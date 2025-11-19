Скидки
Лучшие коллекционные издания: Киберпанк, Балдурс Гейт 3, Рагнарёк, Диабло 4

Лучшие коллекционные издания игр за последние пять лет
Анатолий Романов
Лучшие коллекционные издания
Аудио-версия:
Комментарии
Что порадовало поклонников с начала десятилетия.

Коллекционные издания видеоигр давно стали отдельным пластом культуры, где каждая деталь – от фигурки до стилбука – превращается в нечто особенное. Они отражают дух игры, могут похвастаться уникальным оформлением и редкими предметами, которые делают такие наборы не просто памятными сувенирами, а настоящими сокровищами, которые с годами становятся только ценнее.

В последние годы рынок коллекционок стал особенно разнообразным: от юбилейных изданий легенд до тщательно продуманных коробок свежих блокбастеров.

Сегодня мы собрали лучшие коллекционные издания за последнее время, которые выделяются не только содержимым, но и уровнем редкости, востребованностью и эстетикой. Эти наборы стали знаковыми для своих сообществ и уже заняли место в коллекциях самых страстных фанатов.

World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Edition (2024)

World of Warcraft: The War Within 20th Anniversary Edition

Фото: Blizzard

  • Состав: фигурка Легиона, коробка с уникальным дизайном, артбук, саундтрек, внутриигровые бонусы, жетон на месяц подписки.​
  • Уникальность: юбилейное издание, ограниченная серия, востребовано среди коллекционеров WoW.
  • Цена: около 30 тысяч рублей на вторичном рынке, встречается крайне редко.​

Elden Ring: Nightreign Collector’s Edition (2025)

Elden Ring: Nightreign Collector’s Edition

Фото: Bandai Namco

  • Состав: фигурка Wylder Nightfarer (~25 см), артбук в твёрдой обложке (40 страниц), восемь коллекционных карточек, стилбук, реплика шлема в масштабе 1:1 (выпущено 9999 штук).​
  • Уникальность: лимитированная серия, реплика шлема стала настоящим трофеем для фанатов.
  • Цена: около 24 тысяч рублей, шлем отдельно — 16 тысяч рублей, редкость – высокая.​
Cyberpunk 2077 Collector’s Edition (2020)

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition

Фото: CD Projekt

  • Состав: фигурка Ви, карта Найт-Сити, открытки, значки, артбук, саундтрек, комикс, внутриигровой контент.​
  • Уникальность: клёвая фигурка и художественная упаковка, быстро раскупалось на старте.
  • Цена: на вторичном рынке до 60 тысяч рублей, новые почти не встречаются.​
Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition (2023)

Baldur’s Gate 3 Collector’s Edition

Фото: Larian

  • Состав: фигурка Mind Flayer vs. Drow, карта, фитиль, д20, стикеры, пропуск на бонусы в игре, артбук.​
  • Уникальность: редкое европейское издание, содержимое отражает дух ролевой классики.
  • Цена: от 55 тысяч рублей на аукционах, лимитированная серия.​

Diablo 4 Collector’s Edition (2023)

Diablo 4 Collector’s Edition

Фото: Blizzard

  • Состав: свеча Хьюрис, коврик, арты, эмблема, карта игры, значок Огненной вечности, внутриигровой контент.​
  • Уникальность: главные раритеты — свеча и эмблема, популярно среди ценителей олдскула.
  • Цена: около 45 тысяч рублей, ограниченная доступность.​
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition (2023)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector’s Edition

Фото: Nintendo

  • Состав: стилбук, пин, постер, артбук, физическая копия игры.​
  • Уникальность: ценное комьюнити Nintendo-коллекционеров, быстро уходит из продажи.
  • Цена: около 25 тысяч рублей, редкость — средняя.
God of War: Ragnarok Jotnar Edition (2022)

God of War: Ragnarok Jotnar Edition

Фото: Sony

  • Состав: набор артефактов, молот Тора, карты, фигурки, стилбук, внутриигровые бонусы.​
  • Уникальность: особенно ценится молот Тора в комплекте, лимитированный тираж.
  • Цена: около 35 тысяч рублей на рынке, часто перепродаётся дороже.​
Final Fantasy 7 Rebirth Collector’s Edition (2024)

  • Состав: фигурка Клауда, артбук, саундтрек, внутриигровые бонусы, стилбук.​
  • Уникальность: для фанатов FF — культовое издание, быстро становится редким.
  • Цена: ориентировочно 33 тысячи рублей, ограниченная серия.​
Final Fantasy 7 Rebirth Collector’s Edition

Фото: Square Enix

Starfield Constellation Edition (2023)

Starfield Constellation Edition

Фото: Bethesda

  • Состав: эксклюзивные часы, шкатулка, карта, значок, внутриигровые предметы, саундтрек.​
  • Уникальность: часы и шкатулка — уникальные для коллекционирования, на старте разобрали мгновенно.
  • Цена: до 45 тысяч рублей, новое найти сложно.​
Horizon Forbidden West: Regalla Edition (2022)

  • Состав: премиальная фигурка, карта, стикеры, артбук, цифровой контент.​
  • Уникальность: фигурка Regalla и обилие эксклюзива, быстро стала редкостью среди поклонников серии.
  • Цена: до 40 тысяч рублей, востребовано у больших фанатов.​
Horizon Forbidden West: Regalla Edition

Фото: Sony

Коллекционные издания всегда отражали ту сторону игровой культуры, где ценность измеряется не только редкостью, но и эмоциями. Их популярность — показатель того, насколько игроки вовлечены в свои увлечения и насколько важны для них предметы, напоминающие о любимых историях.

И в этом смысле грядущий Фандом Фест ВКонтакте, который пройдёт уже с 22 по 23 ноября на Main Stage в Москве, становится естественным местом встречи для поклонников разных творений — от любителей крупных AAA-проектов до поклонников инди, k-pop и косплея. Формат фестиваля позволяет не только увидеть новинки, послушать обсуждения о трендах и понаблюдать за игровыми баталиями, но и лично пообщаться с авторами, артистами и разработчиками.

Для коллекционеров и просто увлечённых игроков такие мероприятия становятся напоминанием: игровая культура — это не просто релизы и апдейты, а также живое общение, обмен опытом и возможность почувствовать себя частью большого сообщества. И, возможно, именно на ближайшем Фандом Фесте кто-то найдёт свою будущую реликвию или вдохновение для нового увлечения.

Комментарии
