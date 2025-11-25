Забастовка, сорванные матчи и кошмар в эфире. Старт главного турнира по CS 2 — катастрофа!

В понедельник, 24 ноября, в столице Венгрии стартовал StarLadder Budapest Major 2025, чемпионат мира по Counter-Strike 2. Сотни тысяч фанатов «Контры» ждали главный турнир сезона с большим нетерпением — однако праздник с самого начала оказался испорчен.

Выбор StarLadder в качестве организатора удивлял с самого начала: компания не проводила топ-турниры по Counter-Strike больше пяти лет. К тому же киберспортивные ивенты частенько сталкиваются с техническими трудностями на старте.

Однако то, что случилось вчера, превзошло худшие ожидания.

Первый мини-скандал произошёл сразу после старта. Пока бразильская Imperial проводила свой первый матч, их болельщики вышли перед сценой и устроили небольшой митинг против разработчиков игры.

Слоган «К чёрту Valve» был посвящён решению с логотипом Imperial. Команде запретили использовать новую эмблему, так как она совпадает с лого онлайн-казино — авторы CS сочли такую рекламу неподходящей для мэйджора, но у фанатов было другое мнение.

Через пару минут нарушителей вывели из зала, и игры продолжились.

Фото: Flick News

Но насладиться топовыми матчами у зрителей всё равно не вышло. С первых минут эфира StarLadder столкнулся с техническими проблемами: пропадал (скорее даже не появлялся) звук из студии аналитики, камеры показывали не тех игроков.

Оборудование оказалось явно не готово к трансляции: повтор лучших моментов превращался в слайд-шоу.

Спустя два матча официальная трансляция главного турнира сезона «умерла» окончательно. Затем пропала возможность смотреть игры мэйджора из самой Counter-Strike 2. Наблюдать за ходом матчей могли только зрители в зале — но через некоторое время экран потух и на месте событий.

В 18:30 организаторы прервали все матчи и отправились решать технические проблемы. По некоторым данным, у продакшена отключился свет — однако официально никто ничего не объяснял. Через час StarLadder выпустил пост с извинениями, но… через минуту удалил его из соцсетей.

Материалы по теме Все матчи StarLadder Budapest Major по CS 2 прерваны из-за технических проблем

Эфир возобновился спустя почти два часа. Правда, исправить технические ошибки полностью не удалось. Глухой звук, низкое качество картинки, лаги на стриме — всё это осталось, но в таком состоянии команды хотя бы смогли проводить матчи.

Последние игры, которые должны были закончиться к полуночи, пришлось доигрывать до четырёх утра — а уже сегодня команды ждёт следующий тур. За эту ночь техники StarLadder должны постараться исправить ситуацию и не допустить повторения кошмара первого дня.

Впрочем, пока организаторы заняты другим: банят зрителей за критику в соцсетях. Блокировку получил, например, датамайнер aqua — за то, что написал, что трансляция в игре почему-то идёт быстрее, чем в Twitch и YouTube.

Фото: CS 2 NEWS

3-й тур Budapest Major 2025 стартует сегодня, 25 ноября, в 15:00. И очень хочется верить, что главным поводом для обсуждения будут матчи PARIVISION, FaZe и других команд — а не очередные фейлы организаторов главного турнира сезона.