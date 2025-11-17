Конец эпохи: как Gumayusi получил мировое признание в составе T1 по League of Legends

Уход Gumayusi из T1 получился громким. Внутри корейской сцены League of Legends его имя давно стало чем‑то вроде постоянного ориентира: если он в форме, то бот-лейн T1 работает как часы. Когда команда объявила, что пути расходятся , многие восприняли это как конец целой эпохи. За несколько лет он вырос из резервиста в одного из самых стабильных и жёстких АДК на мировой арене, а заодно помог T1 пережить один из самых успешных периодов в истории клуба.

Ситуация вокруг его ухода стала отдельной темой обсуждений. Всё это создало фон, в котором даже очевидные вещи выглядели иначе. Но чтобы понимать, почему эта история так резонирует, надо вспомнить, с чего он начинал и как добрался до статуса одного из сильнейших АДК в League of Legends.

Keria и Gumayusi на MSI 2022 Фото: Riot Games

История Gumayusi в League of Legends

Ли Мин‑хёнг появился в T1 ещё подростком. В 2018-м он попал в KeG Seoul, откуда уже через несколько месяцев перешёл в академию T1. Внутри клуба его заметили быстро: механика и уверенность у него были выше среднего даже по корейским меркам. Он не выглядел как юниор, которого надо долго обучать — скорее как игрок, которому нужно дать шанс.

В 2020 году он получил первые минуты на сцене LCK. Роль была ограниченной: его выпускали точечно, чтобы проверить, насколько он готов к большому уровню. Картина вырисовывалась простая — на линии он почти никому не отдавал инициативу, а в драках действовал уверенно даже под давлением противников. Это сразу поставило его в список тех, кого нельзя держать в тени слишком долго.

С каждым месяцем он прибавлял. Уже через год стал одним из самых ярких керри в регионе. А его подача в игре — агрессивная, точная, местами даже дерзкая — идеально легла в стиль состава, который постепенно превращался в костяк будущих чемпионов мира.

Faker и Gumayusi на MSI 2025 Фото: Riot Games

Есть и забавная деталь: Gumayusi приходится дальним родственником Faker. Для многих это стало инфоповодом, но внутри команды это никак не влияло на игровой процесс. Он не получал поблажек и не жил под чьей‑то тенью — свой авторитет он строил только игрой.

К 2022 году он уже воспринимался не как молодой талант, а как полноценный игрок стартового состава. В этот момент стало окончательно понятно, что T1 нашла АДК, который приведёт команду к многочисленным победам.

Результаты в T1

LCK Spring 2022 стал для Gumayusi отправной точкой настоящего восхождения. Он провёл там 43 карты с KDA примерно 5.0 и огромным преимуществом на линии: почти +750 золота к 15-й минуте и в среднем +13 CS. Такие цифры редко встречаются даже в топ‑командах — доминация была постоянной, а не вспышками.

В тот сплит T1 катком прошлись по лиге и взяли титул. Gumayusi бил рекорды: 219 убийств за сезон — показатель, который в LCK запоминают надолго.

Победа T1 на Worlds 2025 Фото: Riot Games

Отдельного упоминания заслуживает его связка с Keria. Это было одно из тех редких дуо, где оба читают друг друга без слов. Keria играл с таким темпом и таким чувством карты, что Gumayusi мог позволить себе играть на грани — и почти никогда за это не платил. Их бот-лейн держал мету за горло: агрессия на линии, чёткие размены, давление на драконах, работа в файтах. Даже когда команда переживала спад, нередко бот оставался точкой опоры.

Летом 2022 года на одном из сплитов Gumayusi сделал пентакилл против KT на Зери в одном из самых напряжённых матчей. Это стало моментом, который разошёлся по соцсетям, и укрепило его репутацию как одного из важных игроков региона.

Со временем объём статистики стал говорить сам за себя. За карьеру в T1 он сыграл сотни карт и набрал винрейт почти 65%. Средний KDA держался около 4.9. По фарму он стабильно оставался в числе топ‑3 АДК мира, а его среднее золото в минуту было около 456.

Но главным измерением его вклада стали Worlds. T1 взяла три чемпионства подряд — в 2023-м, 2024-м и 2025-м. На Worlds 2025 он закончил турнир с KDA чуть выше 4.0, отличной стабильностью по фарму и был признан MVP финала. Он уверенно держал линию, хорошо влезал в командные драки и не проваливал решающие моменты.

При всём этом внутри команды отношения начали меняться. В начале сезона-2025 его неожиданно посадили на скамейку ради молодого Smash. Решение объясняли «поиском баланса», но фанаты восприняли этот решафл непросто. Спустя какое-то время и после давления от сообщества Gumayusi вернули, но это привело к неопределённости в составе, после чего по Сети поползли слухи о тяжёлых отношениях Мин‑хёнга с менеджментом клуба.

Gumayusi на Worlds 2022 Фото: Riot Games

Будущее Gumayusi после ухода из T1

Сейчас Gumayusi ещё не объявил, куда перейдёт. На рынке он один из самых громких свободных агентов, и предложения у него точно есть. Сразу после анонса начали говорить о Hanwha Life Esports — там его могли бы встроить в проект, где ставка делается на опытных игроков. Туда, кстати, и перешёл Zeus, бывший топ-лейнер T1.

Есть ощущение, что следующий этап карьеры он воспримет не как шаг вниз, а как шанс переосмыслить игру. Он выиграл всё, что можно, и при этом остаётся игроком, которому всего 20 с небольшим. Для АДК это возраст, когда пик только начинается.

Он уходит из T1 не как потерянный талант, а как игрок, который прошёл весь путь от резервиста до чемпиона мира и MVP. Теперь у него открытая дорога — и если новая команда даст ему свободу и доверие, он спокойно может вытащить её на международный уровень.

Как бы ни сложился следующий шаг, очевидно одно: любой клуб, который подпишет Gumayusi, получит АДК мирового уровня и игрока, который знает, как выигрывается бот.