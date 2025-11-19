Лучшие коллекционные издания игр за последние пять лет

Коллекционные издания видеоигр давно стали отдельным пластом культуры, где каждая деталь – от фигурки до стилбука – превращается в нечто особенное. Они отражают дух игры, могут похвастаться уникальным оформлением и редкими предметами, которые делают такие наборы не просто памятными сувенирами, а настоящими сокровищами, которые с годами становятся только ценнее.

В последние годы рынок коллекционок стал особенно разнообразным: от юбилейных изданий легенд до тщательно продуманных коробок свежих блокбастеров.

Сегодня мы собрали лучшие коллекционные издания за последнее время, которые выделяются не только содержимым, но и уровнем редкости, востребованностью и эстетикой. Эти наборы стали знаковыми для своих сообществ и уже заняли место в коллекциях самых страстных фанатов.

World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Edition (2024)

World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Edition Фото: Blizzard

Состав : фигурка Легиона, коробка с уникальным дизайном, артбук, саундтрек, внутриигровые бонусы, жетон на месяц подписки.​

: фигурка Легиона, коробка с уникальным дизайном, артбук, саундтрек, внутриигровые бонусы, жетон на месяц подписки.​ Уникальность : юбилейное издание, ограниченная серия, востребовано среди коллекционеров WoW.

: юбилейное издание, ограниченная серия, востребовано среди коллекционеров WoW. Цена: около 30 тысяч рублей на вторичном рынке, встречается крайне редко.​

Elden Ring: Nightreign Collector’s Edition (2025)

Elden Ring: Nightreign Collector’s Edition Фото: Bandai Namco

Состав : фигурка Wylder Nightfarer (~25 см), артбук в твёрдой обложке (40 страниц), восемь коллекционных карточек, стилбук, реплика шлема в масштабе 1:1 (выпущено 9999 штук).​

: фигурка Wylder Nightfarer (~25 см), артбук в твёрдой обложке (40 страниц), восемь коллекционных карточек, стилбук, реплика шлема в масштабе 1:1 (выпущено 9999 штук).​ Уникальность: лимитированная серия, реплика шлема стала настоящим трофеем для фанатов.

лимитированная серия, реплика шлема стала настоящим трофеем для фанатов. Цена: около 24 тысяч рублей, шлем отдельно — 16 тысяч рублей, редкость – высокая.​

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition (2020)

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition Фото: CD Projekt

Состав : фигурка Ви, карта Найт-Сити, открытки, значки, артбук, саундтрек, комикс, внутриигровой контент.​

: фигурка Ви, карта Найт-Сити, открытки, значки, артбук, саундтрек, комикс, внутриигровой контент.​ Уникальность : клёвая фигурка и художественная упаковка, быстро раскупалось на старте.

: клёвая фигурка и художественная упаковка, быстро раскупалось на старте. Цена: на вторичном рынке до 60 тысяч рублей, новые почти не встречаются.​

Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition (2023)

Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition Фото: Larian

Состав : фигурка Mind Flayer vs. Drow, карта, фитиль, д20, стикеры, пропуск на бонусы в игре, артбук.​

: фигурка Mind Flayer vs. Drow, карта, фитиль, д20, стикеры, пропуск на бонусы в игре, артбук.​ Уникальность : редкое европейское издание, содержимое отражает дух ролевой классики.

: редкое европейское издание, содержимое отражает дух ролевой классики. Цена: от 55 тысяч рублей на аукционах, лимитированная серия.​

Diablo 4 Collector’s Edition (2023)

Diablo 4 Collector’s Edition Фото: Blizzard

Состав : свеча Хьюрис, коврик, арты, эмблема, карта игры, значок Огненной вечности, внутриигровой контент.​

: свеча Хьюрис, коврик, арты, эмблема, карта игры, значок Огненной вечности, внутриигровой контент.​ Уникальность : главные раритеты — свеча и эмблема, популярно среди ценителей олдскула.

: главные раритеты — свеча и эмблема, популярно среди ценителей олдскула. Цена: около 45 тысяч рублей, ограниченная доступность.​

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition (2023)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition Фото: Nintendo

Состав : стилбук, пин, постер, артбук, физическая копия игры.​

: стилбук, пин, постер, артбук, физическая копия игры.​ Уникальность : ценное комьюнити Nintendo-коллекционеров, быстро уходит из продажи.

: ценное комьюнити Nintendo-коллекционеров, быстро уходит из продажи. Цена: около 25 тысяч рублей, редкость — средняя.

God of War: Ragnarok Jotnar Edition (2022)

God of War: Ragnarok Jotnar Edition Фото: Sony

Состав : набор артефактов, молот Тора, карты, фигурки, стилбук, внутриигровые бонусы.​

: набор артефактов, молот Тора, карты, фигурки, стилбук, внутриигровые бонусы.​ Уникальность : особенно ценится молот Тора в комплекте, лимитированный тираж.

: особенно ценится молот Тора в комплекте, лимитированный тираж. Цена: около 35 тысяч рублей на рынке, часто перепродаётся дороже.​

Final Fantasy 7 Rebirth Collector’s Edition (2024)

Состав : фигурка Клауда, артбук, саундтрек, внутриигровые бонусы, стилбук.​

: фигурка Клауда, артбук, саундтрек, внутриигровые бонусы, стилбук.​ Уникальность : для фанатов FF — культовое издание, быстро становится редким.

: для фанатов FF — культовое издание, быстро становится редким. Цена: ориентировочно 33 тысячи рублей, ограниченная серия.​

Final Fantasy 7 Rebirth Collector’s Edition Фото: Square Enix

Starfield Constellation Edition (2023)

Starfield Constellation Edition Фото: Bethesda

Состав : эксклюзивные часы, шкатулка, карта, значок, внутриигровые предметы, саундтрек.​

: эксклюзивные часы, шкатулка, карта, значок, внутриигровые предметы, саундтрек.​ Уникальность : часы и шкатулка — уникальные для коллекционирования, на старте разобрали мгновенно.

: часы и шкатулка — уникальные для коллекционирования, на старте разобрали мгновенно. Цена: до 45 тысяч рублей, новое найти сложно.​

Horizon Forbidden West: Regalla Edition (2022)

Состав : премиальная фигурка, карта, стикеры, артбук, цифровой контент.​

: премиальная фигурка, карта, стикеры, артбук, цифровой контент.​ Уникальность : фигурка Regalla и обилие эксклюзива, быстро стала редкостью среди поклонников серии.

: фигурка Regalla и обилие эксклюзива, быстро стала редкостью среди поклонников серии. Цена: до 40 тысяч рублей, востребовано у больших фанатов.​

Horizon Forbidden West: Regalla Edition Фото: Sony

Коллекционные издания всегда отражали ту сторону игровой культуры, где ценность измеряется не только редкостью, но и эмоциями. Их популярность — показатель того, насколько игроки вовлечены в свои увлечения и насколько важны для них предметы, напоминающие о любимых историях.

