Дженнифер Лоуренс два часа голая сходит с ума. Обзор фильма «Умри, моя любовь»

Феноменальной Роберт Паттинсон на важной роли. Именитая Дженнифер Лоуренс в образе похотливой дамы, что сходит с ума. Звезда Каннского фестиваля Линн Рэмси на посту режиссёра. Этих пунктов хватило, чтобы фильм «Умри, моя любовь» стал заметным. Чтобы получить номинацию на «Золотую пальмовую ветвь». Чтобы прокатчики всех стран выстроились в очередь и начали битву за контракт.

Но стоило ли бороться? Что ж, описание в духе «Прикинь, здесь Лоуренс вечно ходит голая» точно заманит кого-нибудь на сеансы. Однако художественная ценность самого фильма как минимум спорная.

«Умри, моя любовь»: главное о фильме

Название: «Умри, моя любовь» (Die My Love).

Режиссёр: Линн Рэмси.

Актёры: Роберт Паттинсон, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти и другие.

Дата выхода в России: 27 ноября 2025 года.

Жанр: драма, триллер.

Страна: США.

«Умри, моя любовь»: где смотреть?

В российский прокат фильм выйдет 27 ноября. Цифровую версию стоит ждать зимой.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Black Label Media.

Фильм доносит важную мысль, но делает это странно

Грейс и Джексон переезжают из шумного Нью-Йорка в уютную глушь. Идея кажется отличной, ведь это идеальное место, чтобы понять себя, предаться любви и спокойно растить детей. На деле вместо единения с собственным «я» приходит тотальная потерянность. Вместо сближения с супругом — отдаление. Вместо покоя — несмолкаемая тревога о жизни, которая проходит мимо.

Кадров, где герои улыбаются, катастрофически мало Фото: Black Label Media

В незамысловатое описание выше можно вложить много важных мыслей. Режиссёр Линн Рэмси вроде пытается и тратит два часа на высказывание: быть женщиной и растить детей — трудно. Настолько, что можно сойти с ума.

С идеей не поспоришь, тем более героиня Дженнифер Лоуренс умело её подтверждает. Когда-то она мечтала стать рок-звездой или написать великий американский роман. Мечтала, что жизнь окажется бурной, эмоциональной и, без сомнений, счастливой. Но вот она сидит в доме у гор Монтаны, муж где-то на работе, а на руках – младенец, который поглощает всё внимание.

Супруг тем временем смотрит всё менее страстными глазами. Каждая встречная мамаша сочувственно утверждает, что в первый год всем тяжело. Внутри же нарастает апатия, а в голове вертится неприятная мысль: «Хуже некуда, но лучше уже не будет».

Безумие всегда в глазах героини Фото: Black Label Media

Важно ли поднимать тему постродовой депрессии? Безусловно. Расскажите знакомой девушке с детьми о сюжете, и она с высокой вероятностью ответит: «Понимаю и не осуждаю героиню Лоуренс». Поэтому если после просмотра хоть один мужчина станет внимательнее, а одна девушка ужаснётся и вытащит себя из болота, то режиссёр старалась не зря.

Тогда в чём проблема? В том, что обычно лишения вызывают отклик благодаря контрасту. Тем временем у Грейс изначально ничего нет, с ума она сходит уже с пятой минуты фильма. Грустит, что отношения развалились? Так идиллию и не показали. Никак не напишет роман? Так и не старается, за весь фильм ни строчки не напечатала. Потеряла радость жизни? Счастливой мы её ни разу и не видели.

Получается, «Умри, моя любовь» — кино о женщине, которая с первых кадров творит всякую дичь. Прячется от ребёнка в траве и мастурбирует, посылает милых людей к чёрту, по приколу прыгает в закрытое окно, организует аварию и огромную часть хронометража ходит голой. Понятно, что это попытки хоть как-то разогнать удушающую рутину. Просто у Грейс нет пути от радости к депрессии, только от меньшего безумия к большему. Согласитесь, что такому персонажу сопереживать труднее.

Чего только не вытворяет Грейс Фото: Black Label Media

Можно хвалить Лоуренс за смелую роль и самоотдачу. Или Паттинсона, который все два часа ошарашенно наблюдает за психозом. Или высказывание о том, что женщинам бывает тяжело. Вот только само кино хвалить трудно. Тем более на схожую тему хватает более изысканных работ вроде «Блюза малышки», «Талли» и «Младенца».

«Умри, моя любовь»: стоит ли смотреть?

Напомнить о трудностях женщин, постродовой депрессии и жизни словно в клетке — уважаемая идея. Нюанс в том, что режиссёр Линн Рэмси сделала всё, чтобы героиня не вызывала симпатии и сочувствия. Не показала её светлых сторон, лишений и разбитых грёз. Так и сняла кино о пути от маленького безумия до абсолютного, при этом переполнила его неуклюжим развратом.

Смотреть на такое трудно и вряд ли необходимо. Если интересуетесь вопросом, лучше посмотрите другое кино на схожую тематику.

Оценка «Умри, моя любовь» — 5,5 из 10

Понравилось

Смелая игра Лоуренс

У фильма благородная идея.

Не понравилось