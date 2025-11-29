Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»

Девять лет назад. Именно тогда мы впервые погрузились в расследование Джуди и Ника, посмеялись над неторопливостью Блица и танцевали под песни Шакиры. Это было настолько талантливое, комичное и в меру зажигательное приключение, что Disney не придумала ничего лучше, чем повторить его в 2025-м. Получилось весело, но слишком уж вторично.

«Зверополис 2»: главное о фильме

Название: «Зверополис 2» (Zootopia 2).

Режиссёры: Джаред Буш, Байрон Ховард.

Актёры: Джиннифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Ке Хюи Куан и другие.

Дата выхода: 26 ноября 2025 года.

Жанр: мультфильм, комедия, приключения.

Страна: США.

«Зверополис 2»: где смотреть?

26 ноября фильм вышел в мировой прокат. Неофициальные показы в России стартуют 4 декабря. Цифровой релиз стоит ждать в феврале-марте.

То же самое, но чуть-чуть по-новому

С ходу скажу: «Зверополис 2» — хороший мультфильм. В нём хватает драматичных моментов, шутки по-прежнему веселят, экшен весёлый, а музыка просится в плейлист. Возможно, моя личная проблема в том, что перед походом на вторую часть я пересмотрел оригинал. Поэтому пару раз задавался вопросом: «Это точно не ремейк?»

Джуди и Ник наконец вернулись Фото: Disney

Прошлый «Зверополис» рассказывал о том, что все мы разные. Вот только различия не проблема, а благо. У всех свои сильные стороны, и именно это ведёт нас к процветанию. О чём новая часть? О том же самом. Причём мысль настойчиво проговаривают вслух и даже заставляют Джуди и Ника снова притираться друг к другу.

А над какой шуткой из оригинала вы смеялись сильнее всего? Наверняка вспомнятся Блиц и его медленно растягивающаяся улыбка. Вот и в продолжении самый улётный юмор связан с очаровательным ленивцем.

А какую песню из мультфильма запомнили навеки? Конечно же, Try Everything от эффектной газели в исполнении Шакиры. Сами догадываетесь, что Шакира вернулась, снова взяла на подтанцовку тигров и увидела, как в зале зажигает Блиц — естественно, с той самой стремительностью ленивца. Отличие лишь в песне, в этот раз звучит Zoo.

Шакира записала новый хит Фото: Disney

Вторая часть практически состоит из таких повторений и фан-сервиса. Не сомневаюсь, что команда осознанно сфокусировалась на прежних идеях и при желании легко придумала бы нечто новое. Возможно, решила, что люди снова настойчиво ищут друг в друге различия и, обнаружив их, закатывают рукава. Возможно, подумала, что тема единства — ключевая в «Зверополисе» и теперь её нужно рассматривать с разных углов.

В любом случае ты наблюдаешь, как Джуди и Ник по-своему смотрят на вещи и ругаются, а затем говорят: «Все мы разные, но только вместе построим процветающее общество». Вот и возникает мысль: «Да-да, я понял это ещё в прошлый раз».

Бобриха-конспиролог очень комична Фото: Disney

Конечно, саму историю обновили. Герои после пары промахов станут неугодными и вообще подадутся в бега. Тему разнообразия раскроют не через конфликт хищников и травоядных, а добавив во вселенную рептилий. Появятся и новые уморительные персонажи вроде моржей, каждого из которых, кажется, зовут Бобом. От любой безумной перепалки с фразами «Эй, Боб» от смеха валишься под кресло.

Причём подача креативная. Герои окажутся под водой и в морозных заснеженных краях. На любую короткую погоню найдётся десяток приколов. Жизни ваших любимцев повиснут на поразительно тонком волоске, из-за чего дети в зале сначала пустят слезу, а потом облегчённо выдохнут. Так и получается, что всерьёз критиковать новый «Зверополис» трудно — особенно если вы забыли первую часть или пришли в кинотеатр с детьми и увидели их улыбки.

Минус в том, что эффекта свежести больше нет. Даже в случаях, когда режиссёр подкидывает нечто новое для франшизы, ты понимаешь: в мире кинематографа этот приём — клише. Вот вспомните фильмы, где герои справлялись с заданием, но параллельно рушили пару районов и получали нагоняй от начальства. В памяти наверняка всплывут «Суперсемейка», «Хэнкок», «Типа крутые легавые», «Час Пик» и десяток других произведений.

Выглядит мультфильм изумительно Фото: Disney

Удовольствие от первого погружения в хорошее кино никогда не сравнится с повторным. «Зверополис 2» — именно повтор. Правда, талантливый, юморной, до безумия красивый и хорошо поставленный. Поэтому время в кинотеатре вы проведёте хорошо, просто эмоциональной феерии не ждите.

«Зверополис 2»: стоит ли смотреть?

«Зверополис 2» — отличный мультфильм. Он развеселит, тронет за душу и захватит динамикой. Вот только оригинальности не ждите, ведь команда усердно повторяет прошлые мысли, конфликты и даже шутки. По этой причине и восторгов от продолжения меньше.

Оценка «Зверополиса 2» — 7 из 10

Понравилось

Впечатляющий визуал

Много удачных шуток

Драйвовый экшен.

Не понравилось