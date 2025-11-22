Фокусники с пластмассовыми лицами. Обзор фильма «Иллюзия обмана 3»

«Иллюзию обмана» можно с первой части за многое ругать. За фокусы, которые получались любопытными, но слишком уж магическими. За обилие «вот это поворотов», что удивляли через раз. В конце концов, за забавный стереотип о Моргане Фримене, который выпрыгивал в конце фильма и всё объяснял.

Однако в фильмах неизменно был драйв. Казалось, актёры получают удовольствие от съёмок, общения друг с другом и сценария, где на их долю выпадал один безумный трюк за другим. Именно энергия Айзенберга, Харрельсона, Франко и прочих звёзд делала «Иллюзию обмана» завораживающей.

Увы, к третьей части актёры то ли устали от франшизы, то ли заглянули в кадр в дурном настроении. Все два часа они словно мертвы внутри. И как бы новинка ни старалась удивить и выжать эмоции, ты видишь – в кино нет ни капли жизни.

«Иллюзия обмана 3»: главное о фильме

Название: «Иллюзия обмана 3» (Now You See Me: Now You Don't).

Режиссёр: Рубен Фляйшер.

Актёры: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и другие.

Дата выхода: 13 ноября 2025 года.

Жанр: триллер, криминал.

Страна: США.

«Иллюзия обмана 3»: где смотреть?

13 ноября фильм вышел в российский прокат. Цифровая версия появится ориентировочно зимой.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Lionsgate.

Старые «Всадники» устали, новые — не цепляют

С событий прошлого фильма прошло порядка 10 лет. Старые «Всадники» пропали с радаров, поэтому появились новые — талантливые, продвинутые и истребляющие несправедливость. Они охотятся на мелких мошенников, пока таинственная организация «Око» не поручает поймать крупного дельца, что отмывает деньги для всех злодеев мира. Сделать это реально лишь в случае, если «Всадники» разных эпох объединятся.

Почти вся команда в сборе Фото: Lionsgate

«Иллюзия обмана» никогда не отличалась логичным сценарием. Да, история была эффектной и бросала пыль в глаза, но стоило всерьёз задуматься, как находился один абсурдный просчёт за другим. Беда в том, что в этот раз количество просчётов впору вносить в книгу рекордов, а маскируют их неумело.

Вы реально отвлекаете толпу от бесконечно дорогой вещи криком «вы все убиваете природу!»? Злодейка реально не узнаёт маячащий перед носом сюжетный поворот, пока сценарист не щёлкнет пальцем? Вы действительно просто катите поддельный лифт в сторону, а пассажир не замечает подвоха? С такими вопросами проводишь половину сеанса, потом безнадёжно машешь на героев рукой.

К фокусам традиционно есть вопросы Фото: Lionsgate

Я не безумец и не ставлю крест на чем-либо из-за допущений. Иначе бы забыл о франшизе после первого фильма, где герои спрыгнули с крыши и превратились в долларовые купюры. Потому что допущения прощаешь, если их перекрывают страсть и зрелищность. Увы, в третьей части нет ни того, ни другого.

Представьте сцену, где ключевой персонаж получает пулю и неторопливо умирает. Казалось бы, момент трагичный, все должны плакать. Джесси Айзенберг и Айла Фишер действительно делают кислые лица, однако эмоции настолько натянутые, что от драмы и следа не остаётся. Потому что актёры не стали героями фильма, не вовлеклись в историю. Они просто пришли на работу — похоже, как и остальная команда.

Герои вроде делают всё что нужно. Они удивляются, улыбаются и злятся, но во всём нет искренности. Иначе как пластмассовым, такой перформанс не назвать.

Даже Вуди Харрельсона и Моргана Фримена будто подменили Фото: Lionsgate

Здорово, что в третьей части собрали вообще всех «Всадников», в том числе Айлу Фишер из оригинала. Увы, старые актёры словно устали от фокусов, а новички недостаточно харизматичны, чтобы спасти кино. Из троицы новобранцев впечатляет лишь герой Доминика Сессы: его сюжетная способность — отыгрывать разные роли, вот он и буянит, соблазняет, манипулирует. Даже жаль, что не его сделали сердцем обновлённой команды.

Ещё одно достоинство — злодейка в исполнении Розамунд Пайк. Наверное, актриса слишком хороша для провала, поэтому выделялась даже в проходном «Колесе времени». Здесь она тоже убедительно показывает смятение, неуверенность или надменность. Именно поэтому её флирт с Домиником Сессой, другим украшением фильма, оказывается единственным эмоциональным моментом на все два часа.

К Розамунд Пайк нет ни одной претензии Фото: Lionsgate

В остальном «Иллюзия обмана 3» — посредственность. В кино нет завораживающих фокусов, интригующего сюжета и прочего креатива. Быть может, если прошлые части вы посмотрели сотню раз и повесили на стену плакат со «Всадниками», то и третья часть понравится. Однако в остальных случаях лучше пройти мимо кинотеатра.

«Иллюзия обмана 3»: стоит ли смотреть?

Чтобы не обидеть фильм, булгаковский Мастер сказал бы: «Проделана большая работа». Что ж, сценаристы действительно печатали буквы, а актёры приходили на смены. Однако творческую энергию в новую «Иллюзию обмана» вложили разве что Розамунд Пайк и Доминик Сесса. Увы, без этой искры даже самый изощрённый фокус покажется пластмассовым.

Оценка «Иллюзии обмана 3» — 5,5 из 10

Понравилось

Пайк и Сесса хороши.

Есть пара энергичных диалогов.

Не понравилось