Начало главного турнира по «Контре»! Главные новости с Budapest Major 2025 — LIVE

С 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии проходит чемпионат мира StarLadder Budapest Major 2025 по шутеру Counter-Strike 2. Команды, в том числе российские Team Spirit и PARIVISION, сразятся за главный титул сезона.
В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом турнира — здесь вы сможете найти актуальные результаты и последние новости о мэйджоре в Будапеште, а также ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию.
Даты проведения: 24 ноября – 14 декабря 2025 года
Место проведения: Будапешт, Венгрия (MTK Sportpark и MVM Dome)
Участники: 32 лучшие команды мирового рейтинга Valve
Призовой фонд: $ 1,25 млн ($ 500 тыс. получит победитель)
Первые матчи пройдут в 15:00 по мск, PARIVISION сыграет против The Huns из Монголии в 16:00.
А после 20:00 команды сыграют ещё по одному матчу. ПО результатам двух туров команды вплотную приблизятся к вылету или проходу дальше.
Первый этап начинается сегодня
С 24 по 28 ноября пройдёт первый этап StarLadder Budapest Major 2025. 16 команд, в том числе российская PARIVISION, разыграют 8 путёвок в следующую стадию.
Для выхода дальше нужно набрать три победы. Три поражения означают вылет с мэйджора.