Начало главного турнира по «Контре»! Главные новости с Budapest Major 2025 — LIVE

С 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии проходит чемпионат мира StarLadder Budapest Major 2025 по шутеру Counter-Strike 2. Команды, в том числе российские Team Spirit и PARIVISION, сразятся за главный титул сезона.

В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом турнира — здесь вы сможете найти актуальные результаты и последние новости о мэйджоре в Будапеште, а также ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию.

StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

Даты проведения: 24 ноября – 14 декабря 2025 года

Место проведения: Будапешт, Венгрия (MTK Sportpark и MVM Dome)

Участники: 32 лучшие команды мирового рейтинга Valve

Призовой фонд: $ 1,25 млн ($ 500 тыс. получит победитель)