Лучшие коллекционные издания игр за последние пять лет

Коллекционные издания видеоигр давно стали отдельным пластом культуры, где каждая деталь – от фигурки до стилбука – превращается в нечто особенное. Они отражают дух игры, могут похвастаться уникальным оформлением и редкими предметами, которые делают такие наборы не просто памятными сувенирами, а настоящими сокровищами, которые с годами становятся только ценнее.
В последние годы рынок коллекционок стал особенно разнообразным: от юбилейных изданий легенд до тщательно продуманных коробок свежих блокбастеров.
Сегодня мы собрали лучшие коллекционные издания за последнее время, которые выделяются не только содержимым, но и уровнем редкости, востребованностью и эстетикой. Эти наборы стали знаковыми для своих сообществ и уже заняли место в коллекциях самых страстных фанатов.
- World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Edition (2024)
- Elden Ring: Nightreign Collector’s Edition (2025)
- Cyberpunk 2077 Collector’s Edition (2020)
- Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition (2023)
- Diablo 4 Collector’s Edition (2023)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition (2023)
- God of War: Ragnarok Jotnar Edition (2022)
- Final Fantasy 7 Rebirth Collector’s Edition (2024)
- Starfield Constellation Edition (2023)
- Horizon Forbidden West: Regalla Edition (2022)
World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Edition (2024)
World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Edition
Фото: Blizzard
- Состав: фигурка Легиона, коробка с уникальным дизайном, артбук, саундтрек, внутриигровые бонусы, жетон на месяц подписки.
- Уникальность: юбилейное издание, ограниченная серия, востребовано среди коллекционеров WoW.
- Цена: около 30 тысяч рублей на вторичном рынке, встречается крайне редко.
Elden Ring: Nightreign Collector’s Edition (2025)
Elden Ring: Nightreign Collector’s Edition
Фото: Bandai Namco
- Состав: фигурка Wylder Nightfarer (~25 см), артбук в твёрдой обложке (40 страниц), восемь коллекционных карточек, стилбук, реплика шлема в масштабе 1:1 (выпущено 9999 штук).
- Уникальность: лимитированная серия, реплика шлема стала настоящим трофеем для фанатов.
- Цена: около 24 тысяч рублей, шлем отдельно — 16 тысяч рублей, редкость – высокая.
Cyberpunk 2077 Collector’s Edition (2020)
Cyberpunk 2077 Collector’s Edition
Фото: CD Projekt
- Состав: фигурка Ви, карта Найт-Сити, открытки, значки, артбук, саундтрек, комикс, внутриигровой контент.
- Уникальность: клёвая фигурка и художественная упаковка, быстро раскупалось на старте.
- Цена: на вторичном рынке до 60 тысяч рублей, новые почти не встречаются.
Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition (2023)
Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition
Фото: Larian
- Состав: фигурка Mind Flayer vs. Drow, карта, фитиль, д20, стикеры, пропуск на бонусы в игре, артбук.
- Уникальность: редкое европейское издание, содержимое отражает дух ролевой классики.
- Цена: от 55 тысяч рублей на аукционах, лимитированная серия.
Diablo 4 Collector’s Edition (2023)
Diablo 4 Collector’s Edition
Фото: Blizzard
- Состав: свеча Хьюрис, коврик, арты, эмблема, карта игры, значок Огненной вечности, внутриигровой контент.
- Уникальность: главные раритеты — свеча и эмблема, популярно среди ценителей олдскула.
- Цена: около 45 тысяч рублей, ограниченная доступность.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition (2023)
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition
Фото: Nintendo
- Состав: стилбук, пин, постер, артбук, физическая копия игры.
- Уникальность: ценное комьюнити Nintendo-коллекционеров, быстро уходит из продажи.
- Цена: около 25 тысяч рублей, редкость — средняя.
God of War: Ragnarok Jotnar Edition (2022)
God of War: Ragnarok Jotnar Edition
Фото: Sony
- Состав: набор артефактов, молот Тора, карты, фигурки, стилбук, внутриигровые бонусы.
- Уникальность: особенно ценится молот Тора в комплекте, лимитированный тираж.
- Цена: около 35 тысяч рублей на рынке, часто перепродаётся дороже.
Final Fantasy 7 Rebirth Collector’s Edition (2024)
- Состав: фигурка Клауда, артбук, саундтрек, внутриигровые бонусы, стилбук.
- Уникальность: для фанатов FF — культовое издание, быстро становится редким.
- Цена: ориентировочно 33 тысячи рублей, ограниченная серия.
Final Fantasy 7 Rebirth Collector’s Edition
Фото: Square Enix
Starfield Constellation Edition (2023)
Starfield Constellation Edition
Фото: Bethesda
- Состав: эксклюзивные часы, шкатулка, карта, значок, внутриигровые предметы, саундтрек.
- Уникальность: часы и шкатулка — уникальные для коллекционирования, на старте разобрали мгновенно.
- Цена: до 45 тысяч рублей, новое найти сложно.
Horizon Forbidden West: Regalla Edition (2022)
- Состав: премиальная фигурка, карта, стикеры, артбук, цифровой контент.
- Уникальность: фигурка Regalla и обилие эксклюзива, быстро стала редкостью среди поклонников серии.
- Цена: до 40 тысяч рублей, востребовано у больших фанатов.
Horizon Forbidden West: Regalla Edition
Фото: Sony
Коллекционные издания всегда отражали ту сторону игровой культуры, где ценность измеряется не только редкостью, но и эмоциями. Их популярность — показатель того, насколько игроки вовлечены в свои увлечения и насколько важны для них предметы, напоминающие о любимых историях.
