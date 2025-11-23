Визуальная феерия. Обзор фильма «Злая: Часть 2» с Арианой Гранде

На последнем «Оскаре» первая часть «Злой» стала сенсацией. Сразу 10 номинаций и награды за лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика. Конечно, кино не было гениальным и уж точно не метило в категорию «на века». Однако команде многое удалось: были энергичные танцы, запоминающиеся песни и даже моменты, когда на глаза наворачивались слёзы. Чего стоит бал, где героини трогательно шли навстречу друг к другу.

Не думаю, что в этом году «Злая» окажется таким же хитом. В продолжении и музыкальные номера чуть хуже, и пронзительной драмы стало меньше. Однако новая часть осталась очаровательной и до безумия красивой сказкой.

«Злая: Часть 2»: главное о фильме

Название: «Злая: Часть 2» (Wicked: Part II).

Режиссёр: Джон М. Чу.

Актёры: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм и другие.

Дата выхода: 20 ноября 2025 года.

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама

Страна: США.

«Злая: Часть 2»: где смотреть?

20 ноября фильм вышел в мировой прокат. Неофициальные показы в России стартуют 29 ноября. Цифровой релиз стоит ждать в январе-феврале.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Universal.

Безопасное продолжение, но это не минус

Рассказ про новую «Злую» может быть простейшим в карьере журналиста. Берёшь прошлый текст, дописываешь «Часть 2» — и готово. Потому что у продолжения ровно те же достоинства.

Если наступает время музыкальных номеров, то в кадре появляются сотни статистов и так стильно танцуют и поют, что сам невольно киваешь головой. Если на фоне декорации, то настолько детализированные и дорогие, что тронь их – и посыпятся доллары. Если герои пошли на свадьбу, то в костюмах, которые можно продавать в самых модных магазинах. Всё это впечатляло год назад и до сих пор работает.

Музыкальные номера великолепны Фото: Universal

Даже основная идея осталась прежней. Технически это всё ещё причудливая предыстория «Волшебника Страны Оз», где Дороти, Железный дровосек, ведьмы и прочая братия появятся лишь к финалу истории. Однако на самом деле «Злая» — фильм о том, что абсолютного зла не существует. Что в каждом есть капля добра.

Здесь у каждого персонажа одновременно простой и многогранный характер. Все терзаются сомнениями, смеются и рыдают, опускают руки и одержимо рвутся к цели, творят добро и вспыльчиво вступают в недостойную драку. Даже главный негодяй не раз раскаивается и из игры выходит отнюдь не после эпической дуэли.

Об актёрах и говорить не стоит. Синтия Эриво, как и раньше, отлично воплощает уязвимость и несгибаемый дух. Ариана Гранде максимально очаровательна и при этом не уверена в себе. Джонатан Бейли — традиционно галантен и до ужаса потерян, если на его высокие принципы ложится малейшая тень. Сыграно всё здорово, придраться не к чему.

Ариана Гранде в этот раз затмила всех Фото: Universal

Казалось бы, вторая часть такая же красивая и эффектная — значит, должна крепко впечатлить. На деле же продолжение не производит былого эффекта. Возможно, дело в том, что режиссёр Джон Чу всего лишь год спустя зашёл в ту же реку. Хотя, вероятнее, дело в истории, которая стала эпичнее, но растеряла трогательность.

Центром сюжета остались отношения Глинды и Эльфабы. В прошлом фильме они начинали с неприязни, а затем постепенно узнавали друг друга, рисковали ради дружбы и к финалу становились семьёй. В этой арке не было размаха, всесильного врага и ужасающих потерь. Зато в ней хватало искренности, нежности и понятной боли. Поэтому та сцена на балу и цепляла так сильно.

В продолжении героини проходят тот же путь. У них снова много разногласий, и временами они вообще приводят к мордобою. Вот только зритель заранее знает, чем всё закончится. Потому что Глинда и Эльфаба выросли морально ещё год назад, а теперь откатились и повторно преодолевают знакомые испытания — пусть и со ставками выше.

С другими персонажами та же история. Мадам Моррибль уже давно раскрыла карты и за весь фильм не сделала ничего удивительного. Фиеро так и остался мужчиной, который страдает, терзается и всё равно поступает правильно. Образы интересные, однако в плане развития не сделано, кажется, ни шага вперед.

До мордобоя пара секунд Фото: Universal

Кто-то отнесёт к минусам и глобальный сюжет, который в прошлой части прикрыли тайнами и неоднозначностью, а теперь вывели на первый план. «Злая: Часть 2» — во многом политическое высказывание о тиране, который ради ускользающей власти придумывает внешнего врага и подбивает подданных на драку. В волшебном мире, где есть дорога из жёлтых кирпичей, идея смотрится интересно. Просто подали её столь прямолинейно и поверхностно, что от общей наивности хочется зажмуриться.

Петь, танцевать, говорить о добре и удивлять визуалом у команды выходит лучше, чем дискутировать на политические темы. К счастью, семейного веселья в «Злой» больше — поэтому и посмотреть кино стоит.

«Злая: Часть 2»: стоит ли смотреть?

В выводах о новой «Злой» сгодится приевшаяся фраза: «Если понравился первый фильм, то и продолжение не разочарует». Потому что новинка такая же красивая и роскошно поставленная. Главное не забыть об оговорке: в погоне за политическими высказываниями и размахом Джон Чу растерял былые глубину и пронзительность. По этой причине вы получите удовольствие, но вряд ли хоть раз всерьёз растрогаетесь.

Оценка фильма «Злая: Часть 2» — 7 из 10

Понравилось

Замечательные песни и танцы.

Выдающийся визуал.

Достойная актёрская игра.

Не понравилось