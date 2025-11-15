Отличный шанс на трофей для наших команд! Стартует топ-турнир PGL Wallachia S6 по «Доте»

В субботу, 15 ноября, в Бухаресте начинается PGL Wallachia Season 6 — очередной важный турнир по Dota 2. Лучшие команды планеты соберутся в столице Румынии, чтобы разыграть ещё один престижный трофей и призовой фонд $ 1 млн.

На чемпионате выступят три российские команды, каждая из которых будет претендовать на титул. В последний раз наши побеждали на крупном ивенте летом (Spirit на EWC), поэтому сейчас самое время вернуться в топ и забрать обратно статус сильнейшего региона в «Доте».

Главное о турнире

Новый сезон PGL Wallachia пройдёт с 15 по 23 ноября в студийном формате (без зрителей). Это будет третий большой турнир этого сезона — прошлые два выиграли европейские коллективы Falcons и Tundra.

В Бухаресте чемпионов мира в лице Falcons не будет: «соколы» пропускают ивент из-за проблем с визой у российского мидера Станислава Malr1ne Поторака. От участия также отказалась Aurora, но остальные гранды готовы биться за победу на турнире — возможно, последнем перед выходом патча 7.40, который может изменить расклад сил в Dota 2.

На первом турнире сезона (FISSURE Universe) российская BetBoom Team осталась второй — но в Румынии главного соперника в лице Falcons уже не будет Фото: Valve

Даты и система проведения

Чемпионат пройдёт в два этапа. На первой стадии ( с 15 по 19 ноября ) команды сыграют между собой по швейцарской системе — для выхода в плей-офф нужно набрать три победы, а три поражения означают моментальный вылет с турнира.

С 20 по 23 ноября восемь лучших команд «швейцарки» разыграют трофей PGL Wallachia Season 6 по системе double-elimination . Все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух выигранных карт), гранд-финал — best-of-5 (до трёх побед).

Участники PGL Wallachia S6: за кого болеть

Кроме Falcons и Aurora, в Румынии сыграют все лучшие команды мира — в том числе европейская Team Liquid, новый состав Nigma Galaxy, набравшая ход HEROIC из Южной Америки и сразу четыре коллектива из Китая.

На турнир были напрямую приглашены три российские команды: BetBoom Team, Team Spirit и PARIVISION. Ещё два отечественных киберспортсмена выступают за коллективы из Европы: это Иван Pure Москаленко (Tundra) и Даниил yamich Лазебный (MOUZ).

Перед началом соревнований эксперты называют главными фаворитами Tundra Esports (выиграла предыдущий крупный ивент), нашу BetBoom (финалист FISSURE Universe) и Liquid, которая в прошлом сезоне выиграла два PGL Wallachia подряд.

PARIVISION после топ-3 на The International немного сбавила обороты — но Wallachia станет хорошим шансом вернуть форму Фото: Valve

Расписание турнира

Матчи будут начинаться каждый день в 11:00 и проходить по системе follow-by, то есть следующая серия может состояться раньше или позже запланированного — всё зависит от того, как быстро закончится предыдущее противостояние. Примерное расписание — ниже.

Групповой этап:

15 ноября (11:00, 14:00, 17:00, 20:00) — 1-й тур (здесь и следующие три дня — по два матча параллельно);

16 ноября (11:00, 14:00, 17:00, 20:00) — 2-й тур;

17 ноября (11:00, 14:00, 17:00, 20:00) — 3-й тур, первые матчи за выход в плей-офф и на вылет;

18 ноября (11:00, 14:00, 17:00) — 4-й тур, матчи за выход в плей-офф и на вылет;

19 ноября (11:00, 14:00, 17:00) — 5-й тур, три решающих матча за выход/на вылет.

Плей-офф:

20 ноября (11:00, 14:00, 17:00, 20:00) — четыре матча 1/4 финала верхней сетки;

21 ноября (11:00, 14:00, 17:00, 20:00) — два полуфинала верхней сетки + два матча на вылет;

22 ноября (11:00, 14:00, 17:00, 20:00) — финал верхней сетки + три матча на вылет;

23 ноября (12:00, 16:00) — финал нижней сетки и гранд-финал.

Подробное расписание матчей на каждый день можно будет найти утром в нашей новостной ленте или в матч-центре «Чемпионата».

Пары первого дня уже определены: первой из наших команд сыграет PARIVISION против нового состава OG (экс-Aureus) Фото: Team Spirit

Где смотреть

Все матчи PGL Wallachia Season 6 на русском языке можно будет бесплатно посмотреть на каналах студии Paragon: трансляции пройдут на Twitch, YouTube, Kick и во «ВКонтакте». В дни групповой стадии окажутся доступны два стрима параллельно.

Кроме того, на Twitch будут доступны неофициальные трансляции от известных стримеров. Например, матчи на своих каналах прокомментируют Роман RAMZES666 Кушнарёв (пропустит первый день из-за блокировки) и Ярослав NS Кузнецов.