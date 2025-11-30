Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»

Многие современные зрители увлеклись корейским кинематографом после «Паразитов» и «Игры в кальмара». Однако закалённые киноманы вспомнят, как когда-то прыгали по каналам и наткнулись на «Олдбоя». Это был удивительный фильм — с завораживающей историей, легендарным поединком в коридоре и безумным финалом. Как после такой феерии не посмотреть все работы режиссёра Пак Чхан-ука?

В 2025-м Чхан-ук выпустил новый фильм «Метод исключения», который 4 декабря доберётся до российского проката. Стоит ли его смотреть?

«Метод исключения»: главное о фильме

Название: «Метод исключения» (No Other Choice).

Режиссёр: Пак Чхан-ук.

Актёры: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин и другие.

Дата выхода в России: 4 декабря 2025 года.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Южная Корея, Франция.

«Метод исключения»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 4 декабря. Цифровая версия выйдет ориентировочно в начале 2026-го.

О привычных вещах — совершенно по-новому

Если вспоминать «Олдбоя», то это фильм на тривиальную тему мести. Вот только Пак Чхан-ук подал библейскую мысль столь изощрённо и даже извращённо, что высказывание показалось свежим. Оно разбивало сердце, доводило до отчаяние, шокировало беспощадностью. Поэтому к началу титров зритель опустошённо смотрел в экран и пытался всё осмыслить.

Похожий трюк Пак Чхан-ук проворачивал во многих фильмах. В «Служанке», «Решении уйти» или «Порочных играх» он тоже говорил о привычных вещах вроде неравенства и любви — и всё равно удивлял. В «Методе исключения» подход не изменился.

В главной роли Ли Бён-хон, он же Фронтмен из «Игры в кальмара» Фото: CJ ENM Studios

Ю Ман-Су 25 лет работал в бумажной компании и однажды стал человеком года в своей сфере. Он купил хороший дом, завёл двух красивых собак, обрёл любящую семью и помог ей счастливо жить. Пусть супруга ни о чём не беспокоится и занимается теннисом. Пусть дочка с особенностями развития реализует музыкальный талант у лучших педагогов.

Увы, жизнь — штука сложная и переменчивая. Когда наступает время ИИ, героя и многих его коллег сокращают. Кто-то скажет: «Не беда, найди новую работу». Но как это сделать, если вакансий всё меньше, а число претендентов лишь растёт?

Начинается история радужно Фото: CJ ENM Studios

В страхе потерять работу из-за высоких технологий живут многие: художники, авторы статей, дальнобойщики, программисты. Пак Чхан-ук берёт эту тревогу и выкручивает на максимум. Всё же герой вот-вот потеряет роскошный дом, разрушит будущее дочери, уроки которой не получается оплачивать, сломает жизнь сыну, что ради денег ввяжется в тёмные дела. Чёрт возьми, он даже отдаёт собак, потому что не может их кормить.

Жизнь столь стремительно летит к чертям, что однажды в голову Ман-Су приходит отчаянная мысль. Если рабочее место занято, то почему бы не освободить его? И если претендентов на вакансию много, то почему бы с ними не разобраться? Тогда-то он и берётся за пистолет. Ну или за цветочный горшок.

До безумия напряжённый момент Фото: CJ ENM Studios

«Метод исключения» говорит о многом. О капитализме, который видит не людей, а легко заменяемые винтики. О неизбежных переменах, которые либо сломят тебя, либо вынудят строить жизнь с нуля. О нравственном падении, когда человек бежит по головам на уходящий поезд. Темы обыденные, но в исполнении корейского режиссёра традиционно дикие — с беспросветным мраком и комедией, кровавыми убийствами и воодушевлением.

Благодаря контрастам и гиперболизации сюжет работает. Ты одновременно сопереживаешь герою и ненавидишь его, улыбаешься неловким ситуациям и с ужасом кричишь: «Так нельзя!» Секрет – в сценарии, многогранных персонажах и, конечно же, Ли Бён-хоне. Вероятно, вы знаете актёра по роли Фронтмена в «Игре в кальмара».

Однако именно в «Методе исключения» Бён-хон выдаёт как минимум один из лучших перформансов в карьере.

Герой сомневается, истерит, совершает сильные поступки, творит отвратительные преступления, защищает семью — и вообще проходит за 140 минут огромный путь. Отнюдь не геройский. Следить за ним мерзко, но интересно.

Актёрская игра великолепна Фото: CJ ENM Studios

«Метод исключения» не станет лучшим фильмом режиссёра. Он перегружен не доведёнными до ума арками, не производит шок-эффекта и местами слишком размеренный. Однако это по-прежнему завораживающее искусство, которое не стоит пропускать.

«Метод исключения»: стоит ли смотреть?

Пак Чхан-ук снял замечательную драму и талантливо наполнил её болью, страхами и невыносимыми дилеммами. Конечно, «Метод исключения» есть за что критиковать, зато фильм делает главное: не оставляет равнодушным . На выходе с сеанса безумные похождения героя не выветрятся из головы, вы наверняка захотите их обсудить и отыскать ответ: а на что вы сами пойдёте, чтобы вернуть хорошую жизнь?

Оценка «Метода исключения» — 7,5 из 10

