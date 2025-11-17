Лучше, чем фильм со Шварценеггером. Обзор «Бегущего человека»

В детстве мне нравился старый «Бегущий человек». Там были Шварценеггер, много стрельбы и взрывов, отличные визуал и саундтрек. Что ещё нужно ребёнку? Вот только потом я подрос, прочитал книгу и понял, почему Стивен Кинг попросил убрать своё имя из титров. Кинокомпания превратила антиутопическую драму в то, что называют типичным боевиком из 1980-х. Эффектным, но пустым и лишённым творческой искры.

Новый «Бегущий человек», где старого Арни сменил молодой Глен Пауэлл, во многом остался таким же аттракционом. Вот только Эдгар Райт вложил в него кратно больше веселья. Это по-прежнему не шедевр, однако предыдущую экранизацию новинка обходит.

«Бегущий человек»: главное о фильме

Название: «Бегущий человек» (The Running Man).

Режиссёр: Эдгар Райт.

Актёры: Глен Пауэлл, Эмилия Джонс, Джош Бролин и другие.

Дата выхода: 14 ноября 2025 года.

Жанр: фантастика, боевик.

Страна: Великобритания, США.

«Бегущий человек»: где смотреть?

Мировой прокат стартовал 14 ноября. Неофициальные показы в России начнутся 20 ноября. Цифровую версию стоит ждать зимой.

Хороший блокбастер с ванильным финалом

Из оригинального романа в старом «Бегущем человеке» были лишь название и имя главного героя. Потому что Стивен Кинг рассуждал о манипуляциях властей, пороках общества, социальной несправедливости и прочих идеях, которые полюбил со времён «Долгой прогулки», своего первого романа.

В такой истории не могло быть ни хорошего финала, ни настоящего героя — только сломленный и противоречивый бедолага. Увы, большие боссы решили, что в их времена на драму и размышления о гуманности спроса нет. Зато людей интересуют крутые мускулистые мужики и вереницы взрывов.

Новый Бен Ричардс Фото: Paramount

Авторы нового «Бегущего человека» вроде шагнули в сторону оригинала, записали Стивена Кинга в сценаристы и воссоздали множество важных моментов. Однако подана история так, как принято в Голливуде — с весельем, драйвом и бережностью к зрителю, который не должен покинуть сеанс озадаченным.

Если писатель подчёркивал мрак и делал жену героя проституткой, то в фильме она милая официантка. Если Кинг создал мрачную и бескомпромиссную концовку, то в экранизации финал жадно посыпали ванилью. Если оригинальный Бен Ричардс намеренно убивал людей, то здесь до последнего боится лить кровь. В итоге из зала выходишь с чувством, что было весело, но посмаковать нечего.

Охотники наступают Фото: Paramount

Особенность в том, что фильмы-аттракционы всё реже бывают весёлыми. Вспомните тот же «Трон: Арес», из которого корпоративная машина высосала любые эмоции. Тем временем режиссёр Эдгар Райт сделал «Бегущего человека» энергичным.

Если читали оригинал, помните Элтона Парракиса, редкого союзника героя. В книге он страдал от ожирения и особо не мог помочь. А в новом фильме персонажа играет харизматичный Майкл Сера. В его исполнении Элтон стал рисковым, заводным и даже поехавшим парнем, что превращает дом в охотничьи угодья. Поэтому сцены с Парракисом вышли захватывающими.

Определение «захватывающий» вообще толково описывает кино. Оно красиво снято, хорошо поставлено и настойчиво подкидывает нечто новое. Вот Бен Ричардс до жути печалится, а вот уже забавно посылает зрителей к чёрту. Вот он бродит по номеру с голым задом и наслаждается покоем, а вот ненароком подрывает целое здание. Вот система пытается жестоко его убить, а вот делает заманчивое предложение. Такая динамика здорово спасает от скуки.

Сера очень хорош Фото: Paramount

Увы, есть проблема: за все два часа фильм ни разу не идёт на глубину. Любой образ — в том числе самого Ричардса — поверхностный. Любая драма только угрожает огорчить героя, а затем самоустраняется. Любой подонок даже не пытается быть многослойным: все коварно улыбаются, толкают злодейские монологи и в свободное время наверняка обижают котят.

Так «Бегущий человек» попадает в типичную ловушку блокбастеров. Временами их весело смотреть, но слишком редко хочется вспомнить и обсудить. Это грустно, если вспомнить первоисточник, который пусть и не считают классикой, однако до сих пор с удовольствием читают.

«Бегущий человек: стоит ли смотреть?

Не ждите от фильма откровений, он поверхностный и на удивление слащавый. Но если соскучились по приличным лёгким блокбастерам, где вечно происходит что-то динамичное, а герои креативно справляются с трудностями, то «Бегущий человек» сойдёт.

Оценка «Бегущего человека» — 7 из 10

Понравилось

Фильм очень динамичный.

Хватает креативного экшена.

Приятный визуал.

Не понравилось