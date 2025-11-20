Хоррор о горе с Камбербэтчем: обзор фильма «Сущность»

В 2015 году британский писатель Макс Портер выпустил дебютный роман «Горе — это штука с перьями». Его перевели на десятки языков, наградили литературными премиями и даже экранизировали — сначала в формате театральной постановки с Киллианом Мерфи, теперь в виде фильма с Бенедиктом Камбербэтчем.

Почему книга о переживании утраты так популярна? Сам я её не читал, но слышал много тёплых отзывов. В них говорилось, что Портер когда-то потерял отца, сам прошёл через тьму и личные переживания подал оригинально — с мистикой, убедительной атмосферой горя и таинственным Вороном, который казался то воплощением зла, то спасением.

Увы, экранизация с Камбербэтчем не производит такого же впечатляющего эффекта. В ней много эмоциональных моментов и блестящих актёрских работ, но и удручающих странностей хватает.

«Сущность»: главное о фильме

Название: «Сущность» (The Thing with Feathers).

Режиссёр: Дилан Саузерн.

Актёры: Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Тьюлис, Сэм Спруэлл и другие.

Дата выхода в России: 20 ноября 2025 года.

Жанр: ужасы, драма.

Страна: Великобритания.

«Сущность»: где смотреть?

20 ноября фильм вышел в российский прокат. Цифровая версия появится ориентировочно зимой.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Vue Lumière.

Герой Камбербэтча потерял жену, зато нашёл Ворона

В доме героя царит тоска. Утром он кормит маленьких детей и занимается всякой рутиной, днём – рисует для комиксов, а вечером – сходит с ума от отчаяния. Потому что сломлен и не справляется. Потому что недавно его жена трагически умерла. Каждое действие персонажа — будь то готовка каши или создание очередного наброска — пронизано болью, отчаянием и жалостью к себе, с чем будто бы невозможно справиться.

Минувшее семейное счастье и прочий бэкграунд режиссёра настолько не интересуют, что у действующих лиц нет даже имён. Герой — просто Отец, его дети — Мальчики. Всё, что важно в «Сущности» — сама трагедия и попытки её пережить. Путь к исцелению будет необычным, ведь провожатым станет таинственный Ворон. Это то ли потустороннее существо, то ли олицетворение внутреннего ужаса, сформированное надломленной психикой.

Отец и Ворон Фото: Vue Lumière

У истории о несчастье и Вороне радикально разные отзывы. Кто-то называет фильм пронзительным шедевром, идеально показывающим потерю близких. Другие же на сеансе откровенно засыпают. Всё же жизнь героя состоит из рутины, вот он ей и занимается с очень грустным лицом. А в свободное время погружается в сюрреалистические трипы.

Дело в том, что «Сущность» — особенный фильм. Его преподносят как хоррор и драму, однако историю Отца, Мальчиков и Ворона трудно советовать фанатам этим жанров.

В плане ужасов «Сущность» работает странно. Иногда подкидывает действительно жуткие моменты и натягивает нерв, но временами ломает атмосферу. К примеру, Ворон должен ужасать, однако он настолько дёшево нарисован, что вызывает неловкую улыбку. А уж экшен-сцены пусть и редки, но стабильно вписываются в топ главных нелепостей года.

С драмой похожая история. От эпизода, когда камера кружит вокруг героя и фокусируется на его безумии, получаешь удовольствие, чувствуя нужную эмоцию. Однако в моменты сюрреализма сюжет либо уносится в слишком высокие материи, либо, наоборот, стремится к избыточным простоте и наивности.

К Камбербэтчу вопросов нет Фото: Vue Lumière

Тогда кому же рекомендовать «Сущность»? Наверное, только тем людям, которые сами столкнулись с потерей или по какой-то причине интересуются темой. В этом случае фильм хорошо сработает. Всё-таки Камбербэтч традиционно великолепен, голос Дэвида Тьюлиса завораживает, а его Ворон становится удачной метафорой внутренней борьбы с отрицанием и самоистязанием.

Минус в том, что об утрате снято много произведений, которыми насладится даже случайный зритель. Возьмём, например, «Манчестер у моря» с его выдающимся драматизмом. Или «Отца»: там герой Энтони Хопкинса угасал, а его дочь постепенно мирилась с грядущей утратой. Или же «Эрика», где тот же Камбербэтч рыдал по сыну и встречал ещё одну визуализацию собственных страданий.

Сломленная семья Фото: Vue Lumière

«Сущность» выделялась тем, что подавала тему под обёрткой хоррора. Вот только ужасы сработали с переменным успехом, а таланта Камбербэтча и Тьюлиса не хватило, чтобы перекрыть минусы. Так и вышло: «Сущность» — кино для узкой аудитории. Если вы в неё не входите, лучше пройдите мимо кинотеатра.

«Сущность»: стоит ли смотреть?

Дилан Саузерн снял кино о потере и для тех, кто эту потерю пережил. Если это про вас, то «Сущность» захватит и, возможно, окажет целительный эффект. В ином случае покажется слишком специфической и даже скучной.

Оценка «Сущности» — 6 из 10

Понравилось

Тема утраты разобрана хорошо.

Камбербэтч и Тьюлис великолепны.

Не понравилось