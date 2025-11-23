Стартует чемпионат мира по Counter-Strike 2: всё, что нужно знать про Budapest Major 2025

В понедельник, 24 ноября, стартует StarLadder Budapest Major 2025 — главный турнир сезона по Counter-Strike 2. 32 лучшие команды планеты соберутся в столице Венгрии, чтобы разыграть титул чемпиона мира и призовой фонд в размере $ 1,5 млн (около 100 млн рублей).
Перед стартом мэйджора мы собрали всю важную информацию о турнире в одном месте. Готовимся к яркому марафону «Контры» вместе с вами!
Кто играет и за кого болеть
Впервые за долгое время мэйджор обошёлся без региональных квалификаций. На турнир были приглашены 32 лучшие команды по рейтингу Valve — иных способов побороться за главный титул в Counter-Strike теперь не будет.
Фавориты начнут турнир с третьей стадии (топ-16): действующий чемпион Team Vitality, российская Team Spirit, набравшая ход FURIA из Бразилии и другие гранды проведут первые матчи уже в декабре.
Откроют же мэйджор команды, занимающие в рейтинге места с 17-го по 32-е. В их числе оказались FaZe Clan, Fnatic, PARIVISION, Imperial Esports и другие — сейчас всё выглядит так, что никто из них не сможет побороться за победу. Однако на практике часто оказывается, что ранний старт помогает какому-нибудь аутсайдеру «разогнаться» и добраться чуть ли не до плей-офф.
Скромная Legacy из Бразилии начала летний мэйджор с первого этапа — и едва не вышла в плей-офф
Фото: HLTV
Среди участников венгерского мэйджора оказались всего две российские команды — это минимум с весны 2023 года. И если Team Spirit будет претендовать на победу, то PARIVISION с опытным Джеймом прошла на чемпионат в последний момент и относится к тёмным лошадкам.
Фаворитом также считается пятёрка Falcons, в которой играют сразу два молодых таланта из России: Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин. «Соколы» за последний квартал пять раз входили в топ-3 на престижных турнирах — хотя пока остаются без трофеев.
Ещё один россиянин 20-летний Климентий kl1m Кривошеев выступает за бразильскую MiBR, которая начнёт чемпионат мира со второй стадии.
|Первый этап
|Второй этап
|Третий этап
|FaZe Clan (Европа)
GamerLegion (Европа)
Fnatic (Европа)
Ninjas in Pyjamas (Европа)
PARIVISION (Россия)
B8 (Украина)
Legacy (Бразилия)
Imperial (Бразилия)
Fluxo (Бразилия)
RED Canids (Бразилия)
M80 (США)
NRG (США)
Lynn Vision (Китай)
Rare Atom (Китай)
The Huns (Монголия)
FlyQuest (Австралия)
|Natus Vincere (Европа)
Aurora Gaming (Турция)
3DMAX (Франция)
Astralis (Дания)
Team Liquid (Северная Америка)
MIBR (Бразилия)
TYLOO (Китай)
Passion (Украина)
|Team Vitality (Европа)
Team Falcons (Европа)
MOUZ (Европа)
G2 Esports (Европа)
Team Spirit (Россия)
The MongolZ (Монголия)
FURIA (Бразилия)
paiN Gaming (Бразилия)
kyousuke в 17 уже стал настоящей звездой — так игрока встречали в Китае
Фото: HLTV
Система проведения и расписание
Главный турнир по Counter-Strike 2 пройдёт в четыре этапа. Первые три будут иметь одинаковую структуру: 16 команд сыграют по швейцарской системе, для прохода дальше нужно набрать три победы в пяти матчах.
В первый игровой день команды проведут по два стартовых матча best-of-1 (одна карта), а затем будут играть по серии best-of-3 (до двух выигранных карт) до вылета или выхода в следующий этап.
- Первый этап (24-27 ноября): участвуют команды с мест с 17-го по 32-е в рейтинге Valve.
- Второй этап (29 ноября – 2 декабря): восемь победителей первого этапа плюс команды с 9-го по 16-е место в рейтинге.
- Третий этап (4-7 декабря): восемь победителей второго этапа плюс команды с первого по восьмое место в рейтинге.
Восемь лучших команд третьей стадии пройдут в плей-офф. Решающие матчи состоятся 11-14 декабря на арене «MVM Dome», одном из главных стадионов мирового гандбола. В четверг и пятницу пройдут по два четвертьфинала, в субботу — полуфиналы, в воскресенье — финал.
Матч за титул впервые в истории мэйджор-турниров пройдёт в формате best-of-5. Теперь для победы в гранд-финале команде нужно будет выиграть не две, а три карты. Время начала уже известно — 14 декабря в 20:00 мск.
Российская Team Spirit будет одним из главных фаворитов мэйджора
Фото: HLTV
Где смотреть матчи
Официальную трансляцию StarLadder Budapest Major 2025 на русском языке проведёт онлайн-кинотеатр Okko. Все матчи можно будет посмотреть бесплатно в 4K — на сайте или в приложении.
Права на русскоязычный эфир в Twitch выкупил известный стример Вадим Evelone192 Казаков, который будет комментировать ивент в своём канале. Возможно, Эвелон также поделится правами на каст с другими стримерами: ожидается, что некоторые матчи посмотрят Максим Шадоукек и Роман Мокривский.
Студийный каст на популярных площадках будет доступен только на английском — в Twitch, YouTube или KIck на выбор.