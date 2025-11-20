Меглин и девять Декстеров. Стоит ли смотреть третий сезон «Метода»

Первый сезон «Метода» заслуженно считают выдающимся тру-краймом. Тогда режиссёр Юрий Быков бесподобно показал обволакивающие отчаяние, беззащитность и страх. Только от эпизода, где жертвы покорно ждали, пока безумец перезаряжает ружьё, становилось дурно. А ведь такой жути хватало.

Увы, второй сезон напомнил завершение «Клиники»: фанаты настойчиво считают будто его не было. Кресло режиссёра занял другой человек, характеры персонажей радикально поменялись, а в сценарии появилась муть в духе «Да не умер он от ранения в сердце, оно у героя в другом месте!».

Неудивительно, что на пресс-показе продолжения Юрий Быков, вернувшийся к режиссуре, подчёркивал: это не продолжение, а перезагрузка. Но удачная ли?

«Метод»: главное о сериале

Название: «Метод».

Режиссёр: Юрий Быков.

Актёры: Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый и другие.

Дата выхода: 20 ноября 2025 года.

Жанр: триллер, детектив, драма.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

Третий сезон «Метода»: где смотреть?

20 ноября на «Кинопоиске» вышли четыре эпизода. Ещё четыре выйдут 18 декабря.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

История базовая, но неожиданные повороты удивляют

В 2014-м «Настоящий детектив» показал, что людям интересны качественные тру-краймы. Наверное, дело в адреналине, который ты получаешь, лёжа в уютной кровати и находясь полной безопасности.

Отработал, завершил рутинные дела и теперь испытываешь пусть и гнетущие, но всё-таки эмоции. Год спустя «Метод» подтвердил, что конкретно нашему зрителю такое тоже по душе.

Вот только популярность — коварная штука. Приключения Макконахи и Хабенского привели к тому, что зритель в любой момент открывает индексы популярности и видит там «Фишера», «Тайгу», «Тень Чикатило» и прочие сериалы о маньяках. Их оказалось слишком много, так что некогда удивительная жуть стала привычной.

Ага, безумец снова жестоко всех убивает. Ого, герой слишком хорош в своём деле, вдруг он и сам поехавший. Хм, вот и меланхоличный визуал, когда лес, город, поле даже при свете дня кажутся гнетущими. Эти приёмы настолько заучены, что работают лишь в одном случае: если произведение получилось выдающимся. Увы, третий сезон «Метода» я бы гениальным не назвал, максимум – хорошим.

Меглин вернулся Фото: «Кинопоиск»

Если не заходить на территорию спойлеров, которые вывалили в трейлере, то третий сезон «Метода» поначалу кажется типичным тру-краймом. В городе орудует очередной жестокий серийный убийца. Герои выходят на охоту, собирают улики и всех подозревают. К финалу, естественно, выходят на след и избавляют мир от зла.

К самой формуле претензий нет, просто в «Методе» ей не хватает изящества. Иногда тёмные стороны героев выпрыгивают со стремительностью чёрта из табакерки. Вот в кадре милая грустная девочка, а вот в ней без подготовки и нарастающего драматизма находят бездонную тьму. Иногда персонажи ведут себя странно и достают из кармана очевидные улики, когда маньяк уже сократил численность населения.

При этом на Хабенского особо не рассчитывайте: в двух стартовых эпизодах экранного времени у него минут на семь. Основа третьего сезона — эффектные и известные, но всё же другие актёры вроде Никиты Кологривого и Анны Савранской.

Никита Кологривый иногда пугает, но чаще кривляется Фото: «Кинопоиск»

Если бы Юрий Быков не придумал, чем разбавить классический формат, я бы не отыскал причин выделить сериал на фоне других тру-краймов. Но у режиссёра всё же нашлась любопытная идея, которая в финале первого эпизода переворачивает всё. Дело в том, что перед нами уже не «Метод», это практически «Декстер».

Вы правильно поняли: в третьем сезоне на маньяков охотятся такие же маньяки. Вот только, в отличие от мистера Моргана, у них нет Кодекса. Они опасные, неприятные, неадекватные. Временами эти антигерои прикрывают внутреннюю тьму шутками с эпатажем и даже вызывают сочувствие. Но чем больше времени с ними проводишь, тем лучше понимаешь: в этой компании никому нельзя доверять. Даже если антигерой ищет убийцу, он всегда может выйти на собственный след.

Местные антигерои Фото: «Кинопоиск»

Достаточно ли хода с необычными следователями, чтобы дотянуть до первого сезона? Однозначно – нет. Даже в стартовых эпизодах вопросов к логике, антигероям и злодеям слишком много. Эти вопросы пытаются перекрыть фактом «ну это же психопаты, чего с них взять?». Аргумент вроде убедительный, однако всё равно неловко смотреть, как умный на словах злодей глупо выдаёт себя, а жертва умирает из-за желания героев бросить дела и говорить по душам.

Сезоны даже сравнивать странно. Первый блестяще погружал в беспросветный мрак, где не было ни единого повода для улыбки. Третий больше напоминает кровавый комикс, где расчленённые трупы соседствуют с кривляниями, шутками и прочим балаганом.

Смену стиля можно объяснить. Быков выплеснул мрак ещё в 2015-м и второй раз в ту же реку не пошёл. Поэтому придумал для «Метода» новый заход — спорный, зато нестандартный. За эту попытку режиссёру всё же стоит поставить умеренный лайк.

Третий сезон «Метода»: стоит ли смотреть?

Не ждите от «Метода» той же феерии, что и 10 лет назад. Юрий Быков сменил стиль и идею, добавил больше задорного и извращённого безумия. Получилось спорно, зато по-своему притягательно. Если любите жанр, но устали от клише, посмотрите первые эпизоды. Возможно, они вас пару раз удивят.

Оценка начала третьего сезона «Метода» — 7 из 10

Понравилось

Нестандартный подход к жанру.

Стильный визуал.

Не понравилось