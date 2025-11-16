Всё про второй сезон «Камбэка»

Кинокомпаниям пора признать: нулевые — новые 90-е. Все давно насмотрелись на бандитские разборки за крышевание очередного рынка и наслушались «Белую ночь». Зато посмотреть, как Сергей Бодров ведёт «Последнего героя», четыре музыканта теряют корни, а молодые герои бродят по пустырям под «Весну» легендарного «Дельфина» — свежий и завораживающий опыт. Его и даёт сериал «Камбэк» с Александром Петровым — при этом с классной историей и талантливой актёрской игрой.

На днях завершился первый сезон «Камбэка». Он стал обласканным и успешным, поэтому «Кинопоиск» уже анонсировал второй сезон. Что там будет?

Осторожно: в тексте много спойлеров к финалу сезона.

«Камбэк»: главное о сериале

Название: «Камбэк».

Режиссёр: Динар Гарипов.

Актёры: Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская и другие.

Дата выхода: 4 октября 2025 года.

Жанр: драма, триллер.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Камбэк»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже доступны на «Кинопоиске».

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

О чём сериал «Камбэк»?

Нулевые. Доллары подорожали до 29 рублей, из каждой магнитолы звучит «Дельфин», а «Фабрика звёзд» порождает новых исполнителей. Тем временем четыре героя-школьника просто пытаются выжить. У одного суровый отец только вышел из тюрьмы и вот-вот вернётся обратно, у другого мама увлекается гиперопекой, на третьего занятые родители вообще не обращают внимания.

Ребята вынуждены полагаться только на себя, хотя их настигают совсем не детские испытания вроде спасения близких и разборок с уличными отморозками. К счастью, им помогает бомж Компот, который когда-то был опасным человеком, однако сейчас потерял память и ночует рядом с теплотрассой. Он даёт мудрые советы, вписывается в драки и вообще становится несчастным и потерянным, но всё-таки старшим товарищем. Школьники в благодарность пытаются раскрыть тайну его личности.

История подана эмоционально, с тайнами и множеством реалистичных испытаний. Во многом сюжет работает благодаря актёрской игре. Дело не только в Александре Петрове, который примерил новое амплуа и выдал, пожалуй, лучшую роль в карьере, но и в молодых артистах. Они общаются как нормальные люди, хорошо отыгрывают печаль и радость, отменно взаимодействуют друг с другом. Поэтому следить за похождениями школьников и Компота действительно интересно.

Такого Петрова вы ещё не видели Фото: «Кинопоиск»

Чем закончился сериал «Камбэк»?

К финалу личные арки каждого героя получают развитие. Вечно пьяная мама Даши завязывает с алкоголем и, кажется, вот-вот шагнёт в новую жизнь. Отец Юры наконец находит время на сына и везёт парня на рыбалку. Мама Антона переключается на собственные дела и наконец даёт сыну принимать самостоятельные решения. А папа Птахи, увы, оказывается в тюрьме — из-за преступления, в котором замешан его же ребёнок. Впрочем, мужчина может покинуть камеру, ведь следователь выясняет: в ограблении инкассаторов замешан молодой преступник Петя. Последний крутит роман с Дашей, но в конце сезона покидает город.

Компот встречает старого знакомого, а затем находит квартиру, где когда-то жил. Выясняется, что когда-то он работал на большого бизнесмена и в том числе совершал заказные убийства. Отца Риты, которую герои видели в детдоме, убил именно персонаж Петрова — якобы за попытку украсть банковские деньги. Вот только напарник Дрон увёл жену Компота, забрал кредитные деньги и выстрелил товарищу в голову. Тогда-то Компот и потерял память.

Оксана, бывшая жена героя и в текущий момент возлюбленная Дрона, видит фотографию Компота в газете. Тогда Дрон решает завершить дело. Всё заканчивается перестрелкой, где благодаря детям Компот связывает противника. Он бы отпустил подонка, однако внезапно Дрону звонит Оксана. Компот осознаёт степень предательства и совершает серию выстрелов. Непонятно, убил ли он Дрона или персонаж выживет — ответ получим в следующем сезоне.

В финале Компот, вероятно, забирает Риту из детдома и уезжает в безопасное место. Школьники тем временем остаются в родном городе и обещают хранить тайны бывшего бомжа. Они искренне считают его другом.

Компот и его друзья школьники Фото: «Кинопоиск»

Что будет во втором сезоне «Камбэка»?

Второй сезон официально анонсирован. Известно, что в продолжении вернутся все основные актёры, включая Александра Петрова. Дату выхода пока не раскрыли, но речь, вероятно, про конец 2026-го или начало 2027-го.

Как продолжится история? Вероятно, Компот попытается жить нормально, ведь теперь у него есть деньги, память и человек, о котором нужно заботиться. Вот только персонаж вряд ли расскажет Рите, что убил её отца. Наверняка девушка узнает об этом от врагов Компота и, возможно, выведет их на приёмного отца.

Даша — самый душевный персонаж сериала Фото: «Кинопоиск»

Дрон наверняка выживет, хотя главным противником может стать Оксана. Она знает о талантах Компота и не поверит, что бывший муж начал новую жизнь — поэтому ударит первой. Возможно, чтобы отыскать Компота, она надавит на Дашу, Птаху и прочих школьников. Тогда герою Петрова останется лишь вернуться и всех спасти.