — ССП-100 Открытие (Учёные/Белый).

— ССП-100 Открытие (Учёные/Белый). XSpawnItemNearPlayerBySID Rook_Svoboda_Armor — Комбинезон Ветер Свободы.

— Комбинезон Ветер Свободы. XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Оплот (Свобода).

— Экзоскелет Оплот (Свобода). XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Dolg_Armor — ПСЗ-5Д Универсальная защита (Долг).

— ПСЗ-5Д Универсальная защита (Долг). XSpawnItemNearPlayerBySID Rook_Dolg_Armor — Комбинезон Рекрут (Долг).

— Комбинезон Рекрут (Долг). XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Dolg_Armor — Комбинезон Сева-Д (Долг).

— Комбинезон Сева-Д (Долг). XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Dolg_Armor — ПСЗ-9Д Броня Долга.

— ПСЗ-9Д Броня Долга. XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Dolg_Armor — Экзокостюм Долга.

— Экзокостюм Долга. XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Dolg_Armor — Экзоскелет Панцирь (Долг).

— Экзоскелет Панцирь (Долг). XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Monolith_Armor — Комбинезон Циркон (монолит).

— Комбинезон Циркон (монолит). XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Monolith_Armor — Комбинезон Корунд (Монолит).

— Комбинезон Корунд (Монолит). XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Varta_Armor ПСЗ-20W — Конвой (Варты).

— Конвой (Варты). XSpawnItemNearPlayerBySID BattleExoskeleton_Varta_Armor — Экзоскелет Оператор (Варты).

— Экзоскелет Оператор (Варты). XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Svoboda_Armor — ПСЗ-5В Стаж Свободы.

— ПСЗ-5В Стаж Свободы. XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Dolg_End_Armor — Комбинезон X7.

— Комбинезон X7. XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Monolith_Armor — Экзокостюм Рубин (Монолит).

— Экзокостюм Рубин (Монолит). XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Monolith_Armor — Экзоскелет Алмаз (Монолит).

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на улучшение брони

XCreateItemInInventoryByID Seva_Neutral_Radiation_Right_1_2 0 1 1 — активные фильтры.

Коды на броню из DLC

XSpawnItemNearPlayerBySID Zorya_Tourist_Armor — комбинезон туриста.

— комбинезон туриста. XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_SIRCA_Armor — ССП-100М НИИЧАЗ.

— ССП-100М НИИЧАЗ. XSpawnItemNearPlayerBySID UltraLight_Mercenaries_Armor — облегчённый комбинезон.

— облегчённый комбинезон. наёмника XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Varta_Armor — ПСЗ-21W «Штурм».

— ПСЗ-21W «Штурм». XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Monolith_Armor — комбинезон «Странник».

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на детекторы

XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateDetector — предмет в форме рюкзака, который можно экипировать как детектор.

— предмет в форме рюкзака, который можно экипировать как детектор. XSpawnItemNearPlayerBySID Echo — Детектор «Отклик».

— Детектор «Отклик». XSpawnItemNearPlayerBySID Veles — Детектор «Велес».

— Детектор «Велес». XSpawnItemNearPlayerBySID Gilka — Детектор «Лоза».

— Детектор «Лоза». XSpawnItemNearPlayerBySID Bear — Детектор «Медведь».

Коды на патроны

Ниже представлен список кодов для добавления различных типов боеприпасов в игру Stalker 2. Эти коды можно использовать для спавна патронов, чтобы облегчить игровой процесс или модифицировать его по своему усмотрению.

XSpawnItemNearPlayerBySID A918D — 9х18мм ПСТ.

— 9х18мм ПСТ. XSpawnItemNearPlayerBySID A918A — 9х18мм РГ028.

— 9х18мм РГ028. XSpawnItemNearPlayerBySID A045D — .45 ACP FMJ.

— .45 ACP FMJ. XSpawnItemNearPlayerBySID A045A — .45 ACP AP.

— .45 ACP AP. XSpawnItemNearPlayerBySID A045E — .45 ACP HP.

— .45 ACP HP. XSpawnItemNearPlayerBySID AVOG — ВОГ-25.

— ВОГ-25. XSpawnItemNearPlayerBySID A919D — 9х19мм FMJ.

— 9х19мм FMJ. XSpawnItemNearPlayerBySID A919A — 9х19мм +P.

— 9х19мм +P. XSpawnItemNearPlayerBySID A939D — 9х39мм ПА.

— 9х39мм ПА. XSpawnItemNearPlayerBySID A939A — 9х39мм СП-6.

— 9х39мм СП-6. XSpawnItemNearPlayerBySID A939S — 9х39мм СП-5.

— 9х39мм СП-5. XSpawnItemNearPlayerBySID A939E — 9х39мм ППЭ.

— 9х39мм ППЭ. XSpawnItemNearPlayerBySID A545D — 5.45х39мм ПС.

— 5.45х39мм ПС. XSpawnItemNearPlayerBySID A545A — 5.45х39мм ПП.

— 5.45х39мм ПП. XSpawnItemNearPlayerBySID A545E — 5.45х39мм МЖВ-13.

— 5.45х39мм МЖВ-13. XSpawnItemNearPlayerBySID AHEDP — HEDP.

— HEDP. XSpawnItemNearPlayerBySID A556D — 5.56х45мм М885.

— 5.56х45мм М885. XSpawnItemNearPlayerBySID A556A — 5.56х45мм М995.

— 5.56х45мм М995. XSpawnItemNearPlayerBySID A556S — 5.56х45мм Mk 262.

— 5.56х45мм Mk 262. XSpawnItemNearPlayerBySID A556E — 5.56х45мм HP.

— 5.56х45мм HP. XSpawnItemNearPlayerBySID APG7V — ПГ-7В.

— ПГ-7В. XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOD — .308 W.

— .308 W. XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOA — .308 AP.

— .308 AP. XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOS — .308 Match.

— .308 Match. XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperD — 7.62х54мм ЛПС.

— 7.62х54мм ЛПС. XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperA — 7.62х54мм Б-32.

— 7.62х54мм Б-32. XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperS — 7.62х54мм 7Н1.

— 7.62х54мм 7Н1. XSpawnItemNearPlayerBySID A012D — 12/70мм (Картечь).

— 12/70мм (Картечь). XSpawnItemNearPlayerBySID A012A — 12/76мм (Жекан).

— 12/76мм (Жекан). XSpawnItemNearPlayerBySID A012E — 12/76мм (Дротик).

— 12/76мм (Дротик). XSpawnItemNearPlayerBySID AGA — Гаусс-кассета.

— Гаусс-кассета. XSpawnItemNearPlayerBySID A762D — 7.62х39мм ПС.

— 7.62х39мм ПС. XSpawnItemNearPlayerBySID A762A — 7.62х39мм Б3.

— 7.62х39мм Б3. XSpawnItemNearPlayerBySID A762E — 7.62х39мм «Лань».

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на гранаты

XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateGrenade — оболочка гранаты.

— оболочка гранаты. XSpawnItemNearPlayerBySID GrenadeRGD5 — РГД5.

— РГД5. XSpawnItemNearPlayerBySID GrenadeF1 — Ф-1.

Коды на ключи

XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_Hlynka_Key_Chest — ключ от сундука в Глинке на помойке.

— ключ от сундука в Глинке на помойке. XSpawnItemNearPlayerBySID PripyatCafe_Key_Chest — ключ от сундука в кафе «Припять».

— ключ от сундука в кафе «Припять». XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_DetentionCenter_Key_Padlock — ключ от висячего замка в следственном изоляторе в мусорном баке.

— ключ от висячего замка в следственном изоляторе в мусорном баке. XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Restoran_1_Key_DoorNew — ключ от новой двери в ресторане №1 в Припяти.

— ключ от новой двери в ресторане №1 в Припяти. XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Restoran_2_Key_Chest — ключ от сундука в ресторане №2 в Припяти.

— ключ от сундука в ресторане №2 в Припяти. XSpawnItemNearPlayerBySID Cordon_Brainwasher_Key_Padlock — ключ от навесного замка в офисе «Промывателя мозгов» на Кордоне.

— ключ от навесного замка в офисе «Промывателя мозгов» на Кордоне. XSpawnItemNearPlayerBySID BurnedForest_Mist_Key_DoorOld — ключ от старой двери в Туманном районе Сгоревшего леса.

— ключ от старой двери в Туманном районе Сгоревшего леса. XSpawnItemNearPlayerBySID Jupiter_HlebZavod_Key_DoorNew — ключ от новой двери на хлебзаводе в Юпитере.

— ключ от новой двери на хлебзаводе в Юпитере. XSpawnItemNearPlayerBySID Yantar_Agro_1_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Агро-1 в Янтаре.

— ключ от новой двери в Агро-1 в Янтаре. XSpawnItemNearPlayerBySID Yantar_Agro_2_Key_Chest — ключ от сундука в Агро-2 в Янтаре.

— ключ от сундука в Агро-2 в Янтаре. XSpawnItemNearPlayerBySID Malachite_X17_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Х17 в Малахите.

— ключ от новой двери в Х17 в Малахите. XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Polesie_Key_DoorNew — ключ от новой двери в «Полесье» в Припяти.

— ключ от новой двери в «Полесье» в Припяти. XSpawnItemNearPlayerBySID RedForest_Leshyna_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Лещине в Рыжем лесу.

— ключ от новой двери в Лещине в Рыжем лесу. XSpawnItemNearPlayerBySID CementPlant_IslandNearKopachi_Key_DoorNew — ключ от новой двери на острове недалеко от Копачи, в районе цементного завода.

— ключ от новой двери на острове недалеко от Копачи, в районе цементного завода. XSpawnItemNearPlayerBySID PromzonaArmyStorageKey — ключ от промзоны армейского склада.

— ключ от промзоны армейского склада. XSpawnItemNearPlayerBySID RostokKeyForDoor01 — ключ от двери 01 в Ростоке.

— ключ от двери 01 в Ростоке. XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_X15_Key_Chest — ключ от сундука в локации X15 в Сожженном лесу.

— ключ от сундука в локации X15 в Сожженном лесу. XSpawnItemNearPlayerBySID WildIsland_Trestle_Key_Padlock — ключ от висячего замка на эстакаде на Диком острове.

— ключ от висячего замка на эстакаде на Диком острове. XSpawnItemNearPlayerBySID CementPlant_ConcreteForest_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Бетонном лесу в районе цементного завода.

— ключ от новой двери в Бетонном лесу в районе цементного завода. XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_FairyTaleCamp_Key_DoorNew — ключ от новой двери в сказочном лагере в Сгоревшем лесу.

— ключ от новой двери в сказочном лагере в Сгоревшем лесу. XSpawnItemNearPlayerBySID ChemicalPlant_RailwayCloset_Key_DoorOld — ключ от старой двери в железнодорожный чулан на химическом заводе.

— ключ от старой двери в железнодорожный чулан на химическом заводе. XSpawnItemNearPlayerBySID YantarArgarFactoryKeyForDoor01 — ключ от двери 01 на заводе Янтарь Аргар.

— ключ от двери 01 на заводе Янтарь Аргар. XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Vysokopoverhivka_Teleport_Key_DoorNew — ключ от новой двери в телепорте Высокоповерховка в Припяти.

— ключ от новой двери в телепорте Высокоповерховка в Припяти. XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_Cherevach_Key_Padlock — ключ от висячего замка в Череваче, в Сгоревшем лесу.

— ключ от висячего замка в Череваче, в Сгоревшем лесу. XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_X18DressRoom_Key_Chest — ключ от сундука в раздевалке X18 в мусорном баке.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на шлемы и противогазы

XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Varta_Helmet — Противогаз «Варта» (максимальная защита от радиации).

— Противогаз «Варта» (максимальная защита от радиации). XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Military_Helmet — Тактический военный шлем (высокая защита).

— Тактический военный шлем (высокая защита). XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Military_Helmet — Баллистический шлем (стойкость к пулям и осколкам).

— Баллистический шлем (стойкость к пулям и осколкам). XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Duty_Helmet — Противогаз Аврора (легкая защита).

— Противогаз Аврора (легкая защита). XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Duty_Helmet — Шлем Сфера-М20 (повышенная защита).

— Шлем Сфера-М20 (повышенная защита). XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Svoboda_Helmet — Шлем Маска-1 (усиленная защита от химических угроз).

— Шлем Маска-1 (усиленная защита от химических угроз). XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Bandit_Helmet — Противогаз ПГ-4 Тиски (простая защита с базовым фильтром).

— Противогаз ПГ-4 Тиски (простая защита с базовым фильтром). XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Neutral_Helmet — Противогаз Оптика (защита от химических и радиоактивных загрязнений).

— Противогаз Оптика (защита от химических и радиоактивных загрязнений). XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Mercenaries_Helmet — Противогаз ПА-7 (оснащен фильтром для долгосрочного использования).

— Противогаз ПА-7 (оснащен фильтром для долгосрочного использования). XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Military_Helmet — Противогаз ПА-10 (стандартный военный защитный комплект).

Коды на еду, аптечки и препараты

XSpawnItemNearPlayerBySID Bread — батон.

— батон. XSpawnItemNearPlayerBySID FreshBread — свежий хлеб.

— свежий хлеб. XSpawnItemNearPlayerBySID CannedFood — консервы.

— консервы. XSpawnItemNearPlayerBySID SpoiledCannedFood — протухшие консервы.

— протухшие консервы. XSpawnItemNearPlayerBySID Vodka — водка «Казаки».

— водка «Казаки». XSpawnItemNearPlayerBySID Sausage — колбаса.

— колбаса. XSpawnItemNearPlayerBySID Energetic — энергетик NON STOP.

— энергетик NON STOP. XSpawnItemNearPlayerBySID Energetic_Limited — энергетик NON STOP Limited Edition.

— энергетик NON STOP Limited Edition. XSpawnItemNearPlayerBySID Hercules — геркулес.

— геркулес. XSpawnItemNearPlayerBySID Cinnamon — барвинок.

— барвинок. XSpawnItemNearPlayerBySID Beer — пиво.

— пиво. XSpawnItemNearPlayerBySID Water — вода.

— вода. XSpawnItemNearPlayerBySID Milk — сгущённое молоко.

— сгущённое молоко. XSpawnItemNearPlayerBySID Bandage — бинт.

— бинт. XSpawnItemNearPlayerBySID Medkit — аптечка.

— аптечка. XSpawnItemNearPlayerBySID ArmyMedkit — армейская аптечка.

— армейская аптечка. XSpawnItemNearPlayerBySID EcoMedkit — научная аптечка.

— научная аптечка. XSpawnItemNearPlayerBySID AntiRad — противорадиационные препараты.

— противорадиационные препараты. XSpawnItemNearPlayerBySID PSYBlocker — пси-блокада.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World

Коды на чертежи

XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Zubr_Upgrade_2 0 1 1 — анатомическая подгонка.

— анатомическая подгонка. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Gvintar_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.

— уплотнитель муфты возврата. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M10_Upgrade_1 0 1 1 — прорезиненный слой.

— прорезиненный слой. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Rhino_Upgrade_1 0 1 1 — переделка под дробь.

— переделка под дробь. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_APB_Upgrade_1 0 1 1 — установка балансира.

— установка балансира. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_APB_Upgrade_2 0 1 1 — индивидуальная подгонка.

— индивидуальная подгонка. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Integral_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.

— уплотнитель муфты возврата. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Zubr_Upgrade_1 0 1 1 — дополнительный нарез в ствол.

— дополнительный нарез в ствол. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Lavina_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненный слой.

— прорезиненный слой. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Kharod_Upgrade_1 0 1 1 — установка балансира.

— установка балансира. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Kharod_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненное покрытие.

— прорезиненное покрытие. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Grim_Upgrade_1 0 1 1 — каучуковый тыльник приклада.

— каучуковый тыльник приклада. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Gvintar_Upgrade_2 0 1 1 — подгонка боевых упоров.

— подгонка боевых упоров. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Lavina_Upgrade_1 0 1 1 — подгонка боевых упоров.

— подгонка боевых упоров. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Dnipro_Upgrade_1 0 1 1 — дополнительный нарез в ствол.

— дополнительный нарез в ствол. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Dnipro_Upgrade_2 0 1 1 — переделка под калибр.

— переделка под калибр. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M701_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.

— уплотнитель муфты возврата. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M701_Upgrade_2 0 1 1 — полимерная рукоятка.

— полимерная рукоятка. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SVU_Upgrade_1 0 1 1 — индивидуальная подгонка.

— индивидуальная подгонка. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M860_Upgrade_1 0 1 1 — магазинное питание.

— магазинное питание. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_D12_Upgrade_1 0 1 1 — чок.

— чок. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_D12_Upgrade_2 0 1 1 — ребаланс приклада.

— ребаланс приклада. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Ram2_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.

— уплотнитель муфты возврата. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SVU_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненный слой.

— прорезиненный слой. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Ram2_Upgrade_2 0 1 1 — автоматический двухпозиционный.

— автоматический двухпозиционный. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_MG_Upgrade_1 0 1 1 — прорезиненное покрытие.

— прорезиненное покрытие. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_FaustPsyResist_Quest_1_1 0 1 1 — чертёж подавителя.

— чертёж подавителя. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy2_Military_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».

— питьевая система «Верблюд». XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy2_Military_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — свинцовый контейнер.

— свинцовый контейнер. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_MG_Upgrade_2 0 1 1 — каучуковый тыльник приклада.

— каучуковый тыльник приклада. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyAnomaly_Scientific_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — свинцовый контейнер.

— свинцовый контейнер. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyAnomaly_Scientific_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.

— арамидная подкладка. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — свинцовый контейнер.

— свинцовый контейнер. XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».

— питьевая система «Верблюд». XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyBattle_Spark_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — плексигласовый комбинезон.

«Сталкер 2» Фото: GSC Game World