Чит-коды для Stalker 2: все консольные команды, броня, оружие, артефакты, патроны

Читы для S.T.A.L.K.E.R. 2
Георгий Глазов
«Сталкер 2» читы
Аудио-версия:
Комментарии
На броню, оружие, миссии, оружие, обвесы и многое другое.

В некоторых играх геймеры могут активировать разнообразные чит-коды, чтобы получить дополнительное преимущество или повлиять на геймплей. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не исключение. Каждый игрок может воспользоваться консолью и активировать бонусы и необычные опции. В этом гайде мы расскажем о чит-кодах в Stalker 2 («Сталкер 2») и подскажем, как запустить консоль.

Как активировать консоль

Просто так запустить консоль в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не получится. Предварительно игроки должны поставить себе специальную модификацию. Для этого достаточно скачать такой софт на NexusMods:

  1. Simple ModLoader and Console Enabler — распакуйте архив и перенесите файлы мода в корневую папку игры. Консоль открывается кнопкой «/» на модуле клавиатуры NumLock.
  2. UE4SS — распакуйте файлы по пути «steamapps\common\S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl\Binaries\Win64». Консоль активируется кнопкой «F10».
  3. UETools Unlocker — перенесите файлы мода в папку mods, которая находится по пути «\Stalker2\Content\Paks».

Обращаем внимание, что способ установки модификаций может измениться, поэтому обязательно прочитайте инструкцию на NexusMods перед установкой.

Материалы по теме
Лучшие моды для «Сталкера 2»
Лучшие моды для «Сталкера 2»

Открытие консоли в игре

После загрузки модификаций можно запустить игру и активировать консоль. На обычной клавиатуре достаточно нажать тильду («~»). Если при использовании кнопки ничего не произошло, то попробуйте поменять раскладку. Также могут подойти различные функциональные кнопки в зависимости от размера клавиатуры: «F10», «Fn+Esc», «Fn+/», «Fn+?», «Fn+-».

Как вводить код в консоль

После открытия консоли скопируйте один из указанных ниже кодов при помощи комбинации клавиш «Ctrl+C» и вставьте в консоль при помощи комбинации клавиш «Ctrl+V». При запросе предметов они появятся на земле рядом с героем.

«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды для S.T.A.L.K.E.R. 2

В этом разделе мы отметим все коды, которые есть в игре на текущий момент. Они будут разделены по тематике: игровой процесс, оружие, броня и другие.

Игровой процесс

  • XSetGodMode true — активирует режим бога.
  • XSetGodMode false — отключает режим бога
  • XAddMoneyToPlayer (количество) — предоставляет купоны. Вместо (количество) введите цифру, например XAddMoneyToPlayer 100, чтобы получить сотню купонов.
  • XStopEmission — отключает выбросы.
  • XStartEmission — включает выбросы.
  • XForceWeather (цифра) — выбирает погоду. Вместе (цифра) укажите любое число от 0 до 8.
  • XAddAllNotes — открывает все внутриигровые заметки.
  • XALifeDisable — отключает систему A-Life.
  • XALifeEnable — включает систему A-Life.
  • XSetTimeSpeed (количество) — ускоряет время, вместо (количество) введите цифру, например, «XSetTimeSpeed 100».
  • SetWeatherTime часы минуты секунды — устанавливает время. Вместо часы, минуты и секунды укажите время.
  • XSetRelationsInRadius (число 1) (число 2) — изменение репутации в указанном радиусе. Первое число отвечает за радиус, а второе за уровень репутации. От 0 до 200 нейтральные, 201 и больше дружеские.
  • XSetPlayerSpeedMultiplier (цифра) изменение скорости передвижения (от 0 до 10).
  • XKillNPCInRadius 500 -1000 0 — убивает всех врагов в округе. первое число обозначает радиус, а второе и третье задают диапазон относительно игрока.
  • HideCursorInMouseDrag bHide — скрывает курсор.Укажите цифру от 0 до 1.
  • xHideAllWidget — полностью отключает весь пользовательский интерфейс.
  • xShowAllWidget — возвращает пользовательский интерфейс.
  • XSetNoClipGSC 1 — активирует функцию перемещения через стены и препятствия. Введите «0» для отключения этой функции.
  • XStartQuest SID true — завершает квест. Вместо SID нужно ввести код миссии в кавычках, например «XStartQuest “E05_SQ03 The Side Hustle” true».
  • XStartQuest SID false — пропускает квест. Вместо SID нужно ввести код миссии.
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды миссий

E01_MQ01 There and Back Again
E02_MQ01 A Tough Awakening
E02_MQ02_C01 Invisible Nets
E02_MQ02_C03 Piece of Cake
E02_MQ02 A Needle in a Haystack
E02_MQ03_C01 A Race against Death
E02_MQ03 Behind Seven Seals
E02_SQ02 Stalker Wisdom
E03_MQ01 Answers Come at a Price
E03_MQ02 Answers Come at a Price
E03_MQ03 King of the Hill
E03_MQ04 Deal with the Devil
E03_MQ05 The Price Goes Up
E03_MQ06 Back to the Slag Heap
E04_MQ01 Hot on the Trail
E04_MQ02 Chasing Ghosts
E04_SQ01 A Heavy Burden
E04_SQ02 A Sign of Hope
E05_MQ01 Dead Frequency
E05_MQ02 In Search of a Guide
E05_MQ03 Ad astra per aspera
E05_MQ04 Extreme Simplicity
E05_MQ05 Like a Moth to the Flame
E05_SQ01 Shock Therapy
E05_SQ03 The Side Hustle
E05_SQ04 In the Shadow of Icarus
E06_MQ01_C01 The Forge of Progress
E06_MQ01_C02 In Search of a Miracle
E06_MQ01 A Long Overdue Visit
E06_MQ02 Wishful Thinking.
E06_MQ03 Law and Order.
E06_MQ04 To the Last Drop of Blood
E07_MQ01_C02 The Hornets' Nest
E07_MQ01 Just Like the Good Old Days
E07_MQ02 An Invisible Threat
E07_MQ03 Dawn of a New Day
E07_MQ05 The Assault on the Duga
E07_MQ06 The Assault on the Duga
E07_SQ01 On the Edge
E08_MQ01 A Minor Incident
E08_MQ03 In Search of Past Glory
E08_MQ04 Once More unto the Breach
E08_MQ05 Happiness for Everyone
E08_SQ01 In the Name of Science
E09_MQ01 Visions of Truth
E10_MQ01 Dark Times
E10_MQ02 An Act of Mercy
E10_SQ01 Gray's Last Hunt
E11_MQ01 Legends of the Zone
E11_MQ02 Subtle Matter
E11_MQ03 Dangerous Liaisons
E11_MQ04 Escape from the Cage
E11_SQ02 Busting Myths
E12_MQ01 The Boundary
E14_MQ01 The Road to the Foundation
E14_MQ02 Down Below
E15_MQ01 Eye of the Storm
E15_MQ02 Through the valley of the shadow of death
E15_MQ03 The Last Wish
E16_MQ01 The Last Step
E16_MQ02 The Eternal Shining
E16_MQ03 Let No One Leave Unsatisfied
EmissionQuest Take shelter from the Emission
RSQ01 An Errand for Warlock
RSQ04 A Job from Boozer
RSQ05 Business with Owl
SQ01 Warlock's Debtor
SQ02 The Poppy Field
SQ03 The Lost Boys
SQ05 No Honor Among Thieves
SQ06 A Light in the End of the Tunnel
SQ10 Shift Change
SQ18 Bullseye
SQ20 The Freedom Colosseum
SQ25 Budmo!
SQ47 A Big Score
SQ50 The Mysterious Case
SQ81 Three Captains
SQ86 Uninvited Guests
SQ87 The Key to Freedom
SQ88 The Sound of Music
SQ89 Unhealthy Competition
SQ90 Just Business
SQ91 A Matter of Honor
SQ92 For Science!
SQ93 Black Sheep

«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на оружие

  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK74_ST — AK-74.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunM16_ST — M16.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Silence_SMG — Тишина.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Combatant_AR — Боец.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Drowned_AR — Утонувший.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunG37_ST — G37.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunPM_HG — Пистолет Макарова.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ProjectY_HG — Проект Y.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Deadeye_HG — Меткий глаз.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Spitter_SMG — Спиттер.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunLavina_ST — Лавина.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunSVU_Sniper_Duga_SP — Дуга.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ShotgunMonolith_SG — Монолит.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_RifleMonolith_AR — Монолит.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_PistolMonolith_HG — Монолит.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Logarithm_SMG — Логарифм.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Zvirolov_SR — Зверолов.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Gabion_AR — Габион.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Veteran_AR — Ветеран.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ModelSpecial_HG — Специальная модель.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Novator_AR — Новатор.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Margach_SG — Маргач.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Sotnyk_AR — Сотник.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Trophy_AR — Трофей.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_S15_AR — S15.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Tank_MG — Танк.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Partner_SR — Партнер.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunDnipro_ST — Днепр.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunFora_ST — Форс.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_ST — Грим.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunGvintar_ST — Гвинтарь.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunKharod_ST — Харон.
  • XGiveWeaponWithAttaches — GP37 с 30 патронами 5.56 и всеми обвесами для оружия.
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на оружие из DLC

  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ShotgunMonolith_SG — М860 «Монолит».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_RifleMonolith_AR — AR416 «Монолит».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_PistolMonolith_HG — ПТМ «Монолит».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Logarithm_SMG — Пулемёт «Риман».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_SMGMonolith_SMG — Viper «Монолит».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Novator_AR — Колыбельная.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Margach_SG — Маргач Д-12МТ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Zvirolov_SR — Снайперка «Зверолов».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Gabion_AR — СА-У «Габион».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_Veteran_AR — Снайперка «Ветеран».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gun_ModelSpecial_HG — Model Competitor / Модель Конкурента.
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на обвесы

  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_BuckLaunch_1 — подствольный дробовик.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RU_ColimScope_1 — панорамный коллиматор.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_ColimScope_1 — коллиматорный прицел.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_GoloScope_1 — голографический прицел.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunPM_MagIncreased — увеличенный магазин для ПТМ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunUDP_MagIncreased — увеличенный магазин для UDP.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunM10_MagIncreased — увеличенный магазин для М10 Gordon.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen2 — пистолетный глушитель.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen3 — штурмовой глушитель.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen4 — снайперский глушитель.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X8Scope1 — прицел Storm Falcon 8x.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK_MagPaired — спаренный магазин для АКМ-74.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunAPB_MagIncreased — увеличенный магазин для АПСБ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunViper_MagIncreased — увеличенный магазин для Viper-5.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunIntegral_MagIncreased — увеличенный магазин для «Интеграла-A».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunBucket_MagIncreased — увеличенный магазин для «Букета С-2».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunZubr_MagIncreased — увеличенный магазин для «Зубра-19».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunAK74_MagIncreased — увеличенный магазин для «Днепра».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RU_X2Scope_1 — прицел ПАО 2х.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X2Scope_1 — прицел RNBW 2х.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RU_X4Scope_1 — прицел ПСО 4х.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_X4Scope_1 — прицел ACOG 4х.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_1 — пистолетный ПБС.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_2 — автоматный ПБС.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RU_Silen_3 — снайперский ПБС.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_Silen_1 — пистолетный тактический глушитель.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunM16_MagIncreased — увеличенный магазин для системы AR416.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunGP37_MagLarge — барабанный магазин для GP37.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunGP37_MagPaired — увеличенный магазин для GP37.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunFora_MagIncreased — увеличенный магазин для «Форы-221» и «Харода».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunKharod_MagPaired — спаренный магазин для «Харода».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunLavina_MagIncreased — увеличенный магазин для СА «Лавина».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunDnipro_MagPaired — спаренный магазин для «Днепра».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunPKP_MagIncreased — увеличенный короб для РП-74М.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunPKP_MagLarge — танковый короб для РП-74М.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_MagIncreased — увеличенный магазин для «Грома С-14».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunGrim_MagLarge — барабанный магазин для «Грома С-14».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunGvintar_MagIncreased — увеличенный магазин для ВС «Винтарь».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagIncreased — увеличенный магазин для «Сайги Д-12».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagPaired — спаренный магазин для «Сайги Д-12».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunD12_MagLarge — барабанный магазин для «Сайги Д-12».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunSVU_MagIncreased — увеличенный магазин для СВУ-МК С-3.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunGauss_MagIncreased — увеличенный гаусс магазин для гаусс-пушки.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RU_GLaunch1 — подствольник ГП-25 для АКМ-74С.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EN_GLaunch1 — подствольный гранатомет для AR416, GP37 и «Харода».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GunMark_MagIncreased — увеличенный магазин для Mark I.
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на артефакты

  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactFlash — «Вспышка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSoul — «Душа».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactMomsBeads — «Мамины бусы».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactJellyFish — «Сапфир».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactTow — «Урок труда».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSnowflake — «Снежинка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactNightStar — «Ночная звезда».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactDummy — «Пустышка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactCrystalThorn — «Кристальная колючка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactBattery — «Батарейка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactAtom — «Блик».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactRazor — «Морская звезда».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactSparkler — «Бенгальский огонь».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactFireBall — «Огненный шар».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCrystal — «Кристалл».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactMoonlight — «Лунный свет».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactSteak — «Бифштекс».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactStoneDrop — «Каменное сердце».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactBakedBolts — «Брак».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCore — «Факел».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactBurntHunk — «Вертушка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactResin — «Лира».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSpring — «Пружина».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactThunderHedgehog — «Фонарь».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactWorm — «Крысиный король».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactCloud — «Арфа».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGoldFish — «Золотая рыбка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactEye — «Глаз».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBun — «Колобок».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactThorn — «Колючка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactWrenched — «Выверт».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactBloodStone — «Кровь камня».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGraphiteBlock — «Корона».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSplitStone — «Битый камень».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactTrunk — «Канифоль».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactGlass — «Полость».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactDeadSponge — «Мёртвая губка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactHellishHedgehog — «Магма».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactPlasma — «Плазма».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactCandle — «Лепесток».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactRingOmnipotence — «Гиперкуб».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactFireworks — «Мясная зажигалка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactPellicle — «Плёнка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactChunkMeat — «Ломоть мяса».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactGravy — «Грави».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FArtifactDrops — «Капли».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactCrystalGlass — «Гребень».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactCottonWool — «Скорлупа».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactLandSlug — «Медуза».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactRosin — «Завтрак туриста».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactPlasticine — «Инфузория».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactPlane — «Галька».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactMica — «Слюда».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactRubiksCube — «Кубик-Рубик».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactSponge — «Вихрь».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactHedgehog — «Мухоловка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactBud — «Бутон».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBubble — «Пузырь».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactSlime — «Слизь».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactEchinus — «Морской еж».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GArtifactCompass — «Компас».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactKryptonite — «Плесень».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBung — «Рог».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactLiquidStone — «Жидкий камень».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdKettle — «Странный котелок».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdBall — «Странный мяч».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdWater — «Странная вода».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdNut — «Странная гайка».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdFlower — «Странный цветок».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AArtifactWeirdBolt — «Странный болт».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactDope — «Грозовая ягода».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactBouncyBall — «Попрыгунчик».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CArtifactDevilsMushroom — «Чёртов гриб».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EArtifactChocolate — «Шоколадка».
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на броню

  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Spark_Armor — ССП-100И Поиск (Искра).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Spark_Armor — Комбинезон СЕВА-И (Искра).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy2_Military_Armor — Бронежилет Берилл-5М (Военные).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Svoboda_Armor — ПСЗ-12В Булат (Свобода).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Svoboda_Armor — Комбинезон СЕВА-В (Свобода).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Оплот (Свобода).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Spark_Armor — ПСЗ-5И Ястреб (Искра).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Nasos_Neutral_Armor — ОЗК Исследователь.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Zorya_Neutral_Armor — ЗАРЯ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Neutral_Armor — Комбинезон СЕВА.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Neutral_Armor — Экзоскелет.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyBattle_Spark_Armor — ПСЗ-9И Сокол (Искра).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateArmor — Комбинезон Новичка.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Jemmy_Neutral_Armor — Комбинезон Новичка.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Newbee_Neutral_Armor — Комбинезон Дебют.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Mercenaries_Armor — Комбинезон Наёмника.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Mercenaries_Armor — Экзоскелет Брумбар (Наёмника).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID SkinJacket_Bandit_Armor — Куртка Бандита.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Jacket_Bandit_Armor — Бандитская Косуха.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Middle_Bandit_Armor — Комбинезон Мародёр (Бандит).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Default_Military_Armor — Бронежилет ПСЗ-7 (Военные).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Anomaly_Scientific_Armor — ССП-99 Эколог (Учёные/Рыжий).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Svoboda_Armor — ПСЗ-5В Стаж Свободы.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Воля (Свобода).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Mercenaries_Armor — ПСЗ-9Н Волкодав (Наёмника).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Anomaly_Scientific_Armor_PSY_preinstalled — ССП-99 Эколог (Модификация фильтр воздуха).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Scientific_Armor — ССП-100 Открытие (Учёные/Белый).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Rook_Svoboda_Armor — Комбинезон Ветер Свободы.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor — Экзоскелет Оплот (Свобода).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Dolg_Armor — ПСЗ-5Д Универсальная защита (Долг).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Rook_Dolg_Armor — Комбинезон Рекрут (Долг).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Dolg_Armor — Комбинезон Сева-Д (Долг).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Dolg_Armor — ПСЗ-9Д Броня Долга.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Dolg_Armor — Экзокостюм Долга.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Dolg_Armor — Экзоскелет Панцирь (Долг).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Monolith_Armor — Комбинезон Циркон (монолит).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_Monolith_Armor — Комбинезон Корунд (Монолит).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Varta_Armor ПСЗ-20W — Конвой (Варты).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID BattleExoskeleton_Varta_Armor — Экзоскелет Оператор (Варты).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Svoboda_Armor — ПСЗ-5В Стаж Свободы.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Dolg_End_Armor — Комбинезон X7.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Monolith_Armor — Экзокостюм Рубин (Монолит).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Exoskeleton_Monolith_Armor — Экзоскелет Алмаз (Монолит).
Материалы по теме
Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где отыскать самые полезные сеты
Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где отыскать самые полезные сеты
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на улучшение брони

  • XCreateItemInInventoryByID Seva_Neutral_Radiation_Right_1_2 0 1 1 — активные фильтры.

Коды на броню из DLC

  • XSpawnItemNearPlayerBySID Zorya_Tourist_Armor — комбинезон туриста.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyAnomaly_SIRCA_Armor — ССП-100М НИИЧАЗ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID UltraLight_Mercenaries_Armor — облегчённый комбинезон.
  • наёмника XSpawnItemNearPlayerBySID HeavyExoskeleton_Varta_Armor — ПСЗ-21W «Штурм».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID SEVA_Monolith_Armor — комбинезон «Странник».
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на детекторы

  • XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateDetector — предмет в форме рюкзака, который можно экипировать как детектор.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Echo — Детектор «Отклик».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Veles — Детектор «Велес».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Gilka — Детектор «Лоза».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Bear — Детектор «Медведь».
Материалы по теме
«Иголка в стоге сена»: кому отдать сенсоры в S.T.A.L.K.E.R. 2
«Иголка в стоге сена»: кому отдать сенсоры в S.T.A.L.K.E.R. 2

Коды на патроны

Ниже представлен список кодов для добавления различных типов боеприпасов в игру Stalker 2. Эти коды можно использовать для спавна патронов, чтобы облегчить игровой процесс или модифицировать его по своему усмотрению.

  • XSpawnItemNearPlayerBySID A918D — 9х18мм ПСТ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A918A — 9х18мм РГ028.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A045D — .45 ACP FMJ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A045A — .45 ACP AP.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A045E — .45 ACP HP.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AVOG — ВОГ-25.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A919D — 9х19мм FMJ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A919A — 9х19мм +P.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A939D — 9х39мм ПА.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A939A — 9х39мм СП-6.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A939S — 9х39мм СП-5.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A939E — 9х39мм ППЭ.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A545D — 5.45х39мм ПС.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A545A — 5.45х39мм ПП.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A545E — 5.45х39мм МЖВ-13.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AHEDP — HEDP.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A556D — 5.56х45мм М885.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A556A — 5.56х45мм М995.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A556S — 5.56х45мм Mk 262.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A556E — 5.56х45мм HP.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID APG7V — ПГ-7В.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOD — .308 W.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOA — .308 AP.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762NATOS — .308 Match.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperD — 7.62х54мм ЛПС.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperA — 7.62х54мм Б-32.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762SniperS — 7.62х54мм 7Н1.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A012D — 12/70мм (Картечь).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A012A — 12/76мм (Жекан).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A012E — 12/76мм (Дротик).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AGA — Гаусс-кассета.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762D — 7.62х39мм ПС.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762A — 7.62х39мм Б3.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID A762E — 7.62х39мм «Лань».
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на гранаты

  • XSpawnItemNearPlayerBySID TemplateGrenade — оболочка гранаты.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GrenadeRGD5 — РГД5.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID GrenadeF1 — Ф-1.

Коды на ключи

  • XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_Hlynka_Key_Chest — ключ от сундука в Глинке на помойке.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID PripyatCafe_Key_Chest — ключ от сундука в кафе «Припять».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_DetentionCenter_Key_Padlock — ключ от висячего замка в следственном изоляторе в мусорном баке.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Restoran_1_Key_DoorNew — ключ от новой двери в ресторане №1 в Припяти.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Restoran_2_Key_Chest — ключ от сундука в ресторане №2 в Припяти.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Cordon_Brainwasher_Key_Padlock — ключ от навесного замка в офисе «Промывателя мозгов» на Кордоне.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID BurnedForest_Mist_Key_DoorOld — ключ от старой двери в Туманном районе Сгоревшего леса.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Jupiter_HlebZavod_Key_DoorNew — ключ от новой двери на хлебзаводе в Юпитере.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Yantar_Agro_1_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Агро-1 в Янтаре.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Yantar_Agro_2_Key_Chest — ключ от сундука в Агро-2 в Янтаре.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Malachite_X17_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Х17 в Малахите.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Polesie_Key_DoorNew — ключ от новой двери в «Полесье» в Припяти.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RedForest_Leshyna_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Лещине в Рыжем лесу.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CementPlant_IslandNearKopachi_Key_DoorNew — ключ от новой двери на острове недалеко от Копачи, в районе цементного завода.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID PromzonaArmyStorageKey — ключ от промзоны армейского склада.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID RostokKeyForDoor01 — ключ от двери 01 в Ростоке.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_X15_Key_Chest — ключ от сундука в локации X15 в Сожженном лесу.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID WildIsland_Trestle_Key_Padlock — ключ от висячего замка на эстакаде на Диком острове.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CementPlant_ConcreteForest_Key_DoorNew — ключ от новой двери в Бетонном лесу в районе цементного завода.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_FairyTaleCamp_Key_DoorNew — ключ от новой двери в сказочном лагере в Сгоревшем лесу.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID ChemicalPlant_RailwayCloset_Key_DoorOld — ключ от старой двери в железнодорожный чулан на химическом заводе.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID YantarArgarFactoryKeyForDoor01 — ключ от двери 01 на заводе Янтарь Аргар.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Pripyat_Vysokopoverhivka_Teleport_Key_DoorNew — ключ от новой двери в телепорте Высокоповерховка в Припяти.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID BurntForest_Cherevach_Key_Padlock — ключ от висячего замка в Череваче, в Сгоревшем лесу.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Garbage_X18DressRoom_Key_Chest — ключ от сундука в раздевалке X18 в мусорном баке.
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на шлемы и противогазы

  • XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Varta_Helmet — Противогаз «Варта» (максимальная защита от радиации).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Military_Helmet — Тактический военный шлем (высокая защита).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Battle_Military_Helmet — Баллистический шлем (стойкость к пулям и осколкам).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Duty_Helmet — Противогаз Аврора (легкая защита).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Duty_Helmet — Шлем Сфера-М20 (повышенная защита).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Heavy_Svoboda_Helmet — Шлем Маска-1 (усиленная защита от химических угроз).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Bandit_Helmet — Противогаз ПГ-4 Тиски (простая защита с базовым фильтром).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Neutral_Helmet — Противогаз Оптика (защита от химических и радиоактивных загрязнений).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Mercenaries_Helmet — Противогаз ПА-7 (оснащен фильтром для долгосрочного использования).
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Light_Military_Helmet — Противогаз ПА-10 (стандартный военный защитный комплект).

Коды на еду, аптечки и препараты

  • XSpawnItemNearPlayerBySID Bread — батон.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID FreshBread — свежий хлеб.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID CannedFood — консервы.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID SpoiledCannedFood — протухшие консервы.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Vodka — водка «Казаки».
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Sausage — колбаса.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Energetic — энергетик NON STOP.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Energetic_Limited — энергетик NON STOP Limited Edition.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Hercules — геркулес.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Cinnamon — барвинок.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Beer — пиво.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Water — вода.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Milk — сгущённое молоко.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Bandage — бинт.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID Medkit — аптечка.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID ArmyMedkit — армейская аптечка.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID EcoMedkit — научная аптечка.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID AntiRad — противорадиационные препараты.
  • XSpawnItemNearPlayerBySID PSYBlocker — пси-блокада.
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

Коды на чертежи

  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Zubr_Upgrade_2 0 1 1 — анатомическая подгонка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Gvintar_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M10_Upgrade_1 0 1 1 — прорезиненный слой.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Rhino_Upgrade_1 0 1 1 — переделка под дробь.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_APB_Upgrade_1 0 1 1 — установка балансира.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_APB_Upgrade_2 0 1 1 — индивидуальная подгонка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Integral_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Zubr_Upgrade_1 0 1 1 — дополнительный нарез в ствол.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Lavina_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненный слой.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Kharod_Upgrade_1 0 1 1 — установка балансира.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Kharod_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненное покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Grim_Upgrade_1 0 1 1 — каучуковый тыльник приклада.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Gvintar_Upgrade_2 0 1 1 — подгонка боевых упоров.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Lavina_Upgrade_1 0 1 1 — подгонка боевых упоров.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Dnipro_Upgrade_1 0 1 1 — дополнительный нарез в ствол.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Dnipro_Upgrade_2 0 1 1 — переделка под калибр.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M701_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M701_Upgrade_2 0 1 1 — полимерная рукоятка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SVU_Upgrade_1 0 1 1 — индивидуальная подгонка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_M860_Upgrade_1 0 1 1 — магазинное питание.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_D12_Upgrade_1 0 1 1 — чок.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_D12_Upgrade_2 0 1 1 — ребаланс приклада.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Ram2_Upgrade_1 0 1 1 — уплотнитель муфты возврата.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SVU_Upgrade_2 0 1 1 — прорезиненный слой.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Ram2_Upgrade_2 0 1 1 — автоматический двухпозиционный.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_MG_Upgrade_1 0 1 1 — прорезиненное покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_FaustPsyResist_Quest_1_1 0 1 1 — чертёж подавителя.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy2_Military_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy2_Military_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_MG_Upgrade_2 0 1 1 — каучуковый тыльник приклада.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyAnomaly_Scientific_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyAnomaly_Scientific_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyBattle_Spark_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — плексигласовый комбинезон.
«Сталкер 2»

«Сталкер 2»

Фото: GSC Game World

  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyBattle_Spark_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Neutral_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — кольчужные вставки.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Dolg_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Dolg_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Neutral_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — экранирующее покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SciSEVA_Scientific_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — накладные карманы.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SciSEVA_Scientific_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — полиэтиленовая герметичная подкладка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — экранирующее покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Spark_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Dolg_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — питьевая система «Верблюд».
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Dolg_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — арамидная подкладка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_BattleExoskeleton_Varta_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — цельнотитановые составляющие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_BattleExoskeleton_Varta_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — сервомоторы рук.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_SEVA_Spark_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — накладные карманы.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_BattleExoskeleton_Varta_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_BattleExoskeleton_Varta_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Mercenaries_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — оснащение сервоприводов.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Mercenaries_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — экранирующее покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Mercenaries_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — цельнотитановые составляющие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Mercenaries_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — система выведения ядовитых газов.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Neutral_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — система выведения ядовитых газов.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Neutral_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — экранирующее покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Neutral_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Neutral_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — цельнотитановые составляющие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — система выведения ядовитых газов.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — экранирующее покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — экранирующее покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — накладные карманы.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — полиэтиленовая герметичная подкладка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — активные фильтры.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — цельнотитановые составляющие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — система выведения ядовитых газов.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — экранирующее покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Svoboda_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Exoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_1 0 1 1 — напылённый защитный слой.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_2 0 1 1 — увеличенный рюкзак.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_3 0 1 1 — экранирующее покрытие.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_HeavyExoskeleton_Dolg_Armor_Upgrade_4 0 1 1 — свинцовый контейнер.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Battle_Military_Helmet_Upgrade_1 0 1 1 — арамидная подкладка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Svoboda_Helmet_Upgrade_1 0 1 1 — арамидная подкладка.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Military_Helmet_Upgrade_1 0 1 1 — плексигласовые накладки.
  • XCreateItemInInventoryByID Blueprint_Heavy_Duty_Helmet_Upgrade_1 0 1 1 — арамидная подкладка.
Материалы по теме
Все концовки S.T.A.L.K.E.R. 2: как открыть каждую и чем они отличаются
Все концовки S.T.A.L.K.E.R. 2: как открыть каждую и чем они отличаются
